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رقم وهمي مؤقت لـ Airbnb — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Airbnb أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Airbnb مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.012، وأرقام من 151 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.012 151 دولة 1.8M+ رقم 110+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #79 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Airbnb
1846646

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Airbnb

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

المكسيك
أفضل تسليم
3266 قطعة

$0.205

إيطاليا
أفضل تسليم
270320 قطعة

$0.06

كولومبيا
أفضل تسليم
142382 قطعة

$0.109

الولايات المتحدة
75930 قطعة

$0.193

إستونيا
3532 قطعة

$0.94

ألمانيا
12253 قطعة

$0.364

أوكرانيا
6486 قطعة

$0.026

إسبانيا
2655 قطعة

$0.47

إندونيسيا
168831 قطعة

$0.026

الأرجنتين
25956 قطعة

$0.758

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Airbnb تتراوح من $0.012 إلى $5.337 (المتوسط $0.6416، الوسيط $0.642) في 151 دولة. أرقام Multi-SMS في 148 دولة.

الأرخص اليوم: تنزانيا $0.012 الكاميرون $0.012 إندونيسيا $0.016 أوكرانيا $0.024 كندا $0.03

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 6
$0.05 – $0.20 19
$0.20 – $0.50 31
أكثر من $0.50 95
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
كولومبيا $0.059 142,382
الولايات المتحدة $0.193 75,930
إيطاليا $0.059 270,320
البرازيل $0.22 3,703
المكسيك $0.205 3,266
جنوب أفريقيا $0.07 614
رومانيا $0.071 2,123
الفلبين $0.215 47,404
إسبانيا $0.47 2,655
تنزانيا $0.012 9,622
الكاميرون $0.012 164
إندونيسيا $0.016 168,831
أوكرانيا $0.024 6,486
كندا $0.03 44,311
الهند $0.045 1,001
ألمانيا $0.07 12,253
الأرجنتين $0.095 25,956
فنزويلا $0.1 1,439
قيرغيزستان $0.1 2,000+
هولندا $0.1 17,680
السعودية $0.106 32,506
سلوفينيا $0.118 68
الدنمارك $0.118 2,191
تايلاند $0.119 3,795
تشيلي $0.12 29,248
اليمن $0.139 10,398
كرواتيا $0.142 454
ميانمار $0.15 18,279
سريلانكا $0.165 1
جمهورية التشيك $0.2 2,803
باكستان $0.206 1,000+
بابوا غينيا الجديدة $0.218 1,000+
الإكوادور $0.22 2,001
فيتنام $0.224 1,255
نيبال $0.23 1,000+
تركيا $0.236 1,900
بوركينا فاسو $0.259 50
بولندا $0.271 155,097
البرتغال $0.277 18,165
ماليزيا $0.285 107,388
جمهورية مولدوفا $0.289 1,943
المملكة المتحدة $0.3 278,336
ماكاو $0.3 1,000+
السويد $0.318 458
المغرب $0.336 2,823
كينيا $0.336 2,711
عُمان $0.348 1,000+
كوبا $0.348 2,000+
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.375 5
ليبيريا $0.383 2,000+
باراغواي $0.406 1,000+
ليتوانيا $0.408 1,000+
هايتي $0.418 1,000+
فرنسا $0.422 157,270
جورجيا $0.43 2,033
زيمبابوي $0.48 2
أستراليا $0.5 4,027
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.515 121
الجمهورية العربية السورية $0.515 4
جنوب السودان $0.515 1
نيكاراغوا $0.524 1,000+
دومينيكا $0.524 1,000+
منغوليا $0.536 2,036
غواتيمالا $0.571 2,000+
مدغشقر $0.571 1,051
فنلندا $0.577 1,375
فيجي $0.583 5,021
زامبيا $0.589 48
بنما $0.606 1,000+
غامبيا $0.606 1,000+
بوليفيا $0.618 2,002
إريتريا $0.618 2,000+
سيراليون $0.626 2
إثيوبيا $0.63 2,090
نيجيريا $0.642 2,001
الكونغو $0.642 2,000+
بيرو $0.653 1,000+
الجزائر $0.665 2,629
تشاد $0.677 1,000+
بنين $0.689 2,012
النرويج $0.689 1,000+
توغو $0.699 65
بوروندي $0.7 5,502
الكويت $0.724 1,001
الأردن $0.736 1,000+
إسرائيل $0.748 3,044
لبنان $0.748 2,024
جامايكا $0.759 2,000+
مالي $0.759 1,111
العراق $0.759 2,496
بليز $0.759 1,000+
النمسا $0.767 4,039
الجبل الأسود $0.771 1,000+
نيوزيلندا $0.771 30
بلغاريا $0.777 2,581
بلجيكا $0.777 2,324
أيرلندا $0.777 2,098
اليونان $0.777 4,009
موريتانيا $0.783 1,023
ليسوتو $0.806 2,000+
قبرص $0.818 1,000+
جزر القمر $0.818 2,000+
البوسنة والهرسك $0.83 2,008
أنغولا $0.842 1,000+
مالاوي $0.842 1,000+
كازاخستان $0.842 2,800
رواندا $0.842 1,000+
قطر $0.842 1,000+
النيجر $0.842 2,000+
بربادوس $0.842 1,000+
غيانا $0.842 2,000+
البحرين $0.842 1,000+
جزر البهاما $0.842 2,000+
بوتسوانا $0.853 2,000+
جزر المالديف $0.865 1,000+
أرمينيا $0.865 1,000+
جيبوتي $0.865 1,000+
بروناي دار السلام $0.865 1,000+
غرينادا $0.877 2,000+
موريشيوس $0.889 2,000+
الغابون $0.9 2,000+
ريونيون $0.9 1,000+
بوتان $0.9 1,000+
غوادلوب $0.9 2,000+
أروبا $0.9 1,000+
أنغيلا $0.9 1,000+
مونتسيرات $0.9 1,000+
سلوفاكيا $0.939 3
بنغلاديش $0.94 2,000+
مصر $0.94 12,041
إستونيا $0.94 3,532
لاتفيا $0.95 2,000+
ألبانيا $0.983 1,000+
آيسلندا $1.006 1,000+
موناكو $1.042 1,000+
إيران $1.053 1,000+
سويسرا $1.059 4,006
لوكسمبورغ $1.065 1,000+
غانا $1.077 2,000+
غينيا $1.077 2,031
أذربيجان $1.112 2,000+
اليابان $1.177 4,000
تونس $1.24 122
بيلاروسيا $1.242 2,002
كمبوديا $1.242 2,000+
موزمبيق $1.277 1,000+
أفغانستان $1.3 1,668
هندوراس $1.324 2,000+
سنغافورة $2.059 276
المجر $2.089 2,004
أوزبكستان $5.337 1,066

رقم مؤقت لتفعيل Airbnb واستقبال الكود

Airbnb يرسل رمز تحقق من 4 أرقام عند تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، ويمكن طلب إعادة إرساله خلال 60 ثانية إذا لم يصل مباشرة. رقم مؤقت لـ Airbnb يفيد في استقبال هذا الكود دون استخدام رقم شخصي، خصوصًا أن الحساب هنا يبقى مرتبطًا برقم واحد فقط طوال فترة استخدامه. تايجر إس إم إس يوفر رقم Airbnb مع الكود بتغطية تصل إلى 151 دولة وسعر يبدأ من $0.012، وأكثر من يطلب رقم وهمي Airbnb يختار أرقامًا من كولومبيا لإتمام التسجيل.

Airbnb على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 110+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #79
  • أرقام Multi-SMS في 148 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 500+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Airbnb — ابتداءً من $0.012.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Airbnb عمليًا وتأكيد الحجز

يصلح رقم وهمي لـ Airbnb لإتمام التسجيل الأول دون ربط الحساب برقم شخصي دائم، أو لتجربة الخدمة عبر استقبال رمز التحقق قبل اعتماد رقم ثابت لاحقًا، خصوصًا أن الحساب مقيّد برقم واحد فقط منذ اللحظة الأولى. بعد استقبال رمز التحقق وتأكيد تسجيل الدخول، يبقى تأكيد الحجز نفسه خطوة منفصلة تتطلب من المنصة استكمال التحقق من الهوية بشكل مستقل عن الرقم؛ فرمز الرسالة القصيرة يفتح الحساب فقط ولا يغني عن هذه الخطوة الإضافية لإتمام الحجز على Airbnb.

الأسئلة الشائعة

من $0.012 إلى $5.337 — الوسيط $0.642 في 151 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Tanzania ($0.012), Cameroon ($0.012), Indonesia ($0.016)

1.8M+ رقم في 151 دولة.

رقم Airbnb حسب الدولة

رقم البرازيل مؤقت $0.22 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.07 رقم رومانيا مع الكود $0.071 رقم الفلبين مؤقت $0.215 رقم الهند مع الكود $0.045 رقم هولندا مع الكود $0.1 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.1 رقم فنزويلا مؤقت $0.1 رقم السعودية مع الكود $0.106 رقم الدنمارك مع الكود $0.118 رقم سلوفينيا مؤقت $0.118 رقم تايلاند مع الكود $0.119 رقم تشيلي مع الكود $0.12 رقم اليمن مع الكود $0.139 رقم كرواتيا مؤقت $0.142 رقم ميانمار مع الكود $0.15 رقم سريلانكا مع الكود $0.165 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.2 رقم باكستان مؤقت $0.206 رقم بابوا غينيا الجديدة مؤقت $0.218

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