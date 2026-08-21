رقم وهمي مؤقت لـ Bumble — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Bumble أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Bumble مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 160 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Bumble
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.052
$0.04
$0.05
$0.124
$0.041
$0.08
$0.04
$0.043
$0.121
$0.03
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Bumble تتراوح من $0.006 إلى $5.792 (المتوسط $0.6399، الوسيط $0.1045) في 160 دولة. أرقام Multi-SMS في 151 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|المملكة المتحدة
|$0.027
|250,074
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.05
|5,200
|✓
|إيطاليا
|$0.05
|341,040
|✓
|بولندا
|$0.04
|151,782
|✓
|البرازيل
|$0.02
|4,301
|✓
|ماليزيا
|$0.04
|204,130
|✓
|هولندا
|$0.04
|10,007
|✓
|ألمانيا
|$0.319
|10,293
|✓
|البرتغال
|$0.04
|8,578
|✓
|فرنسا
|$0.106
|118,440
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|3,421
|✓
|إندونيسيا
|$0.02
|177,526
|✓
|كندا
|$0.121
|5,136
|✓
|كولومبيا
|$0.03
|249,394
|✓
|بلجيكا
|$0.124
|555
|✓
|النمسا
|$0.236
|3,201
|✓
|نيوزيلندا
|$1.097
|29
|✓
|باكستان
|$0.006
|3,687
|✓
|زامبيا
|$0.006
|978
|✓
|الجزائر
|$0.006
|7,316
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|4,777
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|811
|✓
|أنغولا
|$0.006
|1,018
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,933
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|3,689
|✓
|نيبال
|$0.006
|3,687
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|2,877
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|4,688
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|1,931
|✓
|هندوراس
|$0.006
|3,687
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|104,804
|✓
|تونس
|$0.006
|4,807
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|692
|✓
|المغرب
|$0.006
|5,535
|✓
|أوغندا
|$0.006
|692
|✓
|مالاوي
|$0.006
|18
|✓
|غانا
|$0.006
|3,687
|✓
|كينيا
|$0.006
|3,729
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|3,687
|✓
|مالي
|$0.006
|1,326
|✓
|رواندا
|$0.006
|692
|✓
|السودان
|$0.006
|18
|✓
|بنين
|$0.006
|1,942
|✓
|اليمن
|$0.006
|930
|✓
|العراق
|$0.006
|3,188
|✓
|السنغال
|$0.006
|930
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|3,687
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,053
|✓
|الفلبين
|$0.006
|241,029
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|2,479
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|18
|✓
|تشاد
|$0.006
|471
|✓
|صربيا
|$0.006
|30
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,743
|✓
|جورجيا
|$0.006
|3,064
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|3,689
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|18
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|18
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|85
|✓
|غينيا
|$0.006
|247
|✓
|لبنان
|$0.006
|11,211
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|164
|✓
|تشيلي
|$0.02
|141,443
|✓
|أوكرانيا
|$0.04
|11,171
|✓
|فنزويلا
|$0.042
|18
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.048
|5
|✓
|رومانيا
|$0.058
|3,242
|✓
|السويد
|$0.059
|455
|✓
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.07
|1,000+
|السلفادور
|$0.07
|1,000+
|لاوس
|$0.07
|1,000+
|غينيا الاستوائية
|$0.07
|1,000+
|جنوب السودان
|$0.07
|1,000+
|جمهورية الدومينيكان
|$0.07
|1,000+
|جمهورية التشيك
|$0.07
|3,785
|✓
|أنتيغوا وبربودا
|$0.07
|1,000+
|سيراليون
|$0.07
|1,002
|✓
|جزر سليمان
|$0.07
|1,000+
|الدنمارك
|$0.08
|2,083
|✓
|اليونان
|$0.083
|15,909
|✓
|جامايكا
|$0.089
|405
|✓
|البحرين
|$0.089
|307
|✓
|كازاخستان
|$0.095
|7,487
|✓
|تايلاند
|$0.095
|4,000
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.1
|3,119
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.104
|120
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.104
|4
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.105
|50
|✓
|هونغ كونغ
|$0.111
|1,000+
|الهند
|$0.112
|2,745
|✓
|موريشيوس
|$0.112
|405
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.112
|437
|✓
|غواتيمالا
|$0.112
|405
|✓
|إستونيا
|$0.118
|3,520
|✓
|كرواتيا
|$0.118
|2,450
|✓
|غامبيا
|$0.124
|453
|✓
|بوتسوانا
|$0.136
|405
|✓
|غيانا
|$0.136
|388
|✓
|منغوليا
|$0.136
|505
|✓
|أذربيجان
|$0.183
|453
|✓
|لاتفيا
|$0.206
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.289
|388
|✓
|قبرص
|$0.312
|1,000+
|✓
|الجبل الأسود
|$0.324
|356
|✓
|فيتنام
|$0.33
|1,066
|✓
|جزر المالديف
|$0.336
|405
|✓
|بنغلاديش
|$0.35
|5,688
|✓
|المكسيك
|$0.35
|2,000+
|✓
|بنما
|$0.359
|372
|✓
|الكويت
|$0.359
|438
|✓
|نيكاراغوا
|$0.383
|453
|✓
|بيرو
|$0.406
|1,000+
|✓
|باراغواي
|$0.406
|453
|✓
|بوروندي
|$0.418
|685
|✓
|أستراليا
|$0.43
|9,659
|✓
|ليتوانيا
|$0.442
|2,000+
|✓
|فنلندا
|$0.448
|1,363
|✓
|توغو
|$0.505
|65
|✓
|بلغاريا
|$0.512
|4,272
|✓
|سريلانكا
|$0.528
|1
|✓
|النرويج
|$0.536
|481
|✓
|كوبا
|$0.536
|540
|✓
|ليبيريا
|$0.548
|801
|✓
|اليابان
|$0.589
|2,000+
|✓
|مصر
|$0.688
|5,534
|✓
|الغابون
|$0.959
|1,357
|✓
|الكونغو
|$0.959
|887
|✓
|موناكو
|$1.089
|432
|✓
|أيرلندا
|$1.112
|1,070
|✓
|الأردن
|$1.346
|18
|✓
|سنغافورة
|$2.118
|281
|✓
|ميانمار
|$2.384
|4,963
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$2.536
|234
|✓
|إيران
|$2.536
|234
|✓
|قطر
|$2.536
|396
|✓
|ريونيون
|$2.536
|270
|✓
|عُمان
|$2.536
|459
|✓
|بوتان
|$2.536
|378
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|396
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|342
|✓
|أروبا
|$2.536
|378
|✓
|أنغيلا
|$2.536
|378
|✓
|بليز
|$2.536
|396
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|378
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|360
|✓
|ماكاو
|$2.536
|396
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|396
|✓
|ليسوتو
|$2.559
|792
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|830
|✓
|النيجر
|$2.559
|792
|✓
|المجر
|$2.559
|900
|✓
|البوسنة والهرسك
|$2.559
|782
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|684
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|792
|✓
|غرينادا
|$2.559
|756
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|720
|✓
|إريتريا
|$2.559
|756
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$2.59
|5
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
|إسرائيل
|$5.792
|3,072
|✓
رقم Bumble المؤقت لاستقبال رمز التحقق
يتطلب Bumble عند التسجيل رمز تحقق مكوّن من ٦ أرقام يصل برسالة نصية، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ٦٠ ثانية عند التأخر. رقم مؤقت لـ Bumble من TigerSMS يفصل حساب التعارف عن رقم هاتفك الشخصي تماماً، فتُدخل الرقم عند التسجيل وتُكمل استقبال رمز التحقق مباشرة على الصفحة. الأسعار تبدأ من $0.006 وتغطي المنصة 160 دولة، وأكثر ما يُطلب رقم Bumble من المملكة المتحدة، بعدد تفعيلات تجاوز ٦١٠+ خلال الشهر الماضي.
Bumble على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 810+
- الترتيب حسب التفعيلات: #48
- أرقام Multi-SMS في 151 دولة.
- حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 1,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Bumble — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
كيفية استخدام رقم Bumble عملياً
كل رقم على TigerSMS يُستخدم لحساب Bumble واحد فقط، وهو ما يناسب فتح حساب إضافي منفصل عن الحساب الرئيسي، أو تجربة التطبيق قبل استخدام رقم شخصي، أو فصل حساب العمل عن الاستخدام الخاص دون خلط الإشعارات بين الطرفين. وإن بدا الحساب الجديد أقل ظهوراً بعد التسجيل مباشرة، فالخطوة العملية هي اختيار رقم وهمي لـ Bumble من نطاق أو دولة مختلفة عند المحاولة التالية بدلاً من تكرار الاختيار نفسه، فهذا يمنح الحساب بداية أنظف على المنصة منذ اللحظة الأولى.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $5.792 — الوسيط $0.1045 في 160 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
2.2M+ رقم في 160 دولة.