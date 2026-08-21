رقم مؤقت من أوكرانيا مع الكود (+380)
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.18
|9,603
|✓
|Telegram
|$0.268
|9,152
|✓
|$0.45
|11,114
|✓
|$0.043
|12,395
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.03
|8,398
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.03
|8,812
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.09
|8,469
|✓
|Apple ID
|$0.11
|3,520
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.589
|7,662
|✓
|Bolt
|$0.217
|7,412
|✓
|Signal
|$0.036
|7,186
|✓
|eBay
|$0.114
|9,477
|✓
|Badoo
|$0.118
|6,980
|✓
|Discord
|$0.166
|9,504
|✓
|Steam
|$0.02
|6,940
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.029
|6,578
|✓
|BlaBlaCar
|$0.083
|2,711
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.1
|7,482
|✓
|$0.142
|10,809
|✓
|PayPal
|$0.177
|9,329
|✓
|Temu
|$0.255
|6,935
|✓
|Payoneer
|$0.4
|9,375
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|Revolut
|$1.025
|8,198
|✓
|Фотострана
|$0.004
|1,410
|✓
|WellF
|$0.005
|242
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,413
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|2,480
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|Shopee
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|Moneylion
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|Skout
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|Coinbase
|$0.006
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|Lazada
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|✓
|Careem
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|7,184
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|1,724
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|Burger King
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|DANA
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|Drom
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|Gojek
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|GroupMe
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|✓
|KFC
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|2,111
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|Kaggle
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|2,088
|✓
|Lenta
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|MTS CashBack
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|Mercari
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|Truecaller
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|1,413
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|Delivery Club
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|5,200
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|Netease
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|RedBook
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|2,235
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|Trip
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|Детский мир
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|Лэтуаль
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|Эльдорадо
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|Золотое Яблоко
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|1,603
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|FarPost
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|DoorDash
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|Taptap Send
|$0.006
|8,311
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|9,728
|✓
|Idealista
|$0.006
|7,134
|✓
|OfferUp
|$0.006
|2,310
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|Allegro
|$0.006
|1,102
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|eWallet
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|paycell
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|2,112
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|Lyft
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|Dostavista
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|3,811
|✓
|hily
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|1,413
|✓
|neftm
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|1,128
|✓
|Fotka
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|2,181
|✓
|Zilch
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|8,447
|✓
|Depop
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|2,650
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|IRCTC
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|noon
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|AGIBANK
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|Lotus
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|1,000+
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|Fruitz
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|Rush
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|kolesa.kz
|$0.006
|123
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|Swiggy
|$0.006
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|✓
|Grab
|$0.006
|7,722
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|IVI
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|5,975
|✓
|Weverse
|$0.006
|2,290
|✓
|Immowelt
|$0.006
|7,371
|✓
|Meesho
|$0.006
|2,165
|✓
|SamsungShop
|$0.006
|7,141
|✓
|Freelancer
|$0.006
|4,276
|✓
|AptekaRU
|$0.006
|978
|✓
|Carousell
|$0.006
|1,413
|✓
|Paytm
|$0.006
|762
|✓
|99acres
|$0.006
|1,185
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|1,413
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|1,413
|✓
|Linode
|$0.006
|7,302
|✓
|PicPay
|$0.006
|2,083
|✓
|Nextdoor
|$0.006
|2,152
|✓
|РСА
|$0.006
|1,965
|✓
|PaddyPower
|$0.006
|1,485
|✓
|Mercado
|$0.006
|1,413
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|6,413
|✓
|GCash
|$0.006
|10,600
|✓
|Glovo
|$0.006
|7,420
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|2,256
|✓
|RuTube
|$0.006
|1,585
|✓
|Лейка
|$0.006
|123
|✓
|Akulaku
|$0.006
|929
|✓
|Alchemy
|$0.006
|1,225
|✓
|All Access
|$0.006
|2,522
|✓
|Ankama
|$0.006
|2,520
|✓
|AstraPay
|$0.006
|1,387
|✓
|Autoru
|$0.006
|5,363
|✓
|Betano
|$0.006
|2,254
|✓
|BPJSTK
|$0.006
|1,213
|✓
|Brevo
|$0.006
|7,779
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|2,604
|✓
|CDEK
|$0.006
|2,450
|✓
|Cian
|$0.006
|123
|✓
|Cloud Manager
|$0.006
|3,864
|✓
|CMB
|$0.006
|778
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|2,770
|✓
|Feeld
|$0.006
|3,746
|✓
|Feels
|$0.006
|784
|✓
|Flowwow
|$0.006
|5,599
|✓
|FreeNow
|$0.006
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|✓
|Fups
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|735
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|Gett
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|1,413
|✓
|Gopuff
|$0.006
|2,453
|✓
|gpnbonus
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|2,548
|✓
|Grailed
|$0.006
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|✓
|Greggs
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|✓
|Greywoods
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|1,154
|✓
|Her
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|Ipsos iSay
|$0.006
|1,413
|✓
|KION
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|2,180
|✓
|LinkAja
|$0.006
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|Marktplaats
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|1,723
|✓
|Mera Gaon
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|8,662
|✓
|MotorkuX
|$0.006
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|✓
|Muzz
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|121
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|myboost
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|778
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|Neon
|$0.006
|830
|✓
|Next
|$0.006
|520
|✓
|Nubank
|$0.006
|829
|✓
|OneForma
|$0.006
|2,614
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|3,960
|✓
|Pockit
|$0.006
|2,438
|✓
|Rambler
|$0.006
|6,413
|✓
|Razer
|$0.006
|8,951
|✓
|Rebtel
|$0.006
|2,270
|✓
|Ryde
|$0.006
|1,112
|✓
|Shpock
|$0.006
|2,432
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|1,117
|✓
|TamTam
|$0.006
|1,827
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|2,935
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|1,413
|✓
|Vercel
|$0.006
|335
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|2,247
|✓
|Voi
|$0.006
|1,942
|✓
|WooPlus
|$0.006
|1,000+
|✓
|YouDo
|$0.006
|123
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|2,100
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|121
|✓
|Банки
|$0.006
|777
|✓
|БлинБери
|$0.006
|831
|✓
|Почта России
|$0.006
|915
|✓
|Профи
|$0.006
|2,099
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|7,142
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,023
|✓
|Artstation
|$0.006
|5,676
|✓
|IQOS
|$0.011
|2,311
|✓
|Twilio
|$0.011
|2,410
|✓
|Bazos
|$0.011
|2,741
|✓
|Klarna
|$0.011
|7,036
|✓
|Walmart
|$0.011
|4,423
|✓
|AOL
|$0.012
|8,984
|✓
|Yahoo Mail
|$0.015
|7,946
|✓
|imo
|$0.019
|8,308
|✓
|Proton Mail
|$0.02
|6,985
|✓
|Meta
|$0.02
|1,410
|✓
|NovaPoshta
|$0.02
|6,863
|✓
|Rozetka
|$0.02
|436
|✓
|GMX
|$0.02
|9,813
|✓
|Airbnb
|$0.024
|6,486
|✓
|Одноклассники
|$0.024
|7,420
|✓
|Deliveroo
|$0.027
|2,383
|✓
|Paysafecard
|$0.027
|2,594
|✓
|AVON
|$0.027
|4,372
|✓
|BotIm
|$0.028
|1,993
|✓
|OkCupid
|$0.029
|2,602
|✓
|Blizzard
|$0.03
|2,760
|✓
|DiDi
|$0.03
|2,011
|✓
|OLX
|$0.03
|8,020
|✓
|Snapchat
|$0.03
|6,489
|✓
|Яндекс
|$0.031
|8,084
|✓
|Zoho
|$0.036
|7,273
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|10,837
|✓
|Bumble
|$0.04
|11,171
|✓
|Uklon
|$0.04
|7,175
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
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|Swarail
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|1,000+
|Ludo24
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|$0.04
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|Saathi
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|1,000+
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|Marlboro
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|Cash App
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|SticPay
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|Consultant
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|米画师Mihuashi
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|Familia
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|GalaxyChat
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|✓
|AptekiPlus
|$0.055
|122
|✓
|PingCode
|$0.055
|122
|✓
|МирЗнакомств
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|122
|✓
|SellMonitor
|$0.055
|122
|✓
|Podeli
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|122
|✓
|LigaPro
|$0.055
|122
|✓
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|✓
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|122
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|2,066
|✓
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|5,122
|✓
|Grindr
|$0.075
|2,484
|✓
|foodpanda
|$0.079
|10,496
|✓
|Uber
|$0.079
|9,481
|✓
|Craigslist
|$0.079
|3,508
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,120
|✓
|Rapido
|$0.079
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|✓
|Ukrnet
|$0.08
|2,150
|✓
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|$0.084
|1,479
|✓
|Happn
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|✓
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|8,413
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|$1.283
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|UangMe
|$1.283
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|✓
|Zasilkovna
|$1.283
|122
|✓
|Oppo
|$1.471
|6,412
|✓
|Flipkart
|$1.471
|10,159
|✓
|GiraBank
|$1.471
|1,412
|✓
|PagSmile
|$1.471
|1,412
|✓
|CliQQ
|$1.471
|1,412
|✓
|Paxful
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|1,412
|✓
أرقام أوكرانيا وطريقة استقبال الكود
تغطي أرقام أوكرانيا 485 خدمة مختلفة، وهو ما يجعل رقم أوكرانيا مؤقت خيارا عمليا لمن يريد تفعيل حساب واحد دون شريحة اتصال محلية. يحمل الرقم مفتاح الدولة +380، وبعد اختيار الخدمة والدفع يظهر الكود مباشرة في صفحة الحساب حال وصوله كرسالة SMS، فيكفي رقم مؤقت لاستقبال الرسائل لإتمام عملية التحقق ثم الانتقال إلى استخدام الخدمة بشكل طبيعي. Viber هو الأكثر طلبا على هذه الأرقام، والأسعار تبدأ من $0.004 لكل تفعيل.
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أرقام أوكرانيا تبدأ بـ +380. رمز الدولة: UA.
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متى يفيدك رقم أوكرانيا للتفعيل
من يريد استقبال SMS أوكرانيا لفتح حساب Viber ثانٍ يستخدم هذه الأرقام دون الحاجة لبطاقة اتصال إضافية، وينطبق الأمر نفسه على من يسجل في خدمة جديدة للتجربة أو يفصل حساباته الشخصية عن أي نشاط آخر. وإن كان المشتري مترددا في اختيار الدولة المناسبة للخدمة التي يريدها، فأرقام أوكرانيا مؤقتة تحديدا تحقق أفضل استقبال مع TikTok (Douyin), Badoo, Bolt، وإذا لم تكن هذه هي الخدمة المطلوبة فالخطوة العملية هي مراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع قبل اختيار الرقم.