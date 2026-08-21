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رقم مؤقت من ليسوتو مع الكود (+266)

أرقام ليسوتو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من ليسوتو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 208 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 208 خدمة 310K+ رقم 14 تفعيل خلال 30 يوماً +266 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في ليسوتو

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Whatsapp
1002 قطعة

$0.123

Amazon
4002 قطعة

$0.186

Imo
2000 قطعة

$0.312

1688
291 قطعة

$0.242

1хbet
684 قطعة

$2.56

32red
1044 قطعة

$1.569

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
324 قطعة

$0.113

99app
360 قطعة

$0.101

AOL
2000 قطعة

$0.349

Adidas
1513 قطعة

$1.107

Airbnb
2000 قطعة

$0.807

Akudo
288 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.372

Algida
360 قطعة

$0.113

AliExpress
6341 قطعة

$1.509

Alibaba
1001 قطعة

$0.76

Alipay/Alibaba/1688
2000 قطعة

$0.324

Any other
5457 قطعة

$2.56

Apple
2000 قطعة

$0.613

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في ليسوتو يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $0.8906، الوسيط $0.4355) عبر 208 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 184 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 Viber $0.039 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 12
$0.05 – $0.20 57
$0.20 – $0.50 41
أكثر من $0.50 98
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.195 2,000+
WhatsApp $0.123 1,002
Viber $0.039 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
Ola $0.055 2,000+
Naver $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Subito $0.064 2,000+
Vinted $0.065 1,000+
Facebook $0.066 3,004
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Google Messages $0.07 1,001
PciPay $0.079 1,000+
Hinge $0.083 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Baidu $0.1 6,085
99app $0.1 360
DewuPoison $0.1 180
Huya $0.1 288
iQIYI $0.1 432
Likee $0.1 504
TenChat $0.1 396
Ximalaya $0.1 360
IRCTC $0.1 792
Coindcx $0.1 360
IVI $0.1 216
Meesho $0.1 576
Paytm $0.1 360
MobiKwik $0.1 360
BLIBLI $0.1 252
Linode $0.1 648
EscapeFromTarkov $0.1 216
Pinduoduo $0.1 396
Amazon $0.112 4,002
Dream11 $0.112 864
Delivery Club $0.112 432
LoveLocal $0.112 417
My11Circle $0.112 469
Citymobil $0.112 432
CommunityGaming $0.112 730
MEGA $0.112 468
Twilio $0.112 720
Akudo $0.112 288
Algida $0.112 360
Rush $0.112 288
Swiggy $0.112 1,148
99acres $0.112 324
Temu $0.112 1,044
Walmart $0.112 2,000+
GoogleVoice $0.113 1,126
KuCoinPlay $0.124 243
noon $0.124 13,494
Kwai $0.136 437
Gojek $0.136 437
Zupee $0.159 291
Metro $0.183 324
Mail.ru $0.183 90
Grab $0.183 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.195 2,000+
TikTok (Douyin) $0.206 2,000+
WinzoGame $0.218 324
1688 $0.242 291
RedBook $0.253 352
Discord $0.265 2,000+
Getir $0.265 486
Justdating $0.265 90
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.277 2,000+
Wildberries $0.277 90
Weibo $0.277 9,408
Happn $0.277 9,708
Clubhouse $0.289 792
KakaoTalk $0.3 2,000+
Вконтакте $0.3 1,000+
imo $0.312 2,000+
Uber $0.32 1,000+
Yahoo Mail $0.324 2,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.324 2,000+
Nike $0.336 2,000+
Carousell $0.336 90
LINE $0.348 2,000+
AOL $0.348 2,000+
Michat $0.348 1,540
Одноклассники $0.348 90
Rambler $0.359 216
Deliveroo $0.371 2,000+
Bolt $0.371 2,000+
IQOS $0.371 730
Akulaku $0.371 288
LinkedIn $0.383 2,000+
Netflix $0.395 2,000+
Craigslist $0.406 2,000+
foodpanda $0.418 2,000+
HQ Trivia $0.418 468
Potato $0.418 90
Grindr $0.453 2,000+
OLX $0.453 2,000+
Snapchat $0.453 2,000+
eBay $0.465 2,000+
Steam $0.465 2,000+
Blizzard $0.465 2,000+
Skout $0.5 2,000+
Telegram $0.506 3,002
GG $0.548 126
Wish $0.559 1,442
Zoho $0.571 9,978
Ticketmaster $0.583 7,767
Apple ID $0.595 2,000+
PayPal $0.606 3,843
Wolt $0.653 2,000+
Eneba $0.653 90
Papara $0.665 2,000+
OffGamers $0.665 2,000+
Nttgame $0.689 2,000+
hily $0.7 2,000+
icq $0.7 1,442
CAIXA $0.712 612
Careem $0.748 6,029
Shopee $0.759 8,635
Coinbase $0.759 972
RegRu $0.759 360
Alibaba $0.759 1,001
Airbnb $0.806 2,000+
GroupMe $1.018 1,096
Signal $1.03 1,713
TanTan $1.03 1,822
Zomato $1.042 6,202
Hopi $1.042 1,342
Adidas $1.053 1,513
Lazada $1.065 2,277
Hermes $1.065 626
IFood $1.1 835
Zalo $1.112 2,000+
BitClout $1.124 1,666
Taobao $1.136 5,940
Hepsiburadacom $1.148 925
Trendyol $1.183 1,738
Yemeksepeti $1.218 1,825
Dundle $1.23 1,288
Trip $1.23 180
Wise $1.23 468
CourseHero $1.23 216
DiDi $1.242 2,000+
Douyu $1.336 783
Tango $1.383 1,188
Mamba, MeetMe $1.395 990
premium.one $1.418 835
AliExpress $1.418 6,341
PicPay $1.418 156
McDonalds $1.477 1,200
32red $1.548 1,044
Quipp $1.642 1,096
Proton Mail $1.7 1,532
WeChat $1.712 2,000+
fiverr $1.712 2,109
Skype $1.736 720
Glovo $1.783 991
BlaBlaCar $1.806 1,756
Twitch $2.006 8,536
GoFundMe $2.136 8,813
1xBet $2.559 684
Dent $2.559 900
Poshmark $2.559 792
Badoo $2.559 864
Beget $2.559 216
DANA $2.559 504
Drom $2.559 864
4Fun $2.559 144
LightChat $2.559 432
KFC $2.559 783
Monese $2.559 720
OkCupid $2.559 720
OVO $2.559 468
PGbonus $2.559 612
Paysafecard $2.559 504
Revolut $2.559 504
Stormgain $2.559 504
Tokopedia $2.559 504
TradingView $2.559 612
Zhihu $2.559 288
Bilibili $2.559 468
Venmo $2.559 396
Mercari $2.559 468
أي خدمة أخرى $2.559 5,457
Truecaller $2.559 1,618
EasyPay $2.559 576
Hezzl $2.559 612
Bumble $2.559 792
Megogo $2.559 576
urent/jet/RuSharing $2.559 432
FarPost $2.559 216
Oppo $2.559 252
DoorDash $2.559 648
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 288
Uplay $2.559 216
Leboncoin $2.559 648
CloudChat $2.559 288
Perfluence $2.559 360

ليسوتو على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 14
  • أرقام Multi-SMS لـ 184 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في ليسوتو: WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 23 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام ليسوتو تبدأ بـ +266. رمز الدولة: LS.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ليسوتو — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $2.559 — الوسيط $0.4355 عبر 208 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

208 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), Viber ($0.039), Sixer ($0.04).

رمز الهاتف لدولة ليسوتو هو +266. رمز الدولة: LS.

التحقق حسب الخدمة في ليسوتو

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.195 رقم وهمي لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ CoinFantasy $0.04 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ Naver $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.065 رقم وهمي لـ Facebook $0.066 رقم وهمي لـ Google Messages $0.07 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.07 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Hinge $0.083 رقم مؤقت لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ Baidu $0.1

دول شائعة أخرى

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