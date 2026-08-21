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رقم وهمي مؤقت لـ BotIm — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز BotIm أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل BotIm مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 40 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 40 دولة 50K+ رقم 2 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

BotIm
56452

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة BotIm

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

كينيا
أفضل تسليم
713 قطعة

$0.8

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
1200 قطعة

$0.13

إندونيسيا
أفضل تسليم
8612 قطعة

$0.074

الأرجنتين
452 قطعة

$0.028

البرازيل
2327 قطعة

$0.123

تشيلي
310 قطعة

$0.12

جنوب أفريقيا
5 قطعة

$0.12

كندا
1134 قطعة

$0.12

كولومبيا
1771 قطعة

$0.13

أفغانستان
394 قطعة

$0.006

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام BotIm تتراوح من $0.006 إلى $3.629 (المتوسط $0.2502، الوسيط $0.028) في 40 دولة. أرقام Multi-SMS في 40 دولة.

الأرخص اليوم: كازاخستان $0.006 ألمانيا $0.006 اليونان $0.006 بلغاريا $0.006 فرنسا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 21
$0.05 – $0.20 16
$0.20 – $0.50 0
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الولايات المتحدة $0.13 1,200
كينيا $0.8 713
مصر $0.006 703
فيتنام $0.006 28
فرنسا $0.006 721
تنزانيا $0.006 394
المغرب $0.006 703
غانا $0.006 703
فنزويلا $0.006 6
كازاخستان $0.006 1,437
بلغاريا $0.006 897
جمهورية مولدوفا $0.006 6
العراق $0.006 316
ألمانيا $0.006 1,284
ماليزيا $0.006 703
كمبوديا $0.006 703
أفغانستان $0.006 394
صربيا $0.006 4
اليونان $0.006 973
طاجيكستان $0.006 6
تشيلي $0.02 310
أوكرانيا $0.028 1,993
الأرجنتين $0.028 452
هولندا $0.07 9,508
إيطاليا $0.07 3,887
إندونيسيا $0.07 8,612
البرازيل $0.104 2,327
كولومبيا $0.115 1,771
كندا $0.117 1,134
إسبانيا $0.118 525
المملكة المتحدة $0.118 3,743
البرتغال $0.118 3,569
إستونيا $0.118 1,301
جمهورية التشيك $0.118 746
السويد $0.118 309
جنوب أفريقيا $0.12 5
الفلبين $0.137 2,092
بولندا $0.139 2,242
نيوزيلندا $3.615 28
إسرائيل $3.629 4

BotIm على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2
  • أرقام Multi-SMS في 40 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Kenya): تم تسليم 23 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر BotIm — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.629 — الوسيط $0.028 في 40 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Kazakhstan ($0.006), Germany ($0.006), Greece ($0.006)

50K+ رقم في 40 دولة.

رقم BotIm حسب الدولة

رقم مصر مؤقت $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم ماليزيا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم فيتنام مع الكود $0.006 رقم فنزويلا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم طاجيكستان مؤقت $0.006 رقم صربيا مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مع الكود $0.028 رقم هولندا مع الكود $0.07 رقم إيطاليا مؤقت $0.07 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.118 رقم البرتغال مؤقت $0.118 رقم إستونيا مؤقت $0.118 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.118 رقم إسبانيا مع الكود $0.118

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