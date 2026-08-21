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تحديث الأسعار: أغسطس 21

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Yahoo
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6578 قطعة

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8812 قطعة

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AOL
8984 قطعة

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DiDi
2011 قطعة

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WeChat
10809 قطعة

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7186 قطعة

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الأرخص اليوم: WellF $0.005 GCash $0.006 Shopee $0.006 Trendyol $0.006

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$0.20 – $0.50 18
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Viber $0.18 9,603
Telegram $0.268 9,152
WhatsApp $0.45 11,114
Facebook $0.043 12,395
Instagram (Threads) $0.03 8,398
TikTok (Douyin) $0.03 8,812
Google (Gmail / YouTube) $0.09 8,469
Apple ID $0.11 3,520
أي خدمة أخرى $0.589 7,662
Bolt $0.217 7,412
Signal $0.036 7,186
eBay $0.114 9,477
Badoo $0.118 6,980
Discord $0.166 9,504
Steam $0.02 6,940
Alipay/Alibaba/1688 $0.029 6,578
BlaBlaCar $0.083 2,711
ChatGPT (OpenAI) $0.1 7,482
WeChat $0.142 10,809
PayPal $0.177 9,329
Temu $0.255 6,935
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Revolut $1.025 8,198
Фотострана $0.004 1,410
WellF $0.005 242
Kwai $0.006 1,413
GoogleVoice $0.006 2,480
Shopee $0.006 10,507
Moneylion $0.006 2,976
Skout $0.006 1,413
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Lazada $0.006 8,919
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Hopi $0.006 1,724
IFood $0.006 5,106
Hepsiburadacom $0.006 9,780
Dream11 $0.006 5,389
Yemeksepeti $0.006 5,063
Trendyol $0.006 10,285
Poshmark $0.006 8,357
Ашан $0.006 7,287
Beget $0.006 5,123
Burger King $0.006 1,413
DANA $0.006 1,956
dodopizza $0.006 123
Drom $0.006 4,927
ДругВокруг $0.006 2,242
Metro $0.006 2,259
Gojek $0.006 2,202
GroupMe $0.006 1,858
hh $0.006 3,968
KFC $0.006 2,111
Kaggle $0.006 2,088
Lenta $0.006 922
MTS CashBack $0.006 771
McDonalds $0.006 5,337
Monese $0.006 1,413
Магнит $0.006 8,620
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OVO $0.006 3,326
СпортМастер $0.006 669
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Самокат $0.006 2,016
Tokopedia $0.006 2,033
ВкусВилл $0.006 1,753
Wildberries $0.006 6,413
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Mercari $0.006 2,590
Юла $0.006 1,293
Truecaller $0.006 1,413
Delivery Club $0.006 5,200
Netease $0.006 2,229
RedBook $0.006 2,235
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Indomaret $0.006 4,024
Subito $0.006 5,297
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MEGA $0.006 2,580
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Детский мир $0.006 718
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Лейка $0.006 123
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Alchemy $0.006 1,225
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Cian $0.006 123
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Coca-Cola $0.006 2,770
Feeld $0.006 3,746
Feels $0.006 784
Flowwow $0.006 5,599
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Fups $0.006 735
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Gopuff $0.006 2,453
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Greggs $0.006 2,190
Greywoods $0.006 1,154
Her $0.006 1,150
Ipsos iSay $0.006 1,413
KION $0.006 2,180
LinkAja $0.006 1,497
Marktplaats $0.006 1,723
Mera Gaon $0.006 8,662
MotorkuX $0.006 2,383
Muzz $0.006 121
myboost $0.006 778
Neon $0.006 830
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Nubank $0.006 829
OneForma $0.006 2,614
PlayerAuctions $0.006 3,960
Pockit $0.006 2,438
Rambler $0.006 6,413
Razer $0.006 8,951
Rebtel $0.006 2,270
Ryde $0.006 1,112
Shpock $0.006 2,432
Spark Driver $0.006 1,117
TamTam $0.006 1,827
Tata Neu $0.006 2,935
TRUTH SOCIAL $0.006 1,413
Vercel $0.006 335
VFS GLOBAL $0.006 2,247
Voi $0.006 1,942
WooPlus $0.006 1,000+
YouDo $0.006 123
ZUS Coffee $0.006 2,100
Аптека Апрель $0.006 121
Банки $0.006 777
БлинБери $0.006 831
Почта России $0.006 915
Профи $0.006 2,099
СушиВёсла $0.006 7,142
Bjp $0.006 3,023
Artstation $0.006 5,676
IQOS $0.011 2,311
Twilio $0.011 2,410
Bazos $0.011 2,741
Klarna $0.011 7,036
Walmart $0.011 4,423
AOL $0.012 8,984
Yahoo Mail $0.015 7,946
imo $0.019 8,308
Proton Mail $0.02 6,985
Meta $0.02 1,410
NovaPoshta $0.02 6,863
Rozetka $0.02 436
GMX $0.02 9,813
Airbnb $0.024 6,486
Одноклассники $0.024 7,420
Deliveroo $0.027 2,383
Paysafecard $0.027 2,594
AVON $0.027 4,372
BotIm $0.028 1,993
OkCupid $0.029 2,602
Blizzard $0.03 2,760
DiDi $0.03 2,011
OLX $0.03 8,020
Snapchat $0.03 6,489
Яндекс $0.031 8,084
Zoho $0.036 7,273
X (Twitter) $0.039 10,837
Bumble $0.04 11,171
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CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 1,120
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,120
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Mamba, MeetMe $0.045 1,413
KuCoinPlay $0.045 6,412
Tosla $0.045 1,412
Gittigidiyor $0.045 1,412
Algida $0.045 1,412
Bykea $0.045 122
Roposo $0.045 122
irancell $0.045 122
Prom $0.048 7,271
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Около $0.052 122
Pinduoduo $0.052 749
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
4Fun $0.055 122
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RegRu $0.055 122
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Hermes $0.055 122
CallApp $0.055 122
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Ximalaya $0.055 122
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Marlboro $0.055 2
Sokolov $0.055 122
Cash App $0.055 122
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Familia $0.055 122
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SellMonitor $0.055 122
Podeli $0.055 122
LigaPro $0.055 122
Virgo $0.055 122
888casino $0.055 122
AdaKami $0.055 122
Kaya $0.055 122
FoodHub $0.055 122
IceCasino $0.055 5,122
Gemgala $0.055 122
MarketGuru $0.055 5,122
勇仕网络Ys4fun $0.055 122
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СберМегаМаркет $0.055 122
UU163 $0.055 122
Окей $0.055 122
AfreecaTV $0.055 122
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Flip $0.055 5,122
Friendtech $0.055 122
INDOBA $0.055 120
Lydia $0.055 120
Meitu $0.055 122
Miravia $0.055 122
Neocrypto $0.055 120
Ollis $0.055 122
PizzaHut $0.055 122
Prakerja $0.055 120
Prenagen Club $0.055 120
Royal Canin $0.055 120
tiketcom $0.055 120
Tuul $0.055 122
Uralairlines $0.055 122
Бери заряд $0.055 120
Город $0.055 5,120
ZaleyCash $0.055 122
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.058 7,484
Tencent QQ $0.058 1,485
Ubisoft $0.06 2,495
Naver $0.063 8,042
Netflix $0.063 9,130
Nike $0.063 9,138
Papara $0.063 7,566
Womply $0.064 2,000+
Ola $0.065 4,677
CommunityGaming $0.071 122
Tango $0.071 2,066
CollabAct $0.071 5,122
Grindr $0.075 2,484
foodpanda $0.079 10,496
Uber $0.079 9,481
Craigslist $0.079 3,508
PciPay $0.079 1,120
Rapido $0.079 120
Ukrnet $0.08 2,150
fiverr $0.084 1,479
Happn $0.09 1,485
KakaoTalk $0.093 8,413
JivoMart $0.093 6,220
Vinted $0.095 4,875
JDcom $0.095 1,413
Leboncoin $0.095 2,194
Amazon $0.096 11,462
Wolt $0.096 6,355
MPL $0.105 122
Magicbricks $0.105 122
Mewt $0.105 122
EarnEasy $0.105 122
Playerzpot $0.105 122
SBI Card $0.105 120
Servify $0.105 5,122
StockyDodo $0.105 120
Spincrush $0.105 2,000+
LINE $0.118 4,139
Douyu $0.118 1,412
Quipp $0.118 1,412
Dent $0.118 1,412
BitClout $0.118 2,412
HQ Trivia $0.118 1,412
Adidas $0.118 1,412
Getir $0.118 8,038
Zalo $0.118 2,413
GoFundMe $0.118 6,412
Avito $0.118 1,412
LightChat $0.118 1,412
PGbonus $0.118 1,412
Stormgain $0.118 1,412
Twitch $0.118 1,411
Weibo $0.118 2,428
Mail.ru $0.118 10,547
EasyPay $0.118 1,412
Hezzl $0.118 1,412
Ozon $0.118 2,579
BIGO LIVE $0.118 7,596
Baidu $0.118 5,152
Amasia $0.118 1,412
Clubhouse $0.118 5,399
Skype $0.118 1,413
Dundle $0.118 1,412
Citymobil $0.118 1,412
DewuPoison $0.118 1,412
Dominos Pizza $0.118 1,412
Faceit $0.118 1,412
Huya $0.118 1,413
Likee $0.118 1,412
Megogo $0.118 6,412
Okko $0.118 1,412
Xiaomi $0.118 6,413
Author24 $0.118 1,412
Nttgame $0.118 2,350
Wish $0.118 6,412
BIP $0.118 1,479
Yubo $0.118 1,412
WestStein $0.118 1,412
SneakersnStuff $0.118 1,412
Oldubil $0.118 4,908
Bukalapak $0.118 1,412
Aitu $0.118 1,412
PingPong $0.118 6,412
icq $0.118 1,412
AliExpress $0.118 7,170
Cathay $0.118 1,412
Uplay $0.118 6,412
CloudChat $0.118 1,412
Dosi $0.118 6,412
G2G $0.118 1,412
Keybase $0.118 1,412
Perfluence $0.118 1,412
Eyecon $0.118 1,412
Asda $0.118 1,412
CourseHero $0.118 1,412
Potato Chat $0.118 1,412
X5ID $0.118 2,428
GoogleChat $0.118 58
bet365 $0.135 8,117
Ticketmaster $0.142 10,486
Kleinanzeigen $0.142 72
myGLO $0.148 2,067
Paybis $0.153 194
Upwork $0.153 2,199
Astropay $0.165 2,128
Вконтакте $0.236 10,530
Michat $0.236 1,412
QIWl $0.236 1,292
FunPay $0.25 6,413
Bunq $0.25 9,903
Букмекерские $0.259 2,458
Claude (Anthropic) $0.259 8,764
Dhani $0.271 1,412
Google Messages $0.339 2,000+
Магнит.Маркет $0.359 122
Hinge $0.41 3,509
СберАптека $0.44 2,323
Eneba $0.48 4,550
Paysend $0.533 7,216
Oriflame $0.54 2,154
Foodora $0.55 2,455
Bilibili $0.589 1,183
TanTan $0.589 2,271
SHEIN $0.589 72
Alibaba $0.592 6,412
cryptocom $0.62 2,497
LinkedIn $0.685 10,350
MoMo $0.871 1,297
Yonogames $0.891 122
Yalla $1.087 3,266
Skroutz $1.283 122
Myntra $1.283 120
GyFTR $1.283 122
BeReal $1.283 122
Pocket52 $1.283 122
Iti $1.283 122
Probo $1.283 122
Bajaj Finserv $1.283 122
iPanelOnline $1.283 120
MTR Mobile $1.283 120
UangMe $1.283 122
Zasilkovna $1.283 122
Oppo $1.471 6,412
Flipkart $1.471 10,159
GiraBank $1.471 1,412
PagSmile $1.471 1,412
CliQQ $1.471 1,412
Paxful $1.471 1,412

أرقام أوكرانيا وطريقة استقبال الكود

تغطي أرقام أوكرانيا 485 خدمة مختلفة، وهو ما يجعل رقم أوكرانيا مؤقت خيارا عمليا لمن يريد تفعيل حساب واحد دون شريحة اتصال محلية. يحمل الرقم مفتاح الدولة +380، وبعد اختيار الخدمة والدفع يظهر الكود مباشرة في صفحة الحساب حال وصوله كرسالة SMS، فيكفي رقم مؤقت لاستقبال الرسائل لإتمام عملية التحقق ثم الانتقال إلى استخدام الخدمة بشكل طبيعي. Viber هو الأكثر طلبا على هذه الأرقام، والأسعار تبدأ من $0.004 لكل تفعيل.

أوكرانيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 4,100+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #34
  • اتجاه 7 أيام: +196%
  • أرقام Multi-SMS لـ 474 خدمة.
  • حتى 9 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في أوكرانيا: TikTok (Douyin), Badoo, Bolt
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 350 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أوكرانيا تبدأ بـ +380. رمز الدولة: UA.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أوكرانيا — ابتداءً من $0.004.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

متى يفيدك رقم أوكرانيا للتفعيل

من يريد استقبال SMS أوكرانيا لفتح حساب Viber ثانٍ يستخدم هذه الأرقام دون الحاجة لبطاقة اتصال إضافية، وينطبق الأمر نفسه على من يسجل في خدمة جديدة للتجربة أو يفصل حساباته الشخصية عن أي نشاط آخر. وإن كان المشتري مترددا في اختيار الدولة المناسبة للخدمة التي يريدها، فأرقام أوكرانيا مؤقتة تحديدا تحقق أفضل استقبال مع TikTok (Douyin), Badoo, Bolt، وإذا لم تكن هذه هي الخدمة المطلوبة فالخطوة العملية هي مراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع قبل اختيار الرقم.

الأسئلة الشائعة

من $0.004 إلى $1.471 — الوسيط $0.045 عبر 485 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

485 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), GCash ($0.006), Shopee ($0.006).

رمز الهاتف لدولة أوكرانيا هو +380. رمز الدولة: UA.

التحقق حسب الخدمة في أوكرانيا

رقم مؤقت لـ Apple ID $0.11 رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى $0.589 رقم وهمي لـ Bolt $0.217 رقم مؤقت لـ eBay $0.114 رقم وهمي لـ Badoo $0.118 رقم وهمي لـ Discord $0.166 رقم وهمي لـ BlaBlaCar $0.083 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.1 رقم وهمي لـ Temu $0.255 رقم وهمي لـ Payoneer $0.4 رقم وهمي لـ Revolut $1.025 رقم مؤقت لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ Razer $0.006 رقم وهمي لـ Lazada $0.006 رقم وهمي لـ Mera Gaon $0.006 رقم مؤقت لـ Zilch $0.006 رقم مؤقت لـ Poshmark $0.006 رقم مؤقت لـ Taptap Send $0.006 رقم مؤقت لـ Wink $0.006

دول شائعة أخرى

رقم سريلانكا مع الكود رقم البرتغال مع الكود رقم هونغ كونغ مع الكود رقم مصر مع الكود رقم كمبوديا مؤقت رقم الجزائر مع الكود رقم نيوزيلندا مؤقت رقم تركيا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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