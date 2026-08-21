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رقم مؤقت من ماليزيا مع الكود (+60)

أرقام ماليزيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من ماليزيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 355 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 355 خدمة 14.9M+ رقم 7,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #23 +60 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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ماليزيا
14956723

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أفضل 20 خدمة في ماليزيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
232264 قطعة

$0.056

Telegram
232763 قطعة

$0.379

Viber
214432 قطعة

$0.099

facebook
225428 قطعة

$0.119

Google,youtube,Gmail
116743 قطعة

$0.091

Whatsapp
218245 قطعة

$0.405

Foodpanda
207239 قطعة

$0.066

Taobao
190479 قطعة

$0.087

1хbet
4334 قطعة

$1.936

TikTok/Douyin
22762 قطعة

$0.254

Shopee
214229 قطعة

$0.061

Imo
109651 قطعة

$0.06

WeChat
197327 قطعة

$0.291

GoFundMe
1496 قطعة

$1.266

KFC
104840 قطعة

$0.64

Payoneer
4744 قطعة

$0.006

Signal
105019 قطعة

$0.06

TradingView
3391 قطعة

$1.29

Bilibili
9070 قطعة

$0.06

Any other
100014 قطعة

$0.234

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في ماليزيا يكلف من $0.005 إلى $2.559 (المتوسط $0.1832، الوسيط $0.006) عبر 355 خدمة. أرخص من 61% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 336 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 AOL $0.006 Clubhouse $0.006 Yalla $0.006 Twilio $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 209
$0.05 – $0.20 93
$0.20 – $0.50 24
أكثر من $0.50 29
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
ZUS Coffee $0.04 10,220
WhatsApp $0.301 218,245
Carousell $0.098 129,739
Google (Gmail / YouTube) $0.09 116,743
Viber $0.04 214,432
Telegram $0.3 232,763
foodpanda $0.059 207,239
Facebook $0.061 225,428
ChatGPT (OpenAI) $0.04 216,592
Nike $0.064 204,012
Amazon $0.21 206,997
Bumble $0.04 204,130
TikTok (Douyin) $0.061 22,762
Grab $0.16 14,083
Bilibili $0.06 9,070
Instagram (Threads) $0.056 232,264
أي خدمة أخرى $0.187 100,014
Lazada $0.16 196,503
imo $0.06 109,651
Shopee $0.061 214,229
OkCupid $0.083 21,340
Alipay/Alibaba/1688 $0.04 206,143
Signal $0.06 105,019
Apple ID $0.062 211,008
eBay $0.09 211,857
Google Messages $0.065 5,013
KFC $0.64 104,840
Zoho $0.048 117,816
Netflix $0.064 201,301
Discord $0.064 210,906
LinkedIn $0.024 134,343
Coinbase $0.11 4,254
Claude (Anthropic) $0.118 106,742
PayPal $0.283 198,491
WellF $0.005 32
Craigslist $0.006 103,466
Moneylion $0.006 564
Zomato $0.006 666
Yalla $0.006 205,565
AOL $0.006 208,599
Careem $0.006 97,415
Astropay $0.006 6,524
Getir $0.006 626
Hopi $0.006 289
IFood $0.006 1,694
Hepsiburadacom $0.006 6,575
Yemeksepeti $0.006 110,175
Trendyol $0.006 3,873
Poshmark $0.006 945
BlaBlaCar $0.006 1,085
Beget $0.006 1
DANA $0.006 5,296
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 3,515
Metro $0.006 847
Gojek $0.006 2,284
GroupMe $0.006 1,958
Kaggle $0.006 676
McDonalds $0.006 6,923
Monese $0.006 3,491
Магнит $0.006 2,208
OVO $0.006 1,914
OLX $0.006 2,349
Proton Mail $0.006 106,420
Payoneer $0.006 4,744
Revolut $0.006 20,773
СпортМастер $0.006 547
Spotify $0.006 4,508
Самокат $0.006 604
Tokopedia $0.006 2,079
ВкусВилл $0.006 1,631
Wildberries $0.006 2,794
Zhihu $0.006 3,313
Venmo $0.006 1,556
Mercari $0.006 4,360
Mail.ru $0.006 7,103
Mamba, MeetMe $0.006 2,558
Truecaller $0.006 1,001
Ozon $0.006 3,162
Bolt $0.006 109,344
Delivery Club $0.006 3,788
Netease $0.006 9,165
Clubhouse $0.006 207,314
Skype $0.006 2,521
BotIm $0.006 703
99app $0.006 6,633
Indomaret $0.006 612
Subito $0.006 2,821
fiverr $0.006 104,465
CAIXA $0.006 25,923
My11Circle $0.006 2,498
inDrive $0.006 108,010
IQOS $0.006 4,880
LUKOIL-AZS $0.006 955
MEGA $0.006 4,948
Tango $0.006 106,035
TenChat $0.006 9,250
Trip $0.006 4,480
Twilio $0.006 205,367
urent/jet/RuSharing $0.006 997
Wink $0.006 6,469
Wise $0.006 195,279
YAPPY $0.006 4,975
Zupee $0.006 977
Вкусно и Точка $0.006 931
Детский мир $0.006 1,596
Лэтуаль $0.006 1,786
Эльдорадо $0.006 836
FarPost $0.006 3,903
DoorDash $0.006 3,741
Ininal $0.006 1
Taptap Send $0.006 1,827
WinzoGame $0.006 7,562
bet365 $0.006 3,492
Nttgame $0.006 938
OfferUp $0.006 898
Allegro $0.006 980
163СOM $0.006 1
OffGamers $0.006 204,364
Onet $0.006 3,156
Lyft $0.006 597
cryptocom $0.006 11,737
hily $0.006 3,205
Wolt $0.006 7,852
Fotka $0.006 769
Zilch $0.006 3,325
Depop $0.006 6,082
Flipkart $0.006 749
IRCTC $0.006 3,922
AGIBANK $0.006 2,128
Lotus $0.006 1
WorldRemit $0.006 10,960
MoneyPay $0.006 1
GG $0.006 6,522
Koshelek $0.006 468
LoveRu $0.006 878
Codashop $0.006 19,446
Sravni $0.006 821
Oldubil $0.006 13,054
FunPay $0.006 1
SoulApp $0.006 1,964
Fruitz $0.006 8,591
NovaPoshta $0.006 564
Foody $0.006 8,621
Rush $0.006 11,168
kolesa.kz $0.006 70
Swiggy $0.006 7,371
IVI $0.006 4,479
Weverse $0.006 4,182
Chispa $0.006 972
AliExpress $0.006 2,272
Ukrnet $0.006 3,047
Meesho $0.006 5,479
SamsungShop $0.006 105,202
Freelancer $0.006 13,239
AptekaRU $0.006 856
Paytm $0.006 3,058
99acres $0.006 2,386
Букмекерские $0.006 1,048
Şikayet var $0.006 100,919
BLIBLI $0.006 2,150
Linode $0.006 5,046
PicPay $0.006 671
Temu $0.006 115,787
Leboncoin $0.006 2,669
Mercado $0.006 1
Uklon $0.006 788
Rediffmail $0.006 6,486
Prom $0.006 3,032
Bazos $0.006 3,383
GCash $0.006 16,312
Glovo $0.006 931
EscapeFromTarkov $0.006 7,370
Akulaku $0.006 807
Alchemy $0.006 3,904
Ankama $0.006 4,261
AstraPay $0.006 1,265
Betano $0.006 778
Brevo $0.006 2,657
Bunq $0.006 12,337
Casino/bet/gambling $0.006 2,484
Cloud Manager $0.006 3,744
Coca-Cola $0.006 1,360
Feeld $0.006 2,334
Flowwow $0.006 477
Foodora $0.006 99,673
FreeNow $0.006 12,451
Fups $0.006 613
Gett $0.006 1
GMX $0.006 101,544
Grailed $0.006 3,186
Greggs $0.006 778
Greywoods $0.006 1,032
Her $0.006 1,028
Ipsos iSay $0.006 1
JivoMart $0.006 5,108
Klarna $0.006 553
LinkAja $0.006 1,377
Marktplaats $0.006 239
Mera Gaon $0.006 3,542
MotorkuX $0.006 2,261
myboost $0.006 6,825
Neon $0.006 708
Next $0.006 518
Paysend $0.006 804
PlayerAuctions $0.006 2,476
Pockit $0.006 1,026
Rambler $0.006 3,081
Razer $0.006 111,063
RummyCircle $0.006 1,149
Shpock $0.006 1,020
TamTam $0.006 415
Tata Neu $0.006 2,813
This Fate $0.006 1,013
VFS GLOBAL $0.006 3,144
Банки $0.006 1,777
СушиВёсла $0.006 3,848
Bjp $0.006 3,021
Яндекс $0.024 4,832
Happn $0.024 202,206
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.03 196,365
Xiaomi $0.033 101,530
Naver $0.04 209,406
Kwai $0.04 195,975
Snapchat $0.04 215,918
GalaxyChat $0.04 6,978
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Meituan $0.048 1,962
Pinduoduo $0.048 9,568
X (Twitter) $0.05 204,166
RedBook $0.05 110,553
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
JDcom $0.059 9,157
Joyride $0.059 107,021
KakaoTalk $0.06 36,633
Badoo $0.06 2,141
Grindr $0.06 203,309
Одноклассники $0.06 3,992
icq $0.06 10,584
GoogleVoice $0.061 2,239
CMB $0.061 9,696
Rebtel $0.061 8,993
Papara $0.063 210,071
Upwork $0.063 8,311
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.064 102,151
Steam $0.065 194,968
Deliveroo $0.065 104,159
Ola $0.065 2,265
Yahoo Mail $0.066 204,786
Dream11 $0.068 4,569
Taobao $0.079 190,479
PciPay $0.079 1,000+
Skout $0.08 108,373
BIGO LIVE $0.083 106,482
TRUTH SOCIAL $0.083 8,878
GoPayz $0.084 593
Baidu $0.09 208,948
MoMo $0.09 14,461
Eneba $0.099 107,741
LoveLocal $0.1 3,036
Hinge $0.1 199,647
Huya $0.1 772
LYKA $0.1 3,616
Pivko24 $0.1 252
Inboxlv $0.1 4,002
MobiKwik $0.1 1,638
Justdating $0.105 105,699
Spincrush $0.105 2,000+
CallApp $0.112 1,708
Citymobil $0.112 504
iQIYI $0.112 4,014
Likee $0.112 2,924
Ximalaya $0.112 3,708
Akudo $0.112 2,692
Algida $0.112 3,738
Alfa $0.112 3,702
CourseHero $0.112 3,452
noon $0.118 99,647
Paxful $0.118 98,945
Ubisoft $0.118 98,422
Twitch $0.125 102,394
Blizzard $0.13 102,499
Вконтакте $0.133 7,825
Ticketmaster $0.139 196,956
Tencent QQ $0.146 103,961
AfreecaTV $0.149 1,953
WeChat $0.15 197,327
DiDi $0.151 107,139
Zalo $0.151 104,761
DewuPoison $0.158 7,291
UWIN $0.158 7,173
Dosi $0.158 4,673
Weibo $0.159 201,720
Expressmoney $0.159 858
UU163 $0.159 2,144
Probo $0.159 3,228
Blued $0.16 8,114
Potato Chat $0.197 5,230
TanTan $0.216 198,918
LINE $0.25 13,727
Uber $0.252 130,807
Coindcx $0.253 810
1688 $0.255 43,349
Airbnb $0.285 107,388
Dhani $0.358 1,000+
Michat $0.371 193,354
eWallet $0.376 10,511
Douyu $0.395 188,317
HQ Trivia $0.418 2,412
Alibaba $0.418 188,289
PGbonus $0.43 1,897
Hezzl $0.43 1,704
PingPong $0.465 6,367
Hermes $0.477 2,130
Adidas $0.489 2,113
CommunityGaming $0.489 191,361
Stripe $0.489 4,442
Miravia $0.489 4,748
KuCoinPlay $0.5 1,462
LightChat $0.548 825
勇仕网络Ys4fun $0.688 4,231
Potato $0.712 1,000+
MPL $0.712 6,367
Walmart $1 130,907
BitClout $1.006 2,808
32red $1.03 4,892
premium.one $1.053 1,552
Dundle $1.089 2,315
Quipp $1.124 3,848
Perfluence $1.124 3,799
Taikang $1.242 3,192
GoFundMe $1.266 1,496
TradingView $1.29 3,391
Tosla $1.559 6,367
Yubo $1.559 1,000+
1xBet $1.936 4,334
Paysafecard $2.089 3,606
Dent $2.559 3,054
4Fun $2.559 2,358
RegRu $2.559 2,692
Stormgain $2.559 3,310
EasyPay $2.559 2,896
Megogo $2.559 1,302
Oppo $2.559 3,480
Uplay $2.559 252
CloudChat $2.559 6,072

رقم ماليزيا المؤقت ومزاياه لاستقبال الكود

تشتهر أرقام ماليزيا بتغطية خدمات محلية إلى جانب التطبيقات العالمية، وأكثرها طلبًا هنا هو ZUS Coffee، بينما تصل رموز Signal وFoodpanda بثبات أيضًا إلى جانبه. كل رقم بمفتاح +60 يُستأجر لعملية تحقق واحدة فقط: تختار الخدمة، تدفع، وتقرأ الكود من داخل نفس الصفحة بمجرد وصوله، دون الحاجة لشريحة فعلية أو تطبيق وسيط. من يكتب رقم ماليزيا مؤقت بحثًا عن بديل سريع يجد هنا مجموعة تغطي 355 خدمة بأسعار تبدأ من $0.005، وقد سجّلت هذه الأرقام 7,000+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا.

ماليزيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 7,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #23
  • أرقام Multi-SMS لـ 336 خدمة.
  • حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في ماليزيا: Signal, ZUS Coffee, foodpanda
  • الأكثر شراءً: ZUS Coffee
  • 258 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام ماليزيا تبدأ بـ +60. رمز الدولة: MY.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ماليزيا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم ماليزيا مع الكود

يستخدم كثيرون رقم ماليزيا مع الكود لفتح حساب ZUS Coffee ثانٍ منفصل عن رقمهم الأساسي، ويستخدمه آخرون لتجربة تطبيق Foodpanda لأول مرة دون ربطه برقم شخصي، أو لتفعيل Signal في جهاز عمل منفصل عن جهاز الاستخدام اليومي. حين لا يعرف المشتري أي دولة تناسب الخدمة التي يبحث عنها، الأسلم أن يتحقق أولًا من الخدمات التي تصل رسائلها بثبات على أرقام كل دولة؛ في حالة ارقام ماليزيا مؤقتة تحديدًا تصل رسائل ZUS Coffee وSignal وFoodpanda بثقة عالية، فإذا كانت خدمته من بين هذه الثلاث فاستقبال SMS ماليزيا يمنحه فرصة جيدة لوصول الكود من أول محاولة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 355 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

355 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), AOL ($0.006), Clubhouse ($0.006).

رمز الهاتف لدولة ماليزيا هو +60. رمز الدولة: MY.

التحقق حسب الخدمة في ماليزيا

رقم مؤقت لـ ZUS Coffee $0.04 رقم مؤقت لـ Carousell $0.098 رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.04 رقم وهمي لـ Nike $0.064 رقم وهمي لـ Amazon $0.21 رقم مؤقت لـ Bumble $0.04 رقم مؤقت لـ Grab $0.16 رقم مؤقت لـ Lazada $0.16 رقم وهمي لـ OkCupid $0.083 رقم مؤقت لـ Alipay/Alibaba/1688 $0.04 رقم مؤقت لـ Apple ID $0.062 رقم مؤقت لـ eBay $0.09 رقم وهمي لـ Google Messages $0.065 رقم مؤقت لـ Zoho $0.048 رقم مؤقت لـ Discord $0.064 رقم مؤقت لـ Netflix $0.064 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.024 رقم وهمي لـ Coinbase $0.11 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.118 رقم وهمي لـ PayPal $0.283

دول شائعة أخرى

رقم ألمانيا مع الكود رقم ميانمار مع الكود رقم غانا مؤقت رقم نيجيريا مع الكود رقم رواندا مع الكود رقم فيتنام مع الكود رقم إسبانيا مؤقت رقم إيطاليا مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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