كيفية استخدام رقم Bumble عملياً

كل رقم على TigerSMS يُستخدم لحساب Bumble واحد فقط، وهو ما يناسب فتح حساب إضافي منفصل عن الحساب الرئيسي، أو تجربة التطبيق قبل استخدام رقم شخصي، أو فصل حساب العمل عن الاستخدام الخاص دون خلط الإشعارات بين الطرفين. وإن بدا الحساب الجديد أقل ظهوراً بعد التسجيل مباشرة، فالخطوة العملية هي اختيار رقم وهمي لـ Bumble من نطاق أو دولة مختلفة عند المحاولة التالية بدلاً من تكرار الاختيار نفسه، فهذا يمنح الحساب بداية أنظف على المنصة منذ اللحظة الأولى.