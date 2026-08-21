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رقم وهمي مؤقت لـ Blizzard — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Blizzard أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Blizzard مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 156 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 156 دولة 2.4M+ رقم 120+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #77 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Blizzard
2456197

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Blizzard

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إيطاليا
أفضل تسليم
333318 قطعة

$0.01

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
75255 قطعة

$0.388

أذربيجان
أفضل تسليم
1001 قطعة

$0.359

ألمانيا
8292 قطعة

$0.244

أوزبكستان
1753 قطعة

$0.039

أوكرانيا
2760 قطعة

$0.031

إستونيا
3400 قطعة

$0.51

إندونيسيا
147625 قطعة

$0.204

الأرجنتين
115126 قطعة

$0.305

البرازيل
3360 قطعة

$0.54

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Blizzard تتراوح من $0.006 إلى $15.483 (المتوسط $0.5327، الوسيط $0.289) في 156 دولة. أرقام Multi-SMS في 154 دولة.

الأرخص اليوم: تنزانيا $0.006 اليمن $0.006 المغرب $0.006 العراق $0.006 الجزائر $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 52
$0.05 – $0.20 22
$0.20 – $0.50 63
أكثر من $0.50 19
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
المملكة المتحدة $0.051 492,860
تايلاند $0.163 4,682
إيطاليا $0.01 333,318
أستراليا $0.306 6,706
البحرين $0.54 1,000+
باكستان $0.006 1,423
زامبيا $0.006 845
الجزائر $0.006 3,160
إثيوبيا $0.006 1,513
موزمبيق $0.006 687
هايتي $0.006 1,024
زيمبابوي $0.006 1,425
نيبال $0.006 1,423
أوزبكستان $0.006 1,753
نيجيريا $0.006 1,424
تنزانيا $0.006 10,307
هندوراس $0.006 1,423
تونس $0.006 1,543
الإكوادور $0.006 578
المغرب $0.006 4,235
أوغندا $0.006 578
مالاوي $0.006 1,013
مالي $0.006 1,252
رواندا $0.006 1,578
السودان $0.006 13
جمهورية مولدوفا $0.006 2,113
بنين $0.006 823
اليمن $0.006 10,228
العراق $0.006 3,966
السنغال $0.006 797
كمبوديا $0.006 1,423
موريتانيا $0.006 1,047
أفغانستان $0.006 2,355
أرمينيا $0.006 13
تشاد $0.006 24
صربيا $0.006 24
مدغشقر $0.006 629
جورجيا $0.006 2,058
بوليفيا $0.006 1,425
طاجيكستان $0.006 13
ألبانيا $0.006 1,013
غينيا $0.006 232
لبنان $0.006 1,447
فيتنام $0.01 57
كولومبيا $0.01 254,326
تشيلي $0.013 36,336
الأرجنتين $0.015 115,126
اليونان $0.019 3,371
أوكرانيا $0.03 2,760
إندونيسيا $0.03 147,625
كندا $0.03 44,311
الولايات المتحدة $0.04 75,255
بولندا $0.04 156,977
هولندا $0.04 22,350
الفلبين $0.04 152,911
جنوب أفريقيا $0.046 1,003
البرتغال $0.057 7,924
سلوفينيا $0.071 125
بلغاريا $0.087 1,047
فرنسا $0.094 137,688
كينيا $0.1 2,708
فنزويلا $0.1 1,452
قيرغيزستان $0.1 3,423
ألمانيا $0.1 8,292
جمهورية التشيك $0.1 6,634
جنوب السودان $0.104 1
كرواتيا $0.111 512
سريلانكا $0.118 1
الدنمارك $0.118 2,522
ماليزيا $0.13 102,499
السعودية $0.14 2,755
ليتوانيا $0.148 2,000+
مصر $0.152 13,458
رومانيا $0.17 2,667
بنغلاديش $0.189 3,423
كازاخستان $0.189 4,179
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.224 5
ميانمار $0.235 110,491
كوبا $0.28 2,000+
الجمهورية العربية السورية $0.289 4
نيوزيلندا $0.289 30
ماكاو $0.289 1,000+
الولايات المتحدة VIP $0.298 2,152
البرازيل $0.3 3,360
الكاميرون $0.3 2,181
منغوليا $0.3 2,036
تركيا $0.304 1,900
إيران $0.312 2,234
البوسنة والهرسك $0.324 42
موناكو $0.324 1
إسرائيل $0.348 3,067
أذربيجان $0.359 1,001
النرويج $0.391 1,024
نيكاراغوا $0.406 1,000+
جيبوتي $0.406 1,000+
غوادلوب $0.418 2,000+
بلجيكا $0.424 2,142
السويد $0.424 116
الجبل الأسود $0.43 1,000+
النمسا $0.43 4,039
أنغولا $0.465 1,013
ليسوتو $0.465 2,000+
الأردن $0.465 1,013
قبرص $0.465 1,000+
سويسرا $0.471 4,002
باراغواي $0.477 1,000+
بابوا غينيا الجديدة $0.489 1,000+
بيرو $0.489 1,000+
بوتسوانا $0.489 2,000+
بنما $0.489 1,000+
جامايكا $0.489 2,000+
موريشيوس $0.489 2,000+
الغابون $0.489 2,000+
قطر $0.489 1,000+
ريونيون $0.489 1,000+
عُمان $0.489 1,013
النيجر $0.489 2,000+
المجر $0.489 1,003
بوتان $0.489 1,000+
بوروندي $0.489 5,502
الكويت $0.489 1,001
جزر المالديف $0.489 1,000+
بربادوس $0.489 1,000+
غامبيا $0.489 1,000+
غيانا $0.489 2,000+
لوكسمبورغ $0.489 1,000+
غواتيمالا $0.489 2,000+
جزر البهاما $0.489 2,000+
غرينادا $0.489 2,000+
بروناي دار السلام $0.489 1,000+
ليبيريا $0.489 2,000+
أروبا $0.489 1,000+
جزر القمر $0.489 2,000+
أنغيلا $0.489 1,000+
مونتسيرات $0.489 8,502
دومينيكا $0.489 1,000+
غانا $0.49 3,423
سلوفاكيا $0.495 2
بيلاروسيا $0.5 662
الكونغو $0.5 2,000+
الهند $0.506 1,001
إستونيا $0.51 3,400
إريتريا $0.512 2,000+
لاتفيا $0.53 1,999
المكسيك $0.54 3,605
أيرلندا $0.54 2,056
إسبانيا $0.589 2,153
بليز $0.606 1,000+
آيسلندا $0.7 1,000+
توغو $0.744 65
اليابان $1.177 2,000+
سنغافورة $1.648 312
فنلندا $1.924 1,362
كوت ديفوار / ساحل العاج $9.998 120
بوركينا فاسو $15.483 50
سيراليون $15.483 2

رقم مؤقت لتفعيل Blizzard واستقبال الكود

يعتمد التسجيل في Blizzard على رقم هاتف يصل إليه رمز تحقق عبر رسالة نصية لإثبات الحساب قبل الدخول إلى الخدمة. يتيح رقم مؤقت لـ Blizzard استقبال هذا الرمز مباشرة على الموقع دون استخدام الرقم الشخصي في أي خطوة، وهو خيار عملي لمن يريد رقم Blizzard مع الكود لفتح حساب جديد أو استقبال رمز التحقق بسرعة ودون تعقيد. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 156 دولة، وأكثر من يفعّل الحساب يختار أرقاماً من المملكة المتحدة.

Blizzard على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 120+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #77
  • أرقام Multi-SMS في 154 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 340+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Blizzard — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

طريقة استخدام رقم Blizzard عملياً

يستخدم بعض المشترين رقماً منفصلاً عن رقمهم الشخصي لتجربة حساب Blizzard جديد أو لفصل حساب الألعاب عن رقمهم الشخصي، بينما يفضّله آخرون لإبقاء بيانات التواصل الشخصية بعيدة عن حسابات الألعاب المختلفة. يطلب بعضهم رقم وهمي لـ Blizzard ببساطة لاستقبال رمز التحقق دون تعقيد إضافي أو خطوات زائدة. إذا لم يصل الرمز من المحاولة الأولى، يكفي طلب إرساله مرة أخرى من الصفحة نفسها حتى يصل الرمز الجديد وتكتمل عملية التسجيل خلال دقائق قليلة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $15.483 — الوسيط $0.289 في 156 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Tanzania ($0.006), Yemen ($0.006), Morocco ($0.006)

2.4M+ رقم في 156 دولة.

رقم Blizzard حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.051 رقم تايلاند مع الكود $0.163 رقم أستراليا مع الكود $0.306 رقم البحرين مع الكود $0.54 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم زيمبابوي مع الكود $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم نيجيريا مع الكود $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم موريتانيا مع الكود $0.006

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