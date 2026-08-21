رقم مؤقت لتفعيل Airbnb واستقبال الكود

Airbnb يرسل رمز تحقق من 4 أرقام عند تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، ويمكن طلب إعادة إرساله خلال 60 ثانية إذا لم يصل مباشرة. رقم مؤقت لـ Airbnb يفيد في استقبال هذا الكود دون استخدام رقم شخصي، خصوصًا أن الحساب هنا يبقى مرتبطًا برقم واحد فقط طوال فترة استخدامه. تايجر إس إم إس يوفر رقم Airbnb مع الكود بتغطية تصل إلى 151 دولة وسعر يبدأ من $0.012، وأكثر من يطلب رقم وهمي Airbnb يختار أرقامًا من كولومبيا لإتمام التسجيل.