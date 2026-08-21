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رقم وهمي مؤقت لـ Huya — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Huya أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Huya مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 133 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 133 دولة 370K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Huya
344141

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Huya

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
72003 قطعة

$0.097

إندونيسيا
17281 قطعة

$0.011

جنوب أفريقيا
2 قطعة

$0.071

آيسلندا
108 قطعة

$0.089

أذربيجان
396 قطعة

$0.113

أرمينيا
198 قطعة

$0.089

أروبا
162 قطعة

$0.089

أستراليا
2033 قطعة

$0.101

أفغانستان
851 قطعة

$0.089

ألبانيا
180 قطعة

$0.089

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Huya تتراوح من $0.006 إلى $2.124 (المتوسط $0.1375، الوسيط $0.1) في 133 دولة. أرخص من 75% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 133 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 نيوزيلندا $0.009 إندونيسيا $0.011 جنوب أفريقيا $0.011

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 107
$0.20 – $0.50 12
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 5,184
تشيلي $0.006 4,931
نيوزيلندا $0.009 30
جنوب أفريقيا $0.011 5
إندونيسيا $0.011 10,510
تنزانيا $0.012 9,620
كندا $0.012 44,111
فنزويلا $0.015 1,439
باكستان $0.03 180
بابوا غينيا الجديدة $0.03 144
أنغيلا $0.042 108
أوزبكستان $0.06 1,066
زيمبابوي $0.063 2
تونس $0.063 120
الجزائر $0.071 2,855
السنغال $0.071 1
بوليفيا $0.071 1,613
أنغولا $0.089 180
هايتي $0.089 162
بيرو $0.089 5,501
مالاوي $0.089 162
بنما $0.089 180
باراغواي $0.089 1,090
الأردن $0.089 162
مالي $0.089 255
رواندا $0.089 162
قطر $0.089 108
ريونيون $0.089 144
العراق $0.089 1,640
بوتان $0.089 144
بوروندي $0.089 4,682
الكويت $0.089 181
جزر المالديف $0.089 144
بربادوس $0.089 144
غامبيا $0.089 162
أفغانستان $0.089 866
أرمينيا $0.089 198
تشاد $0.089 162
البحرين $0.089 144
النرويج $0.089 162
قبرص $0.089 180
لوكسمبورغ $0.089 162
مدغشقر $0.089 213
جيبوتي $0.089 126
فنلندا $0.089 1,259
الجبل الأسود $0.089 108
بروناي دار السلام $0.089 72
ألبانيا $0.089 180
أروبا $0.089 162
موناكو $0.089 126
بليز $0.089 108
مونتسيرات $0.089 108
دومينيكا $0.089 108
ماكاو $0.089 162
آيسلندا $0.089 108
الولايات المتحدة $0.096 72,003
موزمبيق $0.1 144
مصر $0.1 13,981
نيبال $0.1 162
نيجيريا $0.1 397
المكسيك $0.1 6,157
ميانمار $0.1 3,885
ليسوتو $0.1 288
الإكوادور $0.1 2,330
غانا $0.1 360
جامايكا $0.1 288
قيرغيزستان $0.1 252
الغابون $0.1 324
نيكاراغوا $0.1 180
جمهورية مولدوفا $0.1 428
الكونغو $0.1 216
النيجر $0.1 216
المجر $0.1 2,464
ماليزيا $0.1 772
كمبوديا $0.1 360
موريتانيا $0.1 203
البوسنة والهرسك $0.1 296
غيانا $0.1 252
غوادلوب $0.1 216
غواتيمالا $0.1 1,440
جزر البهاما $0.1 216
غرينادا $0.1 216
ليتوانيا $0.1 1,464
غينيا $0.1 284
جزر القمر $0.1 216
الدنمارك $0.1 359
أستراليا $0.1 2,033
إريتريا $0.1 252
بنغلاديش $0.112 324
إثيوبيا $0.112 13,782
بوتسوانا $0.112 1,384
هندوراس $0.112 3,724
كينيا $0.112 436
كولومبيا $0.112 3,995
الكاميرون $0.112 454
بيلاروسيا $0.112 254
موريشيوس $0.112 288
أذربيجان $0.112 396
بنين $0.112 444
بلجيكا $0.112 2,602
ألمانيا $0.112 17,324
أيرلندا $0.112 422
كوبا $0.112 252
جورجيا $0.112 430
لاتفيا $0.112 1,860
ليبيريا $0.112 1,626
اليابان $0.112 12,630
منغوليا $0.112 396
لبنان $0.112 276
أوكرانيا $0.118 1,413
الأرجنتين $0.118 3,712
إسبانيا $0.118 525
بولندا $0.118 6,550
النمسا $0.118 2,066
عُمان $0.136 126
جمهورية التشيك $0.148 10,160
فرنسا $0.183 14,061
هولندا $0.195 9,810
بلغاريا $0.206 1,155
البرتغال $0.206 7,624
رومانيا $0.206 2,265
كرواتيا $0.206 2,842
الهند $0.23 9,852
إسرائيل $0.253 2,420
كازاخستان $0.265 3,010
الفلبين $0.277 2,389
المملكة المتحدة $0.295 4,070
السويد $0.295 309
اليونان $0.371 6,513
المغرب $0.383 2,718
إستونيا $0.63 2,313
البرازيل $1.471 1,134
إيران $2.124 597

Huya على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 133 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Huya — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.124 — الوسيط $0.1 في 133 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Chile ($0.006), New Zealand ($0.009)

370K+ رقم في 133 دولة.

رقم Huya حسب الدولة

رقم كندا مؤقت $0.012 رقم تنزانيا مع الكود $0.012 رقم فنزويلا مع الكود $0.015 رقم باكستان مع الكود $0.03 رقم بابوا غينيا الجديدة مع الكود $0.03 رقم أنغيلا مؤقت $0.042 رقم أوزبكستان مع الكود $0.06 رقم تونس مع الكود $0.063 رقم زيمبابوي مؤقت $0.063 رقم الجزائر مع الكود $0.071 رقم بوليفيا مؤقت $0.071 رقم السنغال مع الكود $0.071 رقم بيرو مؤقت $0.089 رقم بوروندي مع الكود $0.089 رقم العراق مع الكود $0.089 رقم فنلندا مؤقت $0.089 رقم باراغواي مؤقت $0.089 رقم مالي مع الكود $0.089 رقم مدغشقر مع الكود $0.089 رقم الكويت مع الكود $0.089

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