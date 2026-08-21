رقم وهمي مؤقت لـ GCash — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز GCash أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل GCash مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 88 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة GCash
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام GCash تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1665، الوسيط $0.006) في 88 دولة. أرخص من 67% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 87 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الفلبين
|$0.591
|142,228
|✓
|باكستان
|$0.006
|4,188
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|4,188
|✓
|الجزائر
|$0.006
|5,817
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|4,278
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|982
|✓
|أنغولا
|$0.006
|23
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|10,600
|✓
|مصر
|$0.006
|4,229
|✓
|هايتي
|$0.006
|35
|✓
|فيتنام
|$0.006
|73
|✓
|نيبال
|$0.006
|4,188
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|2,048
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|4,189
|✓
|فرنسا
|$0.006
|10,647
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|1,102
|✓
|هندوراس
|$0.006
|4,188
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|1,388
|✓
|تونس
|$0.006
|4,308
|✓
|المغرب
|$0.006
|5,111
|✓
|أوغندا
|$0.006
|855
|✓
|مالاوي
|$0.006
|23
|✓
|غانا
|$0.006
|4,188
|✓
|كينيا
|$0.006
|28
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|23
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|7,309
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|4,188
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,481
|✓
|مالي
|$0.006
|458
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|213
|✓
|اليمن
|$0.006
|1,109
|✓
|العراق
|$0.006
|2,351
|✓
|السنغال
|$0.006
|1,109
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|16,312
|✓
|هولندا
|$0.006
|7,868
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|4,188
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,650
|✓
|صربيا
|$0.006
|35
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|8,372
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|906
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|19,698
|✓
|اليونان
|$0.006
|14,002
|✓
|تشيلي
|$0.006
|3,208
|✓
|جورجيا
|$0.006
|69
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|4,190
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|23
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|23
|✓
|غينيا
|$0.006
|379
|✓
|لبنان
|$0.006
|4,212
|✓
|النمسا
|$0.1
|4,621
|✓
|نيوزيلندا
|$0.104
|30
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|427
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.12
|1,000+
|✓
|بولندا
|$0.124
|4,536
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.124
|1,432
|✓
|كندا
|$0.129
|936
|✓
|ألمانيا
|$0.141
|4,769
|✓
|هونغ كونغ
|$0.155
|1,000+
|أستراليا
|$0.159
|4,530
|✓
|الكاميرون
|$0.162
|22
|✓
|سريلانكا
|$0.242
|1
|✓
|توغو
|$0.242
|65
|✓
|الكويت
|$0.242
|1
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.243
|5
|✓
|سويسرا
|$0.249
|6
|✓
|إسرائيل
|$0.265
|2,185
|✓
|إيران
|$0.268
|23
|✓
|الأردن
|$0.268
|23
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.268
|31
|✓
|النرويج
|$0.268
|35
|✓
|سلوفاكيا
|$0.268
|3
|✓
|الدنمارك
|$0.268
|143
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.285
|8
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,072
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|ميانمار
|$0.3
|11,603
|✓
|منغوليا
|$0.3
|684
|✓
|البرازيل
|$0.302
|1,134
|✓
|بوروندي
|$0.465
|747
|✓
|ليبيريا
|$0.465
|1,916
|✓
|كولومبيا
|$0.477
|3,995
|✓
|المكسيك
|$0.583
|16,487
|✓
|إستونيا
|$0.83
|356
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
رقم GCash المؤقت لاستقبال رمز التحقق
يصل رمز التحقق الخاص بتطبيق GCash مكونا من ستة أرقام، ويمكن طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية إذا تأخرت الرسالة الأولى عن الوصول. تلجأ فئة من المستخدمين إلى رقم مؤقت GCash بدل الرقم الشخصي عند إنشاء الحساب أو الدخول إليه لأول مرة، فتظهر رسالة استقبال رمز التحقق مباشرة على الصفحة فور إتمام الدفع واختيار الدولة. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 88 دولة، وغالبا ما تُستخدم أرقام من الفلبين عند التسجيل، بواقع ١٠ عمليات تفعيل خلال الأيام الثلاثين الماضية على هذه الخدمة.
GCash على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9
- أرقام Multi-SMS في 87 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Philippines): تم تسليم 69 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر GCash — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم GCash الوهمي في الفلبين
يفيد رقم وهمي لـ GCash في فتح حساب جديد دون كشف الرقم الشخصي، وفي تجربة واجهة التسجيل خطوة بخطوة قبل الاعتماد على استخدام دائم لها، وفي الفصل بين الاستخدام الشخصي وأي تجربة أخرى للتطبيق. بما أن GCash يعمل مع أرقام فلبينية تحديدا وتتطلب عمليات السحب استكمال بيانات الهوية داخل التطبيق نفسه، يكفي عند الشراء اختيار دولة الفلبين من القائمة قبل طلب رقم مؤقت لـ GCash بما يتوافق مع الخدمة، مع إبقاء الرقم متاحا إذا طلب الحساب رمزا إضافيا في وقت لاحق.