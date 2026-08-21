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رقم مؤقت من بوتسوانا مع الكود (+267)

أرقام بوتسوانا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من بوتسوانا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 229 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 229 خدمة 360K+ رقم 5,200+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #29 +267 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في بوتسوانا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
5008 قطعة

$0.061

Telegram
12797 قطعة

$0.318

facebook
1000 قطعة

$0.048

Whatsapp
5006 قطعة

$0.302

Amazon
7006 قطعة

$0.09

Walmart
5006 قطعة

$0.071

1688
291 قطعة

$0.183

1хbet
684 قطعة

$2.56

32red
1044 قطعة

$1.106

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
574 قطعة

$0.101

99app
360 قطعة

$0.113

AOL
2000 قطعة

$0.36

Adidas
1001 قطعة

$0.359

Airbnb
2000 قطعة

$0.854

Akudo
288 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.384

Algida
360 قطعة

$0.113

AliExpress
6538 قطعة

$1.544

Alibaba
6346 قطعة

$0.642

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في بوتسوانا يكلف من $0.04 إلى $2.63 (المتوسط $0.6674، الوسيط $0.312) عبر 229 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 194 خدمة.

الأرخص اليوم: Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04 CoinFantasy $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 12
$0.05 – $0.20 83
$0.20 – $0.50 42
أكثر من $0.50 92
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.088 7,006
Telegram $0.31 12,797
WhatsApp $0.3 5,006
Instagram (Threads) $0.045 5,008
Facebook $0.048 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.087 1,000+
TikTok (Douyin) $0.112 1,993
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 3,000
Nike $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
Kwai $0.065 437
Dream11 $0.07 2,864
Subito $0.071 1,004
JivoMart $0.071 3,004
Walmart $0.071 5,006
Zupee $0.077 291
PciPay $0.079 1,000+
LightChat $0.089 243
Flipkart $0.089 3,000
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
GoogleVoice $0.1 2,000+
LoveLocal $0.1 417
My11Circle $0.1 469
CommunityGaming $0.1 730
DewuPoison $0.1 180
iQIYI $0.1 432
IQOS $0.1 730
Likee $0.1 730
Taikang $0.1 180
TenChat $0.1 396
Ximalaya $0.1 360
WinzoGame $0.1 324
Coindcx $0.1 522
Swiggy $0.1 1,148
IVI $0.1 216
Meesho $0.1 835
99acres $0.1 574
BLIBLI $0.1 252
Linode $0.1 648
EscapeFromTarkov $0.1 216
Pinduoduo $0.1 396
eBay $0.102 4,000
Spincrush $0.105 2,000+
Betano $0.106 4
Google Messages $0.106 2,004
my jio $0.106 1,000+
99app $0.112 360
Citymobil $0.112 432
Huya $0.112 2,310
MEGA $0.112 468
IRCTC $0.112 792
Akudo $0.112 288
Algida $0.112 360
Rush $0.112 288
MobiKwik $0.112 288
Temu $0.112 864
Poshmark $0.124 405
Gojek $0.124 437
PGbonus $0.124 324
Signal $0.124 510
KuCoinPlay $0.124 243
Baidu $0.124 9,804
Viber $0.133 2,002
X (Twitter) $0.133 1,000+
LINE $0.136 2
TradingView $0.136 324
Bumble $0.136 405
Naver $0.14 2,002
PayPal $0.14 1,000+
Metro $0.159 324
Hezzl $0.159 324
Uber $0.161 1,000+
Papara $0.161 2,002
Hinge $0.17 1,000+
Vinted $0.173 3,002
Apple ID $0.176 4,395
1688 $0.183 291
Mail.ru $0.183 90
TanTan $0.183 356
Grab $0.183 2,000+
foodpanda $0.189 1,002
Paytm $0.195 360
Вконтакте $0.196 2,004
GroupMe $0.206 340
Hermes $0.206 194
kolesa.kz $0.206 8
KakaoTalk $0.216 4,000
BitClout $0.218 356
Dundle $0.218 388
Netflix $0.222 10,945
ChatGPT (OpenAI) $0.237 4,001
noon $0.265 2,000+
Justdating $0.265 98
Şikayet var $0.265 8
Discord $0.277 2,000+
Weibo $0.277 8,148
MPL $0.289 8
Zomato $0.3 291
Happn $0.3 3,644
imo $0.312 2,000+
Clubhouse $0.312 1,148
Rediffmail $0.312 144
Michat $0.324 2,000+
Carousell $0.336 98
Yahoo Mail $0.348 2,000+
OfferUp $0.348 8
AOL $0.359 2,000+
Adidas $0.359 1,001
Deliveroo $0.371 2,000+
Delivery Club $0.371 432
Blued $0.371 8
Paxful $0.371 8
Rambler $0.371 216
Akulaku $0.383 288
Bolt $0.406 2,000+
Potato $0.418 98
OkCupid $0.442 10,374
Trip $0.453 417
Wish $0.453 2,000+
Blizzard $0.489 2,000+
Craigslist $0.489 2,000+
Grindr $0.489 2,000+
Snapchat $0.489 2,000+
Ozon $0.5 8
Steam $0.512 2,000+
McDonalds $0.512 2,000+
LinkedIn $0.512 2,000+
RedBook $0.512 370
Zalo $0.524 1,000+
OLX $0.524 2,000+
Skout $0.548 2,000+
GG $0.548 144
Alipay/Alibaba/1688 $0.559 2,000+
Getir $0.559 6,395
Wildberries $0.559 98
Одноклассники $0.559 90
OffGamers $0.559 2,000+
icq $0.559 2,000+
Ticketmaster $0.583 7,112
HQ Trivia $0.595 10,941
Zoho $0.63 2,000+
hily $0.63 2,000+
Alibaba $0.642 6,346
Tosla $0.653 8
Nttgame $0.653 2,000+
Yubo $0.653 8
Eneba $0.653 90
Keybase $0.7 3,700
Dent $0.748 2,000+
Shopee $0.771 2,000+
RegRu $0.771 432
Wolt $0.771 2,000+
CAIXA $0.795 648
Careem $0.806 9,091
Airbnb $0.853 2,000+
Coinbase $0.853 1,008
BlaBlaCar $0.936 2,417
JDcom $0.936 1,068
أي خدمة أخرى $0.983 1,936
Tango $0.995 1,246
Lazada $1.006 2,254
IFood $1.006 843
Douyu $1.042 783
Taobao $1.065 1,396
32red $1.077 1,044
premium.one $1.077 835
Hepsiburadacom $1.089 933
Trendyol $1.1 1,764
МВидео $1.112 775
Quipp $1.136 1,096
Proton Mail $1.148 1,578
fiverr $1.148 2,135
Yemeksepeti $1.159 1,851
PicPay $1.159 208
Truecaller $1.183 2,484
DiDi $1.23 2,000+
Glovo $1.23 999
Wise $1.242 468
CourseHero $1.242 216
Mamba, MeetMe $1.265 1,052
GoFundMe $1.312 6,457
Twilio $1.312 756
KFC $1.336 821
AliExpress $1.453 6,538
FarPost $1.63 2,336
Leboncoin $1.712 4,035
Skype $1.736 720
Payoneer $1.959 504
1xBet $2.559 684
Badoo $2.559 864
Beget $2.559 252
DANA $2.559 504
Drom $2.559 3,244
4Fun $2.559 144
Monese $2.559 720
OVO $2.559 468
Paysafecard $2.559 504
Revolut $2.559 540
Stormgain $2.559 504
Tokopedia $2.559 468
Zhihu $2.559 288
Bilibili $2.559 468
Venmo $2.559 396
Mercari $2.559 468
EasyPay $2.559 576
Megogo $2.559 576
urent/jet/RuSharing $2.559 432
Oppo $2.559 252
DoorDash $2.559 648
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 1,968
Uplay $2.559 252
CloudChat $2.559 288
Perfluence $2.559 396
WeChat $2.63 2,000+

بوتسوانا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5,200+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #29
  • أرقام Multi-SMS لـ 194 خدمة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في بوتسوانا: Telegram, WhatsApp, Amazon
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 31 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام بوتسوانا تبدأ بـ +267. رمز الدولة: BW.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر بوتسوانا — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $2.63 — الوسيط $0.312 عبر 229 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

229 خدمة اليوم، بما في ذلك Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة بوتسوانا هو +267. رمز الدولة: BW.

التحقق حسب الخدمة في بوتسوانا

رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) $0.087 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.112 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Nike $0.064 رقم وهمي لـ Kwai $0.065 رقم وهمي لـ Dream11 $0.07 رقم وهمي لـ JivoMart $0.071 رقم مؤقت لـ Subito $0.071 رقم مؤقت لـ Zupee $0.077 رقم وهمي لـ PciPay $0.079

دول شائعة أخرى

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