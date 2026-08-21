استخدامات رقم GCash الوهمي في الفلبين

يفيد رقم وهمي لـ GCash في فتح حساب جديد دون كشف الرقم الشخصي، وفي تجربة واجهة التسجيل خطوة بخطوة قبل الاعتماد على استخدام دائم لها، وفي الفصل بين الاستخدام الشخصي وأي تجربة أخرى للتطبيق. بما أن GCash يعمل مع أرقام فلبينية تحديدا وتتطلب عمليات السحب استكمال بيانات الهوية داخل التطبيق نفسه، يكفي عند الشراء اختيار دولة الفلبين من القائمة قبل طلب رقم مؤقت لـ GCash بما يتوافق مع الخدمة، مع إبقاء الرقم متاحا إذا طلب الحساب رمزا إضافيا في وقت لاحق.