رقم وهمي مؤقت لـ Airbnb — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Airbnb أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Airbnb مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.012، وأرقام من 151 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة Airbnb
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.205
$0.06
$0.109
$0.193
$0.94
$0.364
$0.026
$0.47
$0.026
$0.758
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Airbnb تتراوح من $0.012 إلى $5.337 (المتوسط $0.6416، الوسيط $0.642) في 151 دولة. أرقام Multi-SMS في 148 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|كولومبيا
|$0.059
|142,382
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.193
|75,930
|✓
|إيطاليا
|$0.059
|270,320
|✓
|البرازيل
|$0.22
|3,703
|✓
|المكسيك
|$0.205
|3,266
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.07
|614
|✓
|رومانيا
|$0.071
|2,123
|✓
|الفلبين
|$0.215
|47,404
|✓
|إسبانيا
|$0.47
|2,655
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,622
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|164
|✓
|إندونيسيا
|$0.016
|168,831
|✓
|أوكرانيا
|$0.024
|6,486
|✓
|كندا
|$0.03
|44,311
|✓
|الهند
|$0.045
|1,001
|✓
|ألمانيا
|$0.07
|12,253
|✓
|الأرجنتين
|$0.095
|25,956
|✓
|فنزويلا
|$0.1
|1,439
|✓
|قيرغيزستان
|$0.1
|2,000+
|✓
|هولندا
|$0.1
|17,680
|✓
|السعودية
|$0.106
|32,506
|سلوفينيا
|$0.118
|68
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|2,191
|✓
|تايلاند
|$0.119
|3,795
|✓
|تشيلي
|$0.12
|29,248
|✓
|اليمن
|$0.139
|10,398
|كرواتيا
|$0.142
|454
|✓
|ميانمار
|$0.15
|18,279
|✓
|سريلانكا
|$0.165
|1
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.2
|2,803
|✓
|باكستان
|$0.206
|1,000+
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.218
|1,000+
|✓
|الإكوادور
|$0.22
|2,001
|✓
|فيتنام
|$0.224
|1,255
|✓
|نيبال
|$0.23
|1,000+
|✓
|تركيا
|$0.236
|1,900
|بوركينا فاسو
|$0.259
|50
|✓
|بولندا
|$0.271
|155,097
|✓
|البرتغال
|$0.277
|18,165
|✓
|ماليزيا
|$0.285
|107,388
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.289
|1,943
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.3
|278,336
|✓
|ماكاو
|$0.3
|1,000+
|✓
|السويد
|$0.318
|458
|✓
|المغرب
|$0.336
|2,823
|✓
|كينيا
|$0.336
|2,711
|✓
|عُمان
|$0.348
|1,000+
|✓
|كوبا
|$0.348
|2,000+
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.375
|5
|✓
|ليبيريا
|$0.383
|2,000+
|✓
|باراغواي
|$0.406
|1,000+
|✓
|ليتوانيا
|$0.408
|1,000+
|✓
|هايتي
|$0.418
|1,000+
|✓
|فرنسا
|$0.422
|157,270
|✓
|جورجيا
|$0.43
|2,033
|✓
|زيمبابوي
|$0.48
|2
|✓
|أستراليا
|$0.5
|4,027
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.515
|121
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.515
|4
|✓
|جنوب السودان
|$0.515
|1
|✓
|نيكاراغوا
|$0.524
|1,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.524
|1,000+
|✓
|منغوليا
|$0.536
|2,036
|✓
|غواتيمالا
|$0.571
|2,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.571
|1,051
|✓
|فنلندا
|$0.577
|1,375
|✓
|فيجي
|$0.583
|5,021
|✓
|زامبيا
|$0.589
|48
|✓
|بنما
|$0.606
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.606
|1,000+
|✓
|بوليفيا
|$0.618
|2,002
|✓
|إريتريا
|$0.618
|2,000+
|✓
|سيراليون
|$0.626
|2
|✓
|إثيوبيا
|$0.63
|2,090
|✓
|نيجيريا
|$0.642
|2,001
|✓
|الكونغو
|$0.642
|2,000+
|✓
|بيرو
|$0.653
|1,000+
|✓
|الجزائر
|$0.665
|2,629
|✓
|تشاد
|$0.677
|1,000+
|✓
|بنين
|$0.689
|2,012
|✓
|النرويج
|$0.689
|1,000+
|✓
|توغو
|$0.699
|65
|✓
|بوروندي
|$0.7
|5,502
|✓
|الكويت
|$0.724
|1,001
|✓
|الأردن
|$0.736
|1,000+
|✓
|إسرائيل
|$0.748
|3,044
|✓
|لبنان
|$0.748
|2,024
|✓
|جامايكا
|$0.759
|2,000+
|✓
|مالي
|$0.759
|1,111
|✓
|العراق
|$0.759
|2,496
|✓
|بليز
|$0.759
|1,000+
|✓
|النمسا
|$0.767
|4,039
|✓
|الجبل الأسود
|$0.771
|1,000+
|✓
|نيوزيلندا
|$0.771
|30
|✓
|بلغاريا
|$0.777
|2,581
|✓
|بلجيكا
|$0.777
|2,324
|✓
|أيرلندا
|$0.777
|2,098
|✓
|اليونان
|$0.777
|4,009
|✓
|موريتانيا
|$0.783
|1,023
|✓
|ليسوتو
|$0.806
|2,000+
|✓
|قبرص
|$0.818
|1,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.818
|2,000+
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.83
|2,008
|✓
|أنغولا
|$0.842
|1,000+
|✓
|مالاوي
|$0.842
|1,000+
|✓
|كازاخستان
|$0.842
|2,800
|✓
|رواندا
|$0.842
|1,000+
|✓
|قطر
|$0.842
|1,000+
|✓
|النيجر
|$0.842
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.842
|1,000+
|✓
|غيانا
|$0.842
|2,000+
|✓
|البحرين
|$0.842
|1,000+
|✓
|جزر البهاما
|$0.842
|2,000+
|✓
|بوتسوانا
|$0.853
|2,000+
|✓
|جزر المالديف
|$0.865
|1,000+
|✓
|أرمينيا
|$0.865
|1,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.865
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.865
|1,000+
|✓
|غرينادا
|$0.877
|2,000+
|✓
|موريشيوس
|$0.889
|2,000+
|✓
|الغابون
|$0.9
|2,000+
|✓
|ريونيون
|$0.9
|1,000+
|✓
|بوتان
|$0.9
|1,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.9
|2,000+
|✓
|أروبا
|$0.9
|1,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.9
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.9
|1,000+
|✓
|سلوفاكيا
|$0.939
|3
|✓
|بنغلاديش
|$0.94
|2,000+
|✓
|مصر
|$0.94
|12,041
|✓
|إستونيا
|$0.94
|3,532
|✓
|لاتفيا
|$0.95
|2,000+
|✓
|ألبانيا
|$0.983
|1,000+
|✓
|آيسلندا
|$1.006
|1,000+
|✓
|موناكو
|$1.042
|1,000+
|✓
|إيران
|$1.053
|1,000+
|✓
|سويسرا
|$1.059
|4,006
|✓
|لوكسمبورغ
|$1.065
|1,000+
|✓
|غانا
|$1.077
|2,000+
|✓
|غينيا
|$1.077
|2,031
|✓
|أذربيجان
|$1.112
|2,000+
|✓
|اليابان
|$1.177
|4,000
|✓
|تونس
|$1.24
|122
|✓
|بيلاروسيا
|$1.242
|2,002
|✓
|كمبوديا
|$1.242
|2,000+
|✓
|موزمبيق
|$1.277
|1,000+
|✓
|أفغانستان
|$1.3
|1,668
|✓
|هندوراس
|$1.324
|2,000+
|✓
|سنغافورة
|$2.059
|276
|✓
|المجر
|$2.089
|2,004
|✓
|أوزبكستان
|$5.337
|1,066
|✓
رقم مؤقت لتفعيل Airbnb واستقبال الكود
Airbnb يرسل رمز تحقق من 4 أرقام عند تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، ويمكن طلب إعادة إرساله خلال 60 ثانية إذا لم يصل مباشرة. رقم مؤقت لـ Airbnb يفيد في استقبال هذا الكود دون استخدام رقم شخصي، خصوصًا أن الحساب هنا يبقى مرتبطًا برقم واحد فقط طوال فترة استخدامه. تايجر إس إم إس يوفر رقم Airbnb مع الكود بتغطية تصل إلى 151 دولة وسعر يبدأ من $0.012، وأكثر من يطلب رقم وهمي Airbnb يختار أرقامًا من كولومبيا لإتمام التسجيل.
Airbnb على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 110+
- الترتيب حسب التفعيلات: #79
- أرقام Multi-SMS في 148 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 500+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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- اختر Airbnb — ابتداءً من $0.012.
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- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Airbnb عمليًا وتأكيد الحجز
يصلح رقم وهمي لـ Airbnb لإتمام التسجيل الأول دون ربط الحساب برقم شخصي دائم، أو لتجربة الخدمة عبر استقبال رمز التحقق قبل اعتماد رقم ثابت لاحقًا، خصوصًا أن الحساب مقيّد برقم واحد فقط منذ اللحظة الأولى. بعد استقبال رمز التحقق وتأكيد تسجيل الدخول، يبقى تأكيد الحجز نفسه خطوة منفصلة تتطلب من المنصة استكمال التحقق من الهوية بشكل مستقل عن الرقم؛ فرمز الرسالة القصيرة يفتح الحساب فقط ولا يغني عن هذه الخطوة الإضافية لإتمام الحجز على Airbnb.