رقم مؤقت من تايوان مع الكود (+886)
أرقام تايوان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من تايوان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 8 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في تايوان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: سبتمبر 4
$1.012
$0.016
$0.13
$0.212
$6.536
$0.549
$24.09
$0.212
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في تايوان يكلف من $0.016 إلى $20.996 (المتوسط $3.0604، الوسيط $0.3805) عبر 8 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Claude (Anthropic)
|$0.016
|20
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|570
|Netflix
|$0.212
|20
|Yahoo Mail
|$0.212
|20
|Uber
|$0.549
|10
|Apple ID
|$1.012
|20
|Telegram
|$1.356
|2,000+
|$20.996
|1,000+
رقم تايوان المؤقت لاستقبال رمز التحقق
يتيح رقم تايوان مؤقت استقبال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة مباشرة على الموقع دون انتظار شريحة حقيقية: يختار المشتري الخدمة، يحصل على رقم بمفتاح +886، ثم يقرأ الكود فور وصوله. يُستأجر الرقم لعملية تحقق واحدة فقط، وهو ما يجعله عمليًا لمن يحتاج تفعيلًا سريعًا دون التزام برقم دائم. تبدأ الأسعار من $0.016 وتغطي أرقام تايوان 8 خدمة، وهذا التنوع يمنح من يبحث عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل مرونة في اختيار الخدمة المناسبة.
تايوان على TIGER SMS
- 1 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام تايوان تبدأ بـ +886. رمز الدولة: TW.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر تايوان — ابتداءً من $0.016.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
طرق استخدام رقم تايوان المؤقت
تصلح ارقام تايوان مؤقتة لإنشاء حساب إضافي على خدمة رقمية دون استخدام الرقم الشخصي، ولإتمام تسجيل تجريبي عند اختبار تطبيق جديد قبل الاعتماد عليه، كما تناسب فصل الحسابات الخاصة بالعمل عن الاستخدام اليومي حين يحتاج المشتري رقمًا مستقلًا لكل غرض. حين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة للخدمة التي يريد التسجيل فيها، فالأفضل التحقق من قائمة الخدمات المتاحة على رقم تايوان مع الكود قبل الشراء، والتأكد أن الخدمة المطلوبة مدرجة ضمنها، ثم إتمام الدفع واستلام رمز التحقق مباشرة على الموقع.
الأسئلة الشائعة
من $0.016 إلى $20.996 — الوسيط $0.3805 عبر 8 خدمة. تحديث الأسعار: سبتمبر 4.
رمز الهاتف لدولة تايوان هو +886. رمز الدولة: TW.