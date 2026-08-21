أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ BotIm — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز BotIm أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل BotIm مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 40 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 40 دولة 50K+ رقم 2 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
BotIm
56452
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة BotIm
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
أفضل تسليم
713 قطعة
$0.8
أفضل تسليم
1200 قطعة
$0.13
أفضل تسليم
8612 قطعة
$0.074
452 قطعة
$0.028
2327 قطعة
$0.123
310 قطعة
$0.12
5 قطعة
$0.12
1134 قطعة
$0.12
1771 قطعة
$0.13
394 قطعة
$0.006
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام BotIm تتراوح من $0.006 إلى $3.629 (المتوسط $0.2502، الوسيط $0.028) في 40 دولة. أرقام Multi-SMS في 40 دولة.
الأرخص اليوم: كازاخستان $0.006 ألمانيا $0.006 اليونان $0.006 بلغاريا $0.006 فرنسا $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 21
$0.05 – $0.20 16
$0.20 – $0.50 0
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الولايات المتحدة
|$0.13
|1,200
|✓
|كينيا
|$0.8
|713
|✓
|مصر
|$0.006
|703
|✓
|فيتنام
|$0.006
|28
|✓
|فرنسا
|$0.006
|721
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|394
|✓
|المغرب
|$0.006
|703
|✓
|غانا
|$0.006
|703
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|6
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|1,437
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|897
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|6
|✓
|العراق
|$0.006
|316
|✓
|ألمانيا
|$0.006
|1,284
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|703
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|703
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|394
|✓
|صربيا
|$0.006
|4
|✓
|اليونان
|$0.006
|973
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|6
|✓
|تشيلي
|$0.02
|310
|✓
|أوكرانيا
|$0.028
|1,993
|✓
|الأرجنتين
|$0.028
|452
|✓
|هولندا
|$0.07
|9,508
|✓
|إيطاليا
|$0.07
|3,887
|✓
|إندونيسيا
|$0.07
|8,612
|✓
|البرازيل
|$0.104
|2,327
|✓
|كولومبيا
|$0.115
|1,771
|✓
|كندا
|$0.117
|1,134
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.118
|3,743
|✓
|البرتغال
|$0.118
|3,569
|✓
|إستونيا
|$0.118
|1,301
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|746
|✓
|السويد
|$0.118
|309
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.12
|5
|✓
|الفلبين
|$0.137
|2,092
|✓
|بولندا
|$0.139
|2,242
|✓
|نيوزيلندا
|$3.615
|28
|✓
|إسرائيل
|$3.629
|4
|✓
BotIm على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2
- أرقام Multi-SMS في 40 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Kenya): تم تسليم 23 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر BotIm — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $3.629 — الوسيط $0.028 في 40 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
50K+ رقم في 40 دولة.
رقم BotIm حسب الدولة
رقم مصر مؤقت $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم ماليزيا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم فيتنام مع الكود $0.006 رقم فنزويلا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم طاجيكستان مؤقت $0.006 رقم صربيا مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مع الكود $0.028 رقم هولندا مع الكود $0.07 رقم إيطاليا مؤقت $0.07 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.118 رقم البرتغال مؤقت $0.118 رقم إستونيا مؤقت $0.118 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.118 رقم إسبانيا مع الكود $0.118
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