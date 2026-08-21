رقم مؤقت من بيرو مع الكود (+51)
أرقام بيرو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من بيرو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 235 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في بيرو
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.064
$0.061
$0.381
$0.077
$0.1
$0.333
$0.137
$0.148
$0.089
$0.695
$0.106
$1.601
$2.536
$0.477
$2.536
$0.089
$0.089
$0.23
$0.359
$0.653
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في بيرو يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.6296، الوسيط $0.359) عبر 235 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 207 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.05
|5,214
|✓
|Viber
|$0.063
|1,000+
|$0.185
|4,023
|$0.072
|4,003
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.089
|10,000
|✓
|Netflix
|$0.09
|3,021
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.1
|1,000+
|Telegram
|$0.381
|5,023
|✓
|Naver
|$0.064
|3,692
|✓
|Amazon
|$0.114
|3,023
|✓
|Uber
|$0.22
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Вконтакте
|$0.06
|1,021
|X (Twitter)
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|1,001
|✓
|KakaoTalk
|$0.065
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Dream11
|$0.089
|1,967
|✓
|Delivery Club
|$0.089
|1,029
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|1,215
|✓
|99app
|$0.089
|1,751
|✓
|My11Circle
|$0.089
|2,824
|✓
|Citymobil
|$0.089
|234
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|1,913
|✓
|DewuPoison
|$0.089
|924
|✓
|Huya
|$0.089
|5,501
|✓
|iQIYI
|$0.089
|536
|✓
|Likee
|$0.089
|1,033
|✓
|MEGA
|$0.089
|1,352
|✓
|Taikang
|$0.089
|536
|✓
|TenChat
|$0.089
|1,251
|✓
|Trip
|$0.089
|871
|✓
|Twilio
|$0.089
|2,087
|✓
|Wink
|$0.089
|1,000+
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|978
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|1,654
|✓
|WinzoGame
|$0.089
|1,234
|✓
|Akudo
|$0.089
|864
|✓
|Algida
|$0.089
|767
|✓
|Rush
|$0.089
|1,396
|✓
|Swiggy
|$0.089
|3,973
|✓
|IVI
|$0.089
|1,835
|✓
|Meesho
|$0.089
|3,735
|✓
|Paytm
|$0.089
|1,629
|✓
|99acres
|$0.089
|1,791
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|3,270
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|1,377
|✓
|Linode
|$0.089
|1,430
|✓
|Temu
|$0.089
|1,125
|✓
|Alfa
|$0.089
|1,008
|✓
|Akulaku
|$0.089
|428
|✓
|CourseHero
|$0.089
|1,098
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|444
|✓
|my jio
|$0.089
|2,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|2,000+
|✓
|JivoMart
|$0.105
|2,021
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Betano
|$0.106
|21
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|$0.112
|1,000+
|✓
|noon
|$0.124
|1,000+
|✓
|Walmart
|$0.124
|1,021
|✓
|Signal
|$0.136
|1,000+
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.148
|1,000+
|✓
|eBay
|$0.15
|2,000+
|✓
|Google Messages
|$0.15
|4,021
|Kwai
|$0.159
|868
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.171
|1,000+
|✓
|Grab
|$0.171
|1,000+
|✓
|Subito
|$0.176
|21
|Discord
|$0.183
|1,000+
|✓
|Zalo
|$0.195
|1,000+
|✓
|Ozon
|$0.206
|12
|✓
|Zupee
|$0.206
|1,312
|✓
|Одноклассники
|$0.218
|180
|✓
|AOL
|$0.23
|1,000+
|✓
|Grindr
|$0.242
|1,000+
|✓
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|$0.242
|7,335
|✓
|Getir
|$0.253
|1,603
|✓
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|$0.265
|1,000+
|✓
|Snapchat
|$0.265
|1,000+
|✓
|IRCTC
|$0.265
|1,676
|✓
|kolesa.kz
|$0.265
|9
|✓
|AliExpress
|$0.265
|1,000+
|✓
|Michat
|$0.289
|1,000+
|✓
|Twitch
|$0.289
|1,000+
|✓
|KuCoinPlay
|$0.289
|1,539
|✓
|fiverr
|$0.289
|1,000+
|✓
|LINE
|$0.3
|1,000+
|✓
|imo
|$0.3
|1,000+
|✓
|Apple ID
|$0.31
|2,000+
|✓
|LightChat
|$0.312
|1,721
|✓
|Nike
|$0.324
|1,000+
|✓
|Poshmark
|$0.324
|702
|✓
|Coindcx
|$0.324
|1,790
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.324
|1,044
|✓
|foodpanda
|$0.336
|1,000+
|✓
|Mail.ru
|$0.336
|90
|✓
|Hinge
|$0.336
|3,473
|✓
|Yahoo Mail
|$0.34
|1,000+
|✓
|$0.348
|1,000+
|✓
|Gojek
|$0.348
|5,231
|✓
|Deliveroo
|$0.359
|1,000+
|✓
|Adidas
|$0.359
|1,096
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.359
|2,148
|✓
|Metro
|$0.359
|874
|✓
|PGbonus
|$0.359
|1,291
|✓
|Hezzl
|$0.359
|1,467
|✓
|Bolt
|$0.359
|1,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.359
|1,000+
|✓
|Rambler
|$0.359
|126
|✓
|Paxful
|$0.371
|12
|✓
|$0.383
|7,117
|✓
|Skout
|$0.406
|1,000+
|✓
|Yemeksepeti
|$0.406
|5,497
|✓
|Hermes
|$0.406
|816
|✓
|Bumble
|$0.406
|1,000+
|✓
|Zoho
|$0.406
|1,000+
|✓
|OffGamers
|$0.406
|1,000+
|✓
|DiDi
|$0.412
|1,000+
|✓
|Wish
|$0.43
|1,000+
|✓
|Shopee
|$0.442
|1,000+
|✓
|OkCupid
|$0.442
|5,888
|✓
|IQOS
|$0.442
|3,089
|✓
|PayPal
|$0.453
|1,000+
|✓
|GroupMe
|$0.453
|921
|✓
|TradingView
|$0.453
|9,995
|✓
|hily
|$0.465
|1,000+
|✓
|Trendyol
|$0.477
|4,622
|✓
|OLX
|$0.477
|1,000+
|✓
|32red
|$0.477
|1,559
|✓
|Dundle
|$0.477
|8,802
|✓
|Happn
|$0.477
|1,000+
|✓
|Blizzard
|$0.489
|1,000+
|✓
|Craigslist
|$0.489
|1,000+
|✓
|$0.489
|1,000+
|✓
|TanTan
|$0.489
|7,945
|✓
|Şikayet var
|$0.489
|8,945
|✓
|Steam
|$0.5
|1,000+
|✓
|Taobao
|$0.5
|3,796
|✓
|IFood
|$0.5
|1,038
|✓
|McDonalds
|$0.5
|1,000+
|✓
|YAPPY
|$0.5
|9,195
|✓
|PicPay
|$0.5
|81
|✓
|Clubhouse
|$0.512
|8,741
|✓
|RedBook
|$0.512
|768
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.512
|9,030
|✓
|Детский мир
|$0.512
|8,738
|✓
|Лэтуаль
|$0.512
|9,001
|✓
|Банки
|$0.512
|9,008
|✓
|Proton Mail
|$0.524
|4,786
|✓
|Justdating
|$0.524
|192
|✓
|Zomato
|$0.548
|3,565
|✓
|BitClout
|$0.548
|1,000+
|✓
|icq
|$0.548
|5,994
|✓
|Douyu
|$0.559
|908
|✓
|Lazada
|$0.559
|1,000+
|✓
|Wildberries
|$0.559
|9,806
|✓
|Skype
|$0.571
|1,371
|✓
|Carousell
|$0.571
|7,512
|✓
|Astropay
|$0.583
|1,000+
|✓
|Careem
|$0.595
|1,000+
|✓
|HQ Trivia
|$0.606
|5,763
|✓
|Nttgame
|$0.606
|1,000+
|✓
|Wolt
|$0.606
|1,000+
|✓
|premium.one
|$0.618
|1,053
|✓
|Blued
|$0.618
|1,000+
|✓
|Rediffmail
|$0.63
|9,945
|✓
|Airbnb
|$0.653
|1,000+
|✓
|Alibaba
|$0.689
|1,000+
|✓
|CAIXA
|$0.7
|360
|✓
|MPL
|$0.7
|8,938
|✓
|Quipp
|$0.712
|1,861
|✓
|Tango
|$0.712
|9,229
|✓
|BlaBlaCar
|$0.736
|1,000+
|✓
|Mercado
|$0.736
|1,000+
|✓
|Papara
|$0.748
|1,000+
|✓
|OfferUp
|$0.748
|12
|✓
|RegRu
|$0.759
|1,031
|✓
|Glovo
|$0.759
|1,319
|✓
|KFC
|$0.818
|8,526
|✓
|Keybase
|$0.842
|1,000+
|✓
|GoFundMe
|$0.912
|4,477
|✓
|Truecaller
|$0.924
|5,506
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.959
|3,080
|✓
|Coinbase
|$1.006
|3,087
|✓
|Potato
|$1.006
|1,092
|✓
|Wise
|$1.171
|270
|✓
|Eneba
|$1.206
|90
|✓
|GG
|$1.3
|1,026
|✓
|Tosla
|$1.536
|8,938
|✓
|Yubo
|$1.536
|9,842
|✓
|1688
|$1.542
|2,567
|✓
|1xBet
|$2.536
|1,593
|✓
|Dent
|$2.536
|746
|✓
|Badoo
|$2.536
|1,162
|✓
|Beget
|$2.536
|1,051
|✓
|DANA
|$2.536
|1,233
|✓
|Drom
|$2.536
|1,107
|✓
|4Fun
|$2.536
|831
|✓
|Monese
|$2.536
|906
|✓
|OVO
|$2.536
|946
|✓
|Paysafecard
|$2.536
|958
|✓
|Revolut
|$2.536
|306
|✓
|Stormgain
|$2.536
|891
|✓
|Tokopedia
|$2.536
|933
|✓
|Zhihu
|$2.536
|1,876
|✓
|Bilibili
|$2.536
|1,830
|✓
|Venmo
|$2.536
|875
|✓
|Mercari
|$2.536
|1,697
|✓
|EasyPay
|$2.536
|1,332
|✓
|Megogo
|$2.536
|535
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|434
|✓
|FarPost
|$2.536
|1,379
|✓
|Oppo
|$2.536
|1,616
|✓
|DoorDash
|$2.536
|1,098
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|1,413
|✓
|Sravni
|$2.536
|851
|✓
|Fruitz
|$2.536
|180
|✓
|Uplay
|$2.536
|144
|✓
|Leboncoin
|$2.536
|773
|✓
|CloudChat
|$2.536
|1,707
|✓
|Perfluence
|$2.536
|216
|✓
رقم بيروللتفعيل عبر رسالة نصية
يبدأ رقم بيرومؤقت بمفتاح الدولة +51، ويُستأجر لتفعيل واحد فقط دون أي التزام أطول: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويظهر الكود مباشرة عند وصوله كرسالة نصية داخل صفحتك على الموقع. من بين 235 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، وهو أيضا من بين الخدمات التي يصلها استقبال SMS بيروبانتظام إلى جانب facebook وNetflix. الأسعار تبدأ من $0.04 لكل رقم يُستخدم لمرة واحدة.
بيرو على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 690+
- اتجاه 7 أيام: +44%
- أرقام Multi-SMS لـ 207 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في بيرو: Facebook, Instagram (Threads), Telegram
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 62 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام بيرو تبدأ بـ +51. رمز الدولة: PE.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر بيرو — ابتداءً من $0.04.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
دليل استخدام أرقام بيروالمؤقتة
يستخدم بعض المشترين ارقام بيرومؤقتة لفتح حساب Instagram (Threads) إضافي بمعزل عن حسابهم الشخصي، ويعتمد آخرون على رقم بيرومع الكود عند التسجيل في خدمة دون كشف رقم هاتفهم الدائم أو عند تجربة تطبيق جديد لفترة قصيرة. ولمن لا يعرف أي دولة تناسب خدمته، فالجواب هنا أن أرقام بيرو تعطي أفضل استقبال مع Instagram (Threads) وfacebook وNetflix تحديدا، فإذا كانت الخدمة المطلوبة من بين هذه القائمة فالرقم مناسب مباشرة، وإن لم تكن كذلك فمراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع تحسم الاختيار قبل الدفع.
الأسئلة الشائعة
من $0.04 إلى $2.536 — الوسيط $0.359 عبر 235 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة بيرو هو +51. رمز الدولة: PE.