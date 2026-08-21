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رقم وهمي مؤقت لـ Astropay — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Astropay أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Astropay مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 86 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 86 دولة 320K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Astropay
321095

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Astropay

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

هولندا
أفضل تسليم
9823 قطعة

$0.053

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
4166 قطعة

$0.526

إندونيسيا
أفضل تسليم
15524 قطعة

$0.104

الأرجنتين
18338 قطعة

$1.02

البرازيل
2414 قطعة

$0.147

الفلبين
4128 قطعة

$0.19

المملكة المتحدة
107871 قطعة

$0.112

تايلاند
2977 قطعة

$0.19

جنوب أفريقيا
3 قطعة

$0.18

كندا
1136 قطعة

$0.127

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Astropay تتراوح من $0.006 إلى $3.337 (المتوسط $0.151، الوسيط $0.035) في 86 دولة. أرخص من 71% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 86 دولة.

الأرخص اليوم: كازاخستان $0.006 ماليزيا $0.006 بولندا $0.006 كينيا $0.006 قيرغيزستان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 44
$0.05 – $0.20 25
$0.20 – $0.50 13
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
هولندا $0.053 9,823
باكستان $0.006 716
بنغلاديش $0.006 716
الجزائر $0.006 2,345
إثيوبيا $0.006 806
موزمبيق $0.006 402
أنغولا $0.006 6
هايتي $0.006 5
فيتنام $0.006 28
نيبال $0.006 716
أوزبكستان $0.006 1,468
نيجيريا $0.006 717
فرنسا $0.006 2,034
تنزانيا $0.006 522
هندوراس $0.006 716
تونس $0.006 836
المغرب $0.006 1,639
أوغندا $0.006 323
مالاوي $0.006 6
غانا $0.006 716
كينيا $0.006 4,450
فنزويلا $0.006 6
كازاخستان $0.006 7,871
قيرغيزستان $0.006 2,716
بلغاريا $0.006 1,949
مالي $0.006 179
جمهورية مولدوفا $0.006 196
اليمن $0.006 481
العراق $0.006 1,819
السنغال $0.006 481
بولندا $0.006 4,519
ماليزيا $0.006 6,524
كمبوديا $0.006 716
صربيا $0.006 5
مدغشقر $0.006 374
اليونان $0.006 983
جورجيا $0.006 89
بوليفيا $0.006 718
طاجيكستان $0.006 6
ألبانيا $0.006 6
غينيا $0.006 157
لبنان $0.006 740
النمسا $0.006 1,013
إندونيسيا $0.03 15,524
تشيلي $0.04 24,929
المملكة المتحدة $0.08 107,871
كندا $0.1 1,136
ميانمار $0.104 3,633
البرازيل $0.116 2,414
إسرائيل $0.153 2,155
إسبانيا $0.153 1,092
بلجيكا $0.153 615
البرتغال $0.153 3,063
أيرلندا $0.153 175
إستونيا $0.153 356
جمهورية التشيك $0.153 1,432
رومانيا $0.153 323
السويد $0.153 393
كرواتيا $0.153 1,316
أستراليا $0.159 4,537
أوكرانيا $0.165 2,128
كولومبيا $0.17 25,630
جنوب أفريقيا $0.18 3
البوسنة والهرسك $0.183 21
مصر $0.19 757
تايلاند $0.19 2,977
الفلبين $0.19 4,128
سريلانكا $0.192 1
الكاميرون $0.199 22
إيطاليا $0.202 13,588
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.231 5
منغوليا $0.232 36
توغو $0.242 65
الكويت $0.242 1
سويسرا $0.249 6
فنلندا $0.265 4
إيران $0.268 6
الأردن $0.268 6
النرويج $0.268 5
سلوفاكيا $0.268 3
ألمانيا $0.32 16,399
الدنمارك $0.359 268
الولايات المتحدة $0.51 4,166
بيرو $0.583 1,000+
الأرجنتين $1.02 18,338
نيوزيلندا $3.337 30

Astropay على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS في 86 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Netherlands): تم تسليم 23 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Astropay — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.337 — الوسيط $0.035 في 86 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Kazakhstan ($0.006), Malaysia ($0.006), Poland ($0.006)

320K+ رقم في 86 دولة.

رقم Astropay حسب الدولة

رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم فرنسا مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم النمسا مع الكود $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006

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