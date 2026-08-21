رقم مؤقت من ليسوتو مع الكود (+266)
أرقام ليسوتو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من ليسوتو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 208 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في ليسوتو
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.123
$0.186
$0.312
$0.242
$2.56
$1.569
$2.56
$0.113
$0.101
$0.349
$1.107
$0.807
$0.113
$0.372
$0.113
$1.509
$0.76
$0.324
$2.56
$0.613
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في ليسوتو يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $0.8906، الوسيط $0.4355) عبر 208 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 184 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.195
|2,000+
|✓
|$0.123
|1,002
|Viber
|$0.039
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Naver
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Subito
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.065
|1,000+
|$0.066
|3,004
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|Google Messages
|$0.07
|1,001
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Hinge
|$0.083
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Baidu
|$0.1
|6,085
|✓
|99app
|$0.1
|360
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|180
|✓
|Huya
|$0.1
|288
|✓
|iQIYI
|$0.1
|432
|✓
|Likee
|$0.1
|504
|✓
|TenChat
|$0.1
|396
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|360
|✓
|IRCTC
|$0.1
|792
|✓
|Coindcx
|$0.1
|360
|✓
|IVI
|$0.1
|216
|✓
|Meesho
|$0.1
|576
|✓
|Paytm
|$0.1
|360
|✓
|MobiKwik
|$0.1
|360
|✓
|BLIBLI
|$0.1
|252
|✓
|Linode
|$0.1
|648
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.1
|216
|✓
|Pinduoduo
|$0.1
|396
|✓
|Amazon
|$0.112
|4,002
|✓
|Dream11
|$0.112
|864
|✓
|Delivery Club
|$0.112
|432
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|417
|✓
|My11Circle
|$0.112
|469
|✓
|Citymobil
|$0.112
|432
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|730
|✓
|MEGA
|$0.112
|468
|✓
|Twilio
|$0.112
|720
|✓
|Akudo
|$0.112
|288
|✓
|Algida
|$0.112
|360
|✓
|Rush
|$0.112
|288
|✓
|Swiggy
|$0.112
|1,148
|✓
|99acres
|$0.112
|324
|✓
|Temu
|$0.112
|1,044
|✓
|Walmart
|$0.112
|2,000+
|✓
|GoogleVoice
|$0.113
|1,126
|✓
|KuCoinPlay
|$0.124
|243
|✓
|noon
|$0.124
|13,494
|✓
|Kwai
|$0.136
|437
|✓
|Gojek
|$0.136
|437
|✓
|Zupee
|$0.159
|291
|✓
|Metro
|$0.183
|324
|✓
|Mail.ru
|$0.183
|90
|✓
|Grab
|$0.183
|2,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.195
|2,000+
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.206
|2,000+
|✓
|WinzoGame
|$0.218
|324
|✓
|1688
|$0.242
|291
|✓
|RedBook
|$0.253
|352
|✓
|Discord
|$0.265
|2,000+
|✓
|Getir
|$0.265
|486
|✓
|Justdating
|$0.265
|90
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.277
|2,000+
|✓
|Wildberries
|$0.277
|90
|✓
|$0.277
|9,408
|✓
|Happn
|$0.277
|9,708
|✓
|Clubhouse
|$0.289
|792
|✓
|KakaoTalk
|$0.3
|2,000+
|✓
|Вконтакте
|$0.3
|1,000+
|✓
|imo
|$0.312
|2,000+
|✓
|Uber
|$0.32
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.324
|2,000+
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.324
|2,000+
|✓
|Nike
|$0.336
|2,000+
|✓
|Carousell
|$0.336
|90
|✓
|LINE
|$0.348
|2,000+
|✓
|AOL
|$0.348
|2,000+
|✓
|Michat
|$0.348
|1,540
|✓
|Одноклассники
|$0.348
|90
|✓
|Rambler
|$0.359
|216
|✓
|Deliveroo
|$0.371
|2,000+
|✓
|Bolt
|$0.371
|2,000+
|✓
|IQOS
|$0.371
|730
|✓
|Akulaku
|$0.371
|288
|✓
|$0.383
|2,000+
|✓
|Netflix
|$0.395
|2,000+
|✓
|Craigslist
|$0.406
|2,000+
|✓
|foodpanda
|$0.418
|2,000+
|✓
|HQ Trivia
|$0.418
|468
|✓
|Potato
|$0.418
|90
|✓
|Grindr
|$0.453
|2,000+
|✓
|OLX
|$0.453
|2,000+
|✓
|Snapchat
|$0.453
|2,000+
|✓
|eBay
|$0.465
|2,000+
|✓
|Steam
|$0.465
|2,000+
|✓
|Blizzard
|$0.465
|2,000+
|✓
|Skout
|$0.5
|2,000+
|✓
|Telegram
|$0.506
|3,002
|✓
|GG
|$0.548
|126
|✓
|Wish
|$0.559
|1,442
|✓
|Zoho
|$0.571
|9,978
|✓
|Ticketmaster
|$0.583
|7,767
|✓
|Apple ID
|$0.595
|2,000+
|✓
|PayPal
|$0.606
|3,843
|✓
|Wolt
|$0.653
|2,000+
|✓
|Eneba
|$0.653
|90
|✓
|Papara
|$0.665
|2,000+
|✓
|OffGamers
|$0.665
|2,000+
|✓
|Nttgame
|$0.689
|2,000+
|✓
|hily
|$0.7
|2,000+
|✓
|icq
|$0.7
|1,442
|✓
|CAIXA
|$0.712
|612
|✓
|Careem
|$0.748
|6,029
|✓
|Shopee
|$0.759
|8,635
|✓
|Coinbase
|$0.759
|972
|✓
|RegRu
|$0.759
|360
|✓
|Alibaba
|$0.759
|1,001
|✓
|Airbnb
|$0.806
|2,000+
|✓
|GroupMe
|$1.018
|1,096
|✓
|Signal
|$1.03
|1,713
|✓
|TanTan
|$1.03
|1,822
|✓
|Zomato
|$1.042
|6,202
|✓
|Hopi
|$1.042
|1,342
|✓
|Adidas
|$1.053
|1,513
|✓
|Lazada
|$1.065
|2,277
|✓
|Hermes
|$1.065
|626
|✓
|IFood
|$1.1
|835
|✓
|Zalo
|$1.112
|2,000+
|✓
|BitClout
|$1.124
|1,666
|✓
|Taobao
|$1.136
|5,940
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.148
|925
|✓
|Trendyol
|$1.183
|1,738
|✓
|Yemeksepeti
|$1.218
|1,825
|✓
|Dundle
|$1.23
|1,288
|✓
|Trip
|$1.23
|180
|✓
|Wise
|$1.23
|468
|✓
|CourseHero
|$1.23
|216
|✓
|DiDi
|$1.242
|2,000+
|✓
|Douyu
|$1.336
|783
|✓
|Tango
|$1.383
|1,188
|✓
|Mamba, MeetMe
|$1.395
|990
|✓
|premium.one
|$1.418
|835
|✓
|AliExpress
|$1.418
|6,341
|✓
|PicPay
|$1.418
|156
|✓
|McDonalds
|$1.477
|1,200
|✓
|32red
|$1.548
|1,044
|✓
|Quipp
|$1.642
|1,096
|✓
|Proton Mail
|$1.7
|1,532
|✓
|$1.712
|2,000+
|✓
|fiverr
|$1.712
|2,109
|✓
|Skype
|$1.736
|720
|✓
|Glovo
|$1.783
|991
|✓
|BlaBlaCar
|$1.806
|1,756
|✓
|Twitch
|$2.006
|8,536
|✓
|GoFundMe
|$2.136
|8,813
|✓
|1xBet
|$2.559
|684
|✓
|Dent
|$2.559
|900
|✓
|Poshmark
|$2.559
|792
|✓
|Badoo
|$2.559
|864
|✓
|Beget
|$2.559
|216
|✓
|DANA
|$2.559
|504
|✓
|Drom
|$2.559
|864
|✓
|4Fun
|$2.559
|144
|✓
|LightChat
|$2.559
|432
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|KFC
|$2.559
|783
|✓
|Monese
|$2.559
|720
|✓
|OkCupid
|$2.559
|720
|✓
|OVO
|$2.559
|468
|✓
|PGbonus
|$2.559
|612
|✓
|Paysafecard
|$2.559
|504
|✓
|Revolut
|$2.559
|504
|✓
|Stormgain
|$2.559
|504
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|504
|✓
|TradingView
|$2.559
|612
|✓
|Zhihu
|$2.559
|288
|✓
|Bilibili
|$2.559
|468
|✓
|Venmo
|$2.559
|396
|✓
|Mercari
|$2.559
|468
|✓
|أي خدمة أخرى
|$2.559
|5,457
|✓
|Truecaller
|$2.559
|1,618
|✓
|EasyPay
|$2.559
|576
|✓
|Hezzl
|$2.559
|612
|✓
|Bumble
|$2.559
|792
|✓
|Megogo
|$2.559
|576
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|432
|✓
|FarPost
|$2.559
|216
|✓
|Oppo
|$2.559
|252
|✓
|DoorDash
|$2.559
|648
|✓
|Sravni
|$2.559
|216
|✓
|Fruitz
|$2.559
|288
|✓
|Uplay
|$2.559
|216
|✓
|Leboncoin
|$2.559
|648
|✓
|CloudChat
|$2.559
|288
|✓
|Perfluence
|$2.559
|360
|✓
ليسوتو على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 14
- أرقام Multi-SMS لـ 184 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في ليسوتو: WhatsApp
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 23 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام ليسوتو تبدأ بـ +266. رمز الدولة: LS.
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