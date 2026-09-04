طرق استخدام رقم تايوان المؤقت

تصلح ارقام تايوان مؤقتة لإنشاء حساب إضافي على خدمة رقمية دون استخدام الرقم الشخصي، ولإتمام تسجيل تجريبي عند اختبار تطبيق جديد قبل الاعتماد عليه، كما تناسب فصل الحسابات الخاصة بالعمل عن الاستخدام اليومي حين يحتاج المشتري رقمًا مستقلًا لكل غرض. حين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة للخدمة التي يريد التسجيل فيها، فالأفضل التحقق من قائمة الخدمات المتاحة على رقم تايوان مع الكود قبل الشراء، والتأكد أن الخدمة المطلوبة مدرجة ضمنها، ثم إتمام الدفع واستلام رمز التحقق مباشرة على الموقع.