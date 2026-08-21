أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Flip — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Flip أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Flip مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 29 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 29 دولة 170K+ رقم 3 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Flip
175605
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Flip
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Flip تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.4089، الوسيط $0.118) في 29 دولة. أرقام Multi-SMS في 29 دولة.
الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 كندا $0.012 ميانمار $0.015
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 6
$0.05 – $0.20 10
$0.20 – $0.50 7
أكثر من $0.50 6
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إندونيسيا
|$0.03
|135,696
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|3,184
|✓
|تنزانيا
|$0.011
|120
|✓
|نيوزيلندا
|$0.011
|28
|✓
|كندا
|$0.012
|1,136
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|أوكرانيا
|$0.055
|5,122
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.064
|8
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.1
|1,200
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|581
|✓
|بولندا
|$0.118
|2,298
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|البرازيل
|$0.179
|1,134
|✓
|كازاخستان
|$0.258
|1,066
|✓
|فرنسا
|$0.295
|715
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,052
|✓
|هولندا
|$0.295
|7,795
|✓
|الفلبين
|$0.295
|1,389
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.295
|747
|✓
|المغرب
|$1.283
|769
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|إستونيا
|$1.471
|250
|✓
|رومانيا
|$1.471
|147
|✓
|اليونان
|$1.471
|502
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|419
|✓
Flip على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3
- أرقام Multi-SMS في 29 دولة.
- حتى 13 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 23 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Flip — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.118 في 29 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
170K+ رقم في 29 دولة.
رقم Flip حسب الدولة
رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.064 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم النمسا مؤقت $0.118 رقم البرازيل مؤقت $0.179 رقم كازاخستان مؤقت $0.258 رقم هولندا مؤقت $0.295 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.295 رقم الفلبين مع الكود $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.295 رقم فرنسا مؤقت $0.295 رقم المغرب مع الكود $1.283 رقم البرتغال مؤقت $1.471 رقم اليونان مؤقت $1.471 رقم كرواتيا مؤقت $1.471 رقم رومانيا مؤقت $1.471
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