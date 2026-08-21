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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من زامبيا مع الكود (+260)

أرقام زامبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من زامبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 123 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 123 خدمة 170K+ رقم 2,200+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #46 +260 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

زامبيا
170914

قطعة

أفضل 20 خدمة في زامبيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6040 قطعة

$0.055

Telegram
3080 قطعة

$0.278

facebook
1048 قطعة

$0.05

Google,youtube,Gmail
3058 قطعة

$0.09

Whatsapp
9660 قطعة

$0.4

Yahoo
288 قطعة

$0.065

Amazon
3085 قطعة

$0.09

Alipay/Alibaba/1688
659 قطعة

$0.086

Any other
1020 قطعة

$0.153

Walmart
3849 قطعة

$0.072

99app
887 قطعة

$0.006

AOL
1043 قطعة

$0.006

Adidas
1048 قطعة

$0.079

Airbnb
48 قطعة

$0.589

Apple
1048 قطعة

$0.066

BIGO LIVE
900 قطعة

$0.006

Baidu
1214 قطعة

$0.006

Betano
569 قطعة

$0.014

BitClout
1048 قطعة

$0.11

Bjp
876 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في زامبيا يكلف من $0.006 إلى $9.568 (المتوسط $0.1345، الوسيط $0.006) عبر 123 خدمة. أرخص من 68% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 110 خدمة.

الأرخص اليوم: Subito $0.006 JivoMart $0.006 Flipkart $0.006 Claude (Anthropic) $0.006 PayPal $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 85
$0.05 – $0.20 29
$0.20 – $0.50 6
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.05 6,040
Facebook $0.05 1,048
Amazon $0.09 3,085
WhatsApp $0.4 9,660
Telegram $0.278 3,080
Steam $0.006 292
PayPal $0.006 1,665
Blizzard $0.006 845
GoogleVoice $0.006 865
foodpanda $0.006 1,151
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 659
Craigslist $0.006 889
Nike $0.006 440
Shopee $0.006 1,044
Moneylion $0.006 364
Tencent QQ $0.006 652
imo $0.006 750
Yalla $0.006 593
Skout $0.006 787
Coinbase $0.006 646
AOL $0.006 1,043
Lazada $0.006 1,017
Deliveroo $0.006 718
Careem $0.006 553
DiDi $0.006 415
Getir $0.006 406
Hopi $0.006 585
IFood $0.006 1,058
Zalo $0.006 706
Hepsiburadacom $0.006 944
Dream11 $0.006 784
Yemeksepeti $0.006 877
Trendyol $0.006 877
Poshmark $0.006 720
Burger King $0.006 807
Grindr $0.006 755
GroupMe $0.006 275
McDonalds $0.006 946
OkCupid $0.006 878
OLX $0.006 897
Payoneer $0.006 1,041
Signal $0.006 714
Яндекс $0.006 1,040
Venmo $0.006 1,218
Vinted $0.006 661
Mail.ru $0.006 1,139
LinkedIn $0.006 1,198
Bolt $0.006 840
Ola $0.006 989
BIGO LIVE $0.006 900
Baidu $0.006 1,214
99app $0.006 887
Hinge $0.006 789
Indomaret $0.006 436
Subito $0.006 3,619
Bumble $0.006 978
JDcom $0.006 464
Zoho $0.006 618
Zupee $0.006 735
WinzoGame $0.006 971
Nttgame $0.006 912
paycell $0.006 544
OffGamers $0.006 597
hily $0.006 851
Wolt $0.006 481
Flipkart $0.006 2,544
IRCTC $0.006 604
Lotus $0.006 904
Swiggy $0.006 671
Grab $0.006 998
Meesho $0.006 768
Paytm $0.006 411
PicPay $0.006 673
Betano $0.006 569
Claude (Anthropic) $0.006 2,003
Fups $0.006 397
JivoMart $0.006 3,000
Marktplaats $0.006 804
Bjp $0.006 876
Walmart $0.011 3,849
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,048
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,048
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,048
Discord $0.05 3,048
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Yahoo Mail $0.061 288
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.063 1,048
Womply $0.064 2,000+
Вконтакте $0.066 4,970
Apple ID $0.066 1,048
Google (Gmail / YouTube) $0.075 3,058
Adidas $0.079 1,048
PciPay $0.079 1,048
Rapido $0.079 48
Myntra $0.089 1,048
Viber $0.095 3,048
X (Twitter) $0.1 3,196
TikTok (Douyin) $0.105 1,048
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
BitClout $0.11 1,048
Google Messages $0.114 5,037
KakaoTalk $0.115 3,607
أي خدمة أخرى $0.118 1,020
Naver $0.124 2,445
Netflix $0.143 2,485
eBay $0.178 3,730
ChatGPT (OpenAI) $0.178 3,001
Papara $0.208 3,147
LINE $0.21 3,478
Snapchat $0.264 48
WeChat $0.43 2,912
Airbnb $0.589 48
Cash App $1.064 48
Uber $9.568 48

زامبيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2,200+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #46
  • اتجاه 7 أيام: +21%
  • أرقام Multi-SMS لـ 110 خدمة.
  • حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في زامبيا: Instagram (Threads), Facebook, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 102 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام زامبيا تبدأ بـ +260. رمز الدولة: ZM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر زامبيا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $9.568 — الوسيط $0.006 عبر 123 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

123 خدمة اليوم، بما في ذلك Subito ($0.006), JivoMart ($0.006), Flipkart ($0.006).

رمز الهاتف لدولة زامبيا هو +260. رمز الدولة: ZM.

التحقق حسب الخدمة في زامبيا

رقم مؤقت لـ Venmo $0.006 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ Mail.ru $0.006 رقم مؤقت لـ IFood $0.006 رقم وهمي لـ Shopee $0.006 رقم مؤقت لـ Payoneer $0.006 رقم مؤقت لـ Lazada $0.006 رقم مؤقت لـ Grab $0.006 رقم مؤقت لـ Ola $0.006 رقم وهمي لـ Bumble $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ McDonalds $0.006 رقم مؤقت لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ Nttgame $0.006 رقم مؤقت لـ Lotus $0.006 رقم مؤقت لـ OLX $0.006 رقم وهمي لـ Craigslist $0.006 رقم وهمي لـ OkCupid $0.006 رقم وهمي لـ Yemeksepeti $0.006

دول شائعة أخرى

رقم كينيا مع الكود رقم الإمارات العربية المتحدة مؤقت رقم صربيا مؤقت رقم باكستان مع الكود رقم رومانيا مع الكود رقم النمسا مؤقت رقم بلغاريا مع الكود رقم اليابان مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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