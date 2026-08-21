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رقم مؤقت من دومينيكا مع الكود (+1767)

أرقام دومينيكا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من دومينيكا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 188 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 188 خدمة 150K+ رقم 9 تفعيل خلال 30 يوماً +1767 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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دومينيكا
154620

قطعة

أفضل 20 خدمة في دومينيكا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Whatsapp
1004 قطعة

$0.295

1688
252 قطعة

$2.536

1хbet
306 قطعة

$2.536

32red
306 قطعة

$2.536

4Fun
72 قطعة

$2.536

99acres
144 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.336

Adidas
450 قطعة

$2.536

Airbnb
1000 قطعة

$0.524

Akulaku
126 قطعة

$0.359

Algida
126 قطعة

$0.089

AliExpress
324 قطعة

$2.536

Alibaba
233 قطعة

$0.63

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.724

Amazon
1000 قطعة

$0.218

Any other
2053 قطعة

$0.983

Apple
6592 قطعة

$0.489

BLIBLI
126 قطعة

$0.089

Badoo
414 قطعة

$2.536

Baidu
1000 قطعة

$0.1

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في دومينيكا يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $1.2136، الوسيط $0.612) عبر 188 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 171 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 43
$0.20 – $0.50 29
أكثر من $0.50 106
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.295 1,004
Instagram (Threads) $0.183 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
Google Messages $0.07 1,001
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Dream11 $0.089 360
Delivery Club $0.089 198
My11Circle $0.089 108
CommunityGaming $0.089 216
DewuPoison $0.089 90
Huya $0.089 108
iQIYI $0.089 180
IQOS $0.089 216
Likee $0.089 198
MEGA $0.089 180
Trip $0.089 90
Twilio $0.089 306
Ximalaya $0.089 180
WinzoGame $0.089 144
Siply $0.089 126
Coindcx $0.089 126
Algida $0.089 126
FreeChargeApp $0.089 126
Swiggy $0.089 342
Grab $0.089 324
IVI $0.089 108
Meesho $0.089 216
Paytm $0.089 144
99acres $0.089 144
MobiKwik $0.089 108
BLIBLI $0.089 126
Linode $0.089 306
Temu $0.089 306
Pinduoduo $0.089 198
Baidu $0.1 1,000+
Facebook $0.124 2,381
noon $0.124 5,721
Walmart $0.124 1,000+
Вконтакте $0.136 149
Mail.ru $0.136 90
Google (Gmail / YouTube) $0.165 1,000+
Amazon $0.218 1,000+
Clubhouse $0.242 342
Happn $0.242 306
Discord $0.253 1,000+
GoogleVoice $0.265 1,000+
IRCTC $0.265 360
Naver $0.289 1,000+
LINE $0.289 1,000+
Michat $0.289 486
KakaoTalk $0.3 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,000+
Nike $0.324 1,000+
Telegram $0.334 9,492
Yahoo Mail $0.336 1,000+
AOL $0.336 1,000+
Deliveroo $0.359 9,267
Akulaku $0.359 126
Bolt $0.383 1,000+
Netflix $0.395 1,000+
Viber $0.406 7,817
imo $0.418 1,000+
Ticketmaster $0.453 5,711
Snapchat $0.465 1,000+
Grindr $0.477 1,000+
Blizzard $0.489 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
Apple ID $0.489 4,662
LinkedIn $0.489 8,225
eBay $0.5 1,000+
Steam $0.5 1,000+
OLX $0.5 1,000+
Zoho $0.5 1,000+
Airbnb $0.524 1,000+
Skout $0.524 1,000+
Wish $0.524 324
OffGamers $0.548 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.571 3,185
TikTok (Douyin) $0.595 1,000+
Nttgame $0.606 1,000+
hily $0.606 1,000+
Tango $0.618 216
Alibaba $0.63 1
PayPal $0.677 1,000+
HQ Trivia $0.677 216
Rambler $0.677 108
CAIXA $0.7 306
Alipay/Alibaba/1688 $0.724 1,000+
Dent $0.724 432
Vinted $0.724 1
Papara $0.748 1,000+
Shopee $0.759 1,000+
RegRu $0.759 198
Wolt $0.759 9,817
foodpanda $0.795 1,000+
Careem $0.795 1,000+
أي خدمة أخرى $0.983 2,090
Coinbase $1.006 486
WeChat $1.359 1,000+
Kwai $2.536 414
Taobao $2.536 342
1688 $2.536 252
1xBet $2.536 306
Douyu $2.536 180
Zomato $2.536 252
Quipp $2.536 306
Lazada $2.536 432
BitClout $2.536 324
Adidas $2.536 450
DiDi $2.536 324
Getir $2.536 468
Hopi $2.536 234
IFood $2.536 216
Zalo $2.536 1,000+
Hepsiburadacom $2.536 234
GoFundMe $2.536 216
Yemeksepeti $2.536 342
Trendyol $2.536 324
Poshmark $2.536 378
BlaBlaCar $2.536 324
Badoo $2.536 414
Beget $2.536 108
DANA $2.536 216
Drom $2.536 414
Metro $2.536 306
4Fun $2.536 72
Gojek $2.536 414
GroupMe $2.536 324
LightChat $2.536 216
KFC $2.536 252
McDonalds $2.536 342
Monese $2.536 342
OkCupid $2.536 342
OVO $2.536 216
PGbonus $2.536 306
Paysafecard $2.536 252
Proton Mail $2.536 252
32red $2.536 306
Revolut $2.536 252
Signal $2.536 270
Stormgain $2.536 234
Twitch $2.536 324
Tokopedia $2.536 216
TradingView $2.536 306
Zhihu $2.536 144
Weibo $2.536 432
Bilibili $2.536 216
Venmo $2.536 180
Mercari $2.536 198
premium.one $2.536 270
Truecaller $2.536 504
KuCoinPlay $2.536 216
EasyPay $2.536 288
Hezzl $2.536 306
Hermes $2.536 144
Dundle $2.536 396
Bumble $2.536 360
fiverr $2.536 432
Megogo $2.536 288
urent/jet/RuSharing $2.536 198
Zupee $2.536 252
FarPost $2.536 108
Oppo $2.536 90
DoorDash $2.536 288
Sravni $2.536 108
Fruitz $2.536 144
AliExpress $2.536 324
Uplay $2.536 108
PicPay $2.536 36
Leboncoin $2.536 306
CloudChat $2.536 108
Perfluence $2.536 180
Glovo $2.536 324
Mamba, MeetMe $2.559 396
TanTan $2.559 342

دومينيكا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9
  • أرقام Multi-SMS لـ 171 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في دومينيكا: WhatsApp
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 45 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام دومينيكا تبدأ بـ +1767. رمز الدولة: DM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر دومينيكا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $2.559 — الوسيط $0.612 عبر 188 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

188 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة دومينيكا هو +1767. رمز الدولة: DM.

التحقق حسب الخدمة في دومينيكا

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.183 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ Google Messages $0.07 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.089 رقم مؤقت لـ Swiggy $0.089 رقم مؤقت لـ Grab $0.089 رقم مؤقت لـ Twilio $0.089 رقم وهمي لـ Linode $0.089 رقم مؤقت لـ Temu $0.089 رقم وهمي لـ CommunityGaming $0.089 رقم وهمي لـ IQOS $0.089

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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