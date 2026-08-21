جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام 163СOM تتراوح من $0.006 إلى $1.57 (المتوسط $0.0946 ، الوسيط $0.006 ) في 86 دولة. أرخص من 87 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 86 دولة.