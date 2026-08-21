استخدامات رقم Happn العملية

هذا الرقم مفيد لتجربة Happn قبل الالتزام برقم شخصي، أو لفتح حساب مستقل عن حساب رئيسي موجود على التطبيق، أو لاختبار واجهة التسجيل بسرعة دون شريحة اتصال حقيقية، وهو خيار عملي أيضاً لمن يفضل إبقاء رقمه الشخصي بعيداً عن تطبيقات التعارف. وإن لم يصل الكود من أول محاولة، فالحل هو طلب إعادة إرسال الرمز أو اختيار رقم مؤقت لـ Happn جديد من الصفحة نفسها، إذ يوفر TigerSMS أرقاماً بديلة فوراً دون انتظار طويل أو تعقيد في الخطوات.