جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Chase تتراوح من $0.006 إلى $1.33 (المتوسط $0.2351 ، الوسيط $0.07 ) في 7 دولة. أرخص من 51 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 7 دولة.

توزيع الأسعار أقل من $0.05 3 $0.05 – $0.20 3 $0.20 – $0.50 0 أكثر من $0.50 1