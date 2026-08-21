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رقم مؤقت من طاجيكستان مع الكود (+992)

أرقام طاجيكستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من طاجيكستان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 242 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 242 خدمة 60K+ رقم 750+ تفعيل خلال 30 يوماً +992 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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طاجيكستان
65790

قطعة

أفضل 20 خدمة في طاجيكستان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
4008 قطعة

$0.039

Telegram
2007 قطعة

$0.34

facebook
1000 قطعة

$0.04

PayPal
6 قطعة

$0.006

Whatsapp
2008 قطعة

$0.263

Blizzard
13 قطعة

$0.006

Twitter
1039 قطعة

$0.039

Вконтакте
2016 قطعة

$0.05

Amazon
3007 قطعة

$0.089

Alipay/Alibaba/1688
1 قطعة

$0.006

TikTok/Douyin
1000 قطعة

$0.105

Shopee
34 قطعة

$0.006

WeChat
24 قطعة

$0.006

Grindr
32 قطعة

$0.006

OLX
38 قطعة

$0.006

Wink
23 قطعة

$0.006

AliExpress
6 قطعة

$0.006

99acres
11 قطعة

$0.006

99app
10 قطعة

$0.006

AOL
22 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في طاجيكستان يكلف من $0.006 إلى $0.55 (المتوسط $0.0208، الوسيط $0.006) عبر 242 خدمة. أرخص من 99% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 216 خدمة.

الأرخص اليوم: Netflix $0.006 Subito $0.006 JivoMart $0.006 Payoneer $0.006 SoulApp $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 221
$0.05 – $0.20 16
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.059 1,000+
Instagram (Threads) $0.039 4,008
WhatsApp $0.263 2,008
Facebook $0.039 1,000+
Telegram $0.34 2,007
Вконтакте $0.05 2,016
Naver $0.006 7
Kwai $0.006 4
LINE $0.006 1
Steam $0.006 5
PayPal $0.006 6
Blizzard $0.006 13
GoogleVoice $0.006 10
Netflix $0.006 2,014
foodpanda $0.006 41
Yahoo Mail $0.006 5
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 1
Craigslist $0.006 10
Nike $0.006 8
Shopee $0.006 34
Moneylion $0.006 7
Tencent QQ $0.006 9
Zomato $0.006 7
Yalla $0.006 5
Skout $0.006 1
Coinbase $0.006 1
AOL $0.006 22
Lazada $0.006 41
Deliveroo $0.006 10
Careem $0.006 7
Papara $0.006 38
DiDi $0.006 5
Astropay $0.006 6
Getir $0.006 7
WeChat $0.006 24
Hopi $0.006 1
IFood $0.006 33
Zalo $0.006 1
Hepsiburadacom $0.006 38
Dream11 $0.006 10
Yemeksepeti $0.006 25
Trendyol $0.006 36
Poshmark $0.006 11
BlaBlaCar $0.006 18
Badoo $0.006 7
Burger King $0.006 5
DANA $0.006 1
dodopizza $0.006 1
ДругВокруг $0.006 10
Metro $0.006 7
Grindr $0.006 32
Gojek $0.006 6
GroupMe $0.006 5
KFC $0.006 8
Kaggle $0.006 1
McDonalds $0.006 23
Monese $0.006 1
Магнит $0.006 27
МВидео $0.006 1
OkCupid $0.006 16
OVO $0.006 35
OLX $0.006 38
Paysafecard $0.006 11
Proton Mail $0.006 6
Payoneer $0.006 42
Revolut $0.006 22
СпортМастер $0.006 10
Signal $0.006 5
Самокат $0.006 7
ВкусВилл $0.006 30
Wildberries $0.006 1
Яндекс $0.006 27
Zhihu $0.006 1
Weibo $0.006 12
Bilibili $0.006 11
Venmo $0.006 39
Mercari $0.006 1
Vinted $0.006 10
Mail.ru $0.006 26
Одноклассники $0.006 11
Юла $0.006 1
Mamba, MeetMe $0.006 1
LinkedIn $0.006 15
Truecaller $0.006 1
Ozon $0.006 11
Bolt $0.006 9
Delivery Club $0.006 37
Ola $0.006 13
Ticketmaster $0.006 33
BIGO LIVE $0.006 25
Baidu $0.006 33
Clubhouse $0.006 18
RedBook $0.006 8
Skype $0.006 1
BotIm $0.006 6
99app $0.006 10
Hinge $0.006 22
Indomaret $0.006 7
Subito $0.006 2,014
Bumble $0.006 18
TanTan $0.006 9
fiverr $0.006 1
CAIXA $0.006 21
Happn $0.006 10
My11Circle $0.006 10
inDrive $0.006 5
IQOS $0.006 9
JDcom $0.006 1
MEGA $0.006 11
Tango $0.006 6
TenChat $0.006 38
Trip $0.006 1
Twilio $0.006 12
Wink $0.006 23
Wise $0.006 1
Zoho $0.006 1
Zupee $0.006 16
Детский мир $0.006 7
DoorDash $0.006 7
Ininal $0.006 1
Taptap Send $0.006 30
WinzoGame $0.006 41
bet365 $0.006 39
Nttgame $0.006 1
OfferUp $0.006 12
Allegro $0.006 11
paycell $0.006 3
Meta $0.006 1
Betfair $0.006 22
OffGamers $0.006 1
Onet $0.006 4
Lyft $0.006 6
cryptocom $0.006 10
hily $0.006 1
Wolt $0.006 1
Zilch $0.006 35
Depop $0.006 41
Flipkart $0.006 6
IRCTC $0.006 7
Eneba $0.006 18
noon $0.006 11
Lotus $0.006 3
Oriflame $0.006 6
Justdating $0.006 8
Oldubil $0.006 21
SoulApp $0.006 42
Fruitz $0.006 10
Rush $0.006 18
kolesa.kz $0.006 1
Swiggy $0.006 8
Grab $0.006 16
IVI $0.006 1
Weverse $0.006 10
Chispa $0.006 10
AliExpress $0.006 6
Ukrnet $0.006 9
Meesho $0.006 1
MoMo $0.006 38
SamsungShop $0.006 7
Freelancer $0.006 23
Carousell $0.006 1
Paytm $0.006 7
99acres $0.006 11
Şikayet var $0.006 1
BLIBLI $0.006 4
AVON $0.006 17
PicPay $0.006 7
Temu $0.006 6
Leboncoin $0.006 7
РСА $0.006 7
PaddyPower $0.006 1
Mercado $0.006 9
Uklon $0.006 6
Rediffmail $0.006 1
GCash $0.006 23
Glovo $0.006 10
EscapeFromTarkov $0.006 9
RuTube $0.006 38
Betano $0.006 10
Brevo $0.006 16
Bunq $0.006 28
Claude (Anthropic) $0.006 31
Coca-Cola $0.006 30
Foodora $0.006 10
FreeNow $0.006 21
Fups $0.006 7
Gett $0.006 1
gpnbonus $0.006 23
Grailed $0.006 1
Greggs $0.006 6
Her $0.006 10
JivoMart $0.006 1,034
KION $0.006 29
Klarna $0.006 3
Marktplaats $0.006 1
Mera Gaon $0.006 18
myboost $0.006 8
Paysend $0.006 8
Pinduoduo $0.006 4
PlayerAuctions $0.006 33
Rambler $0.006 1
Razer $0.006 14
Rebtel $0.006 5
Shpock $0.006 8
TamTam $0.006 1
Tata Neu $0.006 33
Ubisoft $0.006 11
Upwork $0.006 1
WooPlus $0.006 10
ZUS Coffee $0.006 15
Банки $0.006 6
СушиВёсла $0.006 6
Bjp $0.006 18
Apple ID $0.024 1,000+
X (Twitter) $0.039 1,039
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
Discord $0.05 3,000
NMI $0.052 2,000+
Womply $0.064 2,000+
Walmart $0.071 1,016
Uber $0.079 3,000
PciPay $0.079 1,000+
Amazon $0.087 3,007
imo $0.089 1,009
my jio $0.089 1,000+
Google Messages $0.097 2,007
Google (Gmail / YouTube) $0.1 2,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
أي خدمة أخرى $0.118 12
ChatGPT (OpenAI) $0.349 1,000+
KakaoTalk $0.45 1,001
eBay $0.55 3,004

طاجيكستان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 750+
  • أرقام Multi-SMS لـ 216 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في طاجيكستان: Telegram, Facebook, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 233 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام طاجيكستان تبدأ بـ +992. رمز الدولة: TJ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر طاجيكستان — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.55 — الوسيط $0.006 عبر 242 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

242 خدمة اليوم، بما في ذلك Netflix ($0.006), Subito ($0.006), JivoMart ($0.006).

رمز الهاتف لدولة طاجيكستان هو +992. رمز الدولة: TJ.

التحقق حسب الخدمة في طاجيكستان

رقم وهمي لـ Viber $0.059 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ Lazada $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ Depop $0.006 رقم وهمي لـ Venmo $0.006 رقم وهمي لـ bet365 $0.006 رقم وهمي لـ Papara $0.006 رقم وهمي لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ TenChat $0.006 رقم مؤقت لـ MoMo $0.006 رقم وهمي لـ RuTube $0.006 رقم وهمي لـ Delivery Club $0.006 رقم وهمي لـ Trendyol $0.006 رقم مؤقت لـ OVO $0.006 رقم وهمي لـ Zilch $0.006 رقم مؤقت لـ IFood $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ PlayerAuctions $0.006

دول شائعة أخرى

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