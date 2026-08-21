رقم مؤقت من ميانمار مع الكود (+95)
أرقام ميانمار مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من ميانمار واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 535 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في ميانمار
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.058
$0.139
$0.097
$0.06
$0.097
$0.123
$0.087
$0.078
$0.496
$0.147
$0.118
$0.154
$0.015
$0.104
$0.106
$2.405
$2.404
$0.104
$2.368
$2.362
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في ميانمار يكلف من $0.015 إلى $8.266 (المتوسط $0.3846، الوسيط $0.104) عبر 535 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 531 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.036
|57,904
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.044
|74,225
|✓
|$0.039
|136,913
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.118
|17,455
|✓
|KakaoTalk
|$0.078
|16,529
|✓
|X (Twitter)
|$0.042
|46,490
|✓
|$0.49
|119,289
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.056
|113,793
|✓
|Apple ID
|$0.089
|119,607
|✓
|$0.123
|115,581
|✓
|Telegram
|$0.139
|27,530
|✓
|PciPay
|$0.015
|3,633
|✓
|Ашан
|$0.015
|3,633
|✓
|Avito
|$0.015
|3,633
|✓
|Buff.163
|$0.015
|3,633
|✓
|ДругВокруг
|$0.015
|3,633
|✓
|myGLO
|$0.015
|3,633
|✓
|hh
|$0.015
|3,633
|✓
|Lenta
|$0.015
|3,633
|✓
|MTS CashBack
|$0.015
|3,633
|✓
|МВидео
|$0.015
|3,633
|✓
|СберМаркет
|$0.015
|3,633
|✓
|Верный
|$0.015
|3,633
|✓
|Airtel
|$0.015
|3,633
|✓
|Seosprint
|$0.015
|3,633
|✓
|Potato
|$0.015
|3,633
|✓
|Lamoda
|$0.015
|3,633
|✓
|mosru
|$0.015
|3,633
|✓
|Xiaomi
|$0.015
|3,633
|✓
|Около
|$0.015
|3,633
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.015
|3,633
|✓
|Столото
|$0.015
|3,633
|✓
|Tatneft
|$0.015
|3,633
|✓
|Idealista
|$0.015
|3,633
|✓
|OfferUp
|$0.015
|3,633
|✓
|eWallet
|$0.015
|3,633
|✓
|BIP
|$0.015
|3,633
|✓
|Meta
|$0.015
|3,633
|✓
|Betfair
|$0.015
|3,633
|✓
|Onet
|$0.015
|3,633
|✓
|cryptocom
|$0.015
|3,633
|✓
|Dostavista
|$0.015
|3,633
|✓
|СберАптека
|$0.015
|3,633
|✓
|PingCode
|$0.015
|3,633
|✓
|neftm
|$0.015
|3,633
|✓
|RummyOla
|$0.015
|3,633
|✓
|Kirana
|$0.015
|3,633
|✓
|Lotus
|$0.015
|3,633
|✓
|Ace2Three
|$0.015
|3,633
|✓
|МирЗнакомств
|$0.015
|3,633
|✓
|Oriflame
|$0.015
|3,633
|✓
|GG
|$0.015
|3,633
|✓
|Stripe
|$0.015
|3,633
|✓
|Thisshop
|$0.015
|3,633
|✓
|Gittigidiyor
|$0.015
|3,633
|✓
|RRSA
|$0.015
|3,633
|✓
|888casino
|$0.015
|3,633
|✓
|Rozetka
|$0.015
|3,633
|✓
|Bykea
|$0.015
|3,633
|✓
|Immowelt
|$0.015
|3,633
|✓
|Ukrnet
|$0.015
|3,633
|✓
|Cathay
|$0.015
|3,633
|✓
|JungleeRummy
|$0.015
|3,633
|✓
|MoMo
|$0.015
|3,633
|✓
|SamsungShop
|$0.015
|3,632
|✓
|Roposo
|$0.015
|3,633
|✓
|AVON
|$0.015
|3,633
|✓
|CliQQ
|$0.015
|3,633
|✓
|Nextdoor
|$0.015
|3,633
|✓
|IceCasino
|$0.015
|3,633
|✓
|Getmega
|$0.015
|3,633
|✓
|РСА
|$0.015
|3,633
|✓
|PaddyPower
|$0.015
|3,633
|✓
|Prom
|$0.015
|3,633
|✓
|UWIN
|$0.015
|3,633
|✓
|Pocket52
|$0.015
|3,633
|✓
|Dosi
|$0.015
|3,633
|✓
|Uteka
|$0.015
|3,633
|✓
|RuTube
|$0.015
|3,633
|✓
|Лейка
|$0.015
|3,633
|✓
|Окей
|$0.015
|3,633
|✓
|irancell
|$0.015
|3,633
|✓
|Acko
|$0.015
|3,633
|✓
|All Access
|$0.015
|3,633
|✓
|Autoru
|$0.015
|3,633
|✓
|Bajaj Finserv
|$0.015
|3,633
|✓
|BCA Syariah
|$0.015
|3,633
|✓
|Betano
|$0.015
|3,633
|✓
|Boosty
|$0.015
|3,633
|✓
|BytePlus
|$0.015
|3,633
|✓
|CDEK
|$0.015
|3,633
|✓
|ChaingeFinance
|$0.015
|3,633
|✓
|Cian
|$0.015
|3,633
|✓
|CollabAct
|$0.015
|3,633
|✓
|Feels
|$0.015
|3,633
|✓
|Flip
|$0.015
|3,633
|✓
|Friendtech
|$0.015
|3,633
|✓
|GlobalTel
|$0.015
|3,633
|✓
|GoPayz
|$0.015
|3,633
|✓
|Gopuff
|$0.015
|3,633
|✓
|gpnbonus
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|3,633
|✓
|INDOBA
|$0.015
|3,633
|✓
|iPanelOnline
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|✓
|KION
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|3,633
|✓
|Lydia
|$0.015
|3,633
|✓
|Meitu
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|✓
|Meituan
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|3,633
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|MTR Mobile
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|Muzz
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|myboost
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|OneForma
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|Playerzpot
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|punjab citizen
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|Royal Canin
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|Ryde
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|Spark Driver
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|✓
|TRUTH SOCIAL
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|Tuul
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|UangMe
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|Uralairlines
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|Uzum
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|Vercel
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|VFS GLOBAL
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|Велобайк
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|3,633
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|Город
|$0.015
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|Почта России
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|Baidu
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|4,633
|✓
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|116,450
|✓
|Michat
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|3,885
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|IQOS
|$0.1
|5,759
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|4,101
|✓
|LYKA
|$0.1
|4,065
|✓
|MEGA
|$0.1
|6,167
|✓
|Taikang
|$0.1
|3,849
|✓
|TenChat
|$0.1
|9,399
|✓
|Trip
|$0.1
|3,849
|✓
|Wink
|$0.1
|6,639
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|4,065
|✓
|163СOM
|$0.1
|3,885
|✓
|Coindcx
|$0.1
|3,957
|✓
|Algida
|$0.1
|3,921
|✓
|Meesho
|$0.1
|5,347
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.1
|3,849
|✓
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|$0.1
|3,885
|✓
|Papara
|$0.102
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|✓
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|5,947
|✓
|Astropay
|$0.104
|3,633
|✓
|Магнит.Маркет
|$0.104
|3,633
|✓
|СпортМастер
|$0.104
|3,633
|✓
|Spotify
|$0.104
|3,633
|✓
|Самокат
|$0.104
|3,633
|✓
|YandexGo
|$0.104
|3,633
|✓
|Ola
|$0.104
|5,633
|✓
|Expressmoney
|$0.104
|3,633
|✓
|Joyride
|$0.104
|3,633
|✓
|ЗдравСити
|$0.104
|3,633
|✓
|Эльдорадо
|$0.104
|3,633
|✓
|Sokolov
|$0.104
|3,633
|✓
|Tosla
|$0.104
|3,633
|✓
|Taptap Send
|$0.104
|3,633
|✓
|bet365
|$0.104
|3,633
|✓
|SticPay
|$0.104
|3,633
|✓
|Consultant
|$0.104
|3,633
|✓
|Allegro
|$0.104
|3,633
|✓
|Familia
|$0.104
|3,633
|✓
|GalaxyChat
|$0.104
|3,633
|✓
|Yubo
|$0.104
|3,633
|✓
|Lyft
|$0.104
|3,633
|✓
|WestStein
|$0.104
|3,633
|✓
|Skroutz
|$0.104
|3,633
|✓
|AptekiPlus
|$0.104
|3,633
|✓
|Fotka
|$0.104
|3,633
|✓
|IndiaPlays
|$0.104
|3,633
|✓
|Zilch
|$0.104
|3,633
|✓
|IPLwin
|$0.104
|3,633
|✓
|MPL
|$0.104
|3,633
|✓
|WorldRemit
|$0.104
|3,633
|✓
|MoneyPay
|$0.104
|3,633
|✓
|SellMonitor
|$0.104
|3,633
|✓
|Koshelek
|$0.104
|3,633
|✓
|Podeli
|$0.104
|3,633
|✓
|CashFly
|$0.104
|3,633
|✓
|LigaPro
|$0.104
|3,633
|✓
|LoveRu
|$0.104
|3,633
|✓
|Codashop
|$0.104
|3,633
|✓
|Virgo
|$0.104
|3,633
|✓
|FunPay
|$0.104
|3,633
|✓
|NovaPoshta
|$0.104
|3,633
|✓
|GMNG
|$0.104
|3,633
|✓
|Grofers
|$0.104
|3,633
|✓
|24betting
|$0.104
|3,633
|✓
|AdaKami
|$0.104
|3,633
|✓
|Br777
|$0.104
|3,633
|✓
|Aitu
|$0.104
|3,633
|✓
|PingPong
|$0.104
|3,633
|✓
|GiraBank
|$0.104
|3,633
|✓
|Weverse
|$0.104
|3,633
|✓
|FoodHub
|$0.104
|3,633
|✓
|Chispa
|$0.104
|3,633
|✓
|TeenPattiStarpro
|$0.104
|3,633
|✓
|Magicbricks
|$0.104
|3,633
|✓
|Band
|$0.104
|3,633
|✓
|AptekaRU
|$0.104
|3,633
|✓
|GyFTR
|$0.104
|3,633
|✓
|Şikayet var
|$0.104
|3,633
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|RummyLoot
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|$0.104
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|✓
|MarketGuru
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|勇仕网络Ys4fun
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|✓
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|✓
|Probo
|$0.104
|3,633
|✓
|Eyecon
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|3,633
|✓
|Asda
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|3,633
|✓
|AfreecaTV
|$0.104
|3,633
|✓
|Alchemy
|$0.104
|3,633
|✓
|Angel One
|$0.104
|3,633
|✓
|Ankama
|$0.104
|3,633
|✓
|AstraPay
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|3,633
|✓
|Book My Play
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|✓
|Brevo
|$0.104
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|✓
|Bunq
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|BusyFly
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