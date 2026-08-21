رقم مؤقت من كازاخستان مع الكود (+7)
أرقام كازاخستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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تحديث الأسعار: أغسطس 21
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$2.216
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.089
|14,017
|✓
|$0.58
|11,060
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.039
|5,937
|✓
|$0.05
|5,900
|✓
|Telegram
|$2.212
|6,678
|✓
|Вконтакте
|$0.48
|5,831
|✓
|Apple ID
|$0.059
|8,888
|✓
|Amazon
|$0.09
|14,030
|✓
|Wildberries
|$0.295
|1,557
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.918
|4,057
|✓
|OLX
|$0.348
|5,089
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,801
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|9,765
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|1,893
|✓
|Moneylion
|$0.006
|3,364
|✓
|Zomato
|$0.006
|2,466
|✓
|Yalla
|$0.006
|3,582
|✓
|Skout
|$0.006
|3,122
|✓
|Lazada
|$0.006
|5,307
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|4,021
|✓
|DiDi
|$0.006
|3,405
|✓
|Astropay
|$0.006
|7,871
|✓
|Getir
|$0.006
|3,426
|✓
|Hopi
|$0.006
|4,089
|✓
|IFood
|$0.006
|5,494
|✓
|Dream11
|$0.006
|5,871
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|5,451
|✓
|Trendyol
|$0.006
|5,673
|✓
|Poshmark
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|5,064
|✓
|Ашан
|$0.006
|1,869
|✓
|Beget
|$0.006
|1,800
|✓
|DANA
|$0.006
|3,665
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1,801
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|2,630
|✓
|Metro
|$0.006
|2,647
|✓
|GroupMe
|$0.006
|2,246
|✓
|myGLO
|$0.006
|2,461
|✓
|Kaggle
|$0.006
|2,476
|✓
|Lenta
|$0.006
|3,187
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|MTS CashBack
|$0.006
|1,715
|✓
|Monese
|$0.006
|1,801
|✓
|Магнит
|$0.006
|4,008
|✓
|МВидео
|$0.006
|3,122
|✓
|OkCupid
|$0.006
|2,918
|✓
|OVO
|$0.006
|3,714
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|2,910
|✓
|Revolut
|$0.006
|3,588
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|2,347
|✓
|Spotify
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|3,070
|✓
|Самокат
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|2,300
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|Tokopedia
|$0.006
|2,421
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|3,431
|✓
|Zhihu
|$0.006
|1,801
|✓
|Bilibili
|$0.006
|2,789
|✓
|Airtel
|$0.006
|3,587
|✓
|Mercari
|$0.006
|4,299
|✓
|Truecaller
|$0.006
|1,801
|✓
|Delivery Club
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|6,924
|✓
|Ola
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|4,065
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|Netease
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|2,617
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|BIGO LIVE
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|2,984
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|Baidu
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|6,540
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|RedBook
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|Skype
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|2,765
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|BotIm
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|1,437
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|99app
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|4,876
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|Hinge
|$0.006
|3,827
|✓
|Indomaret
|$0.006
|3,412
|✓
|Subito
|$0.006
|3,656
|✓
|TanTan
|$0.006
|2,587
|✓
|fiverr
|$0.006
|3,122
|✓
|CAIXA
|$0.006
|8,684
|✓
|Happn
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|1,801
|✓
|My11Circle
|$0.006
|2,655
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|IQOS
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|4,023
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|JDcom
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|LUKOIL-AZS
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|TenChat
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|Trip
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|2,125
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|Twilio
|$0.006
|7,938
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|2,186
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|Wink
|$0.006
|6,445
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|Wise
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|YAPPY
|$0.006
|5,563
|✓
|Zupee
|$0.006
|4,043
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.006
|4,052
|✓
|Детский мир
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|1,662
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|Лэтуаль
|$0.006
|4,289
|✓
|Эльдорадо
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|Золотое Яблоко
|$0.006
|3,283
|✓
|FarPost
|$0.006
|3,604
|✓
|DoorDash
|$0.006
|3,928
|✓
|Ininal
|$0.006
|1,801
|✓
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|$0.006
|3,627
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|4,672
|✓
|bet365
|$0.006
|3,505
|✓
|Idealista
|$0.006
|2,450
|✓
|Nttgame
|$0.006
|2,738
|✓
|OfferUp
|$0.006
|4,016
|✓
|Allegro
|$0.006
|2,780
|✓
|eWallet
|$0.006
|1,620
|✓
|paycell
|$0.006
|2,587
|✓
|BIP
|$0.006
|1,133
|✓
|163СOM
|$0.006
|2,901
|✓
|Betfair
|$0.006
|4,175
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1,801
|✓
|Onet
|$0.006
|1,766
|✓
|Lyft
|$0.006
|3,718
|✓
|cryptocom
|$0.006
|2,885
|✓
|Dostavista
|$0.006
|5,520
|✓
|СберАптека
|$0.006
|1,977
|✓
|hily
|$0.006
|1,801
|✓
|neftm
|$0.006
|2,806
|✓
|Fotka
|$0.006
|3,890
|✓
|Zilch
|$0.006
|4,391
|✓
|Depop
|$0.006
|3,038
|✓
|Flipkart
|$0.006
|3,549
|✓
|IRCTC
|$0.006
|4,607
|✓
|Eneba
|$0.006
|4,866
|✓
|AGIBANK
|$0.006
|3,194
|✓
|Lotus
|$0.006
|1,067
|✓
|WorldRemit
|$0.006
|10,291
|✓
|Oriflame
|$0.006
|9,409
|✓
|MoneyPay
|$0.006
|1,067
|✓
|GG
|$0.006
|2,738
|✓
|Koshelek
|$0.006
|1,534
|✓
|Justdating
|$0.006
|2,676
|✓
|LoveRu
|$0.006
|1,944
|✓
|Codashop
|$0.006
|4,165
|✓
|Sravni
|$0.006
|3,056
|✓
|Oldubil
|$0.006
|6,617
|✓
|SoulApp
|$0.006
|3,764
|✓
|Fruitz
|$0.006
|9,464
|✓
|NovaPoshta
|$0.006
|1,630
|✓
|Foody
|$0.006
|4,235
|✓
|Rush
|$0.006
|9,052
|✓
|Rozetka
|$0.006
|1,067
|✓
|Swiggy
|$0.006
|3,898
|✓
|Grab
|$0.006
|11,451
|✓
|IVI
|$0.006
|4,086
|✓
|Weverse
|$0.006
|2,678
|✓
|Chispa
|$0.006
|2,772
|✓
|Immowelt
|$0.006
|2,759
|✓
|Ukrnet
|$0.006
|1,829
|✓
|Meesho
|$0.006
|4,222
|✓
|MoMo
|$0.006
|2,241
|✓
|SamsungShop
|$0.006
|4,508
|✓
|Freelancer
|$0.006
|4,664
|✓
|AptekaRU
|$0.006
|2,656
|✓
|Carousell
|$0.006
|1,801
|✓
|Paytm
|$0.006
|3,901
|✓
|99acres
|$0.006
|2,571
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|4,617
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|6,222
|✓
|AVON
|$0.006
|4,760
|✓
|Linode
|$0.006
|6,712
|✓
|PicPay
|$0.006
|2,471
|✓
|Nextdoor
|$0.006
|2,540
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|3,831
|✓
|РСА
|$0.006
|2,353
|✓
|PaddyPower
|$0.006
|1,801
|✓
|Mercado
|$0.006
|1,801
|✓
|Uklon
|$0.006
|2,588
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|1,801
|✓
|Prom
|$0.006
|2,055
|✓
|Bazos
|$0.006
|4,378
|✓
|GCash
|$0.006
|7,309
|✓
|Glovo
|$0.006
|3,984
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|4,798
|✓
|RuTube
|$0.006
|2,529
|✓
|Лейка
|$0.006
|1,067
|✓
|Akulaku
|$0.006
|3,240
|✓
|Alchemy
|$0.006
|2,169
|✓
|All Access
|$0.006
|3,468
|✓
|Ankama
|$0.006
|2,836
|✓
|AstraPay
|$0.006
|2,331
|✓
|Autoru
|$0.006
|5,751
|✓
|Betano
|$0.006
|2,613
|✓
|BPJSTK
|$0.006
|2,157
|✓
|Brevo
|$0.006
|3,723
|✓
|Bunq
|$0.006
|5,219
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|3,550
|✓
|CDEK
|$0.006
|3,394
|✓
|Cian
|$0.006
|1,801
|✓
|Cloud Manager
|$0.006
|5,544
|✓
|CMB
|$0.006
|1,722
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|3,160
|✓
|Feeld
|$0.006
|3,400
|✓
|Feels
|$0.006
|1,728
|✓
|Flowwow
|$0.006
|2,277
|✓
|Foodora
|$0.006
|2,792
|✓
|FreeNow
|$0.006
|5,939
|✓
|Fups
|$0.006
|1,679
|✓
|Gett
|$0.006
|1,801
|✓
|GMX
|$0.006
|5,129
|✓
|Gopuff
|$0.006
|2,841
|✓
|gpnbonus
|$0.006
|4,226
|✓
|Grailed
|$0.006
|1,802
|✓
|Greggs
|$0.006
|2,578
|✓
|Greywoods
|$0.006
|2,098
|✓
|Her
|$0.006
|2,094
|✓
|Ipsos iSay
|$0.006
|1,801
|✓
|JivoMart
|$0.006
|5,209
|✓
|KION
|$0.006
|3,124
|✓
|Klarna
|$0.006
|2,353
|✓
|LinkAja
|$0.006
|2,443
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|2,039
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|4,608
|✓
|MotorkuX
|$0.006
|3,327
|✓
|Muzz
|$0.006
|1,067
|✓
|myboost
|$0.006
|1,722
|✓
|Neon
|$0.006
|1,774
|✓
|Next
|$0.006
|518
|✓
|Nubank
|$0.006
|827
|✓
|OneForma
|$0.006
|2,930
|✓
|Paysend
|$0.006
|3,925
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|3,254
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|4,276
|✓
|Pockit
|$0.006
|2,826
|✓
|Rambler
|$0.006
|1,801
|✓
|Razer
|$0.006
|4,339
|✓
|Rebtel
|$0.006
|2,586
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|2,215
|✓
|Ryde
|$0.006
|2,058
|✓
|Shpock
|$0.006
|2,820
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|2,063
|✓
|TamTam
|$0.006
|1,481
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|3,879
|✓
|This Fate
|$0.006
|2,079
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|1,801
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|2,811
|✓
|Upwork
|$0.006
|2,587
|✓
|Vercel
|$0.006
|1,940
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|2,635
|✓
|Voi
|$0.006
|1,598
|✓
|WooPlus
|$0.006
|1,946
|✓
|YouDo
|$0.006
|1,801
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|3,044
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|1,067
|✓
|Банки
|$0.006
|777
|✓
|БлинБери
|$0.006
|1,775
|✓
|Профи
|$0.006
|2,487
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|2,530
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|Artstation
|$0.006
|676
|✓
|Mail.ru
|$0.012
|7,257
|✓
|kolesa.kz
|$0.04
|3,490
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|1,066
|✓
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Saathi
|$0.04
|2,066
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|GoogleChat
|$0.048
|1,000+
|Яндекс
|$0.05
|3,317
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.05
|4,672
|✓
|Discord
|$0.051
|13,364
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Acko
|$0.055
|1,066
|✓
|Book My Play
|$0.055
|1,066
|✓
|INDOBA
|$0.055
|1,066
|✓
|Lydia
|$0.055
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|✓
|Ollis
|$0.055
|1,066
|✓
|Paybis
|$0.055
|1,066
|✓
|Prenagen Club
|$0.055
|1,066
|✓
|punjab citizen
|$0.055
|1,066
|✓
|SBI Card
|$0.055
|1,066
|✓
|StockyDodo
|$0.055
|1,066
|✓
|tiketcom
|$0.055
|1,066
|✓
|WINDS
|$0.055
|1,066
|✓
|Город
|$0.055
|1,066
|✓
|Careem
|$0.058
|4,553
|✓
|Zalo
|$0.059
|4,801
|✓
|$0.06
|6,237
|✓
|inDrive
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|3,293
|✓
|KakaoTalk
|$0.062
|5,230
|✓
|Nike
|$0.063
|5,454
|✓
|Papara
|$0.063
|7,954
|✓
|Netflix
|$0.064
|5,489
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|4,191
|✓
|foodpanda
|$0.077
|6,886
|✓
|PciPay
|$0.079
|2,066
|✓
|Rapido
|$0.079
|1,066
|✓
|imo
|$0.089
|3,752
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|1,611
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|2,575
|✓
|iQIYI
|$0.089
|2,021
|✓
|Taikang
|$0.089
|1,838
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|2,489
|✓
|Akudo
|$0.089
|2,188
|✓
|Algida
|$0.089
|2,030
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|2,421
|✓
|Alfa
|$0.089
|2,164
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Bumble
|$0.095
|7,487
|✓
|Walmart
|$0.1
|5,850
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.112
|5,800
|✓
|$0.112
|3,816
|✓
|Snapchat
|$0.112
|2,800
|✓
|GalaxyChat
|$0.112
|6,525
|✓
|noon
|$0.112
|9,114
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.118
|6,030
|✓
|Tencent QQ
|$0.118
|2,801
|✓
|Proton Mail
|$0.118
|3,374
|✓
|Одноклассники
|$0.118
|3,964
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.118
|6,395
|✓
|$0.118
|6,738
|✓
|Bolt
|$0.118
|3,803
|✓
|Ticketmaster
|$0.118
|6,802
|✓
|Xiaomi
|$0.118
|1,801
|✓
|Zoho
|$0.118
|3,661
|✓
|Aitu
|$0.118
|1,795
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.124
|5,785
|✓
|AOL
|$0.13
|5,300
|✓
|icq
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|✓
|Grindr
|$0.135
|3,800
|✓
|Naver
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|✓
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|✓
|LINE
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|X (Twitter)
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|✓
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|1,801
|✓
|888casino
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|✓
|Familia
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|1,066
|✓
|Blizzard
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|✓
|Uber
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|✓
|CallApp
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|✓
|LYKA
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|✓
|NimoTV
|$0.189
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|✓
|Okko
|$0.189
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|✓
|Pivko24
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|✓
|RummyWealth
|$0.189
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|✓
|Siply
|$0.189
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|✓
|FreeChargeApp
|$0.189
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|✓
|RummyCulture
|$0.189
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|✓
|Steam
|$0.206
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|Michat
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|✓
|Yahoo Mail
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|Claude (Anthropic)
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|TradingView
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|DewuPoison
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|Inboxlv
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|Dosi
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|Venmo
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|✓
|Citymobil
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|HQ Trivia
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|Adidas
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|3,121
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|Wolt
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|✓
|Юла
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|735
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|Quipp
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|1,800
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|BitClout
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|1,800
|✓
|Hepsiburadacom
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|5,168
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|Badoo
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|✓
|KFC
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|✓
|McDonalds
|$0.295
|5,725
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|RegRu
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|1,800
|✓
|Seosprint
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|1,800
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|KuCoinPlay
|$0.295
|1,800
|✓
|EasyPay
|$0.295
|1,800
|✓
|Hezzl
|$0.295
|1,800
|✓
|Ozon
|$0.295
|3,107
|✓
|YandexGo
|$0.295
|1,800
|✓
|Potato
|$0.295
|1,800
|✓
|Amasia
|$0.295
|1,800
|✓
|Dundle
|$0.295
|3,121
|✓
|Dominos Pizza
|$0.295
|1,800
|✓
|Faceit
|$0.295
|1,800
|✓
|Megogo
|$0.295
|1,800
|✓
|Столото
|$0.295
|1,066
|✓
|Oppo
|$0.295
|3,121
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|QIWl
|$0.295
|734
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|Tatneft
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|Tosla
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|Author24
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