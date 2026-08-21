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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|ZUS Coffee
|$0.04
|10,220
|✓
|$0.301
|218,245
|✓
|Carousell
|$0.098
|129,739
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.09
|116,743
|✓
|Viber
|$0.04
|214,432
|✓
|Telegram
|$0.3
|232,763
|✓
|foodpanda
|$0.059
|207,239
|✓
|$0.061
|225,428
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|216,592
|✓
|Nike
|$0.064
|204,012
|✓
|Amazon
|$0.21
|206,997
|✓
|Bumble
|$0.04
|204,130
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.061
|22,762
|✓
|Grab
|$0.16
|14,083
|✓
|Bilibili
|$0.06
|9,070
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.056
|232,264
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.187
|100,014
|✓
|Lazada
|$0.16
|196,503
|✓
|imo
|$0.06
|109,651
|✓
|Shopee
|$0.061
|214,229
|✓
|OkCupid
|$0.083
|21,340
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.04
|206,143
|✓
|Signal
|$0.06
|105,019
|✓
|Apple ID
|$0.062
|211,008
|✓
|eBay
|$0.09
|211,857
|✓
|Google Messages
|$0.065
|5,013
|KFC
|$0.64
|104,840
|✓
|Zoho
|$0.048
|117,816
|✓
|Netflix
|$0.064
|201,301
|✓
|Discord
|$0.064
|210,906
|✓
|$0.024
|134,343
|✓
|Coinbase
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|4,254
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.118
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|PayPal
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|WellF
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|32
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|Craigslist
|$0.006
|103,466
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|Moneylion
|$0.006
|564
|✓
|Zomato
|$0.006
|666
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|Yalla
|$0.006
|205,565
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|Careem
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|Astropay
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|6,524
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|Getir
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|626
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|Hopi
|$0.006
|289
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|IFood
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|Yemeksepeti
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|BlaBlaCar
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|Beget
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|DANA
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|5,296
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|dodopizza
|$0.006
|1
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|Drom
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|3,515
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|Metro
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|847
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|Gojek
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|GroupMe
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|Kaggle
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|Monese
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|547
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|Spotify
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|Самокат
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|ВкусВилл
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|Wildberries
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|Zhihu
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|Venmo
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|Delivery Club
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|My11Circle
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|IQOS
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|4,880
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|LUKOIL-AZS
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|955
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|MEGA
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|Tango
|$0.006
|106,035
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|TenChat
|$0.006
|9,250
|✓
|Trip
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|4,480
|✓
|Twilio
|$0.006
|205,367
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|997
|✓
|Wink
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|6,469
|✓
|Wise
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|195,279
|✓
|YAPPY
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|4,975
|✓
|Zupee
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|977
|✓
|Вкусно и Точка
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|931
|✓
|Детский мир
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|1,596
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|1,786
|✓
|Эльдорадо
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|836
|✓
|FarPost
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|3,903
|✓
|DoorDash
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|3,741
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|Ininal
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|1
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|1,827
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|WinzoGame
|$0.006
|7,562
|✓
|bet365
|$0.006
|3,492
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|Nttgame
|$0.006
|938
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|OfferUp
|$0.006
|898
|✓
|Allegro
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|980
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|163СOM
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|OffGamers
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|Onet
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|Lyft
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|cryptocom
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|3,205
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|Wolt
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|7,852
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|769
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|3,325
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|Depop
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|6,082
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|Flipkart
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|749
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|AGIBANK
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|Lotus
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|WorldRemit
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|10,960
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|MoneyPay
|$0.006
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|GG
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|6,522
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|Koshelek
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|468
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|LoveRu
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|878
|✓
|Codashop
|$0.006
|19,446
|✓
|Sravni
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|821
|✓
|Oldubil
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|13,054
|✓
|FunPay
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|1
|✓
|SoulApp
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|1,964
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|Fruitz
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|8,591
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|NovaPoshta
|$0.006
|564
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|Foody
|$0.006
|8,621
|✓
|Rush
|$0.006
|11,168
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|70
|✓
|Swiggy
|$0.006
|7,371
|✓
|IVI
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|4,479
|✓
|Weverse
|$0.006
|4,182
|✓
|Chispa
|$0.006
|972
|✓
|AliExpress
|$0.006
|2,272
|✓
|Ukrnet
|$0.006
|3,047
|✓
|Meesho
|$0.006
|5,479
|✓
|SamsungShop
|$0.006
|105,202
|✓
|Freelancer
|$0.006
|13,239
|✓
|AptekaRU
|$0.006
|856
|✓
|Paytm
|$0.006
|3,058
|✓
|99acres
|$0.006
|2,386
|✓
|Букмекерские
|$0.006
|1,048
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|100,919
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|2,150
|✓
|Linode
|$0.006
|5,046
|✓
|PicPay
|$0.006
|671
|✓
|Temu
|$0.006
|115,787
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|2,669
|✓
|Mercado
|$0.006
|1
|✓
|Uklon
|$0.006
|788
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|6,486
|✓
|Prom
|$0.006
|3,032
|✓
|Bazos
|$0.006
|3,383
|✓
|GCash
|$0.006
|16,312
|✓
|Glovo
|$0.006
|931
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|7,370
|✓
|Akulaku
|$0.006
|807
|✓
|Alchemy
|$0.006
|3,904
|✓
|Ankama
|$0.006
|4,261
|✓
|AstraPay
|$0.006
|1,265
|✓
|Betano
|$0.006
|778
|✓
|Brevo
|$0.006
|2,657
|✓
|Bunq
|$0.006
|12,337
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|2,484
|✓
|Cloud Manager
|$0.006
|3,744
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|1,360
|✓
|Feeld
|$0.006
|2,334
|✓
|Flowwow
|$0.006
|477
|✓
|Foodora
|$0.006
|99,673
|✓
|FreeNow
|$0.006
|12,451
|✓
|Fups
|$0.006
|613
|✓
|Gett
|$0.006
|1
|✓
|GMX
|$0.006
|101,544
|✓
|Grailed
|$0.006
|3,186
|✓
|Greggs
|$0.006
|778
|✓
|Greywoods
|$0.006
|1,032
|✓
|Her
|$0.006
|1,028
|✓
|Ipsos iSay
|$0.006
|1
|✓
|JivoMart
|$0.006
|5,108
|✓
|Klarna
|$0.006
|553
|✓
|LinkAja
|$0.006
|1,377
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|239
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|3,542
|✓
|MotorkuX
|$0.006
|2,261
|✓
|myboost
|$0.006
|6,825
|✓
|Neon
|$0.006
|708
|✓
|Next
|$0.006
|518
|✓
|Paysend
|$0.006
|804
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|2,476
|✓
|Pockit
|$0.006
|1,026
|✓
|Rambler
|$0.006
|3,081
|✓
|Razer
|$0.006
|111,063
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|1,149
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,020
|✓
|TamTam
|$0.006
|415
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|2,813
|✓
|This Fate
|$0.006
|1,013
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|3,144
|✓
|Банки
|$0.006
|1,777
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|3,848
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|Яндекс
|$0.024
|4,832
|✓
|Happn
|$0.024
|202,206
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.03
|196,365
|✓
|Xiaomi
|$0.033
|101,530
|✓
|Naver
|$0.04
|209,406
|✓
|Kwai
|$0.04
|195,975
|✓
|Snapchat
|$0.04
|215,918
|✓
|GalaxyChat
|$0.04
|6,978
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
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|$0.04
|1,000+
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|$0.04
|2,000+
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|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|Meituan
|$0.048
|1,962
|Pinduoduo
|$0.048
|9,568
|✓
|X (Twitter)
|$0.05
|204,166
|✓
|RedBook
|$0.05
|110,553
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|JDcom
|$0.059
|9,157
|✓
|Joyride
|$0.059
|107,021
|✓
|KakaoTalk
|$0.06
|36,633
|✓
|Badoo
|$0.06
|2,141
|✓
|Grindr
|$0.06
|203,309
|✓
|Одноклассники
|$0.06
|3,992
|✓
|icq
|$0.06
|10,584
|✓
|GoogleVoice
|$0.061
|2,239
|✓
|CMB
|$0.061
|9,696
|✓
|Rebtel
|$0.061
|8,993
|✓
|Papara
|$0.063
|210,071
|✓
|Upwork
|$0.063
|8,311
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|102,151
|✓
|Steam
|$0.065
|194,968
|✓
|Deliveroo
|$0.065
|104,159
|✓
|Ola
|$0.065
|2,265
|✓
|Yahoo Mail
|$0.066
|204,786
|✓
|Dream11
|$0.068
|4,569
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|190,479
|PciPay
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|Skout
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|108,373
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|106,482
|✓
|TRUTH SOCIAL
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|8,878
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|GoPayz
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|593
|Baidu
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|208,948
|✓
|MoMo
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|14,461
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|Eneba
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|Citymobil
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|Likee
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|2,924
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|Ximalaya
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|Akudo
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|2,692
|✓
|Algida
|$0.112
|3,738
|✓
|Alfa
|$0.112
|3,702
|✓
|CourseHero
|$0.112
|3,452
|✓
|noon
|$0.118
|99,647
|✓
|Paxful
|$0.118
|98,945
|✓
|Ubisoft
|$0.118
|98,422
|✓
|Twitch
|$0.125
|102,394
|✓
|Blizzard
|$0.13
|102,499
|✓
|Вконтакте
|$0.133
|7,825
|✓
|Ticketmaster
|$0.139
|196,956
|✓
|Tencent QQ
|$0.146
|103,961
|✓
|AfreecaTV
|$0.149
|1,953
|$0.15
|197,327
|✓
|DiDi
|$0.151
|107,139
|✓
|Zalo
|$0.151
|104,761
|✓
|DewuPoison
|$0.158
|7,291
|✓
|UWIN
|$0.158
|7,173
|✓
|Dosi
|$0.158
|4,673
|✓
|$0.159
|201,720
|✓
|Expressmoney
|$0.159
|858
|✓
|UU163
|$0.159
|2,144
|✓
|Probo
|$0.159
|3,228
|✓
|Blued
|$0.16
|8,114
|✓
|Potato Chat
|$0.197
|5,230
|✓
|TanTan
|$0.216
|198,918
|✓
|LINE
|$0.25
|13,727
|✓
|Uber
|$0.252
|130,807
|✓
|Coindcx
|$0.253
|810
|✓
|1688
|$0.255
|43,349
|✓
|Airbnb
|$0.285
|107,388
|✓
|Dhani
|$0.358
|1,000+
|Michat
|$0.371
|193,354
|✓
|eWallet
|$0.376
|10,511
|✓
|Douyu
|$0.395
|188,317
|✓
|HQ Trivia
|$0.418
|2,412
|✓
|Alibaba
|$0.418
|188,289
|✓
|PGbonus
|$0.43
|1,897
|✓
|Hezzl
|$0.43
|1,704
|✓
|PingPong
|$0.465
|6,367
|✓
|Hermes
|$0.477
|2,130
|✓
|Adidas
|$0.489
|2,113
|✓
|CommunityGaming
|$0.489
|191,361
|✓
|Stripe
|$0.489
|4,442
|✓
|Miravia
|$0.489
|4,748
|✓
|KuCoinPlay
|$0.5
|1,462
|✓
|LightChat
|$0.548
|825
|✓
|勇仕网络Ys4fun
|$0.688
|4,231
|✓
|Potato
|$0.712
|1,000+
|✓
|MPL
|$0.712
|6,367
|✓
|Walmart
|$1
|130,907
|✓
|BitClout
|$1.006
|2,808
|✓
|32red
|$1.03
|4,892
|✓
|premium.one
|$1.053
|1,552
|✓
|Dundle
|$1.089
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|✓
|Quipp
|$1.124
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|✓
|Perfluence
|$1.124
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|✓
|Taikang
|$1.242
|3,192
|✓
|GoFundMe
|$1.266
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|✓
|TradingView
|$1.29
|3,391
|✓
|Tosla
|$1.559
|6,367
|✓
|Yubo
|$1.559
|1,000+
|✓
|1xBet
|$1.936
|4,334
|✓
|Paysafecard
|$2.089
|3,606
|✓
|Dent
|$2.559
|3,054
|✓
|4Fun
|$2.559
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|✓
|RegRu
|$2.559
|2,692
|✓
|Stormgain
|$2.559
|3,310
|✓
|EasyPay
|$2.559
|2,896
|✓
|Megogo
|$2.559
|1,302
|✓
|Oppo
|$2.559
|3,480
|✓
|Uplay
|$2.559
|252
|✓
|CloudChat
|$2.559
|6,072
|✓
رقم ماليزيا المؤقت ومزاياه لاستقبال الكود
تشتهر أرقام ماليزيا بتغطية خدمات محلية إلى جانب التطبيقات العالمية، وأكثرها طلبًا هنا هو ZUS Coffee، بينما تصل رموز Signal وFoodpanda بثبات أيضًا إلى جانبه. كل رقم بمفتاح +60 يُستأجر لعملية تحقق واحدة فقط: تختار الخدمة، تدفع، وتقرأ الكود من داخل نفس الصفحة بمجرد وصوله، دون الحاجة لشريحة فعلية أو تطبيق وسيط. من يكتب رقم ماليزيا مؤقت بحثًا عن بديل سريع يجد هنا مجموعة تغطي 355 خدمة بأسعار تبدأ من $0.005، وقد سجّلت هذه الأرقام 7,000+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا.
ماليزيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 7,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #23
- أرقام Multi-SMS لـ 336 خدمة.
- حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في ماليزيا: Signal, ZUS Coffee, foodpanda
- الأكثر شراءً: ZUS Coffee
- 258 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام ماليزيا تبدأ بـ +60. رمز الدولة: MY.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر ماليزيا — ابتداءً من $0.005.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم ماليزيا مع الكود
يستخدم كثيرون رقم ماليزيا مع الكود لفتح حساب ZUS Coffee ثانٍ منفصل عن رقمهم الأساسي، ويستخدمه آخرون لتجربة تطبيق Foodpanda لأول مرة دون ربطه برقم شخصي، أو لتفعيل Signal في جهاز عمل منفصل عن جهاز الاستخدام اليومي. حين لا يعرف المشتري أي دولة تناسب الخدمة التي يبحث عنها، الأسلم أن يتحقق أولًا من الخدمات التي تصل رسائلها بثبات على أرقام كل دولة؛ في حالة ارقام ماليزيا مؤقتة تحديدًا تصل رسائل ZUS Coffee وSignal وFoodpanda بثقة عالية، فإذا كانت خدمته من بين هذه الثلاث فاستقبال SMS ماليزيا يمنحه فرصة جيدة لوصول الكود من أول محاولة.