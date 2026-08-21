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رقم مؤقت من ساموا مع الكود (+685)

أرقام ساموا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من ساموا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 35 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 35 خدمة 30K+ رقم 9 تفعيل خلال 30 يوماً +685 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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ساموا
35000

قطعة

أفضل 20 خدمة في ساموا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.06

99app
1000 قطعة

$0.049

ChatGPT
1000 قطعة

$0.106

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Dream11
1000 قطعة

$0.075

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$0.08

IFood
1000 قطعة

$0.072

IRCTC
1000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

Ludo24
1000 قطعة

$0.042

NMI
1000 قطعة

$0.088

Netflix
1000 قطعة

$0.08

Olacabs
1000 قطعة

$0.06

Papara
1000 قطعة

$0.082

PciPay
1000 قطعة

$0.081

Poshmark
1000 قطعة

$0.081

Saathi
1000 قطعة

$0.042

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في ساموا يكلف من $0.039 إلى $0.589 (المتوسط $0.0891، الوسيط $0.064) عبر 35 خدمة. أرخص من 79% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Viber $0.039 X (Twitter) $0.039 Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 15
$0.05 – $0.20 18
$0.20 – $0.50 0
أكثر من $0.50 2
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.06 1,000+
Viber $0.039 1,000+
X (Twitter) $0.039 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Zupee $0.044 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Netflix $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
IRCTC $0.07 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Вконтакте $0.1 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.1 1,000+
Telegram $0.589 1,000+
WhatsApp $0.589 1,000+

ساموا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9
  • أفضل تسليم للرسائل في ساموا: Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 31 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام ساموا تبدأ بـ +685. رمز الدولة: WS.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ساموا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $0.589 — الوسيط $0.064 عبر 35 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

35 خدمة اليوم، بما في ذلك Viber ($0.039), Twitter ($0.039), Indomaret ($0.039).

رمز الهاتف لدولة ساموا هو +685. رمز الدولة: WS.

التحقق حسب الخدمة في ساموا

رقم وهمي لـ Sixer $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Zupee $0.044 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.048 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ Telegram $0.589 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.589

دول شائعة أخرى

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