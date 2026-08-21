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رقم مؤقت من جزر القمر مع الكود (+269)

أرقام جزر القمر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جزر القمر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 207 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 207 خدمة 300K+ رقم 2 تفعيل خلال 30 يوماً +269 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في جزر القمر

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

1688
504 قطعة

$2.56

1хbet
612 قطعة

$2.56

32red
612 قطعة

$2.56

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
288 قطعة

$0.113

99app
252 قطعة

$0.113

AOL
2000 قطعة

$0.349

Adidas
900 قطعة

$2.56

Airbnb
2000 قطعة

$0.819

Akudo
252 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.372

Algida
252 قطعة

$0.101

AliExpress
1080 قطعة

$2.56

Alibaba
1048 قطعة

$0.69

Alipay/Alibaba/1688
2000 قطعة

$0.737

Amazon
2000 قطعة

$0.277

Any other
3310 قطعة

$1.407

Apple
1000 قطعة

$0.359

BLIBLI
288 قطعة

$0.101

Badoo
828 قطعة

$2.56

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جزر القمر يكلف من $0.039 إلى $12.206 (المتوسط $1.1777، الوسيط $0.524) عبر 207 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 184 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 54
$0.20 – $0.50 32
أكثر من $0.50 111
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.196 7,676
WhatsApp $0.35 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
Hinge $0.07 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 1,000+
Myntra $0.089 1,000+
my jio $0.089 1,000+
Google Messages $0.097 2,000+
LoveLocal $0.1 216
CommunityGaming $0.1 432
DewuPoison $0.1 180
Huya $0.1 216
iQIYI $0.1 360
IQOS $0.1 432
Likee $0.1 396
MEGA $0.1 360
TenChat $0.1 396
Trip $0.1 180
Wink $0.1 648
Ximalaya $0.1 360
Inboxlv $0.1 216
Algida $0.1 252
IVI $0.1 216
BLIBLI $0.1 288
Linode $0.1 648
EscapeFromTarkov $0.1 216
CourseHero $0.1 180
Pinduoduo $0.1 396
TikTok (Douyin) $0.105 2,000+
JivoMart $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
Dream11 $0.112 756
Delivery Club $0.112 396
99app $0.112 252
My11Circle $0.112 216
Citymobil $0.112 396
Twilio $0.112 648
WinzoGame $0.112 324
Akudo $0.112 252
Coindcx $0.112 252
Rush $0.112 252
Swiggy $0.112 684
Grab $0.112 648
Meesho $0.112 468
99acres $0.112 288
MobiKwik $0.112 252
Temu $0.112 1,008
Walmart $0.112 2,000+
GoogleVoice $0.113 1,126
Naver $0.124 2
noon $0.124 11,458
Ozon $0.206 1
Google (Gmail / YouTube) $0.23 2,000+
Baidu $0.253 9,334
Amazon $0.277 2,000+
Discord $0.277 2,000+
IRCTC $0.277 720
Facebook $0.289 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 2,000+
Yahoo Mail $0.3 2,000+
LINE $0.312 2,000+
imo $0.312 2,000+
Michat $0.336 973
KakaoTalk $0.348 2,000+
AOL $0.348 2,000+
Apple ID $0.359 1,000+
Rambler $0.359 216
Telegram $0.365 4,000
Deliveroo $0.371 10,018
Paytm $0.371 2,000+
Akulaku $0.371 288
Bolt $0.383 2,000+
Netflix $0.395 2,000+
Clubhouse $0.418 684
Nike $0.43 2,000+
Weibo $0.453 7,289
Mail.ru $0.465 90
Grindr $0.477 2,000+
Snapchat $0.477 2,000+
Blizzard $0.489 2,000+
Craigslist $0.489 18,754
Zoho $0.489 2,000+
eBay $0.5 2,000+
Steam $0.5 2,000+
OLX $0.5 2,000+
RedBook $0.5 126
Skout $0.512 10,945
LinkedIn $0.512 2,000+
Вконтакте $0.524 1,000+
Wildberries $0.524 90
Ticketmaster $0.524 13,415
Wish $0.524 684
OffGamers $0.524 7,784
Nttgame $0.595 2,000+
hily $0.595 2,000+
Wolt $0.595 2,000+
Shopee $0.606 14,525
CallApp $0.618 252
CliQQ $0.618 648
Dent $0.653 900
HQ Trivia $0.653 468
Truecaller $0.653 2,000+
Одноклассники $0.677 90
Happn $0.677 2,000+
Alibaba $0.689 1,048
CAIXA $0.7 612
Vinted $0.712 2,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.736 2,000+
Papara $0.736 2,000+
RegRu $0.759 360
foodpanda $0.771 2,000+
Airbnb $0.818 2,000+
Coinbase $0.818 936
Careem $0.971 8,895
Wise $1.183 432
PayPal $1.218 2,000+
Mamba, MeetMe $1.395 954
أي خدمة أخرى $1.406 3,310
Skype $1.724 684
WeChat $2.5 2,000+
Kwai $2.559 828
Taobao $2.559 684
1688 $2.559 504
1xBet $2.559 612
Douyu $2.559 396
Zomato $2.559 504
Quipp $2.559 612
Lazada $2.559 864
BitClout $2.559 648
Adidas $2.559 900
DiDi $2.559 9,504
Getir $2.559 936
Hopi $2.559 468
IFood $2.559 432
Zalo $2.559 2,000+
Hepsiburadacom $2.559 468
GoFundMe $2.559 432
Yemeksepeti $2.559 684
Trendyol $2.559 648
Poshmark $2.559 756
BlaBlaCar $2.559 900
Badoo $2.559 828
Beget $2.559 216
DANA $2.559 468
Drom $2.559 828
Metro $2.559 612
4Fun $2.559 144
Gojek $2.559 828
GroupMe $2.559 648
LightChat $2.559 432
KFC $2.559 761
McDonalds $2.559 684
Monese $2.559 684
OkCupid $2.559 684
OVO $2.559 432
PGbonus $2.559 612
Paysafecard $2.559 504
Proton Mail $2.559 504
32red $2.559 612
Revolut $2.559 504
Signal $2.559 1,080
Stormgain $2.559 468
Tokopedia $2.559 468
TradingView $2.559 612
Zhihu $2.559 288
Bilibili $2.559 468
Venmo $2.559 360
Mercari $2.559 432
premium.one $2.559 540
KuCoinPlay $2.559 432
EasyPay $2.559 576
Hezzl $2.559 612
Hermes $2.559 288
Dundle $2.559 792
Bumble $2.559 720
fiverr $2.559 864
Megogo $2.559 576
urent/jet/RuSharing $2.559 432
Zupee $2.559 504
FarPost $2.559 216
Oppo $2.559 216
DoorDash $2.559 612
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 288
AliExpress $2.559 1,080
Uplay $2.559 216
PicPay $2.559 72
Leboncoin $2.559 612
CloudChat $2.559 252
Perfluence $2.559 360
Glovo $2.559 648
TanTan $2.583 684
Tango $12.206 432

جزر القمر على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2
  • أرقام Multi-SMS لـ 184 خدمة.
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 19 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جزر القمر تبدأ بـ +269. رمز الدولة: KM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جزر القمر — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $12.206 — الوسيط $0.524 عبر 207 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

207 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة جزر القمر هو +269. رمز الدولة: KM.

التحقق حسب الخدمة في جزر القمر

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.196 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.35 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Subito $0.064 رقم وهمي لـ Hinge $0.07 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Flipkart $0.089 رقم مؤقت لـ Myntra $0.089 رقم مؤقت لـ my jio $0.089 رقم مؤقت لـ Google Messages $0.097 رقم وهمي لـ Wink $0.1 رقم مؤقت لـ Linode $0.1 رقم وهمي لـ CommunityGaming $0.1 رقم وهمي لـ IQOS $0.1

دول شائعة أخرى

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