رقم مؤقت من زامبيا مع الكود (+260)
أرقام زامبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من زامبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 123 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في زامبيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.055
$0.278
$0.05
$0.09
$0.4
$0.065
$0.09
$0.086
$0.153
$0.072
$0.006
$0.006
$0.079
$0.589
$0.066
$0.006
$0.006
$0.014
$0.11
$0.006
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في زامبيا يكلف من $0.006 إلى $9.568 (المتوسط $0.1345، الوسيط $0.006) عبر 123 خدمة. أرخص من 68% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 110 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.05
|6,040
|✓
|$0.05
|1,048
|✓
|Amazon
|$0.09
|3,085
|✓
|$0.4
|9,660
|✓
|Telegram
|$0.278
|3,080
|✓
|Steam
|$0.006
|292
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,665
|✓
|Blizzard
|$0.006
|845
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|865
|✓
|foodpanda
|$0.006
|1,151
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|659
|✓
|Craigslist
|$0.006
|889
|✓
|Nike
|$0.006
|440
|✓
|Shopee
|$0.006
|1,044
|✓
|Moneylion
|$0.006
|364
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|652
|✓
|imo
|$0.006
|750
|✓
|Yalla
|$0.006
|593
|✓
|Skout
|$0.006
|787
|✓
|Coinbase
|$0.006
|646
|✓
|AOL
|$0.006
|1,043
|✓
|Lazada
|$0.006
|1,017
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|718
|✓
|Careem
|$0.006
|553
|✓
|DiDi
|$0.006
|415
|✓
|Getir
|$0.006
|406
|✓
|Hopi
|$0.006
|585
|✓
|IFood
|$0.006
|1,058
|✓
|Zalo
|$0.006
|706
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|944
|✓
|Dream11
|$0.006
|784
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|877
|✓
|Trendyol
|$0.006
|877
|✓
|Poshmark
|$0.006
|720
|✓
|Burger King
|$0.006
|807
|✓
|Grindr
|$0.006
|755
|✓
|GroupMe
|$0.006
|275
|✓
|McDonalds
|$0.006
|946
|✓
|OkCupid
|$0.006
|878
|✓
|OLX
|$0.006
|897
|✓
|Payoneer
|$0.006
|1,041
|✓
|Signal
|$0.006
|714
|✓
|Яндекс
|$0.006
|1,040
|✓
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|$0.006
|1,218
|✓
|Vinted
|$0.006
|661
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|1,139
|✓
|$0.006
|1,198
|✓
|Bolt
|$0.006
|840
|✓
|Ola
|$0.006
|989
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|900
|✓
|Baidu
|$0.006
|1,214
|✓
|99app
|$0.006
|887
|✓
|Hinge
|$0.006
|789
|✓
|Indomaret
|$0.006
|436
|✓
|Subito
|$0.006
|3,619
|✓
|Bumble
|$0.006
|978
|✓
|JDcom
|$0.006
|464
|✓
|Zoho
|$0.006
|618
|✓
|Zupee
|$0.006
|735
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|971
|✓
|Nttgame
|$0.006
|912
|✓
|paycell
|$0.006
|544
|✓
|OffGamers
|$0.006
|597
|✓
|hily
|$0.006
|851
|✓
|Wolt
|$0.006
|481
|✓
|Flipkart
|$0.006
|2,544
|✓
|IRCTC
|$0.006
|604
|✓
|Lotus
|$0.006
|904
|✓
|Swiggy
|$0.006
|671
|✓
|Grab
|$0.006
|998
|✓
|Meesho
|$0.006
|768
|✓
|Paytm
|$0.006
|411
|✓
|PicPay
|$0.006
|673
|✓
|Betano
|$0.006
|569
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|2,003
|✓
|Fups
|$0.006
|397
|✓
|JivoMart
|$0.006
|3,000
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|804
|✓
|Bjp
|$0.006
|876
|✓
|Walmart
|$0.011
|3,849
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,048
|✓
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,048
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,048
|✓
|Discord
|$0.05
|3,048
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Yahoo Mail
|$0.061
|288
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.063
|1,048
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Вконтакте
|$0.066
|4,970
|✓
|Apple ID
|$0.066
|1,048
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.075
|3,058
|✓
|Adidas
|$0.079
|1,048
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,048
|✓
|Rapido
|$0.079
|48
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,048
|✓
|Viber
|$0.095
|3,048
|✓
|X (Twitter)
|$0.1
|3,196
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,048
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,048
|✓
|Google Messages
|$0.114
|5,037
|KakaoTalk
|$0.115
|3,607
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|1,020
|✓
|Naver
|$0.124
|2,445
|✓
|Netflix
|$0.143
|2,485
|✓
|eBay
|$0.178
|3,730
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.178
|3,001
|✓
|Papara
|$0.208
|3,147
|✓
|LINE
|$0.21
|3,478
|✓
|Snapchat
|$0.264
|48
|✓
|$0.43
|2,912
|✓
|Airbnb
|$0.589
|48
|✓
|Cash App
|$1.064
|48
|✓
|Uber
|$9.568
|48
|✓
زامبيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2,200+
- الترتيب حسب التفعيلات: #46
- اتجاه 7 أيام: +21%
- أرقام Multi-SMS لـ 110 خدمة.
- حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في زامبيا: Instagram (Threads), Facebook, WhatsApp
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 102 خدمة بأقل من $0.10
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