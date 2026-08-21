رقم مؤقت من المكسيك مع الكود (+52)
أرقام المكسيك مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من المكسيك واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.012، ويدعم 264 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في المكسيك
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.318
$0.053
$0.42
$0.083
$0.094
$0.067
$0.368
$0.601
$0.075
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$0.313
$0.572
$0.197
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في المكسيك يكلف من $0.012 إلى $4.471 (المتوسط $0.6506، الوسيط $0.3925) عبر 264 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 241 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.05
|9,703
|✓
|$0.045
|9,645
|✓
|$0.55
|12,464
|✓
|Telegram
|$0.4
|8,227
|✓
|Netflix
|$0.064
|5,200
|✓
|Amazon
|$0.08
|11,590
|✓
|Walmart
|$0.15
|8,305
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.127
|6,344
|✓
|eBay
|$0.083
|2,319
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.1
|3,783
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.088
|5,345
|✓
|PayPal
|$0.368
|6,419
|✓
|Uber
|$0.105
|4,791
|✓
|Mercado
|$0.572
|11,972
|✓
|Naver
|$0.064
|6,025
|✓
|Discord
|$0.059
|5,965
|✓
|Google Messages
|$0.15
|5,198
|Airbnb
|$0.205
|3,266
|✓
|أي خدمة أخرى
|$1.149
|3,590
|✓
|X (Twitter)
|$0.053
|3,298
|✓
|Shopee
|$0.295
|11,550
|✓
|GMX
|$0.012
|1,823
|✓
|Grindr
|$0.018
|3,524
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Viber
|$0.059
|6,174
|✓
|Ubisoft
|$0.059
|1,117
|✓
|Вконтакте
|$0.06
|5,239
|✓
|KakaoTalk
|$0.064
|4,452
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|5,165
|✓
|Nike
|$0.064
|5,830
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|Dream11
|$0.064
|5,984
|✓
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.064
|3,198
|Baidu
|$0.065
|3,171
|✓
|JivoMart
|$0.071
|3,198
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|IFood
|$0.083
|2,762
|✓
|Clubhouse
|$0.089
|2,478
|✓
|Flipkart
|$0.089
|3,000
|Signal
|$0.095
|2,955
|✓
|Delivery Club
|$0.1
|5,440
|✓
|99app
|$0.1
|9,498
|✓
|Huya
|$0.1
|6,157
|✓
|MEGA
|$0.1
|9,021
|✓
|WinzoGame
|$0.1
|2,000+
|✓
|Coindcx
|$0.1
|8,733
|✓
|Algida
|$0.1
|6,872
|✓
|Swiggy
|$0.1
|17,894
|✓
|IVI
|$0.1
|4,574
|✓
|Paytm
|$0.1
|5,933
|✓
|MobiKwik
|$0.1
|2,756
|✓
|CourseHero
|$0.1
|8,394
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|LoveLocal
|$0.112
|16,305
|✓
|My11Circle
|$0.112
|10,968
|✓
|Citymobil
|$0.112
|6,894
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|2,000+
|✓
|iQIYI
|$0.112
|8,282
|✓
|IQOS
|$0.112
|6,105
|✓
|Likee
|$0.112
|16,733
|✓
|Okko
|$0.112
|8,563
|✓
|Taikang
|$0.112
|8,975
|✓
|TenChat
|$0.112
|2,000+
|✓
|Trip
|$0.112
|17,456
|✓
|Wink
|$0.112
|2,000+
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|5,869
|✓
|Inboxlv
|$0.112
|2,000+
|✓
|Akudo
|$0.112
|5,044
|✓
|Rush
|$0.112
|15,770
|✓
|Meesho
|$0.112
|2,000+
|✓
|BLIBLI
|$0.112
|5,408
|✓
|Linode
|$0.112
|11,415
|✓
|Alfa
|$0.112
|4,374
|✓
|Pinduoduo
|$0.112
|3,574
|✓
|Twilio
|$0.113
|9,513
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.118
|1,427
|✓
|AOL
|$0.12
|3,625
|✓
|Яндекс
|$0.12
|1,427
|✓
|noon
|$0.124
|2,000+
|✓
|Temu
|$0.124
|9,084
|✓
|Ticketmaster
|$0.169
|2,483
|✓
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|$0.18
|2,630
|✓
|Hinge
|$0.18
|11,245
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.183
|3,451
|✓
|Steam
|$0.21
|3,554
|✓
|foodpanda
|$0.21
|12,085
|✓
|Zalo
|$0.212
|7,094
|✓
|JDcom
|$0.212
|728
|✓
|BIGO LIVE
|$0.22
|894
|✓
|Yahoo Mail
|$0.236
|3,428
|✓
|Wish
|$0.242
|2,000+
|✓
|Tencent QQ
|$0.26
|2,087
|✓
|Snapchat
|$0.26
|3,030
|✓
|Wise
|$0.27
|2,690
|✓
|OffGamers
|$0.27
|3,271
|✓
|IRCTC
|$0.277
|7,546
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.28
|2,659
|✓
|Happn
|$0.289
|8,036
|✓
|Apple ID
|$0.31
|5,113
|✓
|Dhani
|$0.31
|2,000+
|GoogleVoice
|$0.312
|1,189
|✓
|AliExpress
|$0.313
|1,000+
|✓
|imo
|$0.317
|3,677
|✓
|Careem
|$0.318
|3,344
|✓
|Betano
|$0.32
|860
|✓
|Twitch
|$0.324
|3,618
|✓
|Tango
|$0.324
|9,640
|✓
|LINE
|$0.33
|3,897
|✓
|DiDi
|$0.336
|2,628
|✓
|Mail.ru
|$0.348
|1,743
|✓
|Bumble
|$0.35
|2,000+
|✓
|Rambler
|$0.359
|288
|✓
|Proton Mail
|$0.36
|2,389
|✓
|Yalla
|$0.37
|690
|✓
|Kaggle
|$0.37
|1,905
|✓
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|$0.371
|2,000+
|✓
|Zupee
|$0.371
|1,899
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.38
|3,882
|✓
|$0.38
|2,171
|✓
|МВидео
|$0.383
|1,786
|✓
|Uklon
|$0.383
|90
|✓
|Akulaku
|$0.383
|5,346
|✓
|Zoho
|$0.39
|2,540
|✓
|CommunityGaming
|$0.395
|6,301
|✓
|Paysend
|$0.405
|9,761
|✓
|HQ Trivia
|$0.418
|9,504
|✓
|YAPPY
|$0.418
|9,301
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.43
|9,184
|✓
|Детский мир
|$0.43
|8,659
|✓
|Лэтуаль
|$0.43
|9,076
|✓
|Букмекерские
|$0.43
|9,061
|✓
|Банки
|$0.43
|9,053
|✓
|$0.44
|3,176
|✓
|OLX
|$0.44
|3,248
|✓
|99acres
|$0.442
|7,583
|✓
|Grab
|$0.448
|3,894
|✓
|Poshmark
|$0.453
|1,476
|✓
|OkCupid
|$0.453
|9,966
|✓
|PaddyPower
|$0.453
|7,903
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.464
|8,270
|✓
|TanTan
|$0.466
|5,337
|✓
|paycell
|$0.47
|1,791
|✓
|Gojek
|$0.477
|5,140
|✓
|hily
|$0.48
|2,433
|✓
|Nttgame
|$0.49
|2,669
|✓
|Wolt
|$0.49
|2,448
|✓
|Metro
|$0.5
|2,694
|✓
|kolesa.kz
|$0.512
|316
|✓
|icq
|$0.512
|2,000+
|✓
|Şikayet var
|$0.512
|12,437
|✓
|$0.52
|2,174
|✓
|Spotify
|$0.524
|659
|✓
|Ozon
|$0.524
|312
|✓
|RedBook
|$0.524
|2,115
|✓
|Craigslist
|$0.53
|2,892
|✓
|Deliveroo
|$0.53
|3,510
|✓
|Ola
|$0.53
|2,000+
|Blizzard
|$0.54
|3,605
|✓
|PGbonus
|$0.548
|1,672
|✓
|Burger King
|$0.55
|374
|✓
|Bolt
|$0.55
|2,664
|✓
|Adidas
|$0.559
|3,253
|✓
|Wildberries
|$0.559
|2,202
|✓
|Одноклассники
|$0.559
|180
|✓
|GroupMe
|$0.583
|2,858
|✓
|Hezzl
|$0.583
|2,689
|✓
|Skype
|$0.583
|15,912
|✓
|Depop
|$0.583
|2,000+
|✓
|Stripe
|$0.583
|10,515
|✓
|Oldubil
|$0.583
|6,025
|✓
|GCash
|$0.583
|16,487
|✓
|Miravia
|$0.583
|10,054
|✓
|McDonalds
|$0.59
|3,227
|✓
|LightChat
|$0.595
|1,044
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.595
|7,179
|✓
|Kwai
|$0.618
|5,101
|✓
|BitClout
|$0.63
|1,000+
|✓
|32red
|$0.63
|2,608
|✓
|Keybase
|$0.642
|2,000+
|✓
|Alibaba
|$0.642
|2,000+
|✓
|СушиВёсла
|$0.648
|1,101
|✓
|fiverr
|$0.665
|1,910
|✓
|Justdating
|$0.665
|402
|✓
|premium.one
|$0.677
|2,956
|✓
|Zomato
|$0.7
|6,823
|✓
|CAIXA
|$0.712
|684
|✓
|MPL
|$0.712
|9,089
|✓
|Venmo
|$0.748
|3,104
|✓
|Rediffmail
|$0.759
|9,800
|✓
|Carousell
|$0.818
|1,000+
|✓
|OfferUp
|$0.853
|312
|✓
|RegRu
|$0.912
|10,548
|✓
|Blued
|$0.912
|2,202
|✓
|Paxful
|$0.912
|312
|✓
|Dundle
|$0.995
|8,399
|✓
|KuCoinPlay
|$1.006
|10,410
|✓
|Potato
|$1.018
|2,292
|✓
|PicPay
|$1.03
|6,526
|✓
|Lazada
|$1.042
|3,600
|✓
|Yemeksepeti
|$1.042
|3,353
|✓
|TradingView
|$1.053
|2,949
|✓
|1688
|$1.065
|4,274
|✓
|Hermes
|$1.077
|6,554
|✓
|GoFundMe
|$1.1
|3,225
|✓
|Glovo
|$1.112
|8,978
|✓
|Taobao
|$1.136
|6,147
|✓
|BlaBlaCar
|$1.159
|4,079
|✓
|Coinbase
|$1.171
|11,015
|✓
|Trendyol
|$1.183
|3,959
|✓
|Quipp
|$1.218
|9,757
|✓
|Truecaller
|$1.23
|4,050
|✓
|GG
|$1.23
|1,026
|✓
|Getir
|$1.253
|3,558
|✓
|Douyu
|$1.406
|5,663
|✓
|Eneba
|$1.442
|90
|✓
|cryptocom
|$1.471
|8,665
|✓
|Bilibili
|$1.5
|7,102
|✓
|Bazos
|$1.512
|814
|✓
|Tosla
|$1.559
|9,089
|✓
|Yubo
|$1.559
|2,202
|✓
|FarPost
|$1.571
|7,614
|✓
|Perfluence
|$1.571
|634
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$1.677
|6,900
|✓
|Leboncoin
|$1.677
|5,611
|✓
|KFC
|$1.759
|9,883
|✓
|Papara
|$2.03
|4,018
|✓
|1xBet
|$2.559
|4,790
|✓
|Dent
|$2.559
|4,778
|✓
|Badoo
|$2.559
|3,572
|✓
|Beget
|$2.559
|1,432
|✓
|DANA
|$2.559
|6,058
|✓
|Drom
|$2.559
|7,918
|✓
|4Fun
|$2.559
|4,396
|✓
|Monese
|$2.559
|4,280
|✓
|OVO
|$2.559
|6,174
|✓
|Paysafecard
|$2.559
|5,520
|✓
|Revolut
|$2.559
|1,170
|✓
|Stormgain
|$2.559
|3,310
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|4,500
|✓
|Zhihu
|$2.559
|5,150
|✓
|Mercari
|$2.559
|2,994
|✓
|EasyPay
|$2.559
|4,026
|✓
|Megogo
|$2.559
|4,378
|✓
|Oppo
|$2.559
|6,774
|✓
|DoorDash
|$2.559
|5,424
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.559
|9,469
|✓
|Sravni
|$2.559
|4,446
|✓
|Fruitz
|$2.559
|2,710
|✓
|Uplay
|$2.559
|252
|✓
|CloudChat
|$2.559
|6,040
|✓
|AVON
|$4.471
|1,879
|✓
رقم المكسيك مع الكود بمفتاح الاتصال +52
مفتاح الاتصال +52 يحدد أرقام المكسيك، وهي أرقام تُستأجر لاستخدام واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، وتقرأ رمز التحقق مباشرة على الموقع دون انتظار. أكثر خدمة يفعّلها المشترون عليها هي Instagram (Threads)، بينما تصل رسائل Airbnb, Netflix, PayPal بثقة عالية عبرها، وهذا يشمل خدمات ترفيه ودفع في آنٍ واحد. تغطي أرقام هذه الدولة 264 خدمة بأسعار تبدأ من $0.012، وتجاوزت عمليات التفعيل عليها 13,000+ خلال آخر ثلاثين يومًا.
المكسيك على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 13,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #17
- أرقام Multi-SMS لـ 241 خدمة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في المكسيك: Airbnb, Netflix, PayPal
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 40 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام المكسيك تبدأ بـ +52. رمز الدولة: MX.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر المكسيك — ابتداءً من $0.012.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات ارقام المكسيك مؤقتة اليومية
فتح حساب Instagram (Threads) ثانٍ بمعزل عن الرقم الأساسي، أو تجربة تسجيل جديد قبل اعتماده بشكل دائم، أو فصل تسجيلات العمل عن الاستخدام الشخصي: هذه أشيع الحالات التي يلجأ إليها مشترو أرقام هذه الدولة. وحين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة لخدمة معينة، الحل بسيط: راجع الخدمات الأعلى تسليمًا لكل دولة قبل الدفع؛ فعلى أرقام المكسيك تحديدًا تصل رسائل Airbnb, Netflix, PayPal بثقة أعلى من غيرها، وإذا كانت خدمتك من بينها فرقم مؤقت لاستقبال الرسائل من هذه الدولة تحديدًا هو الخيار المباشر.