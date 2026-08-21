أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Deliveroo — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Deliveroo أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Deliveroo مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 153 دولة 2.3M+ رقم 1,100+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #43 تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Deliveroo
2329098
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Deliveroo
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
أفضل تسليم
355470 قطعة
$0.061
أفضل تسليم
4489 قطعة
$0.053
أفضل تسليم
9186 قطعة
$0.012
152494 قطعة
$0.06
118507 قطعة
$0.52
11010 قطعة
$0.026
3501 قطعة
$0.52
159861 قطعة
$0.016
4023 قطعة
$0.51
255603 قطعة
$0.09
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Deliveroo تتراوح من $0.006 إلى $15.483 (المتوسط $0.6347، الوسيط $0.33) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
الأرخص اليوم: اليمن $0.006 مالي $0.006 العراق $0.006 كازاخستان $0.006 المغرب $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 49
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 66
أكثر من $0.50 21
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الولايات المتحدة
|$0.05
|4,489
|✓
|إيطاليا
|$0.061
|355,470
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.13
|437,373
|✓
|بولندا
|$0.06
|152,494
|✓
|البرتغال
|$0.589
|8,693
|✓
|الهند
|$0.1
|1,000+
|✓
|ألمانيا
|$0.012
|9,186
|✓
|باكستان
|$0.006
|899
|✓
|زامبيا
|$0.006
|718
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,528
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|989
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|594
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,029
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|901
|✓
|نيبال
|$0.006
|899
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,660
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|900
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|714
|✓
|هندوراس
|$0.006
|899
|✓
|تونس
|$0.006
|1,019
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|517
|✓
|المغرب
|$0.006
|3,723
|✓
|أوغندا
|$0.006
|517
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,010
|✓
|غانا
|$0.006
|899
|✓
|كينيا
|$0.006
|1,015
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|10
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|4,021
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|3,098
|✓
|مالي
|$0.006
|6,776
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,517
|✓
|السودان
|$0.006
|10
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|1,404
|✓
|بنين
|$0.006
|2,682
|✓
|اليمن
|$0.006
|8,910
|✓
|العراق
|$0.006
|5,103
|✓
|السنغال
|$0.006
|670
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|899
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,052
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|2,262
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,010
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,029
|✓
|صربيا
|$0.006
|29
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,568
|✓
|جورجيا
|$0.006
|2,063
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|901
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|10
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,010
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|77
|✓
|غينيا
|$0.006
|125
|✓
|لبنان
|$0.006
|923
|✓
|إندونيسيا
|$0.01
|159,861
|✓
|هولندا
|$0.02
|11,010
|✓
|تشيلي
|$0.02
|27,767
|✓
|أوكرانيا
|$0.027
|2,383
|✓
|تايلاند
|$0.056
|2,754
|✓
|الكاميرون
|$0.06
|408
|✓
|فيتنام
|$0.064
|1,147
|✓
|كولومبيا
|$0.064
|227,699
|✓
|ماليزيا
|$0.065
|104,159
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.07
|667
|✓
|اليونان
|$0.08
|18,585
|✓
|ميانمار
|$0.083
|13,630
|✓
|الفلبين
|$0.09
|255,603
|✓
|فرنسا
|$0.11
|71,869
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|2,550
|✓
|قيرغيزستان
|$0.183
|901
|✓
|رومانيا
|$0.253
|2,346
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.288
|4,640
|✓
|كوبا
|$0.288
|2,000+
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.289
|120
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.289
|4
|✓
|جنوب السودان
|$0.289
|1
|✓
|نيوزيلندا
|$0.289
|30
|✓
|النمسا
|$0.29
|3,744
|✓
|أذربيجان
|$0.312
|1,001
|✓
|نيكاراغوا
|$0.324
|1,000+
|✓
|سريلانكا
|$0.33
|1
|✓
|فنلندا
|$0.33
|1,377
|✓
|اليابان
|$0.33
|2,000+
|✓
|إيران
|$0.336
|11
|✓
|موناكو
|$0.348
|1
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.359
|1,000+
|✓
|أنغولا
|$0.359
|1,010
|✓
|بيرو
|$0.359
|1,000+
|✓
|بنما
|$0.359
|1,000+
|✓
|باراغواي
|$0.359
|1,000+
|✓
|الأردن
|$0.359
|1,010
|✓
|قطر
|$0.359
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.359
|1,000+
|✓
|عُمان
|$0.359
|1,010
|✓
|بوتان
|$0.359
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.359
|1,002
|✓
|الكويت
|$0.359
|1,001
|✓
|جزر المالديف
|$0.359
|1,000+
|✓
|بربادوس
|$0.359
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.359
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.359
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.359
|1,029
|✓
|قبرص
|$0.359
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.359
|3,295
|✓
|أروبا
|$0.359
|1,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.359
|3,911
|✓
|مونتسيرات
|$0.359
|6,704
|✓
|دومينيكا
|$0.359
|9,886
|✓
|بوتسوانا
|$0.371
|2,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.371
|2,000+
|✓
|جامايكا
|$0.371
|2,000+
|✓
|بيلاروسيا
|$0.371
|6
|✓
|موريشيوس
|$0.371
|7,587
|✓
|الغابون
|$0.371
|2,000+
|✓
|بلجيكا
|$0.371
|2,304
|✓
|الكونغو
|$0.371
|2,000+
|✓
|النيجر
|$0.371
|2,000+
|✓
|المجر
|$0.371
|1,005
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.371
|2,018
|✓
|غيانا
|$0.371
|9,415
|✓
|إستونيا
|$0.371
|3,501
|✓
|غواتيمالا
|$0.371
|5,348
|✓
|جزر البهاما
|$0.371
|14,933
|✓
|غرينادا
|$0.371
|16,783
|✓
|ليتوانيا
|$0.371
|2,000+
|✓
|ليبيريا
|$0.371
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.371
|10,048
|✓
|منغوليا
|$0.371
|2,036
|✓
|جيبوتي
|$0.395
|9,155
|✓
|إسرائيل
|$0.406
|3,073
|✓
|أيرلندا
|$0.43
|2,090
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.442
|1,000+
|✓
|كرواتيا
|$0.442
|2,430
|✓
|السويد
|$0.448
|309
|✓
|ماكاو
|$0.465
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.489
|1,000+
|✓
|إريتريا
|$0.5
|19,124
|✓
|البرازيل
|$0.51
|4,023
|✓
|إسبانيا
|$0.51
|2,670
|✓
|كندا
|$0.51
|4,136
|✓
|غوادلوب
|$0.512
|13,018
|✓
|مصر
|$0.52
|2,940
|✓
|الأرجنتين
|$0.52
|118,507
|✓
|السعودية
|$0.52
|29,080
|الجبل الأسود
|$0.524
|1,000+
|✓
|المكسيك
|$0.53
|3,510
|✓
|بنغلاديش
|$0.54
|2,899
|✓
|لاتفيا
|$0.54
|2,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.571
|6,565
|✓
|أستراليا
|$0.871
|4,033
|✓
|سويسرا
|$2.353
|4,006
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$8.808
|5
|✓
|توغو
|$10.395
|65
|✓
|سلوفاكيا
|$10.738
|3
|✓
|بوركينا فاسو
|$15.483
|50
|✓
|سيراليون
|$15.483
|2
|✓
Deliveroo على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,100+
- الترتيب حسب التفعيلات: #43
- اتجاه 7 أيام: +15%
- أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 3,300+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Deliveroo — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Deliveroo حسب الدولة
رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.13 رقم البرتغال مع الكود $0.589 رقم الهند مع الكود $0.1 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006 رقم رواندا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم موريتانيا مؤقت $0.006 رقم هايتي مع الكود $0.006 رقم تشاد مؤقت $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم مالاوي مؤقت $0.006 رقم أرمينيا مؤقت $0.006 رقم ألبانيا مؤقت $0.006
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