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رقم مؤقت من سلوفاكيا مع الكود (+421)

أرقام سلوفاكيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من سلوفاكيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 215 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.016 215 خدمة 20K+ رقم 9 تفعيل خلال 30 يوماً +421 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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26648

قطعة

أفضل 20 خدمة في سلوفاكيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
1005 قطعة

$0.44

facebook
2005 قطعة

$0.168

Walmart
5 قطعة

$0.106

99app
3 قطعة

$2.069

AOL
3 قطعة

$5.733

Adidas
3 قطعة

$0.079

Airbnb
3 قطعة

$1.077

Aitu
3 قطعة

$0.268

AliExpress
3 قطعة

$3.635

Alibaba
3 قطعة

$3.635

Alipay/Alibaba/1688
3 قطعة

$9.595

Allegro
3 قطعة

$1.756

Amazon
1005 قطعة

$0.26

Any other
3 قطعة

$3.53

Apple
3 قطعة

$0.302

Asda
3 قطعة

$0.268

Astropay
3 قطعة

$0.268

BIGO LIVE
3 قطعة

$0.209

BLIBLI
3 قطعة

$1.058

Badoo
3 قطعة

$0.268

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في سلوفاكيا يكلف من $0.016 إلى $21.31 (المتوسط $1.6746، الوسيط $0.489) عبر 215 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 204 خدمة.

الأرخص اليوم: Feeld $0.016 X (Twitter) $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 12
$0.05 – $0.20 33
$0.20 – $0.50 64
أكثر من $0.50 106
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Telegram $0.44 1,005
ChatGPT (OpenAI) $0.8 3
Feeld $0.016 3
Одноклассники $0.018 3
X (Twitter) $0.039 1,003
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,003
Wink $0.057 3
Naver $0.06 1,003
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,003
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,003
IFood $0.064 1,003
Vinted $0.072 3
Adidas $0.079 3
PciPay $0.079 1,000+
Mamba, MeetMe $0.083 3
NMI $0.088 1,000+
Ozon $0.089 3
Claude (Anthropic) $0.089 3
Betano $0.106 3
Walmart $0.106 5
Yemeksepeti $0.115 3
imo $0.126 3
Chispa $0.126 3
Google (Gmail / YouTube) $0.13 1,003
EscapeFromTarkov $0.142 3
Ticketmaster $0.143 3
Likee $0.143 3
Wildberries $0.144 3
Facebook $0.15 2,005
Signal $0.169 3
Delivery Club $0.171 3
McDonalds $0.177 3
OkCupid $0.177 3
Greggs $0.178 3
Rambler $0.178 3
BIGO LIVE $0.183 3
PicPay $0.185 3
Hinge $0.192 3
KuCoinPlay $0.215 3
Mail.ru $0.236 3
VFS GLOBAL $0.236 3
Instagram (Threads) $0.25 1,030
Weibo $0.258 3
Amazon $0.26 1,005
Taobao $0.268 3
Moneylion $0.268 3
Astropay $0.268 3
Hepsiburadacom $0.268 3
Badoo $0.268 3
Самокат $0.268 3
Stormgain $0.268 3
Zhihu $0.268 3
Mercari $0.268 3
Faceit $0.268 3
Wise $0.268 3
Oppo $0.268 3
Yubo $0.268 3
WestStein $0.268 3
Depop $0.268 3
Blued $0.268 3
Justdating $0.268 3
Oldubil $0.268 3
SoulApp $0.268 3
Bukalapak $0.268 3
Aitu $0.268 3
PingPong $0.268 3
Freelancer $0.268 3
Carousell $0.268 3
Paxful $0.268 3
G2G $0.268 3
GCash $0.268 3
Eyecon $0.268 3
Asda $0.268 3
Bunq $0.268 3
CourseHero $0.268 3
FreeNow $0.268 3
Grailed $0.268 3
Marktplaats $0.268 3
PlayerAuctions $0.268 3
Potato Chat $0.268 3
Razer $0.268 3
Rebtel $0.268 3
Shpock $0.268 3
Apple ID $0.271 3
Twilio $0.285 3
RedBook $0.298 3
Craigslist $0.305 3
Uber $0.306 3
GroupMe $0.343 3
LINE $0.348 3
Netflix $0.356 3
СушиВёсла $0.356 3
Ola $0.429 3
Proton Mail $0.445 3
Paysend $0.445 3
Zomato $0.459 3
Mercado $0.459 3
Nttgame $0.483 3
paycell $0.483 3
Happn $0.489 3
Blizzard $0.495 2
Skout $0.5 3
Shopee $0.525 3
Discord $0.566 3
Tencent QQ $0.568 3
Zoho $0.575 3
WorldRemit $0.589 3
OneForma $0.589 3
Temu $0.597 3
Ubisoft $0.62 3
GiraBank $0.623 3
Вконтакте $0.709 3
JDcom $0.713 3
Myntra $0.746 3
Coindcx $0.746 3
Coca-Cola $0.746 3
eBay $0.75 1,003
KakaoTalk $0.799 3
Yalla $0.799 3
OLX $0.799 3
Eneba $0.8 3
WhatsApp $0.81 2,005
Lyft $0.846 3
hily $0.86 3
Miravia $0.889 3
Flipkart $0.911 3
Airbnb $0.939 3
foodpanda $0.963 3
Coinbase $0.963 3
Careem $0.963 3
Papara $0.963 3
Zalo $1.05 3
BLIBLI $1.058 3
Baidu $1.171 3
Michat $1.226 3
Weverse $1.244 3
Yahoo Mail $1.302 3
CallApp $1.312 3
Revolut $1.344 3
Wolt $1.355 3
IRCTC $1.371 3
icq $1.437 3
Dominos Pizza $1.564 3
Getir $1.586 3
Dream11 $1.646 3
Clubhouse $1.652 3
Leboncoin $1.662 3
Allegro $1.756 3
Payoneer $1.776 3
Paytm $2.042 3
99app $2.068 3
Tango $2.068 3
WeChat $2.24 3
Skype $2.313 3
Foodora $2.892 3
PayPal $2.993 3
Meesho $3.29 3
Upwork $3.303 3
أي خدمة أخرى $3.53 3
Kwai $3.635 3
Lazada $3.635 3
BitClout $3.635 3
DiDi $3.635 3
Trendyol $3.635 3
Poshmark $3.635 3
BlaBlaCar $3.635 3
DANA $3.635 3
Gojek $3.635 3
KFC $3.635 3
Kaggle $3.635 3
Monese $3.635 3
OVO $3.635 3
Paysafecard $3.635 3
Twitch $3.635 3
TradingView $3.635 3
Dundle $3.635 3
Indomaret $3.635 3
Bumble $3.635 3
fiverr $3.635 3
DoorDash $3.635 3
Fruitz $3.635 3
AliExpress $3.635 3
PagSmile $3.635 3
CloudChat $3.635 3
Alibaba $3.635 3
Gett $3.635 3
Subito $3.678 3
TanTan $3.678 3
Nike $4.323 3
Яндекс $4.564 3
AOL $4.997 3
Bazos $5.446 3
GoogleVoice $5.778 3
OffGamers $6.026 3
Truecaller $6.218 3
TikTok (Douyin) $6.437 3
Grab $6.705 3
LinkedIn $7.675 3
Alipay/Alibaba/1688 $8.363 3
Snapchat $8.57 3
Steam $8.617 3
Grindr $9.145 3
Deliveroo $10.738 3
Bolt $14.2 3
bet365 $16.069 3
Viber $21.31 3

سلوفاكيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9
  • أرقام Multi-SMS لـ 204 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في سلوفاكيا: Telegram
  • الأكثر شراءً: Telegram
  • 25 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام سلوفاكيا تبدأ بـ +421. رمز الدولة: SK.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر سلوفاكيا — ابتداءً من $0.016.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.016 إلى $21.31 — الوسيط $0.489 عبر 215 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

215 خدمة اليوم، بما في ذلك Feeld ($0.016), Twitter ($0.039), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة سلوفاكيا هو +421. رمز الدولة: SK.

التحقق حسب الخدمة في سلوفاكيا

رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.8 رقم مؤقت لـ Sixer $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Wink $0.057 رقم مؤقت لـ Naver $0.06 رقم مؤقت لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ IFood $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.072 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Mamba, MeetMe $0.083 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ Ozon $0.089 رقم وهمي لـ Claude (Anthropic) $0.089

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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