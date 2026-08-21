رقم مؤقت لتفعيل Blizzard واستقبال الكود

يعتمد التسجيل في Blizzard على رقم هاتف يصل إليه رمز تحقق عبر رسالة نصية لإثبات الحساب قبل الدخول إلى الخدمة. يتيح رقم مؤقت لـ Blizzard استقبال هذا الرمز مباشرة على الموقع دون استخدام الرقم الشخصي في أي خطوة، وهو خيار عملي لمن يريد رقم Blizzard مع الكود لفتح حساب جديد أو استقبال رمز التحقق بسرعة ودون تعقيد. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 156 دولة، وأكثر من يفعّل الحساب يختار أرقاماً من المملكة المتحدة.