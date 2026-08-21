رقم مؤقت من فنزويلا مع الكود (+58)
أرقام فنزويلا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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أفضل 20 خدمة في فنزويلا
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تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.02
$0.33
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$0.4
$0.163
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.089
|4,439
|✓
|KakaoTalk
|$0.099
|3,440
|✓
|Netflix
|$0.01
|3,558
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.013
|1,438
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.02
|5,551
|✓
|$0.4
|4,553
|✓
|Dream11
|$0.002
|1,449
|✓
|Ашан
|$0.002
|1,446
|✓
|ДругВокруг
|$0.002
|1,449
|✓
|МВидео
|$0.002
|1,440
|✓
|PGbonus
|$0.002
|1,439
|✓
|RegRu
|$0.002
|1,439
|✓
|Самокат
|$0.002
|1,446
|✓
|Twitch
|$0.002
|1,439
|✓
|TradingView
|$0.002
|1,439
|✓
|ВкусВилл
|$0.002
|1,469
|✓
|Wildberries
|$0.002
|1,440
|✓
|Seosprint
|$0.002
|1,439
|✓
|Ozon
|$0.002
|1,450
|✓
|Delivery Club
|$0.002
|1,476
|✓
|Ticketmaster
|$0.002
|1,472
|✓
|fiverr
|$0.002
|1,440
|✓
|Lamoda
|$0.002
|1,446
|✓
|mosru
|$0.002
|1,439
|✓
|Wink
|$0.002
|1,462
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.002
|1,449
|✓
|Эльдорадо
|$0.002
|1,445
|✓
|米画师Mihuashi
|$0.002
|1,439
|✓
|Betfair
|$0.002
|1,461
|✓
|Lyft
|$0.002
|1,445
|✓
|WestStein
|$0.002
|1,439
|✓
|Skroutz
|$0.002
|1,439
|✓
|SneakersnStuff
|$0.002
|1,439
|✓
|888casino
|$0.002
|1,439
|✓
|GiraBank
|$0.002
|1,439
|✓
|TeenPattiStarpro
|$0.002
|1,439
|✓
|Uplay
|$0.002
|1,439
|✓
|SamsungShop
|$0.002
|1,446
|✓
|Carousell
|$0.002
|1,440
|✓
|PagSmile
|$0.002
|1,439
|✓
|RummyLoot
|$0.002
|1,439
|✓
|PicPay
|$0.002
|1,446
|✓
|Leboncoin
|$0.002
|1,446
|✓
|Paxful
|$0.002
|1,439
|✓
|CloudChat
|$0.002
|1,439
|✓
|Uklon
|$0.002
|1,445
|✓
|Rediffmail
|$0.002
|1,440
|✓
|Prom
|$0.002
|1,449
|✓
|UWIN
|$0.002
|1,439
|✓
|Pocket52
|$0.002
|1,439
|✓
|Gemgala
|$0.002
|1,439
|✓
|Bazos
|$0.002
|1,467
|✓
|MonobankIndia
|$0.002
|1,439
|✓
|Alfa
|$0.002
|1,439
|✓
|MarketGuru
|$0.002
|1,439
|✓
|G2G
|$0.002
|1,439
|✓
|勇仕网络Ys4fun
|$0.002
|1,439
|✓
|Keybase
|$0.002
|1,439
|✓
|LazyPay
|$0.002
|1,439
|✓
|Feeld
|$0.002
|1,472
|✓
|GlobalTel
|$0.002
|1,439
|✓
|MotorkuX
|$0.002
|1,467
|✓
|Ozan SuperApp
|$0.002
|1,439
|✓
|Paysend
|$0.002
|1,447
|✓
|X5ID
|$0.002
|1,449
|✓
|Kwai
|$0.006
|4
|✓
|PayPal
|$0.006
|6
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|10
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|1
|✓
|Shopee
|$0.006
|34
|✓
|Moneylion
|$0.006
|7
|✓
|Zomato
|$0.006
|7
|✓
|Yalla
|$0.006
|5
|✓
|Skout
|$0.006
|1
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|10
|✓
|Careem
|$0.006
|7
|✓
|DiDi
|$0.006
|5
|✓
|Astropay
|$0.006
|6
|✓
|Hopi
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|1
|✓
|IFood
|$0.006
|33
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|Zalo
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|1
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|Hepsiburadacom
|$0.006
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|✓
|BlaBlaCar
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|18
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|Badoo
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|7
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|Beget
|$0.006
|11
|✓
|Burger King
|$0.006
|5
|✓
|DANA
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|1
|✓
|Drom
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|28
|✓
|Metro
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|✓
|Grindr
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|32
|✓
|Gojek
|$0.006
|6
|✓
|GroupMe
|$0.006
|5
|✓
|myGLO
|$0.006
|1
|✓
|hh
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|39
|✓
|KFC
|$0.006
|8
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|8
|✓
|Monese
|$0.006
|1
|✓
|OkCupid
|$0.006
|16
|✓
|OVO
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|35
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|11
|✓
|Payoneer
|$0.006
|42
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|Revolut
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|22
|✓
|СпортМастер
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|10
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|Spotify
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|1
|✓
|Signal
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|5
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|8
|✓
|Zhihu
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|1
|✓
|Airtel
|$0.006
|13
|✓
|Venmo
|$0.006
|39
|✓
|Mercari
|$0.006
|1
|✓
|Юла
|$0.006
|1
|✓
|Truecaller
|$0.006
|1,440
|✓
|Bolt
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|9
|✓
|Ola
|$0.006
|13
|✓
|Netease
|$0.006
|9
|✓
|Baidu
|$0.006
|33
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|18
|✓
|Skype
|$0.006
|1
|✓
|BotIm
|$0.006
|6
|✓
|99app
|$0.006
|10
|✓
|Hinge
|$0.006
|22
|✓
|Indomaret
|$0.006
|7
|✓
|TanTan
|$0.006
|9
|✓
|CAIXA
|$0.006
|21
|✓
|Happn
|$0.006
|10
|✓
|My11Circle
|$0.006
|10
|✓
|inDrive
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|5
|✓
|IQOS
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|9
|✓
|JDcom
|$0.006
|1
|✓
|Joyride
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|27
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|11
|✓
|MEGA
|$0.006
|11
|✓
|Tango
|$0.006
|6
|✓
|TenChat
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|38
|✓
|Trip
|$0.006
|1
|✓
|Twilio
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|12
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|1
|✓
|Wise
|$0.006
|1
|✓
|Xiaomi
|$0.006
|1
|✓
|YAPPY
|$0.006
|5
|✓
|Zoho
|$0.006
|1
|✓
|Детский мир
|$0.006
|7
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|1
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.006
|31
|✓
|DoorDash
|$0.006
|7
|✓
|Ininal
|$0.006
|1
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|30
|✓
|bet365
|$0.006
|39
|✓
|Idealista
|$0.006
|7
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1
|✓
|OfferUp
|$0.006
|12
|✓
|Allegro
|$0.006
|11
|✓
|eWallet
|$0.006
|6
|✓
|paycell
|$0.006
|3
|✓
|BIP
|$0.006
|1
|✓
|163СOM
|$0.006
|1
|✓
|Meta
|$0.006
|1
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1
|✓
|Onet
|$0.006
|4
|✓
|cryptocom
|$0.006
|10
|✓
|Dostavista
|$0.006
|32
|✓
|СберАптека
|$0.006
|7
|✓
|neftm
|$0.006
|18
|✓
|Fotka
|$0.006
|6
|✓
|Zilch
|$0.006
|35
|✓
|Depop
|$0.006
|41
|✓
|Flipkart
|$0.006
|6
|✓
|IRCTC
|$0.006
|7
|✓
|Eneba
|$0.006
|18
|✓
|noon
|$0.006
|11
|✓
|Lotus
|$0.006
|3
|✓
|WorldRemit
|$0.006
|1
|✓
|Oriflame
|$0.006
|6
|✓
|MoneyPay
|$0.006
|10
|✓
|GG
|$0.006
|11
|✓
|Koshelek
|$0.006
|6
|✓
|Justdating
|$0.006
|8
|✓
|LoveRu
|$0.006
|10
|✓
|Codashop
|$0.006
|12
|✓
|Sravni
|$0.006
|10
|✓
|Oldubil
|$0.006
|21
|✓
|FunPay
|$0.006
|2
|✓
|SoulApp
|$0.006
|42
|✓
|NovaPoshta
|$0.006
|6
|✓
|Foody
|$0.006
|16
|✓
|Rush
|$0.006
|18
|✓
|Rozetka
|$0.006
|11
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|1
|✓
|Swiggy
|$0.006
|8
|✓
|Grab
|$0.006
|16
|✓
|IVI
|$0.006
|1
|✓
|Weverse
|$0.006
|10
|✓
|Chispa
|$0.006
|10
|✓
|Immowelt
|$0.006
|10
|✓
|AliExpress
|$0.006
|6
|✓
|Ukrnet
|$0.006
|9
|✓
|Meesho
|$0.006
|1
|✓
|MoMo
|$0.006
|38
|✓
|Freelancer
|$0.006
|23
|✓
|AptekaRU
|$0.006
|8
|✓
|Paytm
|$0.006
|7
|✓
|99acres
|$0.006
|11
|✓
|Букмекерские
|$0.006
|1
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|1
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|4
|✓
|Linode
|$0.006
|7
|✓
|Temu
|$0.006
|6
|✓
|Nextdoor
|$0.006
|5
|✓
|РСА
|$0.006
|7
|✓
|PaddyPower
|$0.006
|1
|✓
|Mercado
|$0.006
|9
|✓
|GCash
|$0.006
|23
|✓
|Glovo
|$0.006
|10
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|9
|✓
|RuTube
|$0.006
|38
|✓
|Лейка
|$0.006
|1
|✓
|Akulaku
|$0.006
|5
|✓
|Alchemy
|$0.006
|10
|✓
|All Access
|$0.006
|18
|✓
|Ankama
|$0.006
|16
|✓
|AstraPay
|$0.006
|38
|✓
|Autoru
|$0.006
|17
|✓
|Betano
|$0.006
|117
|✓
|Brevo
|$0.006
|16
|✓
|Bunq
|$0.006
|28
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|29
|✓
|CDEK
|$0.006
|23
|✓
|Cian
|$0.006
|1
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|1,470
|✓
|Cloud Manager
|$0.006
|39
|✓
|CMB
|$0.006
|7
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|30
|✓
|Feels
|$0.006
|5
|✓
|Flowwow
|$0.006
|2
|✓
|Foodora
|$0.006
|10
|✓
|FreeNow
|$0.006
|21
|✓
|Fups
|$0.006
|7
|✓
|Gett
|$0.006
|1
|✓
|GMX
|$0.006
|26
|✓
|Gopuff
|$0.006
|11
|✓
|gpnbonus
|$0.006
|23
|✓
|Grailed
|$0.006
|1
|✓
|Greggs
|$0.006
|6
|✓
|Greywoods
|$0.006
|10
|✓
|Her
|$0.006
|10
|✓
|Ipsos iSay
|$0.006
|6
|✓
|JivoMart
|$0.006
|1,141
|✓
|KION
|$0.006
|29
|✓
|Klarna
|$0.006
|3
|✓
|LinkAja
|$0.006
|12
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|1
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|18
|✓
|Muzz
|$0.006
|9
|✓
|myboost
|$0.006
|8
|✓
|Neon
|$0.006
|7
|✓
|Next
|$0.006
|1
|✓
|Nubank
|$0.006
|9
|✓
|OneForma
|$0.006
|11
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|33
|✓
|Pockit
|$0.006
|11
|✓
|Rambler
|$0.006
|1
|✓
|Razer
|$0.006
|14
|✓
|Rebtel
|$0.006
|5
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|10
|✓
|Ryde
|$0.006
|10
|✓
|Shpock
|$0.006
|8
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|10
|✓
|TamTam
|$0.006
|1
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|33
|✓
|This Fate
|$0.006
|12
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|1
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|11
|✓
|Upwork
|$0.006
|1
|✓
|Vercel
|$0.006
|1
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|11
|✓
|Voi
|$0.006
|4
|✓
|WooPlus
|$0.006
|10
|✓
|YouDo
|$0.006
|5
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|15
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|1
|✓
|Банки
|$0.006
|6
|✓
|БлинБери
|$0.006
|8
|✓
|Почта России
|$0.006
|6
|✓
|Профи
|$0.006
|7
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|6
|✓
|Bjp
|$0.006
|18
|✓
|ENILIVE
|$0.006
|26
|✓
|Artstation
|$0.006
|1
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.01
|1,439
|✓
|Craigslist
|$0.01
|1,449
|✓
|Nike
|$0.01
|2,447
|✓
|imo
|$0.01
|1,448
|✓
|Coinbase
|$0.01
|1,440
|✓
|Lazada
|$0.01
|1,480
|✓
|Papara
|$0.01
|2,477
|✓
|BitClout
|$0.01
|1,439
|✓
|Discord
|$0.01
|1,431
|✓
|Getir
|$0.01
|1,446
|✓
|Yemeksepeti
|$0.01
|1,464
|✓
|Poshmark
|$0.01
|1,450
|✓
|Vinted
|$0.01
|3,449
|✓
|Snapchat
|$0.01
|1,439
|✓
|Subito
|$0.01
|3,560
|✓
|Zupee
|$0.01
|1,455
|✓
|WinzoGame
|$0.01
|1,480
|✓
|Walmart
|$0.011
|3,562
|✓
|Amazon
|$0.012
|4,561
|✓
|Dent
|$0.015
|1,439
|✓
|Michat
|$0.015
|1,439
|✓
|Trendyol
|$0.015
|1,475
|✓
|Avito
|$0.015
|1,439
|✓
|dodopizza
|$0.015
|1,440
|✓
|Kaggle
|$0.015
|1,440
|✓
|Lenta
|$0.015
|1,447
|✓
|Магнит
|$0.015
|1,466
|✓
|Bilibili
|$0.015
|1,450
|✓
|Одноклассники
|$0.015
|1,450
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.015
|1,440
|✓
|premium.one
|$0.015
|1,439
|✓
|Amasia
|$0.015
|1,439
|✓
|RedBook
|$0.015
|1,447
|✓
|Dundle
|$0.015
|1,439
|✓
|Huya
|$0.015
|1,439
|✓
|Megogo
|$0.015
|1,439
|✓
|FarPost
|$0.015
|1,444
|✓
|HAPPYTUK
|$0.015
|1,439
|✓
|PingCode
|$0.015
|1,439
|✓
|AGIBANK
|$0.015
|1,472
|✓
|Fruitz
|$0.015
|1,449
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|RRSA
|$0.015
|1,439
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|AVON
|$0.015
|1,456
|✓
|Perfluence
|$0.015
|1,439
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|Iti
|$0.015
|1,439
|✓
|BPJSTK
|$0.015
|1,449
|✓
|Pinduoduo
|$0.015
|1,443
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.02
|1,433
|✓
|Вконтакте
|$0.02
|3,562
|✓
|Apple ID
|$0.02
|1,439
|✓
|$0.03
|1,437
|✓
|Bumble
|$0.042
|18
|✓
|Naver
|$0.061
|1,446
|✓
|X (Twitter)
|$0.064
|2,478
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.081
|3,439
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.093
|1,444
|✓
|Google Messages
|$0.096
|4,553
|✓
|Steam
|$0.1
|1,444
|✓
|Blizzard
|$0.1
|1,452
|✓
|Airbnb
|$0.1
|1,439
|✓
|Tencent QQ
|$0.1
|1,448
|✓
|AOL
|$0.1
|1,461
|✓
|$0.1
|1,463
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|McDonalds
|$0.1
|1,462
|✓
|OLX
|$0.1
|1,477
|✓
|Proton Mail
|$0.1
|1,445
|✓
|Яндекс
|$0.1
|1,466
|✓
|$0.1
|1,451
|✓
|Mail.ru
|$0.1
|1,465
|✓
|$0.1
|1,454
|✓
|BIGO LIVE
|$0.1
|1,464
|✓
|hily
|$0.1
|1,440
|✓
|Wolt
|$0.1
|1,440
|✓
|eBay
|$0.105
|3,004
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|LINE
|$0.112
|2,001
|✓
|Uber
|$0.117
|2,439
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|1,451
|✓
|foodpanda
|$0.152
|2,041
|✓
|Telegram
|$0.3
|5,552
|✓
رقم فنزويلا مؤقت بأسعار منخفضة
أرقام فنزويلا تُستأجر لاستقبال رمز تحقق واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم بمفتاح الاتصال +58، وتقرأ الكود مباشرة على الموقع. أكثر خدمة يفعّلها المشترون عليها هي Viber، وتصل رسائل Viber وTikTok/Douyin بثقة عالية عبر هذه الأرقام. تغطي أرقام هذه الدولة 370 خدمة، والأسعار هنا من الأقل على الموقع وتبدأ من $0.002، وهو ما يجعل رقم مؤقت لاستقبال الرسائل من هذه الدولة خيارًا اقتصاديًا لمن يكرر التسجيل على نفس الخدمتين.
فنزويلا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 68
- أرقام Multi-SMS لـ 367 خدمة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في فنزويلا: Viber, TikTok (Douyin)
- الأكثر شراءً: Viber
- 346 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام فنزويلا تبدأ بـ +58. رمز الدولة: VE.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر فنزويلا — ابتداءً من $0.002.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات ارقام فنزويلا مؤقتة
فتح حساب Viber ثانٍ بمعزل عن الرقم الأساسي، أو تجربة حساب TikTok/Douyin جديد قبل اعتماده، أو فصل تسجيلات العمل عن الاستخدام الشخصي: حالات مباشرة تناسبها هذه الأرقام. وحين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة لخدمة معينة، الحل عملي: راجع الخدمات الأعلى تسليمًا لكل دولة قبل الشراء؛ فعلى أرقام فنزويلا يصل Viber وTikTok/Douyin بثقة أعلى من غيرهما، فإذا كانت خدمتك من بينهما فاستقبال SMS فنزويلا هو الخيار المباشر بدل تجربة دولة أخرى.
الأسئلة الشائعة
من $0.002 إلى $0.4 — الوسيط $0.006 عبر 370 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة فنزويلا هو +58. رمز الدولة: VE.