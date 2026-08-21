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رقم وهمي مؤقت لـ Aitu — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Aitu أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Aitu مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 57 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 57 دولة 50K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Aitu
55420

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Aitu

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.09

أستراليا
33 قطعة

$0.268

ألمانيا
581 قطعة

$0.118

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.405

أوكرانيا
1412 قطعة

$0.118

أيرلندا
98 قطعة

$0.118

إثيوبيا
90 قطعة

$0.231

إسبانيا
525 قطعة

$0.118

إستونيا
281 قطعة

$1.471

إسرائيل
2044 قطعة

$0.295

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Aitu تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.3817، الوسيط $0.233) في 57 دولة. أرقام Multi-SMS في 57 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 الولايات المتحدة $0.079 ميانمار $0.104

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 3
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 29
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 3,184
إندونيسيا $0.006 10,510
تشيلي $0.006 188
الولايات المتحدة $0.079 1,000+
ميانمار $0.104 3,633
كندا $0.106 934
أوكرانيا $0.118 1,412
الأرجنتين $0.118 136
كازاخستان $0.118 1,795
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
ألمانيا $0.118 581
بولندا $0.118 2,298
أيرلندا $0.118 98
النمسا $0.118 66
تنزانيا $0.122 120
نيوزيلندا $0.129 28
الكاميرون $0.163 22
كولومبيا $0.172 1,995
سريلانكا $0.192 1
جنوب أفريقيا $0.228 8
إثيوبيا $0.231 90
مالي $0.231 111
العراق $0.231 1,496
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.231 5
لبنان $0.231 24
منغوليا $0.232 36
نيجيريا $0.233 1
مدغشقر $0.233 51
الجزائر $0.236 1,629
مصر $0.236 41
جورجيا $0.236 34
تونس $0.242 120
توغو $0.242 65
الكويت $0.242 1
بوليفيا $0.242 2
جمهورية التشيك $0.259 778
غينيا $0.268 32
سلوفاكيا $0.268 3
أستراليا $0.268 33
فرنسا $0.295 715
إسرائيل $0.295 2,044
المملكة المتحدة $0.295 4,060
هولندا $0.295 7,795
الفلبين $0.295 1,389
السويد $0.295 309
أوزبكستان $0.405 1,066
البرازيل $0.413 1,134
جمهورية مولدوفا $0.435 104
المغرب $1.471 824
كينيا $1.471 4
بلغاريا $1.471 581
البرتغال $1.471 557
إستونيا $1.471 281
رومانيا $1.471 191
اليونان $1.471 502
كرواتيا $1.471 454

Aitu على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 57 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Aitu — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.233 في 57 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Italy ($0.006), Chile ($0.006)

50K+ رقم في 57 دولة.

رقم Aitu حسب الدولة

رقم كندا مؤقت $0.106 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم كازاخستان مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118 رقم الأرجنتين مع الكود $0.118 رقم النمسا مؤقت $0.118 رقم تنزانيا مؤقت $0.122 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.129 رقم الكاميرون مؤقت $0.163 رقم كولومبيا مع الكود $0.172 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.228 رقم العراق مع الكود $0.231 رقم مالي مع الكود $0.231 رقم لبنان مؤقت $0.231 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.231 رقم منغوليا مع الكود $0.232 رقم مدغشقر مؤقت $0.233 رقم نيجيريا مؤقت $0.233 رقم الجزائر مع الكود $0.236

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