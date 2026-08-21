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أسعار أرقام Alchemy تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.2196 ، الوسيط $0.065 ) في 39 دولة. أرخص من 54 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 39 دولة.