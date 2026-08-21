رقم مؤقت من الولايات المتحدة (افتراضية) مع الكود (+1)
أرقام الولايات المتحدة (افتراضية) مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الولايات المتحدة (افتراضية) واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 29 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في الولايات المتحدة (افتراضية)
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.32
$0.4
$0.116
$0.165
$0.079
$0.039
$0.055
$0.436
$0.071
$0.22
$0.22
$0.039
$0.062
$0.168
$0.064
$0.064
$0.064
$0.064
$0.079
$0.076
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الولايات المتحدة (افتراضية) يكلف من $0.039 إلى $0.4 (المتوسط $0.081، الوسيط $0.064) عبر 29 خدمة. أرخص من 84% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Telegram
|$0.32
|2,000+
|$0.4
|3,000
|TikTok (Douyin)
|$0.116
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.039
|1,000+
|Viber
|$0.039
|2,000+
|$0.039
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.039
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.039
|1,000+
|Вконтакте
|$0.044
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|1,000+
|Discord
|$0.055
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.062
|1,000+
|Naver
|$0.064
|1,000+
|LINE
|$0.064
|1,000+
|Netflix
|$0.064
|1,000+
|Nike
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|Google Messages
|$0.071
|1,000+
|eBay
|$0.079
|1,000+
|foodpanda
|$0.079
|1,000+
|Uber
|$0.079
|1,000+
|Amazon
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
الولايات المتحدة (افتراضية) على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 470+
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في الولايات المتحدة (افتراضية): Telegram, WhatsApp, TikTok (Douyin)
- الأكثر شراءً: Telegram
- 26 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام الولايات المتحدة (افتراضية) تبدأ بـ +1. رمز الدولة: UV.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر الولايات المتحدة (افتراضية) — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $0.4 — الوسيط $0.064 عبر 29 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة الولايات المتحدة (افتراضية) هو +1. رمز الدولة: UV.