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رقم مؤقت من قطر مع الكود (+974)

أرقام قطر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من قطر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 206 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 206 خدمة 170K+ رقم 260+ تفعيل خلال 30 يوماً +974 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في قطر

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
6605 قطعة

$0.354

Viber
2000 قطعة

$0.089

Apple
2000 قطعة

$0.32

1688
270 قطعة

$2.536

1хbet
360 قطعة

$2.536

32red
306 قطعة

$2.536

4Fun
72 قطعة

$2.536

99acres
162 قطعة

$0.089

99app
162 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.336

Adidas
468 قطعة

$2.536

Airbnb
1000 قطعة

$0.842

Akudo
144 قطعة

$1.759

Akulaku
162 قطعة

$0.359

Algida
144 قطعة

$0.089

AliExpress
551 قطعة

$2.536

Alibaba
549 قطعة

$0.63

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.406

Amazon
1000 قطعة

$0.289

BLIBLI
144 قطعة

$0.089

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في قطر يكلف من $0.039 إلى $13.171 (المتوسط $1.1669، الوسيط $0.4945) عبر 206 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 181 خدمة.

الأرخص اليوم: X (Twitter) $0.039 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 57
$0.20 – $0.50 35
أكثر من $0.50 103
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.089 2,000+
Amazon $0.289 1,000+
Facebook $0.078 5,005
KakaoTalk $0.062 1,000+
Uber $0.079 1,000+
Telegram $0.33 6,605
X (Twitter) $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Nike $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 1,000+
eBay $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Dream11 $0.089 396
Delivery Club $0.089 216
LoveLocal $0.089 108
99app $0.089 162
My11Circle $0.089 126
Citymobil $0.089 216
CommunityGaming $0.089 216
DewuPoison $0.089 90
Huya $0.089 108
iQIYI $0.089 180
IQOS $0.089 216
Likee $0.089 216
MEGA $0.089 198
Taikang $0.089 90
TenChat $0.089 198
Trip $0.089 90
Twilio $0.089 360
Wink $0.089 360
Ximalaya $0.089 180
Inboxlv $0.089 108
WinzoGame $0.089 162
Coindcx $0.089 144
Algida $0.089 144
Rush $0.089 144
Swiggy $0.089 360
IVI $0.089 108
Paytm $0.089 180
99acres $0.089 162
MobiKwik $0.089 144
BLIBLI $0.089 144
Linode $0.089 342
Temu $0.089 522
CourseHero $0.089 108
Pinduoduo $0.089 198
my jio $0.089 2,000+
Baidu $0.1 1,000+
Hinge $0.1 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.103 2,001
Spincrush $0.105 2,000+
noon $0.124 6,102
Walmart $0.124 1,000+
LINE $0.159 1
Meesho $0.159 252
Grab $0.171 1,000+
Instagram (Threads) $0.196 10,483
Google (Gmail / YouTube) $0.2 4,000
TikTok (Douyin) $0.2 2,000+
Ozon $0.206 11
Happn $0.23 324
Discord $0.253 1,000+
GoogleVoice $0.265 1,000+
IRCTC $0.265 360
Naver $0.3 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,000+
Getir $0.3 1
imo $0.312 1,000+
Apple ID $0.32 2,000+
EscapeFromTarkov $0.324 108
AOL $0.336 1,000+
Yahoo Mail $0.348 1,000+
Michat $0.348 504
Deliveroo $0.359 1,000+
Bolt $0.359 1,000+
Akulaku $0.359 162
Rambler $0.359 108
RegRu $0.371 180
foodpanda $0.406 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.406 1,000+
Ticketmaster $0.442 8,478
Netflix $0.45 3,000
Mail.ru $0.465 90
Snapchat $0.465 1,000+
LinkedIn $0.477 1,000+
Clubhouse $0.477 360
Blizzard $0.489 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
Grindr $0.489 1,000+
OLX $0.489 1,000+
Steam $0.5 1,000+
Zoho $0.5 1,000+
Skout $0.524 1,000+
RedBook $0.524 126
Wish $0.524 342
OffGamers $0.548 1,000+
Wildberries $0.571 101
Одноклассники $0.571 90
Nttgame $0.606 1,000+
hily $0.606 1,000+
Papara $0.63 1,000+
Alibaba $0.63 549
Skype $0.642 360
icq $0.642 342
HQ Trivia $0.677 234
Mamba, MeetMe $0.677 131
CAIXA $0.7 306
Dent $0.724 450
Shopee $0.759 1,000+
KFC $0.759 279
Wolt $0.759 1,000+
BlaBlaCar $0.795 263
Airbnb $0.842 1,000+
Coinbase $0.842 498
Wise $1.006 234
Twitch $1.089 775
Beget $1.253 108
McDonalds $1.253 360
FarPost $1.253 108
Sravni $1.253 108
Perfluence $1.253 180
Careem $1.336 9,795
Akudo $1.759 144
WeChat $2.489 1,000+
Kwai $2.536 450
Taobao $2.536 342
1688 $2.536 270
1xBet $2.536 360
Douyu $2.536 216
Zomato $2.536 270
Quipp $2.536 324
Lazada $2.536 450
BitClout $2.536 342
Adidas $2.536 468
DiDi $2.536 3,367
Hopi $2.536 270
IFood $2.536 234
Zalo $2.536 1,559
Hepsiburadacom $2.536 234
GoFundMe $2.536 234
Yemeksepeti $2.536 378
Trendyol $2.536 342
Poshmark $2.536 396
Badoo $2.536 450
DANA $2.536 252
Drom $2.536 432
Metro $2.536 306
4Fun $2.536 72
Gojek $2.536 432
GroupMe $2.536 324
LightChat $2.536 216
Monese $2.536 360
OkCupid $2.536 360
OVO $2.536 234
PGbonus $2.536 306
Paysafecard $2.536 252
Proton Mail $2.536 252
32red $2.536 306
Revolut $2.536 252
Signal $2.536 587
Stormgain $2.536 252
Tokopedia $2.536 252
TradingView $2.536 306
Zhihu $2.536 144
Weibo $2.536 450
Bilibili $2.536 234
Venmo $2.536 198
Mercari $2.536 234
premium.one $2.536 270
Truecaller $2.536 522
KuCoinPlay $2.536 216
EasyPay $2.536 288
Hezzl $2.536 306
Hermes $2.536 162
Dundle $2.536 414
Bumble $2.536 396
fiverr $2.536 486
Megogo $2.536 288
urent/jet/RuSharing $2.536 216
Zupee $2.536 270
Oppo $2.536 126
DoorDash $2.536 324
Fruitz $2.536 144
AliExpress $2.536 551
Uplay $2.536 108
PicPay $2.536 36
Leboncoin $2.536 324
CloudChat $2.536 144
Glovo $2.536 324
TanTan $2.559 342
PayPal $3.271 1,000+
Tango $8.83 234
WhatsApp $13.171 2,000+

قطر على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 260+
  • أرقام Multi-SMS لـ 181 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في قطر: Uber, KakaoTalk, Viber
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 58 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام قطر تبدأ بـ +974. رمز الدولة: QA.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر قطر — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $13.171 — الوسيط $0.4945 عبر 206 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

206 خدمة اليوم، بما في ذلك Twitter ($0.039), Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04).

رمز الهاتف لدولة قطر هو +974. رمز الدولة: QA.

التحقق حسب الخدمة في قطر

رقم مؤقت لـ Facebook $0.078 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.062 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Nike $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.065 رقم مؤقت لـ eBay $0.079 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ my jio $0.089 رقم وهمي لـ Temu $0.089 رقم وهمي لـ Dream11 $0.089

دول شائعة أخرى

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