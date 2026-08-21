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رقم وهمي مؤقت لـ Faceit — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Faceit أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Faceit مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 62 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 62 دولة 50K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Faceit
59388

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Faceit

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1200 قطعة

$0.08

إندونيسيا
10510 قطعة

$0.441

جنوب أفريقيا
3 قطعة

$0.469

كندا
1136 قطعة

$0.469

كولومبيا
1995 قطعة

$0.644

أستراليا
34 قطعة

$0.139

أفغانستان
668 قطعة

$0.045

ألمانيا
581 قطعة

$0.118

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.483

أوكرانيا
1412 قطعة

$0.118

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Faceit تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.4138، الوسيط $0.242) في 62 دولة. أرقام Multi-SMS في 62 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 أفغانستان $0.045 بيلاروسيا $0.048 الولايات المتحدة $0.08

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 30
أكثر من $0.50 11
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 3,184
تشيلي $0.006 2,930
أفغانستان $0.045 668
بيلاروسيا $0.048 2
الولايات المتحدة $0.08 1,200
إندونيسيا $0.094 10,510
نيوزيلندا $0.104 30
أوكرانيا $0.118 1,412
الأرجنتين $0.118 136
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
ألمانيا $0.118 581
بولندا $0.118 2,298
أيرلندا $0.118 98
النمسا $0.118 66
تنزانيا $0.122 120
أستراليا $0.122 34
ميانمار $0.129 3,633
العراق $0.139 1,496
منغوليا $0.139 36
جمهورية التشيك $0.189 778
إثيوبيا $0.231 90
مالي $0.231 111
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.231 5
لبنان $0.231 24
نيجيريا $0.233 1
مدغشقر $0.233 51
الجزائر $0.236 1,629
جورجيا $0.236 34
سريلانكا $0.242 1
تونس $0.242 120
توغو $0.242 65
الكويت $0.242 1
بوليفيا $0.242 2
سويسرا $0.249 6
مصر $0.257 41
البوسنة والهرسك $0.268 8
غينيا $0.268 32
سلوفاكيا $0.268 3
الدنمارك $0.268 143
فرنسا $0.295 715
كازاخستان $0.295 1,800
إسرائيل $0.295 2,044
المملكة المتحدة $0.295 4,054
هولندا $0.295 7,795
الفلبين $0.295 1,389
السويد $0.295 309
جنوب أفريقيا $0.469 3
كندا $0.469 1,136
أوزبكستان $0.483 1,066
جمهورية مولدوفا $0.49 104
كولومبيا $0.644 1,995
الكاميرون $0.977 22
البرازيل $1.471 1,134
المغرب $1.471 824
كينيا $1.471 4
بلغاريا $1.471 581
البرتغال $1.471 557
إستونيا $1.471 281
رومانيا $1.471 191
اليونان $1.471 502
كرواتيا $1.471 454

Faceit على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 62 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Faceit — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.242 في 62 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Chile ($0.006), Afghanistan ($0.045)

50K+ رقم في 62 دولة.

رقم Faceit حسب الدولة

رقم نيوزيلندا مؤقت $0.104 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم إسبانيا مؤقت $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118 رقم الأرجنتين مع الكود $0.118 رقم أيرلندا مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم تنزانيا مع الكود $0.122 رقم ميانمار مؤقت $0.129 رقم العراق مؤقت $0.139 رقم منغوليا مع الكود $0.139 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.189 رقم مالي مؤقت $0.231 رقم إثيوبيا مع الكود $0.231 رقم لبنان مؤقت $0.231 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.231 رقم مدغشقر مع الكود $0.233 رقم نيجيريا مع الكود $0.233 رقم الجزائر مؤقت $0.236 رقم جورجيا مع الكود $0.236

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