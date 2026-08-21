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أسعار أرقام Astropay تتراوح من $0.006 إلى $3.337 (المتوسط $0.151 ، الوسيط $0.035 ) في 86 دولة. أرخص من 71 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 86 دولة.