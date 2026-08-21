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أسعار أرقام Huya تتراوح من $0.006 إلى $2.124 (المتوسط $0.1375 ، الوسيط $0.1 ) في 133 دولة. أرخص من 75 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 133 دولة.