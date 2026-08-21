رقم مؤقت من سلوفاكيا مع الكود (+421)
أرقام سلوفاكيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من سلوفاكيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 215 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في سلوفاكيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.44
$0.168
$0.106
$2.069
$5.733
$0.079
$1.077
$0.268
$3.635
$3.635
$9.595
$1.756
$0.26
$3.53
$0.302
$0.268
$0.268
$0.209
$1.058
$0.268
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في سلوفاكيا يكلف من $0.016 إلى $21.31 (المتوسط $1.6746، الوسيط $0.489) عبر 215 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 204 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Telegram
|$0.44
|1,005
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.8
|3
|✓
|Feeld
|$0.016
|3
|✓
|Одноклассники
|$0.018
|3
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|1,003
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,003
|✓
|Wink
|$0.057
|3
|✓
|Naver
|$0.06
|1,003
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|1,003
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,003
|✓
|IFood
|$0.064
|1,003
|✓
|Vinted
|$0.072
|3
|✓
|Adidas
|$0.079
|3
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Mamba, MeetMe
|$0.083
|3
|✓
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Ozon
|$0.089
|3
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|3
|✓
|Betano
|$0.106
|3
|✓
|Walmart
|$0.106
|5
|✓
|Yemeksepeti
|$0.115
|3
|✓
|imo
|$0.126
|3
|✓
|Chispa
|$0.126
|3
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|1,003
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.142
|3
|✓
|Ticketmaster
|$0.143
|3
|✓
|Likee
|$0.143
|3
|✓
|Wildberries
|$0.144
|3
|✓
|$0.15
|2,005
|✓
|Signal
|$0.169
|3
|✓
|Delivery Club
|$0.171
|3
|✓
|McDonalds
|$0.177
|3
|✓
|OkCupid
|$0.177
|3
|✓
|Greggs
|$0.178
|3
|✓
|Rambler
|$0.178
|3
|✓
|BIGO LIVE
|$0.183
|3
|✓
|PicPay
|$0.185
|3
|✓
|Hinge
|$0.192
|3
|✓
|KuCoinPlay
|$0.215
|3
|✓
|Mail.ru
|$0.236
|3
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.236
|3
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.25
|1,030
|✓
|$0.258
|3
|✓
|Amazon
|$0.26
|1,005
|✓
|Taobao
|$0.268
|3
|✓
|Moneylion
|$0.268
|3
|✓
|Astropay
|$0.268
|3
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.268
|3
|✓
|Badoo
|$0.268
|3
|✓
|Самокат
|$0.268
|3
|✓
|Stormgain
|$0.268
|3
|✓
|Zhihu
|$0.268
|3
|✓
|Mercari
|$0.268
|3
|✓
|Faceit
|$0.268
|3
|✓
|Wise
|$0.268
|3
|✓
|Oppo
|$0.268
|3
|✓
|Yubo
|$0.268
|3
|✓
|WestStein
|$0.268
|3
|✓
|Depop
|$0.268
|3
|✓
|Blued
|$0.268
|3
|✓
|Justdating
|$0.268
|3
|✓
|Oldubil
|$0.268
|3
|✓
|SoulApp
|$0.268
|3
|✓
|Bukalapak
|$0.268
|3
|✓
|Aitu
|$0.268
|3
|✓
|PingPong
|$0.268
|3
|✓
|Freelancer
|$0.268
|3
|✓
|Carousell
|$0.268
|3
|✓
|Paxful
|$0.268
|3
|✓
|G2G
|$0.268
|3
|✓
|GCash
|$0.268
|3
|✓
|Eyecon
|$0.268
|3
|✓
|Asda
|$0.268
|3
|✓
|Bunq
|$0.268
|3
|✓
|CourseHero
|$0.268
|3
|✓
|FreeNow
|$0.268
|3
|✓
|Grailed
|$0.268
|3
|✓
|Marktplaats
|$0.268
|3
|✓
|PlayerAuctions
|$0.268
|3
|✓
|Potato Chat
|$0.268
|3
|✓
|Razer
|$0.268
|3
|✓
|Rebtel
|$0.268
|3
|✓
|Shpock
|$0.268
|3
|✓
|Apple ID
|$0.271
|3
|✓
|Twilio
|$0.285
|3
|✓
|RedBook
|$0.298
|3
|✓
|Craigslist
|$0.305
|3
|✓
|Uber
|$0.306
|3
|✓
|GroupMe
|$0.343
|3
|✓
|LINE
|$0.348
|3
|✓
|Netflix
|$0.356
|3
|✓
|СушиВёсла
|$0.356
|3
|✓
|Ola
|$0.429
|3
|✓
|Proton Mail
|$0.445
|3
|✓
|Paysend
|$0.445
|3
|✓
|Zomato
|$0.459
|3
|✓
|Mercado
|$0.459
|3
|✓
|Nttgame
|$0.483
|3
|✓
|paycell
|$0.483
|3
|✓
|Happn
|$0.489
|3
|✓
|Blizzard
|$0.495
|2
|✓
|Skout
|$0.5
|3
|✓
|Shopee
|$0.525
|3
|✓
|Discord
|$0.566
|3
|✓
|Tencent QQ
|$0.568
|3
|✓
|Zoho
|$0.575
|3
|✓
|WorldRemit
|$0.589
|3
|✓
|OneForma
|$0.589
|3
|✓
|Temu
|$0.597
|3
|✓
|Ubisoft
|$0.62
|3
|✓
|GiraBank
|$0.623
|3
|✓
|Вконтакте
|$0.709
|3
|✓
|JDcom
|$0.713
|3
|✓
|Myntra
|$0.746
|3
|✓
|Coindcx
|$0.746
|3
|✓
|Coca-Cola
|$0.746
|3
|✓
|eBay
|$0.75
|1,003
|✓
|KakaoTalk
|$0.799
|3
|✓
|Yalla
|$0.799
|3
|✓
|OLX
|$0.799
|3
|✓
|Eneba
|$0.8
|3
|✓
|$0.81
|2,005
|✓
|Lyft
|$0.846
|3
|✓
|hily
|$0.86
|3
|✓
|Miravia
|$0.889
|3
|✓
|Flipkart
|$0.911
|3
|✓
|Airbnb
|$0.939
|3
|✓
|foodpanda
|$0.963
|3
|✓
|Coinbase
|$0.963
|3
|✓
|Careem
|$0.963
|3
|✓
|Papara
|$0.963
|3
|✓
|Zalo
|$1.05
|3
|✓
|BLIBLI
|$1.058
|3
|✓
|Baidu
|$1.171
|3
|✓
|Michat
|$1.226
|3
|✓
|Weverse
|$1.244
|3
|✓
|Yahoo Mail
|$1.302
|3
|✓
|CallApp
|$1.312
|3
|✓
|Revolut
|$1.344
|3
|✓
|Wolt
|$1.355
|3
|✓
|IRCTC
|$1.371
|3
|✓
|icq
|$1.437
|3
|✓
|Dominos Pizza
|$1.564
|3
|✓
|Getir
|$1.586
|3
|✓
|Dream11
|$1.646
|3
|✓
|Clubhouse
|$1.652
|3
|✓
|Leboncoin
|$1.662
|3
|✓
|Allegro
|$1.756
|3
|✓
|Payoneer
|$1.776
|3
|✓
|Paytm
|$2.042
|3
|✓
|99app
|$2.068
|3
|✓
|Tango
|$2.068
|3
|✓
|$2.24
|3
|✓
|Skype
|$2.313
|3
|✓
|Foodora
|$2.892
|3
|✓
|PayPal
|$2.993
|3
|✓
|Meesho
|$3.29
|3
|✓
|Upwork
|$3.303
|3
|✓
|أي خدمة أخرى
|$3.53
|3
|✓
|Kwai
|$3.635
|3
|✓
|Lazada
|$3.635
|3
|✓
|BitClout
|$3.635
|3
|✓
|DiDi
|$3.635
|3
|✓
|Trendyol
|$3.635
|3
|✓
|Poshmark
|$3.635
|3
|✓
|BlaBlaCar
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|3
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|DANA
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|3
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|Gojek
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|3
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|Paysafecard
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|TradingView
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|fiverr
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|3
|✓
|Grindr
|$9.145
|3
|✓
|Deliveroo
|$10.738
|3
|✓
|Bolt
|$14.2
|3
|✓
|bet365
|$16.069
|3
|✓
|Viber
|$21.31
|3
|✓
صيغة الرقم
أرقام سلوفاكيا تبدأ بـ +421. رمز الدولة: SK.
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الأسئلة الشائعة
من $0.016 إلى $21.31 — الوسيط $0.489 عبر 215 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة سلوفاكيا هو +421. رمز الدولة: SK.