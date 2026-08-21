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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من بيرو مع الكود (+51)

أرقام بيرو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من بيرو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 235 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 235 خدمة 500K+ رقم 690+ تفعيل خلال 30 يوماً +51 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

بيرو
501143

قطعة

أفضل 20 خدمة في بيرو

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Naver
3692 قطعة

$0.064

Instagram+Threads
5214 قطعة

$0.061

Telegram
5023 قطعة

$0.381

facebook
4003 قطعة

$0.077

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.1

Whatsapp
4023 قطعة

$0.333

Netflix
3021 قطعة

$0.137

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.148

ChatGPT
10000 قطعة

$0.089

Alibaba
1000 قطعة

$0.695

Betano
21 قطعة

$0.106

1688
2567 قطعة

$1.601

1хbet
1593 قطعة

$2.536

32red
1559 قطعة

$0.477

4Fun
831 قطعة

$2.536

99acres
1791 قطعة

$0.089

99app
1751 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.23

Adidas
1096 قطعة

$0.359

Airbnb
1000 قطعة

$0.653

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في بيرو يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.6296، الوسيط $0.359) عبر 235 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 207 خدمة.

الأرخص اليوم: CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042 Sbmurban $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 73
$0.20 – $0.50 68
أكثر من $0.50 85
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.05 5,214
Viber $0.063 1,000+
WhatsApp $0.185 4,023
Facebook $0.072 4,003
ChatGPT (OpenAI) $0.089 10,000
Netflix $0.09 3,021
Google (Gmail / YouTube) $0.1 1,000+
Telegram $0.381 5,023
Naver $0.064 3,692
Amazon $0.114 3,023
Uber $0.22 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 1,000+
Вконтакте $0.06 1,021
X (Twitter) $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 2,000+
Vinted $0.064 1,001
KakaoTalk $0.065 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Dream11 $0.089 1,967
Delivery Club $0.089 1,029
LoveLocal $0.089 1,215
99app $0.089 1,751
My11Circle $0.089 2,824
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 1,913
DewuPoison $0.089 924
Huya $0.089 5,501
iQIYI $0.089 536
Likee $0.089 1,033
MEGA $0.089 1,352
Taikang $0.089 536
TenChat $0.089 1,251
Trip $0.089 871
Twilio $0.089 2,087
Wink $0.089 1,000+
Ximalaya $0.089 978
Inboxlv $0.089 1,654
WinzoGame $0.089 1,234
Akudo $0.089 864
Algida $0.089 767
Rush $0.089 1,396
Swiggy $0.089 3,973
IVI $0.089 1,835
Meesho $0.089 3,735
Paytm $0.089 1,629
99acres $0.089 1,791
MobiKwik $0.089 3,270
BLIBLI $0.089 1,377
Linode $0.089 1,430
Temu $0.089 1,125
Alfa $0.089 1,008
Akulaku $0.089 428
CourseHero $0.089 1,098
Pinduoduo $0.089 444
my jio $0.089 2,000+
TikTok (Douyin) $0.105 2,000+
JivoMart $0.105 2,021
Spincrush $0.105 2,000+
Betano $0.106 21
Baidu $0.112 1,000+
noon $0.124 1,000+
Walmart $0.124 1,021
Signal $0.136 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.148 1,000+
eBay $0.15 2,000+
Google Messages $0.15 4,021
Kwai $0.159 868
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.171 1,000+
Grab $0.171 1,000+
Subito $0.176 21
Discord $0.183 1,000+
Zalo $0.195 1,000+
Ozon $0.206 12
Zupee $0.206 1,312
Одноклассники $0.218 180
AOL $0.23 1,000+
Grindr $0.242 1,000+
Mamba, MeetMe $0.242 7,335
Getir $0.253 1,603
GoogleVoice $0.265 1,000+
Snapchat $0.265 1,000+
IRCTC $0.265 1,676
kolesa.kz $0.265 9
AliExpress $0.265 1,000+
Michat $0.289 1,000+
Twitch $0.289 1,000+
KuCoinPlay $0.289 1,539
fiverr $0.289 1,000+
LINE $0.3 1,000+
imo $0.3 1,000+
Apple ID $0.31 2,000+
LightChat $0.312 1,721
Nike $0.324 1,000+
Poshmark $0.324 702
Coindcx $0.324 1,790
EscapeFromTarkov $0.324 1,044
foodpanda $0.336 1,000+
Mail.ru $0.336 90
Hinge $0.336 3,473
Yahoo Mail $0.34 1,000+
WeChat $0.348 1,000+
Gojek $0.348 5,231
Deliveroo $0.359 1,000+
Adidas $0.359 1,096
Hepsiburadacom $0.359 2,148
Metro $0.359 874
PGbonus $0.359 1,291
Hezzl $0.359 1,467
Bolt $0.359 1,000+
Ticketmaster $0.359 1,000+
Rambler $0.359 126
Paxful $0.371 12
Weibo $0.383 7,117
Skout $0.406 1,000+
Yemeksepeti $0.406 5,497
Hermes $0.406 816
Bumble $0.406 1,000+
Zoho $0.406 1,000+
OffGamers $0.406 1,000+
DiDi $0.412 1,000+
Wish $0.43 1,000+
Shopee $0.442 1,000+
OkCupid $0.442 5,888
IQOS $0.442 3,089
PayPal $0.453 1,000+
GroupMe $0.453 921
TradingView $0.453 9,995
hily $0.465 1,000+
Trendyol $0.477 4,622
OLX $0.477 1,000+
32red $0.477 1,559
Dundle $0.477 8,802
Happn $0.477 1,000+
Blizzard $0.489 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
LinkedIn $0.489 1,000+
TanTan $0.489 7,945
Şikayet var $0.489 8,945
Steam $0.5 1,000+
Taobao $0.5 3,796
IFood $0.5 1,038
McDonalds $0.5 1,000+
YAPPY $0.5 9,195
PicPay $0.5 81
Clubhouse $0.512 8,741
RedBook $0.512 768
Вкусно и Точка $0.512 9,030
Детский мир $0.512 8,738
Лэтуаль $0.512 9,001
Банки $0.512 9,008
Proton Mail $0.524 4,786
Justdating $0.524 192
Zomato $0.548 3,565
BitClout $0.548 1,000+
icq $0.548 5,994
Douyu $0.559 908
Lazada $0.559 1,000+
Wildberries $0.559 9,806
Skype $0.571 1,371
Carousell $0.571 7,512
Astropay $0.583 1,000+
Careem $0.595 1,000+
HQ Trivia $0.606 5,763
Nttgame $0.606 1,000+
Wolt $0.606 1,000+
premium.one $0.618 1,053
Blued $0.618 1,000+
Rediffmail $0.63 9,945
Airbnb $0.653 1,000+
Alibaba $0.689 1,000+
CAIXA $0.7 360
MPL $0.7 8,938
Quipp $0.712 1,861
Tango $0.712 9,229
BlaBlaCar $0.736 1,000+
Mercado $0.736 1,000+
Papara $0.748 1,000+
OfferUp $0.748 12
RegRu $0.759 1,031
Glovo $0.759 1,319
KFC $0.818 8,526
Keybase $0.842 1,000+
GoFundMe $0.912 4,477
Truecaller $0.924 5,506
أي خدمة أخرى $0.959 3,080
Coinbase $1.006 3,087
Potato $1.006 1,092
Wise $1.171 270
Eneba $1.206 90
GG $1.3 1,026
Tosla $1.536 8,938
Yubo $1.536 9,842
1688 $1.542 2,567
1xBet $2.536 1,593
Dent $2.536 746
Badoo $2.536 1,162
Beget $2.536 1,051
DANA $2.536 1,233
Drom $2.536 1,107
4Fun $2.536 831
Monese $2.536 906
OVO $2.536 946
Paysafecard $2.536 958
Revolut $2.536 306
Stormgain $2.536 891
Tokopedia $2.536 933
Zhihu $2.536 1,876
Bilibili $2.536 1,830
Venmo $2.536 875
Mercari $2.536 1,697
EasyPay $2.536 1,332
Megogo $2.536 535
urent/jet/RuSharing $2.536 434
FarPost $2.536 1,379
Oppo $2.536 1,616
DoorDash $2.536 1,098
米画师Mihuashi $2.536 1,413
Sravni $2.536 851
Fruitz $2.536 180
Uplay $2.536 144
Leboncoin $2.536 773
CloudChat $2.536 1,707
Perfluence $2.536 216

رقم بيروللتفعيل عبر رسالة نصية

يبدأ رقم بيرومؤقت بمفتاح الدولة +51، ويُستأجر لتفعيل واحد فقط دون أي التزام أطول: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويظهر الكود مباشرة عند وصوله كرسالة نصية داخل صفحتك على الموقع. من بين 235 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، وهو أيضا من بين الخدمات التي يصلها استقبال SMS بيروبانتظام إلى جانب facebook وNetflix. الأسعار تبدأ من $0.04 لكل رقم يُستخدم لمرة واحدة.

بيرو على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 690+
  • اتجاه 7 أيام: +44%
  • أرقام Multi-SMS لـ 207 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في بيرو: Facebook, Instagram (Threads), Telegram
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 62 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام بيرو تبدأ بـ +51. رمز الدولة: PE.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر بيرو — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

دليل استخدام أرقام بيروالمؤقتة

يستخدم بعض المشترين ارقام بيرومؤقتة لفتح حساب Instagram (Threads) إضافي بمعزل عن حسابهم الشخصي، ويعتمد آخرون على رقم بيرومع الكود عند التسجيل في خدمة دون كشف رقم هاتفهم الدائم أو عند تجربة تطبيق جديد لفترة قصيرة. ولمن لا يعرف أي دولة تناسب خدمته، فالجواب هنا أن أرقام بيرو تعطي أفضل استقبال مع Instagram (Threads) وfacebook وNetflix تحديدا، فإذا كانت الخدمة المطلوبة من بين هذه القائمة فالرقم مناسب مباشرة، وإن لم تكن كذلك فمراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع تحسم الاختيار قبل الدفع.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $2.536 — الوسيط $0.359 عبر 235 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

235 خدمة اليوم، بما في ذلك CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04), Sixer ($0.042).

رمز الهاتف لدولة بيرو هو +51. رمز الدولة: PE.

التحقق حسب الخدمة في بيرو

رقم وهمي لـ Viber $0.063 رقم مؤقت لـ Amazon $0.114 رقم مؤقت لـ Uber $0.22 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Hopi $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.065 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Huya $0.089 رقم مؤقت لـ Swiggy $0.089 رقم مؤقت لـ Meesho $0.089 رقم مؤقت لـ MobiKwik $0.089

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

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