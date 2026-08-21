رقم مؤقت لتفعيل حساب BIGO LIVE بسرعة

قبل التسجيل في BIGO LIVE يطلب التطبيق رقم هاتف يصل عليه رمز تحقق قصير عبر رسالة نصية، وهو الشرط الوحيد لإتمام الدخول. يوفّر TigerSMS رقم مؤقت لـ BIGO LIVE مخصصًا لهذه الخطوة وحدها، بحيث يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الرقم دون تركيب شريحة إضافية أو الكشف عن رقم الهاتف الحقيقي. سجّلت الخدمة ٧٣ عملية تفعيل خلال آخر ٣٠ يومًا، غالبيتها بأرقام من البرازيل، بينما يبدأ السعر من $0.006 وتضم القائمة 108 دولة يختار المشتري من بينها ما يناسبه.