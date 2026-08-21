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أسعار أرقام Casino/bet/gambling تتراوح من $0.006 إلى $0.466 (المتوسط $0.0671 ، الوسيط $0.006 ) في 68 دولة. أرخص من 92 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 68 دولة.