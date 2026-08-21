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رقم وهمي مؤقت لـ Bumble — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Bumble أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Bumble مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 160 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 160 دولة 2.2M+ رقم 810+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #48 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Bumble
2273943

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Bumble

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

المملكة المتحدة
أفضل تسليم
250074 قطعة

$0.052

ماليزيا
أفضل تسليم
204130 قطعة

$0.04

إيطاليا
أفضل تسليم
341040 قطعة

$0.05

بلجيكا
555 قطعة

$0.124

بولندا
151782 قطعة

$0.041

الولايات المتحدة
5200 قطعة

$0.08

البرتغال
8578 قطعة

$0.04

هولندا
10007 قطعة

$0.043

كندا
5136 قطعة

$0.121

كولومبيا
249394 قطعة

$0.03

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Bumble تتراوح من $0.006 إلى $5.792 (المتوسط $0.6399، الوسيط $0.1045) في 160 دولة. أرقام Multi-SMS في 151 دولة.

الأرخص اليوم: الفلبين $0.006 الأرجنتين $0.006 لبنان $0.006 الجزائر $0.006 المغرب $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 57
$0.05 – $0.20 40
$0.20 – $0.50 19
أكثر من $0.50 44
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
المملكة المتحدة $0.027 250,074
الولايات المتحدة $0.05 5,200
إيطاليا $0.05 341,040
بولندا $0.04 151,782
البرازيل $0.02 4,301
ماليزيا $0.04 204,130
هولندا $0.04 10,007
ألمانيا $0.319 10,293
البرتغال $0.04 8,578
فرنسا $0.106 118,440
إسبانيا $0.118 3,421
إندونيسيا $0.02 177,526
كندا $0.121 5,136
كولومبيا $0.03 249,394
بلجيكا $0.124 555
النمسا $0.236 3,201
نيوزيلندا $1.097 29
باكستان $0.006 3,687
زامبيا $0.006 978
الجزائر $0.006 7,316
إثيوبيا $0.006 4,777
موزمبيق $0.006 811
أنغولا $0.006 1,018
هايتي $0.006 1,933
زيمبابوي $0.006 3,689
نيبال $0.006 3,687
أوزبكستان $0.006 2,877
نيجيريا $0.006 4,688
تنزانيا $0.006 1,931
هندوراس $0.006 3,687
الأرجنتين $0.006 104,804
تونس $0.006 4,807
الإكوادور $0.006 692
المغرب $0.006 5,535
أوغندا $0.006 692
مالاوي $0.006 18
غانا $0.006 3,687
كينيا $0.006 3,729
قيرغيزستان $0.006 3,687
مالي $0.006 1,326
رواندا $0.006 692
السودان $0.006 18
بنين $0.006 1,942
اليمن $0.006 930
العراق $0.006 3,188
السنغال $0.006 930
كمبوديا $0.006 3,687
موريتانيا $0.006 1,053
الفلبين $0.006 241,029
أفغانستان $0.006 2,479
أرمينيا $0.006 18
تشاد $0.006 471
صربيا $0.006 30
مدغشقر $0.006 1,743
جورجيا $0.006 3,064
بوليفيا $0.006 3,689
طاجيكستان $0.006 18
ألبانيا $0.006 18
سلوفينيا $0.006 85
غينيا $0.006 247
لبنان $0.006 11,211
الكاميرون $0.012 164
تشيلي $0.02 141,443
أوكرانيا $0.04 11,171
فنزويلا $0.042 18
جنوب أفريقيا $0.048 5
رومانيا $0.058 3,242
السويد $0.059 455
الكونغو (الديمقراطية) $0.07 1,000+
السلفادور $0.07 1,000+
لاوس $0.07 1,000+
غينيا الاستوائية $0.07 1,000+
جنوب السودان $0.07 1,000+
جمهورية الدومينيكان $0.07 1,000+
جمهورية التشيك $0.07 3,785
أنتيغوا وبربودا $0.07 1,000+
سيراليون $0.07 1,002
جزر سليمان $0.07 1,000+
الدنمارك $0.08 2,083
اليونان $0.083 15,909
جامايكا $0.089 405
البحرين $0.089 307
كازاخستان $0.095 7,487
تايلاند $0.095 4,000
جمهورية مولدوفا $0.1 3,119
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.104 120
الجمهورية العربية السورية $0.104 4
بوركينا فاسو $0.105 50
هونغ كونغ $0.111 1,000+
الهند $0.112 2,745
موريشيوس $0.112 405
لوكسمبورغ $0.112 437
غواتيمالا $0.112 405
إستونيا $0.118 3,520
كرواتيا $0.118 2,450
غامبيا $0.124 453
بوتسوانا $0.136 405
غيانا $0.136 388
منغوليا $0.136 505
أذربيجان $0.183 453
لاتفيا $0.206 2,000+
بربادوس $0.289 388
قبرص $0.312 1,000+
الجبل الأسود $0.324 356
فيتنام $0.33 1,066
جزر المالديف $0.336 405
بنغلاديش $0.35 5,688
المكسيك $0.35 2,000+
بنما $0.359 372
الكويت $0.359 438
نيكاراغوا $0.383 453
بيرو $0.406 1,000+
باراغواي $0.406 453
بوروندي $0.418 685
أستراليا $0.43 9,659
ليتوانيا $0.442 2,000+
فنلندا $0.448 1,363
توغو $0.505 65
بلغاريا $0.512 4,272
سريلانكا $0.528 1
النرويج $0.536 481
كوبا $0.536 540
ليبيريا $0.548 801
اليابان $0.589 2,000+
مصر $0.688 5,534
الغابون $0.959 1,357
الكونغو $0.959 887
موناكو $1.089 432
أيرلندا $1.112 1,070
الأردن $1.346 18
سنغافورة $2.118 281
ميانمار $2.384 4,963
بابوا غينيا الجديدة $2.536 234
إيران $2.536 234
قطر $2.536 396
ريونيون $2.536 270
عُمان $2.536 459
بوتان $2.536 378
جيبوتي $2.536 396
بروناي دار السلام $2.536 342
أروبا $2.536 378
أنغيلا $2.536 378
بليز $2.536 396
مونتسيرات $2.536 378
دومينيكا $2.536 360
ماكاو $2.536 396
آيسلندا $2.536 396
ليسوتو $2.559 792
بيلاروسيا $2.559 830
النيجر $2.559 792
المجر $2.559 900
البوسنة والهرسك $2.559 782
غوادلوب $2.559 684
جزر البهاما $2.559 792
غرينادا $2.559 756
جزر القمر $2.559 720
إريتريا $2.559 756
جمهورية أفريقيا الوسطى $2.59 5
سلوفاكيا $3.635 3
إسرائيل $5.792 3,072

رقم Bumble المؤقت لاستقبال رمز التحقق

يتطلب Bumble عند التسجيل رمز تحقق مكوّن من ٦ أرقام يصل برسالة نصية، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ٦٠ ثانية عند التأخر. رقم مؤقت لـ Bumble من TigerSMS يفصل حساب التعارف عن رقم هاتفك الشخصي تماماً، فتُدخل الرقم عند التسجيل وتُكمل استقبال رمز التحقق مباشرة على الصفحة. الأسعار تبدأ من $0.006 وتغطي المنصة 160 دولة، وأكثر ما يُطلب رقم Bumble من المملكة المتحدة، بعدد تفعيلات تجاوز ٦١٠+ خلال الشهر الماضي.

Bumble على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 810+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #48
  • أرقام Multi-SMS في 151 دولة.
  • حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 1,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Bumble — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

كيفية استخدام رقم Bumble عملياً

كل رقم على TigerSMS يُستخدم لحساب Bumble واحد فقط، وهو ما يناسب فتح حساب إضافي منفصل عن الحساب الرئيسي، أو تجربة التطبيق قبل استخدام رقم شخصي، أو فصل حساب العمل عن الاستخدام الخاص دون خلط الإشعارات بين الطرفين. وإن بدا الحساب الجديد أقل ظهوراً بعد التسجيل مباشرة، فالخطوة العملية هي اختيار رقم وهمي لـ Bumble من نطاق أو دولة مختلفة عند المحاولة التالية بدلاً من تكرار الاختيار نفسه، فهذا يمنح الحساب بداية أنظف على المنصة منذ اللحظة الأولى.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $5.792 — الوسيط $0.1045 في 160 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Philippines ($0.006), Argentinas ($0.006), Lebanon ($0.006)

2.2M+ رقم في 160 دولة.

رقم Bumble حسب الدولة

رقم البرازيل مؤقت $0.02 رقم ألمانيا مؤقت $0.319 رقم فرنسا مؤقت $0.106 رقم إسبانيا مع الكود $0.118 رقم إندونيسيا مع الكود $0.02 رقم النمسا مؤقت $0.236 رقم نيوزيلندا مؤقت $1.097 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم إثيوبيا مؤقت $0.006 رقم نيجيريا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم زيمبابوي مع الكود $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم نيبال مع الكود $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006

شائع إلى جانب Bumble

Hinge رقم وهمي لـ Hinge Badoo رقم مؤقت لـ Badoo Grindr رقم وهمي لـ Grindr Airbnb رقم وهمي لـ Airbnb Familia رقم وهمي لـ Familia Klarna رقم وهمي لـ Klarna ChatGPT (OpenAI) رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) Viber رقم مؤقت لـ Viber

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