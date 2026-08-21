رقم وهمي مؤقت لـ BIGO LIVE — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز BIGO LIVE أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل BIGO LIVE مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 108 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة BIGO LIVE
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام BIGO LIVE تتراوح من $0.006 إلى $3.175 (المتوسط $0.2006، الوسيط $0.035) في 108 دولة. أرخص من 59% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 106 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|البرازيل
|$0.02
|2,002
|✓
|هولندا
|$0.027
|9,720
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.05
|74,567
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|905
|✓
|لبنان
|$0.006
|1,208
|✓
|كندا
|$0.03
|42,309
|✓
|نيوزيلندا
|$0.052
|30
|✓
|ألمانيا
|$0.6
|7,255
|✓
|باكستان
|$0.006
|1,184
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|1,184
|✓
|زامبيا
|$0.006
|900
|✓
|الجزائر
|$0.006
|2,813
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|1,274
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|741
|✓
|أنغولا
|$0.006
|25
|✓
|هايتي
|$0.006
|36
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|1,186
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,184
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,807
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,185
|✓
|فرنسا
|$0.006
|109,326
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,361
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,184
|✓
|تونس
|$0.006
|1,304
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|630
|✓
|المغرب
|$0.006
|2,006
|✓
|أوغندا
|$0.006
|630
|✓
|مالاوي
|$0.006
|25
|✓
|غانا
|$0.006
|1,184
|✓
|كينيا
|$0.006
|29
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|2,984
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|1,184
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,210
|✓
|مالي
|$0.006
|296
|✓
|رواندا
|$0.006
|630
|✓
|السودان
|$0.006
|25
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|127
|✓
|بنين
|$0.006
|864
|✓
|اليمن
|$0.006
|99,823
|✓
|العراق
|$0.006
|2,126
|✓
|السنغال
|$0.006
|852
|✓
|بولندا
|$0.006
|2,255
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,184
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|59
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,409
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|25
|✓
|تشاد
|$0.006
|36
|✓
|صربيا
|$0.006
|36
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|681
|✓
|اليونان
|$0.006
|4,378
|✓
|جورجيا
|$0.006
|70
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,186
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|25
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|25
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|93
|✓
|غينيا
|$0.006
|217
|✓
|إندونيسيا
|$0.01
|165,648
|✓
|فيتنام
|$0.03
|1,964
|✓
|الفلبين
|$0.04
|142,098
|✓
|كولومبيا
|$0.051
|126,069
|✓
|جنوب السودان
|$0.052
|1
|✓
|سريلانكا
|$0.059
|1
|✓
|تركيا
|$0.059
|1,900
|عُمان
|$0.059
|25
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.059
|4
|✓
|بوروندي
|$0.059
|4,502
|✓
|الكويت
|$0.059
|1
|✓
|إيطاليا
|$0.059
|4,283
|✓
|سنغافورة
|$0.059
|311
|✓
|تايلاند
|$0.06
|2,676
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.06
|159,111
|✓
|تشيلي
|$0.06
|121,159
|✓
|بيلاروسيا
|$0.075
|2
|✓
|ماليزيا
|$0.083
|106,482
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.096
|1,544
|✓
|فنزويلا
|$0.1
|1,464
|✓
|السويد
|$0.104
|463
|✓
|النمسا
|$0.106
|1,930
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|7,596
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|788
|✓
|رومانيا
|$0.118
|1,760
|✓
|أستراليا
|$0.118
|2,031
|✓
|البرتغال
|$0.123
|7,204
|✓
|توغو
|$0.137
|65
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.137
|5
|✓
|الأردن
|$0.139
|25
|✓
|السعودية
|$0.14
|58,988
|كرواتيا
|$0.142
|454
|✓
|إيران
|$0.144
|25
|✓
|الأرجنتين
|$0.18
|107,181
|✓
|سلوفاكيا
|$0.183
|3
|✓
|مصر
|$0.19
|11,225
|✓
|بلجيكا
|$0.2
|316
|✓
|أيرلندا
|$0.2
|98
|✓
|المجر
|$0.216
|4
|✓
|المكسيك
|$0.22
|894
|✓
|ميانمار
|$0.233
|105,087
|✓
|إستونيا
|$0.25
|1,516
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,080
|✓
|النرويج
|$0.363
|36
|✓
|إسبانيا
|$0.412
|2,669
|✓
|سويسرا
|$1.177
|4,006
|✓
|منغوليا
|$1.655
|36
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$1.683
|120
|✓
|البوسنة والهرسك
|$1.779
|33
|✓
|الكاميرون
|$2.05
|22
|✓
|بوركينا فاسو
|$3.175
|50
|✓
|سيراليون
|$3.175
|2
|✓
رقم مؤقت لتفعيل حساب BIGO LIVE بسرعة
قبل التسجيل في BIGO LIVE يطلب التطبيق رقم هاتف يصل عليه رمز تحقق قصير عبر رسالة نصية، وهو الشرط الوحيد لإتمام الدخول. يوفّر TigerSMS رقم مؤقت لـ BIGO LIVE مخصصًا لهذه الخطوة وحدها، بحيث يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الرقم دون تركيب شريحة إضافية أو الكشف عن رقم الهاتف الحقيقي. سجّلت الخدمة ٧٣ عملية تفعيل خلال آخر ٣٠ يومًا، غالبيتها بأرقام من البرازيل، بينما يبدأ السعر من $0.006 وتضم القائمة 108 دولة يختار المشتري من بينها ما يناسبه.
BIGO LIVE على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 98
- الترتيب حسب التفعيلات: #82
- أرقام Multi-SMS في 106 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 340+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر BIGO LIVE — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم BIGO LIVE مع الكود
رقم وهمي لـ BIGO LIVE يناسب من يريد فتح حساب ثانٍ للبث منفصل عن حسابه الأساسي، أو يجرّب التطبيق لأول مرة قبل ربطه برقمه الدائم لاحقًا. كذلك يصلح رقم BIGO LIVE مع الكود لمن يفصل نشاطه على المنصة عن رقم هاتفه الشخصي المستخدم في التواصل اليومي. إن لم يصل رمز التحقق من أول محاولة فالأفضل الانتظار نصف دقيقة ثم طلب إرسال جديد للكود من داخل التطبيق نفسه دون إغلاق صفحة الرقم على الموقع، فيظهر الرمز الثاني فور وصوله لتفعيل BIGO LIVE واستقبال رمز التحقق بلا تأخير إضافي.