رقم وهمي مؤقت لـ Blizzard — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Blizzard أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Blizzard مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 156 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة Blizzard
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.01
$0.388
$0.359
$0.244
$0.039
$0.031
$0.51
$0.204
$0.305
$0.54
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Blizzard تتراوح من $0.006 إلى $15.483 (المتوسط $0.5327، الوسيط $0.289) في 156 دولة. أرقام Multi-SMS في 154 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|المملكة المتحدة
|$0.051
|492,860
|✓
|تايلاند
|$0.163
|4,682
|✓
|إيطاليا
|$0.01
|333,318
|✓
|أستراليا
|$0.306
|6,706
|✓
|البحرين
|$0.54
|1,000+
|✓
|باكستان
|$0.006
|1,423
|✓
|زامبيا
|$0.006
|845
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,160
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|1,513
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|687
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,024
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|1,425
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,423
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,753
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,424
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,307
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,423
|✓
|تونس
|$0.006
|1,543
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|578
|✓
|المغرب
|$0.006
|4,235
|✓
|أوغندا
|$0.006
|578
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,013
|✓
|مالي
|$0.006
|1,252
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,578
|✓
|السودان
|$0.006
|13
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|2,113
|✓
|بنين
|$0.006
|823
|✓
|اليمن
|$0.006
|10,228
|✓
|العراق
|$0.006
|3,966
|✓
|السنغال
|$0.006
|797
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,423
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,047
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|2,355
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|13
|✓
|تشاد
|$0.006
|24
|✓
|صربيا
|$0.006
|24
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|629
|✓
|جورجيا
|$0.006
|2,058
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,425
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|13
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,013
|✓
|غينيا
|$0.006
|232
|✓
|لبنان
|$0.006
|1,447
|✓
|فيتنام
|$0.01
|57
|✓
|كولومبيا
|$0.01
|254,326
|✓
|تشيلي
|$0.013
|36,336
|✓
|الأرجنتين
|$0.015
|115,126
|✓
|اليونان
|$0.019
|3,371
|✓
|أوكرانيا
|$0.03
|2,760
|✓
|إندونيسيا
|$0.03
|147,625
|✓
|كندا
|$0.03
|44,311
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.04
|75,255
|✓
|بولندا
|$0.04
|156,977
|✓
|هولندا
|$0.04
|22,350
|✓
|الفلبين
|$0.04
|152,911
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.046
|1,003
|✓
|البرتغال
|$0.057
|7,924
|✓
|سلوفينيا
|$0.071
|125
|✓
|بلغاريا
|$0.087
|1,047
|✓
|فرنسا
|$0.094
|137,688
|✓
|كينيا
|$0.1
|2,708
|✓
|فنزويلا
|$0.1
|1,452
|✓
|قيرغيزستان
|$0.1
|3,423
|✓
|ألمانيا
|$0.1
|8,292
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.1
|6,634
|✓
|جنوب السودان
|$0.104
|1
|✓
|كرواتيا
|$0.111
|512
|✓
|سريلانكا
|$0.118
|1
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|2,522
|✓
|ماليزيا
|$0.13
|102,499
|✓
|السعودية
|$0.14
|2,755
|ليتوانيا
|$0.148
|2,000+
|✓
|مصر
|$0.152
|13,458
|✓
|رومانيا
|$0.17
|2,667
|✓
|بنغلاديش
|$0.189
|3,423
|✓
|كازاخستان
|$0.189
|4,179
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.224
|5
|✓
|ميانمار
|$0.235
|110,491
|✓
|كوبا
|$0.28
|2,000+
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.289
|4
|✓
|نيوزيلندا
|$0.289
|30
|✓
|ماكاو
|$0.289
|1,000+
|✓
|الولايات المتحدة VIP
|$0.298
|2,152
|✓
|البرازيل
|$0.3
|3,360
|✓
|الكاميرون
|$0.3
|2,181
|✓
|منغوليا
|$0.3
|2,036
|✓
|تركيا
|$0.304
|1,900
|إيران
|$0.312
|2,234
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.324
|42
|✓
|موناكو
|$0.324
|1
|✓
|إسرائيل
|$0.348
|3,067
|✓
|أذربيجان
|$0.359
|1,001
|✓
|النرويج
|$0.391
|1,024
|✓
|نيكاراغوا
|$0.406
|1,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.406
|1,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.418
|2,000+
|✓
|بلجيكا
|$0.424
|2,142
|✓
|السويد
|$0.424
|116
|✓
|الجبل الأسود
|$0.43
|1,000+
|✓
|النمسا
|$0.43
|4,039
|✓
|أنغولا
|$0.465
|1,013
|✓
|ليسوتو
|$0.465
|2,000+
|✓
|الأردن
|$0.465
|1,013
|✓
|قبرص
|$0.465
|1,000+
|✓
|سويسرا
|$0.471
|4,002
|✓
|باراغواي
|$0.477
|1,000+
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.489
|1,000+
|✓
|بيرو
|$0.489
|1,000+
|✓
|بوتسوانا
|$0.489
|2,000+
|✓
|بنما
|$0.489
|1,000+
|✓
|جامايكا
|$0.489
|2,000+
|✓
|موريشيوس
|$0.489
|2,000+
|✓
|الغابون
|$0.489
|2,000+
|✓
|قطر
|$0.489
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.489
|1,000+
|✓
|عُمان
|$0.489
|1,013
|✓
|النيجر
|$0.489
|2,000+
|✓
|المجر
|$0.489
|1,003
|✓
|بوتان
|$0.489
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.489
|5,502
|✓
|الكويت
|$0.489
|1,001
|✓
|جزر المالديف
|$0.489
|1,000+
|✓
|بربادوس
|$0.489
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.489
|1,000+
|✓
|غيانا
|$0.489
|2,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.489
|1,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.489
|2,000+
|✓
|جزر البهاما
|$0.489
|2,000+
|✓
|غرينادا
|$0.489
|2,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.489
|1,000+
|✓
|ليبيريا
|$0.489
|2,000+
|✓
|أروبا
|$0.489
|1,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.489
|2,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.489
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.489
|8,502
|✓
|دومينيكا
|$0.489
|1,000+
|✓
|غانا
|$0.49
|3,423
|✓
|سلوفاكيا
|$0.495
|2
|✓
|بيلاروسيا
|$0.5
|662
|✓
|الكونغو
|$0.5
|2,000+
|✓
|الهند
|$0.506
|1,001
|✓
|إستونيا
|$0.51
|3,400
|✓
|إريتريا
|$0.512
|2,000+
|✓
|لاتفيا
|$0.53
|1,999
|✓
|المكسيك
|$0.54
|3,605
|✓
|أيرلندا
|$0.54
|2,056
|✓
|إسبانيا
|$0.589
|2,153
|✓
|بليز
|$0.606
|1,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.7
|1,000+
|✓
|توغو
|$0.744
|65
|✓
|اليابان
|$1.177
|2,000+
|✓
|سنغافورة
|$1.648
|312
|✓
|فنلندا
|$1.924
|1,362
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$9.998
|120
|✓
|بوركينا فاسو
|$15.483
|50
|✓
|سيراليون
|$15.483
|2
|✓
رقم مؤقت لتفعيل Blizzard واستقبال الكود
يعتمد التسجيل في Blizzard على رقم هاتف يصل إليه رمز تحقق عبر رسالة نصية لإثبات الحساب قبل الدخول إلى الخدمة. يتيح رقم مؤقت لـ Blizzard استقبال هذا الرمز مباشرة على الموقع دون استخدام الرقم الشخصي في أي خطوة، وهو خيار عملي لمن يريد رقم Blizzard مع الكود لفتح حساب جديد أو استقبال رمز التحقق بسرعة ودون تعقيد. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 156 دولة، وأكثر من يفعّل الحساب يختار أرقاماً من المملكة المتحدة.
Blizzard على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 120+
- الترتيب حسب التفعيلات: #77
- أرقام Multi-SMS في 154 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 340+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Blizzard — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
طريقة استخدام رقم Blizzard عملياً
يستخدم بعض المشترين رقماً منفصلاً عن رقمهم الشخصي لتجربة حساب Blizzard جديد أو لفصل حساب الألعاب عن رقمهم الشخصي، بينما يفضّله آخرون لإبقاء بيانات التواصل الشخصية بعيدة عن حسابات الألعاب المختلفة. يطلب بعضهم رقم وهمي لـ Blizzard ببساطة لاستقبال رمز التحقق دون تعقيد إضافي أو خطوات زائدة. إذا لم يصل الرمز من المحاولة الأولى، يكفي طلب إرساله مرة أخرى من الصفحة نفسها حتى يصل الرمز الجديد وتكتمل عملية التسجيل خلال دقائق قليلة.