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رقم وهمي مؤقت لـ BIGO LIVE — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز BIGO LIVE أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل BIGO LIVE مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 108 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 108 دولة 1.5M+ رقم 98 تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #82 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

BIGO LIVE
1555951

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة BIGO LIVE

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

هولندا
أفضل تسليم
9720 قطعة

$0.027

نيوزيلندا
أفضل تسليم
30 قطعة

$0.052

البرازيل
أفضل تسليم
2002 قطعة

$0.02

الولايات المتحدة
74567 قطعة

$0.05

ألمانيا
7255 قطعة

$0.6

إستونيا
1516 قطعة

$0.25

إندونيسيا
165648 قطعة

$0.021

إيطاليا
4283 قطعة

$0.061

الأرجنتين
107181 قطعة

$0.18

المكسيك
894 قطعة

$0.22

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام BIGO LIVE تتراوح من $0.006 إلى $3.175 (المتوسط $0.2006، الوسيط $0.035) في 108 دولة. أرخص من 59% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 106 دولة.

الأرخص اليوم: لبنان $0.006 فرنسا $0.006 اليمن $0.006 تنزانيا $0.006 اليونان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 55
$0.05 – $0.20 36
$0.20 – $0.50 9
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
البرازيل $0.02 2,002
هولندا $0.027 9,720
الولايات المتحدة $0.05 74,567
الدنمارك $0.118 905
لبنان $0.006 1,208
كندا $0.03 42,309
نيوزيلندا $0.052 30
ألمانيا $0.6 7,255
باكستان $0.006 1,184
بنغلاديش $0.006 1,184
زامبيا $0.006 900
الجزائر $0.006 2,813
إثيوبيا $0.006 1,274
موزمبيق $0.006 741
أنغولا $0.006 25
هايتي $0.006 36
زيمبابوي $0.006 1,186
نيبال $0.006 1,184
أوزبكستان $0.006 1,807
نيجيريا $0.006 1,185
فرنسا $0.006 109,326
تنزانيا $0.006 10,361
هندوراس $0.006 1,184
تونس $0.006 1,304
الإكوادور $0.006 630
المغرب $0.006 2,006
أوغندا $0.006 630
مالاوي $0.006 25
غانا $0.006 1,184
كينيا $0.006 29
كازاخستان $0.006 2,984
قيرغيزستان $0.006 1,184
بلغاريا $0.006 1,210
مالي $0.006 296
رواندا $0.006 630
السودان $0.006 25
جمهورية مولدوفا $0.006 127
بنين $0.006 864
اليمن $0.006 99,823
العراق $0.006 2,126
السنغال $0.006 852
بولندا $0.006 2,255
كمبوديا $0.006 1,184
موريتانيا $0.006 59
أفغانستان $0.006 1,409
أرمينيا $0.006 25
تشاد $0.006 36
صربيا $0.006 36
مدغشقر $0.006 681
اليونان $0.006 4,378
جورجيا $0.006 70
بوليفيا $0.006 1,186
طاجيكستان $0.006 25
ألبانيا $0.006 25
سلوفينيا $0.006 93
غينيا $0.006 217
إندونيسيا $0.01 165,648
فيتنام $0.03 1,964
الفلبين $0.04 142,098
كولومبيا $0.051 126,069
جنوب السودان $0.052 1
سريلانكا $0.059 1
تركيا $0.059 1,900
عُمان $0.059 25
الجمهورية العربية السورية $0.059 4
بوروندي $0.059 4,502
الكويت $0.059 1
إيطاليا $0.059 4,283
سنغافورة $0.059 311
تايلاند $0.06 2,676
المملكة المتحدة $0.06 159,111
تشيلي $0.06 121,159
بيلاروسيا $0.075 2
ماليزيا $0.083 106,482
جنوب أفريقيا $0.096 1,544
فنزويلا $0.1 1,464
السويد $0.104 463
النمسا $0.106 1,930
أوكرانيا $0.118 7,596
جمهورية التشيك $0.118 788
رومانيا $0.118 1,760
أستراليا $0.118 2,031
البرتغال $0.123 7,204
توغو $0.137 65
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.137 5
الأردن $0.139 25
السعودية $0.14 58,988
كرواتيا $0.142 454
إيران $0.144 25
الأرجنتين $0.18 107,181
سلوفاكيا $0.183 3
مصر $0.19 11,225
بلجيكا $0.2 316
أيرلندا $0.2 98
المجر $0.216 4
المكسيك $0.22 894
ميانمار $0.233 105,087
إستونيا $0.25 1,516
إسرائيل $0.295 2,080
النرويج $0.363 36
إسبانيا $0.412 2,669
سويسرا $1.177 4,006
منغوليا $1.655 36
كوت ديفوار / ساحل العاج $1.683 120
البوسنة والهرسك $1.779 33
الكاميرون $2.05 22
بوركينا فاسو $3.175 50
سيراليون $3.175 2

رقم مؤقت لتفعيل حساب BIGO LIVE بسرعة

قبل التسجيل في BIGO LIVE يطلب التطبيق رقم هاتف يصل عليه رمز تحقق قصير عبر رسالة نصية، وهو الشرط الوحيد لإتمام الدخول. يوفّر TigerSMS رقم مؤقت لـ BIGO LIVE مخصصًا لهذه الخطوة وحدها، بحيث يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الرقم دون تركيب شريحة إضافية أو الكشف عن رقم الهاتف الحقيقي. سجّلت الخدمة ٧٣ عملية تفعيل خلال آخر ٣٠ يومًا، غالبيتها بأرقام من البرازيل، بينما يبدأ السعر من $0.006 وتضم القائمة 108 دولة يختار المشتري من بينها ما يناسبه.

BIGO LIVE على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 98
  • الترتيب حسب التفعيلات: #82
  • أرقام Multi-SMS في 106 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 340+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر BIGO LIVE — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم BIGO LIVE مع الكود

رقم وهمي لـ BIGO LIVE يناسب من يريد فتح حساب ثانٍ للبث منفصل عن حسابه الأساسي، أو يجرّب التطبيق لأول مرة قبل ربطه برقمه الدائم لاحقًا. كذلك يصلح رقم BIGO LIVE مع الكود لمن يفصل نشاطه على المنصة عن رقم هاتفه الشخصي المستخدم في التواصل اليومي. إن لم يصل رمز التحقق من أول محاولة فالأفضل الانتظار نصف دقيقة ثم طلب إرسال جديد للكود من داخل التطبيق نفسه دون إغلاق صفحة الرقم على الموقع، فيظهر الرمز الثاني فور وصوله لتفعيل BIGO LIVE واستقبال رمز التحقق بلا تأخير إضافي.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.175 — الوسيط $0.035 في 108 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Lebanon ($0.006), France ($0.006), Yemen ($0.006)

1.5M+ رقم في 108 دولة.

رقم BIGO LIVE حسب الدولة

رقم الدنمارك مؤقت $0.118 رقم كندا مع الكود $0.03 رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم إثيوبيا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم زيمبابوي مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006

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