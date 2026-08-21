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رقم وهمي مؤقت لـ Gojek — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Gojek أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Gojek مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 143 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 143 دولة 1M+ رقم 1,900+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #40 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Gojek
1033924

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Gojek

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
أفضل تسليم
127413 قطعة

$0.021

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
1000 قطعة

$0.659

جمهورية التشيك
أفضل تسليم
2009 قطعة

$0.143

كندا
936 قطعة

$0.688

كولومبيا
127157 قطعة

$0.688

آيسلندا
432 قطعة

$2.536

أذربيجان
1392 قطعة

$0.331

أرمينيا
496 قطعة

$0.24

أروبا
432 قطعة

$2.536

أستراليا
2034 قطعة

$1.996

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Gojek تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $0.7738، الوسيط $0.159) في 143 دولة. أرقام Multi-SMS في 143 دولة.

الأرخص اليوم: المغرب $0.006 إثيوبيا $0.006 هولندا $0.006 بوليفيا $0.006 اليونان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 54
$0.05 – $0.20 19
$0.20 – $0.50 18
أكثر من $0.50 52
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إندونيسيا $0.02 134,357
باكستان $0.006 2,057
بنغلاديش $0.006 3,253
الجزائر $0.006 4,687
إثيوبيا $0.006 9,013
موزمبيق $0.006 1,014
أوكرانيا $0.006 2,202
هايتي $0.006 470
نيبال $0.006 3,301
أوزبكستان $0.006 1,417
نيجيريا $0.006 719
فرنسا $0.006 1,721
تنزانيا $0.006 471
هندوراس $0.006 2,121
الأرجنتين $0.006 1,488
تونس $0.006 838
الإكوادور $0.006 1,356
المغرب $0.006 11,490
أوغندا $0.006 259
مالاوي $0.006 1,342
غانا $0.006 718
كينيا $0.006 1,638
فنزويلا $0.006 6
قيرغيزستان $0.006 718
بلغاريا $0.006 3,312
مالي $0.006 731
رواندا $0.006 942
جمهورية مولدوفا $0.006 1,399
بنين $0.006 1,013
اليمن $0.006 443
العراق $0.006 2,887
السنغال $0.006 443
ألمانيا $0.006 3,540
ماليزيا $0.006 2,284
هولندا $0.006 7,864
كمبوديا $0.006 718
موريتانيا $0.006 498
أفغانستان $0.006 1,019
أرمينيا $0.006 496
تشاد $0.006 469
صربيا $0.006 1
إيطاليا $0.006 4,902
مدغشقر $0.006 553
اليونان $0.006 5,416
تشيلي $0.006 3,210
جورجيا $0.006 564
بوليفيا $0.006 7,761
طاجيكستان $0.006 6
ألبانيا $0.006 464
غينيا $0.006 540
لبنان $0.006 2,970
النمسا $0.006 4,932
الكاميرون $0.012 164
فيتنام $0.017 771
الفلبين $0.059 145,945
ميانمار $0.06 20,399
تايلاند $0.066 3,263
غامبيا $0.089 469
كوبا $0.1 504
البحرين $0.112 356
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 761
أيرلندا $0.118 98
بوتسوانا $0.124 437
لوكسمبورغ $0.124 469
الهند $0.136 1,000+
ليسوتو $0.136 437
موريشيوس $0.136 437
جمهورية التشيك $0.143 2,018
جامايكا $0.159 437
الأردن $0.159 475
منغوليا $0.159 522
سريلانكا $0.192 1
غواتيمالا $0.206 2,209
إسرائيل $0.218 2,954
ليتوانيا $0.218 4,464
رومانيا $0.224 2,191
كازاخستان $0.277 3,839
بنما $0.289 388
بربادوس $0.289 437
السويد $0.295 309
بولندا $0.298 135,958
الكويت $0.324 470
بيرو $0.348 5,231
أذربيجان $0.348 1,306
الجبل الأسود $0.359 388
بوروندي $0.383 488
جزر المالديف $0.383 437
المكسيك $0.477 5,140
إستونيا $0.477 5,798
ليبيريا $0.489 1,206
الولايات المتحدة $0.518 1,000+
بابوا غينيا الجديدة $0.536 971
نيكاراغوا $0.536 1,312
لاتفيا $0.63 3,653
جنوب أفريقيا $0.688 8
مصر $0.688 2,166
كولومبيا $0.688 126,138
المملكة المتحدة $0.688 252,514
كندا $0.688 936
باراغواي $0.818 1,924
غيانا $0.924 1,357
الكونغو $0.936 1,044
الغابون $0.948 2,373
ريونيون $1.253 324
البرازيل $1.265 2,134
البرتغال $1.324 4,990
نيوزيلندا $1.337 30
أنغيلا $1.395 432
كرواتيا $1.471 2,920
موناكو $1.524 468
أستراليا $1.795 2,034
فنلندا $1.83 2,094
أنغولا $2.512 474
إيران $2.536 150
قطر $2.536 432
عُمان $2.536 456
بوتان $2.536 432
النرويج $2.536 867
قبرص $2.536 486
جيبوتي $2.536 450
بروناي دار السلام $2.536 396
أروبا $2.536 432
بليز $2.536 432
مونتسيرات $2.536 414
دومينيكا $2.536 414
ماكاو $2.536 414
آيسلندا $2.536 432
بيلاروسيا $2.559 902
النيجر $2.559 864
المجر $2.559 1,926
البوسنة والهرسك $2.559 878
غوادلوب $2.559 828
جزر البهاما $2.559 864
غرينادا $2.559 864
اليابان $2.559 2,000+
جزر القمر $2.559 828
الدنمارك $2.559 1,079
إريتريا $2.559 864
جمهورية أفريقيا الوسطى $3.164 5
توغو $3.256 65
سويسرا $3.386 6
سلوفاكيا $3.635 3

رقم Gojek المؤقت من إندونيسيا لاستقبال الرمز

عند التسجيل في Gojek يُطلب رقم هاتف تصل إليه رسالة رمز التحقق، وتكتمل عملية الدخول بمجرد كتابته دون خطوات إضافية أو تأخير. اختيار رقم مؤقت لـ Gojek يتيح استقبال رمز التحقق دون استخدام رقمك الشخصي منذ اللحظة الأولى، وإندونيسيا من أكثر الدول التي يفعّل المستخدمون الخدمة عبر أرقامها، إذ سُجّلت أكثر من ٨٨٠ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي وحده. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 143 دولة يمكن الاختيار من بينها.

Gojek على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,900+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #40
  • اتجاه 7 أيام: +162%
  • أرقام Multi-SMS في 143 دولة.
  • حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 6,200+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Gojek — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Gojek عمليًا عند التسجيل

يفتح هذا النوع من الأرقام إمكانية إنشاء حساب Gojek إضافي بعيدًا عن رقمك الشخصي، أو تسجيل الدخول لأول مرة دون شريحة اتصال محلية، أو فصل حساب الاستخدام اليومي عن رقم آخر مخصص للتجربة، خاصة أن كثيرًا من عمليات التفعيل الشهرية تتم عبر أرقام إندونيسية تحديدًا. إذا لم تصل رسالة رمز التحقق من المحاولة الأولى، فالحل هو طلب إعادة الإرسال أو تجربة رقم وهمي لـ Gojek آخر بدلًا من الانتظار الطويل لنفس الرقم دون فائدة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $0.159 في 143 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Morocco ($0.006), Ethiopia ($0.006), Netherlands ($0.006)

1M+ رقم في 143 دولة.

رقم Gojek حسب الدولة

رقم النمسا مع الكود $0.006 رقم إيطاليا مع الكود $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم ألمانيا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم تشيلي مؤقت $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم ماليزيا مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مؤقت $0.006

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