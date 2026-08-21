استخدام رقم Gojek عمليًا عند التسجيل

يفتح هذا النوع من الأرقام إمكانية إنشاء حساب Gojek إضافي بعيدًا عن رقمك الشخصي، أو تسجيل الدخول لأول مرة دون شريحة اتصال محلية، أو فصل حساب الاستخدام اليومي عن رقم آخر مخصص للتجربة، خاصة أن كثيرًا من عمليات التفعيل الشهرية تتم عبر أرقام إندونيسية تحديدًا. إذا لم تصل رسالة رمز التحقق من المحاولة الأولى، فالحل هو طلب إعادة الإرسال أو تجربة رقم وهمي لـ Gojek آخر بدلًا من الانتظار الطويل لنفس الرقم دون فائدة.