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رقم وهمي مؤقت لـ Deliveroo — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Deliveroo أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Deliveroo مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 153 دولة 2.3M+ رقم 1,100+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #43 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Deliveroo
2329098

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Deliveroo

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إيطاليا
أفضل تسليم
355470 قطعة

$0.061

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
4489 قطعة

$0.053

ألمانيا
أفضل تسليم
9186 قطعة

$0.012

بولندا
152494 قطعة

$0.06

الأرجنتين
118507 قطعة

$0.52

هولندا
11010 قطعة

$0.026

إستونيا
3501 قطعة

$0.52

إندونيسيا
159861 قطعة

$0.016

البرازيل
4023 قطعة

$0.51

الفلبين
255603 قطعة

$0.09

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Deliveroo تتراوح من $0.006 إلى $15.483 (المتوسط $0.6347، الوسيط $0.33) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.

الأرخص اليوم: اليمن $0.006 مالي $0.006 العراق $0.006 كازاخستان $0.006 المغرب $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 49
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 66
أكثر من $0.50 21
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الولايات المتحدة $0.05 4,489
إيطاليا $0.061 355,470
المملكة المتحدة $0.13 437,373
بولندا $0.06 152,494
البرتغال $0.589 8,693
الهند $0.1 1,000+
ألمانيا $0.012 9,186
باكستان $0.006 899
زامبيا $0.006 718
الجزائر $0.006 3,528
إثيوبيا $0.006 989
موزمبيق $0.006 594
هايتي $0.006 1,029
زيمبابوي $0.006 901
نيبال $0.006 899
أوزبكستان $0.006 1,660
نيجيريا $0.006 900
تنزانيا $0.006 714
هندوراس $0.006 899
تونس $0.006 1,019
الإكوادور $0.006 517
المغرب $0.006 3,723
أوغندا $0.006 517
مالاوي $0.006 1,010
غانا $0.006 899
كينيا $0.006 1,015
فنزويلا $0.006 10
كازاخستان $0.006 4,021
بلغاريا $0.006 3,098
مالي $0.006 6,776
رواندا $0.006 1,517
السودان $0.006 10
جمهورية مولدوفا $0.006 1,404
بنين $0.006 2,682
اليمن $0.006 8,910
العراق $0.006 5,103
السنغال $0.006 670
كمبوديا $0.006 899
موريتانيا $0.006 1,052
أفغانستان $0.006 2,262
أرمينيا $0.006 1,010
تشاد $0.006 1,029
صربيا $0.006 29
مدغشقر $0.006 1,568
جورجيا $0.006 2,063
بوليفيا $0.006 901
طاجيكستان $0.006 10
ألبانيا $0.006 1,010
سلوفينيا $0.006 77
غينيا $0.006 125
لبنان $0.006 923
إندونيسيا $0.01 159,861
هولندا $0.02 11,010
تشيلي $0.02 27,767
أوكرانيا $0.027 2,383
تايلاند $0.056 2,754
الكاميرون $0.06 408
فيتنام $0.064 1,147
كولومبيا $0.064 227,699
ماليزيا $0.065 104,159
جنوب أفريقيا $0.07 667
اليونان $0.08 18,585
ميانمار $0.083 13,630
الفلبين $0.09 255,603
فرنسا $0.11 71,869
الدنمارك $0.118 2,550
قيرغيزستان $0.183 901
رومانيا $0.253 2,346
جمهورية التشيك $0.288 4,640
كوبا $0.288 2,000+
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.289 120
الجمهورية العربية السورية $0.289 4
جنوب السودان $0.289 1
نيوزيلندا $0.289 30
النمسا $0.29 3,744
أذربيجان $0.312 1,001
نيكاراغوا $0.324 1,000+
سريلانكا $0.33 1
فنلندا $0.33 1,377
اليابان $0.33 2,000+
إيران $0.336 11
موناكو $0.348 1
بابوا غينيا الجديدة $0.359 1,000+
أنغولا $0.359 1,010
بيرو $0.359 1,000+
بنما $0.359 1,000+
باراغواي $0.359 1,000+
الأردن $0.359 1,010
قطر $0.359 1,000+
ريونيون $0.359 1,000+
عُمان $0.359 1,010
بوتان $0.359 1,000+
بوروندي $0.359 1,002
الكويت $0.359 1,001
جزر المالديف $0.359 1,000+
بربادوس $0.359 1,000+
غامبيا $0.359 1,000+
البحرين $0.359 1,000+
النرويج $0.359 1,029
قبرص $0.359 1,000+
بروناي دار السلام $0.359 3,295
أروبا $0.359 1,000+
أنغيلا $0.359 3,911
مونتسيرات $0.359 6,704
دومينيكا $0.359 9,886
بوتسوانا $0.371 2,000+
ليسوتو $0.371 2,000+
جامايكا $0.371 2,000+
بيلاروسيا $0.371 6
موريشيوس $0.371 7,587
الغابون $0.371 2,000+
بلجيكا $0.371 2,304
الكونغو $0.371 2,000+
النيجر $0.371 2,000+
المجر $0.371 1,005
البوسنة والهرسك $0.371 2,018
غيانا $0.371 9,415
إستونيا $0.371 3,501
غواتيمالا $0.371 5,348
جزر البهاما $0.371 14,933
غرينادا $0.371 16,783
ليتوانيا $0.371 2,000+
ليبيريا $0.371 2,000+
جزر القمر $0.371 10,048
منغوليا $0.371 2,036
جيبوتي $0.395 9,155
إسرائيل $0.406 3,073
أيرلندا $0.43 2,090
لوكسمبورغ $0.442 1,000+
كرواتيا $0.442 2,430
السويد $0.448 309
ماكاو $0.465 1,000+
بليز $0.489 1,000+
إريتريا $0.5 19,124
البرازيل $0.51 4,023
إسبانيا $0.51 2,670
كندا $0.51 4,136
غوادلوب $0.512 13,018
مصر $0.52 2,940
الأرجنتين $0.52 118,507
السعودية $0.52 29,080
الجبل الأسود $0.524 1,000+
المكسيك $0.53 3,510
بنغلاديش $0.54 2,899
لاتفيا $0.54 2,000+
آيسلندا $0.571 6,565
أستراليا $0.871 4,033
سويسرا $2.353 4,006
جمهورية أفريقيا الوسطى $8.808 5
توغو $10.395 65
سلوفاكيا $10.738 3
بوركينا فاسو $15.483 50
سيراليون $15.483 2

Deliveroo على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,100+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #43
  • اتجاه 7 أيام: +15%
  • أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 3,300+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Deliveroo — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $15.483 — الوسيط $0.33 في 153 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Yemen ($0.006), Mali ($0.006), Iraq ($0.006)

2.3M+ رقم في 153 دولة.

رقم Deliveroo حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.13 رقم البرتغال مع الكود $0.589 رقم الهند مع الكود $0.1 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006 رقم رواندا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم موريتانيا مؤقت $0.006 رقم هايتي مع الكود $0.006 رقم تشاد مؤقت $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم مالاوي مؤقت $0.006 رقم أرمينيا مؤقت $0.006 رقم ألبانيا مؤقت $0.006

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