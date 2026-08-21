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رقم مؤقت من ميانمار مع الكود (+95)

أرقام ميانمار مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من ميانمار واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 535 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.015 535 خدمة 6.6M+ رقم 8,500+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #22 +95 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

ميانمار
6601209

قطعة

أفضل 20 خدمة في ميانمار

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
74225 قطعة

$0.058

Telegram
27530 قطعة

$0.139

Viber
57904 قطعة

$0.097

facebook
136913 قطعة

$0.06

Google,youtube,Gmail
115217 قطعة

$0.097

Whatsapp
115581 قطعة

$0.123

Foodpanda
108866 قطعة

$0.087

Amazon
126098 قطعة

$0.078

WeChat
119289 قطعة

$0.496

Delivery Club
3885 قطعة

$0.147

ChatGPT
17455 قطعة

$0.118

Twilio
5947 قطعة

$0.154

Meituan
3633 قطعة

$0.015

Rebtel
3633 قطعة

$0.104

163СOM
3885 قطعة

$0.106

1688
4173 قطعة

$2.405

1хbet
4389 قطعة

$2.404

24betting
3633 قطعة

$0.104

32red
4281 قطعة

$2.368

4Fun
3777 قطعة

$2.362

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في ميانمار يكلف من $0.015 إلى $8.266 (المتوسط $0.3846، الوسيط $0.104) عبر 535 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 531 خدمة.

الأرخص اليوم: PciPay $0.015 Avito $0.015 Buff.163 $0.015

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 140
$0.05 – $0.20 263
$0.20 – $0.50 48
أكثر من $0.50 84
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.036 57,904
Instagram (Threads) $0.044 74,225
Facebook $0.039 136,913
ChatGPT (OpenAI) $0.118 17,455
KakaoTalk $0.078 16,529
X (Twitter) $0.042 46,490
WeChat $0.49 119,289
TikTok (Douyin) $0.056 113,793
Apple ID $0.089 119,607
WhatsApp $0.123 115,581
Telegram $0.139 27,530
PciPay $0.015 3,633
Ашан $0.015 3,633
Avito $0.015 3,633
Buff.163 $0.015 3,633
ДругВокруг $0.015 3,633
myGLO $0.015 3,633
hh $0.015 3,633
Lenta $0.015 3,633
MTS CashBack $0.015 3,633
МВидео $0.015 3,633
СберМаркет $0.015 3,633
Верный $0.015 3,633
Airtel $0.015 3,633
Seosprint $0.015 3,633
Potato $0.015 3,633
Lamoda $0.015 3,633
mosru $0.015 3,633
Xiaomi $0.015 3,633
Около $0.015 3,633
Золотое Яблоко $0.015 3,633
Столото $0.015 3,633
Tatneft $0.015 3,633
Idealista $0.015 3,633
OfferUp $0.015 3,633
eWallet $0.015 3,633
BIP $0.015 3,633
Meta $0.015 3,633
Betfair $0.015 3,633
Onet $0.015 3,633
cryptocom $0.015 3,633
Dostavista $0.015 3,633
СберАптека $0.015 3,633
PingCode $0.015 3,633
neftm $0.015 3,633
RummyOla $0.015 3,633
Kirana $0.015 3,633
Lotus $0.015 3,633
Ace2Three $0.015 3,633
МирЗнакомств $0.015 3,633
Oriflame $0.015 3,633
GG $0.015 3,633
Stripe $0.015 3,633
Thisshop $0.015 3,633
Gittigidiyor $0.015 3,633
RRSA $0.015 3,633
888casino $0.015 3,633
Rozetka $0.015 3,633
Bykea $0.015 3,633
Immowelt $0.015 3,633
Ukrnet $0.015 3,633
Cathay $0.015 3,633
JungleeRummy $0.015 3,633
MoMo $0.015 3,633
SamsungShop $0.015 3,632
Roposo $0.015 3,633
AVON $0.015 3,633
CliQQ $0.015 3,633
Nextdoor $0.015 3,633
IceCasino $0.015 3,633
Getmega $0.015 3,633
РСА $0.015 3,633
PaddyPower $0.015 3,633
Prom $0.015 3,633
UWIN $0.015 3,633
Pocket52 $0.015 3,633
Dosi $0.015 3,633
Uteka $0.015 3,633
RuTube $0.015 3,633
Лейка $0.015 3,633
Окей $0.015 3,633
irancell $0.015 3,633
Acko $0.015 3,633
All Access $0.015 3,633
Autoru $0.015 3,633
Bajaj Finserv $0.015 3,633
BCA Syariah $0.015 3,633
Betano $0.015 3,633
Boosty $0.015 3,633
BytePlus $0.015 3,633
CDEK $0.015 3,633
ChaingeFinance $0.015 3,633
Cian $0.015 3,633
CollabAct $0.015 3,633
Feels $0.015 3,633
Flip $0.015 3,633
Friendtech $0.015 3,633
GlobalTel $0.015 3,633
GoPayz $0.015 3,633
Gopuff $0.015 3,633
gpnbonus $0.015 3,633
INDOBA $0.015 3,633
iPanelOnline $0.015 3,633
KION $0.015 3,633
Lydia $0.015 3,633
Meitu $0.015 3,633
Meituan $0.015 3,633
MTR Mobile $0.015 3,633
Muzz $0.015 3,633
myboost $0.015 3,633
NRJ Music Awards $0.015 3,633
OneForma $0.015 3,633
PizzaHut $0.015 3,633
Playerzpot $0.015 3,633
punjab citizen $0.015 3,633
Royal Canin $0.015 3,633
Ryde $0.015 3,633
Spark Driver $0.015 3,633
TRUTH SOCIAL $0.015 3,633
Tuul $0.015 3,633
UangMe $0.015 3,633
Uralairlines $0.015 3,633
Uzum $0.015 3,633
Vercel $0.015 3,633
VFS GLOBAL $0.015 3,633
Voi $0.015 3,633
WINDS $0.015 3,633
WooPlus $0.015 3,633
Yonogames $0.015 3,633
YouDo $0.015 3,633
Zasilkovna $0.015 3,633
Ziglu $0.015 3,633
Аптека Апрель $0.015 3,633
Бери заряд $0.015 3,633
БлинБери $0.015 3,633
Велобайк $0.015 3,633
Город $0.015 3,633
Почта России $0.015 3,633
Профи $0.015 3,633
Sixer $0.015 3,633
Фотострана $0.016 3,633
Saathi $0.016 3,633
Rapido $0.016 3,633
Google (Gmail / YouTube) $0.024 115,217
Amazon $0.025 126,098
Hezzl $0.038 19,741
Twitch $0.04 16,977
Railone $0.053 1
Baidu $0.055 31,536
Ubisoft $0.059 3,633
Gojek $0.06 20,399
Kaggle $0.06 7,159
Signal $0.06 21,997
Hermes $0.06 19,226
Amasia $0.06 7,135
inDrive $0.06 83,722
noon $0.06 94,273
Foody $0.06 14,269
Paxful $0.06 18,305
Potato Chat $0.06 18,305
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 112,350
Вконтакте $0.065 6,633
LUKOIL-AZS $0.066 3,633
NimoTV $0.066 3,633
Okko $0.066 3,633
Inboxlv $0.066 3,633
Author24 $0.066 3,633
米画师Mihuashi $0.066 3,633
RummyWealth $0.066 3,633
AGIBANK $0.066 3,633
Siply $0.066 3,633
FreeChargeApp $0.066 3,633
kufarby $0.066 3,633
RummyCulture $0.066 3,633
Casino/bet/gambling $0.066 3,633
Ticketmaster $0.068 14,556
Getir $0.079 8,755
ВкусВилл $0.08 3,633
Nike $0.082 17,888
Deliveroo $0.083 13,630
Walmart $0.084 8,635
Магнит $0.085 3,633
foodpanda $0.087 108,866
Flipkart $0.089 6,633
Claude (Anthropic) $0.089 4,633
AOL $0.093 116,450
Michat $0.093 98,437
Zalo $0.095 15,043
Google Messages $0.097 2,000+
Yahoo Mail $0.1 115,021
Grindr $0.1 112,645
Одноклассники $0.1 11,412
RedBook $0.1 19,158
LoveLocal $0.1 3,921
CallApp $0.1 3,868
DewuPoison $0.1 3,885
Huya $0.1 3,885
iQIYI $0.1 4,065
IQOS $0.1 5,759
Likee $0.1 4,101
LYKA $0.1 4,065
MEGA $0.1 6,167
Taikang $0.1 3,849
TenChat $0.1 9,399
Trip $0.1 3,849
Wink $0.1 6,639
Ximalaya $0.1 4,065
163СOM $0.1 3,885
Coindcx $0.1 3,957
Algida $0.1 3,921
Meesho $0.1 5,347
EscapeFromTarkov $0.1 3,849
Akulaku $0.1 3,885
Papara $0.102 15,175
Delivery Club $0.102 3,885
Twilio $0.102 5,947
Astropay $0.104 3,633
Магнит.Маркет $0.104 3,633
СпортМастер $0.104 3,633
Spotify $0.104 3,633
Самокат $0.104 3,633
YandexGo $0.104 3,633
Ola $0.104 5,633
Expressmoney $0.104 3,633
Joyride $0.104 3,633
ЗдравСити $0.104 3,633
Эльдорадо $0.104 3,633
Sokolov $0.104 3,633
Tosla $0.104 3,633
Taptap Send $0.104 3,633
bet365 $0.104 3,633
SticPay $0.104 3,633
Consultant $0.104 3,633
Allegro $0.104 3,633
Familia $0.104 3,633
GalaxyChat $0.104 3,633
Yubo $0.104 3,633
Lyft $0.104 3,633
WestStein $0.104 3,633
Skroutz $0.104 3,633
AptekiPlus $0.104 3,633
Fotka $0.104 3,633
IndiaPlays $0.104 3,633
Zilch $0.104 3,633
IPLwin $0.104 3,633
MPL $0.104 3,633
WorldRemit $0.104 3,633
MoneyPay $0.104 3,633
SellMonitor $0.104 3,633
Koshelek $0.104 3,633
Podeli $0.104 3,633
CashFly $0.104 3,633
LigaPro $0.104 3,633
LoveRu $0.104 3,633
Codashop $0.104 3,633
Virgo $0.104 3,633
FunPay $0.104 3,633
NovaPoshta $0.104 3,633
GMNG $0.104 3,633
Grofers $0.104 3,633
24betting $0.104 3,633
AdaKami $0.104 3,633
Br777 $0.104 3,633
Aitu $0.104 3,633
PingPong $0.104 3,633
GiraBank $0.104 3,633
Weverse $0.104 3,633
FoodHub $0.104 3,633
Chispa $0.104 3,633
TeenPattiStarpro $0.104 3,633
Magicbricks $0.104 3,633
Band $0.104 3,633
AptekaRU $0.104 3,633
GyFTR $0.104 3,633
Şikayet var $0.104 3,633
RummyLoot $0.104 3,633
PharmEasy $0.104 3,633
BeReal $0.104 3,633
MarketGuru $0.104 3,633
勇仕网络Ys4fun $0.104 3,633
LazyPay $0.104 3,633
UU163 $0.104 3,633
Iti $0.104 3,633
Probo $0.104 3,633
Eyecon $0.104 3,633
Asda $0.104 3,633
AfreecaTV $0.104 3,633
Alchemy $0.104 3,633
Angel One $0.104 3,633
Ankama $0.104 3,633
AstraPay $0.104 3,633
Book My Play $0.104 3,633
Brevo $0.104 3,633
Bunq $0.104 3,633
BusyFly $0.104 3,633
Cloud Manager $0.104 3,633
CMB $0.104 3,633
Coca-Cola $0.104 3,633
EarnEasy $0.104 3,633
Feeld $0.104 3,633
Flowwow $0.104 3,633
Foodora $0.104 3,633
Fups $0.104 3,633
GMX $0.104 3,633
Grailed $0.104 3,633
Greggs $0.104 3,633
Greywoods $0.104 3,633
HappyFresh $0.104 3,633
Her $0.104 3,633
Ipsos iSay $0.104 3,633
LinkAja $0.104 3,633
Miravia $0.104 3,633
MotorkuX $0.104 3,633
Neocrypto $0.104 3,633
Neon $0.104 3,633
Ollis $0.104 3,633
Paybis $0.104 3,633
PlayerAuctions $0.104 3,633
Pockit $0.104 3,633
Prakerja $0.104 3,633
Prenagen Club $0.104 3,633
Razer $0.104 3,633
Rebtel $0.104 3,633
RummyCircle $0.104 3,633
SBI Card $0.104 3,633
Servify $0.104 3,633
SmartyPig $0.104 3,633
StockyDodo $0.104 3,633
TamTam $0.104 3,633
Tata Neu $0.104 3,633
This Fate $0.104 3,633
Upwork $0.104 3,633
ZUS Coffee $0.104 3,633
СушиВёсла $0.104 3,633
ZaleyCash $0.104 3,633
eBay $0.105 117,061
Spincrush $0.105 2,000+
Careem $0.106 28,396
my jio $0.106 1,000+
Hopi $0.111 10,276
Dream11 $0.112 4,245
My11Circle $0.112 3,921
Citymobil $0.112 4,065
Pivko24 $0.112 3,885
Swiggy $0.112 5,709
IVI $0.112 3,885
Linode $0.112 5,645
Temu $0.112 5,353
CourseHero $0.112 3,849
Netflix $0.117 22,441
Uber $0.117 118,486
Clubhouse $0.117 14,305
Яндекс $0.118 3,633
Burger King $0.128 10,936
dodopizza $0.129 3,633
Faceit $0.129 3,633
Ininal $0.129 3,633
ROBINHOOD $0.129 3,633
LOCO $0.129 3,633
Blued $0.129 3,633
Oldubil $0.129 3,633
SoulApp $0.129 3,633
Bukalapak $0.129 3,633
Kaya $0.129 3,633
Mewt $0.129 3,633
G2G $0.129 3,633
СберМегаМаркет $0.129 3,633
FreeNow $0.129 3,633
Shpock $0.129 3,633
tiketcom $0.129 3,633
OLX $0.138 14,210
Naver $0.139 115,743
LinkedIn $0.139 108,824
Freelancer $0.139 3,633
Mercado $0.139 3,633
Marktplaats $0.139 3,633
Mera Gaon $0.139 3,633
Steam $0.14 115,472
PayPal $0.14 112,452
imo $0.14 19,879
Adidas $0.14 10,847
DiDi $0.14 7,649
Weibo $0.14 112,251
McDonalds $0.142 16,471
Myntra $0.142 5,633
Bilibili $0.149 19,366
Airbnb $0.15 18,279
Wish $0.15 19,217
TanTan $0.153 116,311
Discord $0.158 114,040
OkCupid $0.159 7,310
Carousell $0.16 18,041
Shopee $0.166 17,021
Moneylion $0.166 3,633
Justdating $0.166 3,633
Grab $0.17 115,277
Lazada $0.171 113,620
Zoho $0.179 17,787
Keybase $0.179 18,417
Rambler $0.183 3,885
Skout $0.186 112,446
Truecaller $0.188 9,832
OffGamers $0.196 22,642
Zupee $0.198 6,633
Snapchat $0.2 11,409
BLIBLI $0.2 3,921
Rush $0.204 9,929
Depop $0.206 6,765
SneakersnStuff $0.213 7,207
WinzoGame $0.218 6,883
Cash App $0.218 3,633
Gett $0.218 3,632
Nttgame $0.225 26,354
paycell $0.225 12,113
hily $0.225 32,871
Wolt $0.225 16,203
Tencent QQ $0.233 109,029
Yalla $0.233 109,443
BIGO LIVE $0.233 105,087
JDcom $0.233 11,454
Craigslist $0.234 12,931
Blizzard $0.235 110,491
Alipay/Alibaba/1688 $0.235 29,423
Bolt $0.235 87,130
YAPPY $0.235 5,861
kolesa.kz $0.235 3,633
MobiKwik $0.235 3,885
Bazos $0.235 6,399
Ozon $0.242 3,671
Банки $0.242 9,941
Dominos Pizza $0.248 3,633
LINE $0.264 23,290
Paysend $0.271 3,633
IRCTC $0.277 5,661
Happn $0.3 4,173
icq $0.3 4,101
GCash $0.3 11,603
CommunityGaming $0.312 4,137
Tango $0.324 5,247
Eneba $0.366 3,633
Kwai $0.376 95,403
99app $0.392 5,633
HQ Trivia $0.408 3,921
Вкусно и Точка $0.43 10,501
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Mercari $2.349 3,921
KuCoinPlay $2.349 4,137
EasyPay $2.349 4,209
urent/jet/RuSharing $2.349 4,101
DoorDash $2.349 4,101
Sravni $2.349 3,849
Glovo $2.349 4,317
Taobao $2.384 6,903
1688 $2.384 4,173
1xBet $2.384 4,389
Douyu $2.384 4,101
Zomato $2.384 3,993
Dent $2.384 4,353
BitClout $2.384 4,317
Yemeksepeti $2.384 4,389
Trendyol $2.384 4,317
Badoo $2.384 5,229
PGbonus $2.384 4,281
Paysafecard $2.384 4,137
Proton Mail $2.384 4,965
Revolut $2.384 4,911
TradingView $2.384 4,659
Venmo $2.384 3,993
premium.one $2.384 4,209
Dundle $2.384 4,659
Bumble $2.384 4,963
fiverr $2.384 4,425
Megogo $2.384 4,245
FarPost $2.384 3,921
Oppo $2.384 3,885
Fruitz $2.384 3,957
AliExpress $2.384 5,113
Uplay $2.384 3,885
PicPay $2.384 4,947
Leboncoin $2.384 4,101
CloudChat $2.384 3,921
Perfluence $2.384 3,993
Netease $8.266 3,633

ميانمار على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 8,500+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #22
  • اتجاه 7 أيام: +921%
  • أرقام Multi-SMS لـ 531 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في ميانمار: X (Twitter), Viber, ChatGPT (OpenAI)
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 185 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام ميانمار تبدأ بـ +95. رمز الدولة: MM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ميانمار — ابتداءً من $0.015.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.015 إلى $8.266 — الوسيط $0.104 عبر 535 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

535 خدمة اليوم، بما في ذلك PciPay ($0.015), avito ($0.015), Buff.163 ($0.015).

رمز الهاتف لدولة ميانمار هو +95. رمز الدولة: MM.

التحقق حسب الخدمة في ميانمار

رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.078 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.042 رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.056 رقم وهمي لـ Apple ID $0.089 رقم مؤقت لـ myGLO $0.015 رقم وهمي لـ hh $0.015 رقم مؤقت لـ Lenta $0.015 رقم وهمي لـ MTS CashBack $0.015 رقم مؤقت لـ Airtel $0.015 رقم مؤقت لـ Seosprint $0.015 رقم وهمي لـ Potato $0.015 رقم مؤقت لـ Lamoda $0.015 رقم مؤقت لـ mosru $0.015 رقم وهمي لـ Xiaomi $0.015 رقم وهمي لـ Tatneft $0.015 رقم مؤقت لـ Idealista $0.015 رقم مؤقت لـ OfferUp $0.015 رقم وهمي لـ eWallet $0.015 رقم مؤقت لـ BIP $0.015 رقم مؤقت لـ Meta $0.015

دول شائعة أخرى

رقم ماليزيا مع الكود رقم نيجيريا مع الكود رقم ألمانيا مع الكود رقم فيتنام مع الكود رقم غانا مؤقت رقم إيطاليا مع الكود رقم رواندا مع الكود رقم نيبال مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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