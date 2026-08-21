رقم وهمي مؤقت لـ Gojek — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Gojek أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Gojek مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 143 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة Gojek
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.021
$0.659
$0.143
$0.688
$0.688
$2.536
$0.331
$0.24
$2.536
$1.996
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Gojek تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $0.7738، الوسيط $0.159) في 143 دولة. أرقام Multi-SMS في 143 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إندونيسيا
|$0.02
|134,357
|✓
|باكستان
|$0.006
|2,057
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|3,253
|✓
|الجزائر
|$0.006
|4,687
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|9,013
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|1,014
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|2,202
|✓
|هايتي
|$0.006
|470
|✓
|نيبال
|$0.006
|3,301
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,417
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|719
|✓
|فرنسا
|$0.006
|1,721
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|471
|✓
|هندوراس
|$0.006
|2,121
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|1,488
|✓
|تونس
|$0.006
|838
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|1,356
|✓
|المغرب
|$0.006
|11,490
|✓
|أوغندا
|$0.006
|259
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,342
|✓
|غانا
|$0.006
|718
|✓
|كينيا
|$0.006
|1,638
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|6
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|718
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|3,312
|✓
|مالي
|$0.006
|731
|✓
|رواندا
|$0.006
|942
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|1,399
|✓
|بنين
|$0.006
|1,013
|✓
|اليمن
|$0.006
|443
|✓
|العراق
|$0.006
|2,887
|✓
|السنغال
|$0.006
|443
|✓
|ألمانيا
|$0.006
|3,540
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|2,284
|✓
|هولندا
|$0.006
|7,864
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|718
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|498
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,019
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|496
|✓
|تشاد
|$0.006
|469
|✓
|صربيا
|$0.006
|1
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|4,902
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|553
|✓
|اليونان
|$0.006
|5,416
|✓
|تشيلي
|$0.006
|3,210
|✓
|جورجيا
|$0.006
|564
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|7,761
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|6
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|464
|✓
|غينيا
|$0.006
|540
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,970
|✓
|النمسا
|$0.006
|4,932
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|164
|✓
|فيتنام
|$0.017
|771
|✓
|الفلبين
|$0.059
|145,945
|✓
|ميانمار
|$0.06
|20,399
|✓
|تايلاند
|$0.066
|3,263
|✓
|غامبيا
|$0.089
|469
|✓
|كوبا
|$0.1
|504
|✓
|البحرين
|$0.112
|356
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|761
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|بوتسوانا
|$0.124
|437
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.124
|469
|✓
|الهند
|$0.136
|1,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.136
|437
|✓
|موريشيوس
|$0.136
|437
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.143
|2,018
|✓
|جامايكا
|$0.159
|437
|✓
|الأردن
|$0.159
|475
|✓
|منغوليا
|$0.159
|522
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|غواتيمالا
|$0.206
|2,209
|✓
|إسرائيل
|$0.218
|2,954
|✓
|ليتوانيا
|$0.218
|4,464
|✓
|رومانيا
|$0.224
|2,191
|✓
|كازاخستان
|$0.277
|3,839
|✓
|بنما
|$0.289
|388
|✓
|بربادوس
|$0.289
|437
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|بولندا
|$0.298
|135,958
|✓
|الكويت
|$0.324
|470
|✓
|بيرو
|$0.348
|5,231
|✓
|أذربيجان
|$0.348
|1,306
|✓
|الجبل الأسود
|$0.359
|388
|✓
|بوروندي
|$0.383
|488
|✓
|جزر المالديف
|$0.383
|437
|✓
|المكسيك
|$0.477
|5,140
|✓
|إستونيا
|$0.477
|5,798
|✓
|ليبيريا
|$0.489
|1,206
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.518
|1,000+
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.536
|971
|✓
|نيكاراغوا
|$0.536
|1,312
|✓
|لاتفيا
|$0.63
|3,653
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|8
|✓
|مصر
|$0.688
|2,166
|✓
|كولومبيا
|$0.688
|126,138
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.688
|252,514
|✓
|كندا
|$0.688
|936
|✓
|باراغواي
|$0.818
|1,924
|✓
|غيانا
|$0.924
|1,357
|✓
|الكونغو
|$0.936
|1,044
|✓
|الغابون
|$0.948
|2,373
|✓
|ريونيون
|$1.253
|324
|✓
|البرازيل
|$1.265
|2,134
|✓
|البرتغال
|$1.324
|4,990
|✓
|نيوزيلندا
|$1.337
|30
|✓
|أنغيلا
|$1.395
|432
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|2,920
|✓
|موناكو
|$1.524
|468
|✓
|أستراليا
|$1.795
|2,034
|✓
|فنلندا
|$1.83
|2,094
|✓
|أنغولا
|$2.512
|474
|✓
|إيران
|$2.536
|150
|✓
|قطر
|$2.536
|432
|✓
|عُمان
|$2.536
|456
|✓
|بوتان
|$2.536
|432
|✓
|النرويج
|$2.536
|867
|✓
|قبرص
|$2.536
|486
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|450
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|396
|✓
|أروبا
|$2.536
|432
|✓
|بليز
|$2.536
|432
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|414
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|414
|✓
|ماكاو
|$2.536
|414
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|432
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|902
|✓
|النيجر
|$2.559
|864
|✓
|المجر
|$2.559
|1,926
|✓
|البوسنة والهرسك
|$2.559
|878
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|828
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|864
|✓
|غرينادا
|$2.559
|864
|✓
|اليابان
|$2.559
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|828
|✓
|الدنمارك
|$2.559
|1,079
|✓
|إريتريا
|$2.559
|864
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$3.164
|5
|✓
|توغو
|$3.256
|65
|✓
|سويسرا
|$3.386
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
رقم Gojek المؤقت من إندونيسيا لاستقبال الرمز
عند التسجيل في Gojek يُطلب رقم هاتف تصل إليه رسالة رمز التحقق، وتكتمل عملية الدخول بمجرد كتابته دون خطوات إضافية أو تأخير. اختيار رقم مؤقت لـ Gojek يتيح استقبال رمز التحقق دون استخدام رقمك الشخصي منذ اللحظة الأولى، وإندونيسيا من أكثر الدول التي يفعّل المستخدمون الخدمة عبر أرقامها، إذ سُجّلت أكثر من ٨٨٠ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي وحده. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 143 دولة يمكن الاختيار من بينها.
Gojek على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,900+
- الترتيب حسب التفعيلات: #40
- اتجاه 7 أيام: +162%
- أرقام Multi-SMS في 143 دولة.
- حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 6,200+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Gojek — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Gojek عمليًا عند التسجيل
يفتح هذا النوع من الأرقام إمكانية إنشاء حساب Gojek إضافي بعيدًا عن رقمك الشخصي، أو تسجيل الدخول لأول مرة دون شريحة اتصال محلية، أو فصل حساب الاستخدام اليومي عن رقم آخر مخصص للتجربة، خاصة أن كثيرًا من عمليات التفعيل الشهرية تتم عبر أرقام إندونيسية تحديدًا. إذا لم تصل رسالة رمز التحقق من المحاولة الأولى، فالحل هو طلب إعادة الإرسال أو تجربة رقم وهمي لـ Gojek آخر بدلًا من الانتظار الطويل لنفس الرقم دون فائدة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $0.159 في 143 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
1M+ رقم في 143 دولة.