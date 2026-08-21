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أرقام كازاخستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

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ابتداءً من $0.006 550 خدمة 1.6M+ رقم 730+ تفعيل خلال 30 يوماً +7 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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تحديث الأسعار: أغسطس 21

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Google,youtube,Gmail
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Вконтакте
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Alipay/Alibaba/1688
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Taobao
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1688
1799 قطعة

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WeChat
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Drom
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Самокат
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Vinted
4191 قطعة

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Юла
735 قطعة

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2984 قطعة

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RedBook
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التحقق عبر الرسائل القصيرة في كازاخستان يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.1618، الوسيط $0.0635) عبر 550 خدمة. أرخص من 66% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 538 خدمة.

الأرخص اليوم: Grab $0.006 WorldRemit $0.006 GoogleVoice $0.006 Fruitz $0.006 Oriflame $0.006

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الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.089 14,017
WhatsApp $0.58 11,060
Instagram (Threads) $0.039 5,937
Facebook $0.05 5,900
Telegram $2.212 6,678
Вконтакте $0.48 5,831
Apple ID $0.059 8,888
Amazon $0.09 14,030
Wildberries $0.295 1,557
أي خدمة أخرى $0.918 4,057
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Kwai $0.006 1,801
GoogleVoice $0.006 9,765
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 1,893
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Zomato $0.006 2,466
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Skout $0.006 3,122
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Deliveroo $0.006 4,021
DiDi $0.006 3,405
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Hopi $0.006 4,089
IFood $0.006 5,494
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Yemeksepeti $0.006 5,451
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Metro $0.006 2,647
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MTS CashBack $0.006 1,715
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Netease $0.006 2,617
BIGO LIVE $0.006 2,984
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RedBook $0.006 2,551
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BotIm $0.006 1,437
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SamsungShop $0.006 4,508
Freelancer $0.006 4,664
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Mercado $0.006 1,801
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Rediffmail $0.006 1,801
Prom $0.006 2,055
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Glovo $0.006 3,984
EscapeFromTarkov $0.006 4,798
RuTube $0.006 2,529
Лейка $0.006 1,067
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Alchemy $0.006 2,169
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Betano $0.006 2,613
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Brevo $0.006 3,723
Bunq $0.006 5,219
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CDEK $0.006 3,394
Cian $0.006 1,801
Cloud Manager $0.006 5,544
CMB $0.006 1,722
Coca-Cola $0.006 3,160
Feeld $0.006 3,400
Feels $0.006 1,728
Flowwow $0.006 2,277
Foodora $0.006 2,792
FreeNow $0.006 5,939
Fups $0.006 1,679
Gett $0.006 1,801
GMX $0.006 5,129
Gopuff $0.006 2,841
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Grailed $0.006 1,802
Greggs $0.006 2,578
Greywoods $0.006 2,098
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Ipsos iSay $0.006 1,801
JivoMart $0.006 5,209
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Marktplaats $0.006 2,039
Mera Gaon $0.006 4,608
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Muzz $0.006 1,067
myboost $0.006 1,722
Neon $0.006 1,774
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Nubank $0.006 827
OneForma $0.006 2,930
Paysend $0.006 3,925
Pinduoduo $0.006 3,254
PlayerAuctions $0.006 4,276
Pockit $0.006 2,826
Rambler $0.006 1,801
Razer $0.006 4,339
Rebtel $0.006 2,586
RummyCircle $0.006 2,215
Ryde $0.006 2,058
Shpock $0.006 2,820
Spark Driver $0.006 2,063
TamTam $0.006 1,481
Tata Neu $0.006 3,879
This Fate $0.006 2,079
TRUTH SOCIAL $0.006 1,801
Ubisoft $0.006 2,811
Upwork $0.006 2,587
Vercel $0.006 1,940
VFS GLOBAL $0.006 2,635
Voi $0.006 1,598
WooPlus $0.006 1,946
YouDo $0.006 1,801
ZUS Coffee $0.006 3,044
Аптека Апрель $0.006 1,067
Банки $0.006 777
БлинБери $0.006 1,775
Профи $0.006 2,487
СушиВёсла $0.006 2,530
Bjp $0.006 3,021
Artstation $0.006 676
Mail.ru $0.012 7,257
kolesa.kz $0.04 3,490
CoinFantasy $0.04 1,000+
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HDFC ERGO $0.04 1,000+
Saathi $0.04 2,066
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
GoogleChat $0.048 1,000+
Яндекс $0.05 3,317
ChatGPT (OpenAI) $0.05 4,672
Discord $0.051 13,364
NMI $0.052 2,000+
Acko $0.055 1,066
Book My Play $0.055 1,066
INDOBA $0.055 1,066
Lydia $0.055 1,066
Ollis $0.055 1,066
Paybis $0.055 1,066
Prenagen Club $0.055 1,066
punjab citizen $0.055 1,066
SBI Card $0.055 1,066
StockyDodo $0.055 1,066
tiketcom $0.055 1,066
WINDS $0.055 1,066
Город $0.055 1,066
Careem $0.058 4,553
Zalo $0.059 4,801
WeChat $0.06 6,237
inDrive $0.06 3,293
KakaoTalk $0.062 5,230
Nike $0.063 5,454
Papara $0.063 7,954
Netflix $0.064 5,489
Womply $0.064 1,000+
Vinted $0.064 4,191
foodpanda $0.077 6,886
PciPay $0.079 2,066
Rapido $0.079 1,066
imo $0.089 3,752
LoveLocal $0.089 1,611
CommunityGaming $0.089 2,575
iQIYI $0.089 2,021
Taikang $0.089 1,838
Ximalaya $0.089 2,489
Akudo $0.089 2,188
Algida $0.089 2,030
MobiKwik $0.089 2,421
Alfa $0.089 2,164
my jio $0.089 1,000+
Bumble $0.095 7,487
Walmart $0.1 5,850
Spincrush $0.105 1,000+
TikTok (Douyin) $0.112 5,800
Weibo $0.112 3,816
Snapchat $0.112 2,800
GalaxyChat $0.112 6,525
noon $0.112 9,114
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.118 6,030
Tencent QQ $0.118 2,801
Proton Mail $0.118 3,374
Одноклассники $0.118 3,964
Mamba, MeetMe $0.118 6,395
LinkedIn $0.118 6,738
Bolt $0.118 3,803
Ticketmaster $0.118 6,802
Xiaomi $0.118 1,801
Zoho $0.118 3,661
Aitu $0.118 1,795
Google (Gmail / YouTube) $0.124 5,785
AOL $0.13 5,300
icq $0.13 2,800
Grindr $0.135 3,800
Naver $0.14 5,425
Signal $0.148 4,518
LINE $0.153 5,524
X (Twitter) $0.165 7,225
FunPay $0.177 1,801
888casino $0.177 1,066
Familia $0.182 1,066
Blizzard $0.189 4,179
Uber $0.189 1,796
CallApp $0.189 1,066
LYKA $0.189 1,066
NimoTV $0.189 1,066
Okko $0.189 1,066
Pivko24 $0.189 1,066
RummyWealth $0.189 1,066
Siply $0.189 1,066
FreeChargeApp $0.189 1,066
RummyCulture $0.189 1,066
Steam $0.206 3,269
Michat $0.206 4,419
Yahoo Mail $0.212 5,262
1688 $0.224 1,799
Claude (Anthropic) $0.224 3,078
Temu $0.242 9,173
TradingView $0.253 3,773
DewuPoison $0.253 5,261
Inboxlv $0.253 5,399
Dosi $0.253 9,599
СберМаркет $0.258 1,066
Верный $0.258 1,066
Expressmoney $0.258 1,066
Joyride $0.258 1,066
mosru $0.258 1,066
ЗдравСити $0.258 1,066
Около $0.258 1,066
Sokolov $0.258 1,066
Cash App $0.258 1,066
SticPay $0.258 1,066
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PingCode $0.258 1,066
IndiaPlays $0.258 1,066
ROBINHOOD $0.258 1,066
IPLwin $0.258 1,066
RummyOla $0.258 1,066
Kirana $0.258 1,066
LOCO $0.258 1,066
Ace2Three $0.258 1,066
МирЗнакомств $0.258 1,066
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AfreecaTV $0.258 1,066
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Bajaj Finserv $0.258 1,066
BCA Syariah $0.258 1,066
Boosty $0.258 1,066
BusyFly $0.258 1,066
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Meituan $0.258 1,066
Miravia $0.258 1,066
MTR Mobile $0.258 1,066
NRJ Music Awards $0.258 1,066
PizzaHut $0.258 1,066
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Ziglu $0.258 1,066
Бери заряд $0.258 1,066
Велобайк $0.258 1,066
ZaleyCash $0.258 1,066
Drom $0.265 6,636
Huya $0.265 3,010
Likee $0.265 3,811
Stripe $0.265 3,121
Coindcx $0.265 2,979
BeReal $0.265 3,121
Perfluence $0.265 3,121
Dent $0.271 1,800
Dhani $0.271 1,800
Gojek $0.277 3,839
Twitch $0.277 3,121
Venmo $0.277 5,677
Citymobil $0.277 2,052
CourseHero $0.277 2,585
Google Messages $0.28 2,043
HQ Trivia $0.289 2,438
Adidas $0.289 3,121
Wolt $0.289 2,965
Юла $0.294 735
Quipp $0.295 1,800
BitClout $0.295 1,800
Hepsiburadacom $0.295 5,168
Avito $0.295 1,800
Badoo $0.295 2,375
Магнит.Маркет $0.295 1,800
KFC $0.295 11,559
McDonalds $0.295 5,725
RegRu $0.295 1,800
Seosprint $0.295 1,800
premium.one $0.295 1,800
KuCoinPlay $0.295 1,800
EasyPay $0.295 1,800
Hezzl $0.295 1,800
Ozon $0.295 3,107
YandexGo $0.295 1,800
Potato $0.295 1,800
Amasia $0.295 1,800
Dundle $0.295 3,121
Dominos Pizza $0.295 1,800
Faceit $0.295 1,800
Megogo $0.295 1,800
Столото $0.295 1,066
Oppo $0.295 3,121
QIWl $0.295 734
Tatneft $0.295 1,800
Tosla $0.295 1,800
Author24 $0.295 1,800
Wish $0.295 1,800
Meta $0.295 1,067
Yubo $0.295 1,800
WestStein $0.295 1,800
Skroutz $0.295 1,800
SneakersnStuff $0.295 1,800
AptekiPlus $0.295 1,800
MPL $0.295 1,800
Blued $0.295 1,800
Bukalapak $0.295 1,800
kufarby $0.295 2,534
PingPong $0.295 1,800
GiraBank $0.295 1,800
AliExpress $0.295 2,555
Cathay $0.295 3,121
Uplay $0.295 1,798
CliQQ $0.295 1,800
Paxful $0.295 1,800
CloudChat $0.295 3,121
G2G $0.295 1,800
勇仕网络Ys4fun $0.295 1,066
Keybase $0.295 1,800
СберМегаМаркет $0.295 1,800
Eyecon $0.295 1,800
Asda $0.295 1,800
CollabAct $0.295 1,800
Neocrypto $0.295 1,800
Potato Chat $0.295 1,800
X5ID $0.295 2,816
Почта России $0.295 1,861
Фотострана $0.295 1,800
Букмекерские $0.306 12,553
Burger King $0.318 1,801
Stormgain $0.318 2,800
Taobao $0.33 1,800
hh $0.336 4,349
Payoneer $0.336 6,647
BlaBlaCar $0.353 3,671
Douyu $0.371 3,121
eBay $0.43 4,799
Shopee $0.448 16,356
GoFundMe $0.448 1,800
Clubhouse $0.448 6,787
Craigslist $0.459 10,757
Coinbase $0.489 4,122
Alibaba $0.559 7,631
Airbnb $0.842 2,800
PayPal $0.875 4,650
1xBet $1.089 3,504
米画师Mihuashi $1.9 2,608
4Fun $2.536 1,773
LightChat $2.536 1,966
PGbonus $2.536 1,675
32red $2.536 2,203
Hermes $2.536 2,689

رقم كازاخستان المؤقت لتطبيقات المراسلة

من يحتاج رقم تطبيق مراسلة إضافي دون التخلي عن رقمه المعتاد يجد في رقم كازاخستان مؤقت بمفتاح +7 حلًا مباشرًا: يختار الخدمة، يحصل على الرقم، ويقرأ الكود في الصفحة نفسها بعد وصوله. أكثر خدمة يُفتح لها هذا الرقم هي Viber، بينما تصل رسائل Viber, Telegram بثبات ملحوظ على هذه الأرقام. بأسعار من $0.006، ضمن 550 خدمة تغطيها أرقام كازاخستان، ما يتيح رقم مؤقت لاستقبال الرسائل يناسب أكثر من تطبيق مراسلة في آن واحد.

كازاخستان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 730+
  • اتجاه 7 أيام: +988%
  • أرقام Multi-SMS لـ 538 خدمة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في كازاخستان: Viber, Telegram
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 295 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كازاخستان تبدأ بـ +7. رمز الدولة: KZ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كازاخستان — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم كازاخستان مع الكود عمليًا

فتح حساب Viber ثانٍ دون المساس بالرقم الشخصي، أو تجربة قناة أو بوت جديد على Telegram قبل ربطه بالحساب الدائم، أو الفصل بين محادثات العمل على Viber والاستخدام الشخصي: أمثلة يعتمد عليها كثيرون عند طلب رقم كازاخستان المؤقت. أما حين لا يعرف المشتري أي دولة تصلح لخدمة بعينها، فيكفي أن يرى في أي دولة تحقق تلك الخدمة أعلى معدل وصول لرسائلها؛ وعلى رقم كازاخستان مع الكود تندرج Viber, Telegram ضمن هذه المجموعة إلى جانب Viber، وهو ما يرشّح كازاخستان لكل من يبحث عن استقبال SMS كازاخستان لتطبيقات المراسلة تحديدًا.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.0635 عبر 550 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

550 خدمة اليوم، بما في ذلك Grab ($0.006), WorldRemit ($0.006), GoogleVoice ($0.006).

رمز الهاتف لدولة كازاخستان هو +7. رمز الدولة: KZ.

التحقق حسب الخدمة في كازاخستان

رقم وهمي لـ Wildberries $0.295 رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى $0.918 رقم مؤقت لـ OLX $0.348 رقم مؤقت لـ TenChat $0.006 رقم وهمي لـ Rush $0.006 رقم مؤقت لـ CAIXA $0.006 رقم وهمي لـ Twilio $0.006 رقم مؤقت لـ Astropay $0.006 رقم وهمي لـ GCash $0.006 رقم مؤقت لـ Delivery Club $0.006 رقم وهمي لـ Linode $0.006 رقم مؤقت لـ Oldubil $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم مؤقت لـ Wink $0.006 رقم مؤقت لـ BLIBLI $0.006 رقم وهمي لـ FreeNow $0.006 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ Autoru $0.006 رقم مؤقت لـ Trendyol $0.006 رقم مؤقت لـ YAPPY $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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