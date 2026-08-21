AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من ألبانيا مع الكود (+355)

أرقام ألبانيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من ألبانيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 263 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 263 خدمة 210K+ رقم 130+ تفعيل خلال 30 يوماً +355 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

ألبانيا
213142

قطعة

أفضل 20 خدمة في ألبانيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Naver
3007 قطعة

$0.14

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.09

Whatsapp
3001 قطعة

$0.29

Amazon
3000 قطعة

$0.16

Alipay/Alibaba/1688
1001 قطعة

$0.104

TikTok/Douyin
2000 قطعة

$0.12

WeChat
2024 قطعة

$0.006

Any other
613 قطعة

$0.69

99app
334 قطعة

$0.008

AliExpress
9682 قطعة

$0.234

Walmart
1009 قطعة

$0.008

163СOM
1 قطعة

$0.006

1688
615 قطعة

$2.536

1хbet
360 قطعة

$2.536

32red
340 قطعة

$0.336

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
236 قطعة

$0.063

AOL
1022 قطعة

$0.214

Adidas
486 قطعة

$0.206

Airbnb
1000 قطعة

$0.983

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في ألبانيا يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.1785، الوسيط $0.006) عبر 263 خدمة. أرخص من 61% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 247 خدمة.

الأرخص اليوم: Happn $0.006 AliExpress $0.006 Truecaller $0.006 Getir $0.006 Baidu $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 184
$0.05 – $0.20 35
$0.20 – $0.50 23
أكثر من $0.50 21
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.09 3,000
WhatsApp $0.29 3,001
Viber $0.1 1,000+
TikTok (Douyin) $0.12 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.09 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.324 2,407
Instagram (Threads) $0.173 2,000+
PayPal $0.877 2,006
KakaoTalk $0.006 2,002
Kwai $0.006 1,004
LINE $0.006 1,002
Steam $0.006 1,005
Blizzard $0.006 1,013
GoogleVoice $0.006 1,010
foodpanda $0.006 2,042
Yahoo Mail $0.006 1,006
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 1,001
Craigslist $0.006 1,011
Shopee $0.006 2,034
Moneylion $0.006 7
Tencent QQ $0.006 9
Zomato $0.006 320
Yalla $0.006 5
Skout $0.006 1,001
Coinbase $0.006 1,505
AOL $0.006 1,022
Lazada $0.006 1,543
Deliveroo $0.006 1,010
Careem $0.006 1,007
DiDi $0.006 1,005
Astropay $0.006 6
Getir $0.006 7,015
WeChat $0.006 2,024
Hopi $0.006 1
IFood $0.006 2,334
Zalo $0.006 2,001
Hepsiburadacom $0.006 344
Dream11 $0.006 1,469
Yemeksepeti $0.006 25
Trendyol $0.006 437
Poshmark $0.006 1,440
BlaBlaCar $0.006 1,474
Badoo $0.006 463
Beget $0.006 137
Burger King $0.006 5
DANA $0.006 271
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 503
Metro $0.006 352
Grindr $0.006 1,032
Gojek $0.006 464
GroupMe $0.006 365
KFC $0.006 303
McDonalds $0.006 1,023
Monese $0.006 379
OkCupid $0.006 408
OVO $0.006 318
OLX $0.006 1,038
Paysafecard $0.006 290
Proton Mail $0.006 724
Payoneer $0.006 42
Revolut $0.006 311
СпортМастер $0.006 10
Signal $0.006 1,511
Самокат $0.006 7
Tokopedia $0.006 267
Wildberries $0.006 91
Яндекс $0.006 27
Zhihu $0.006 145
Weibo $0.006 1,012
Bilibili $0.006 272
Venmo $0.006 1,290
Mercari $0.006 253
Mail.ru $0.006 126
Одноклассники $0.006 101
Mamba, MeetMe $0.006 127
LinkedIn $0.006 1,015
Truecaller $0.006 9,284
Ozon $0.006 11
Bolt $0.006 1,009
Delivery Club $0.006 304
Ola $0.006 13
Ticketmaster $0.006 1,033
BIGO LIVE $0.006 25
Baidu $0.006 3,038
Clubhouse $0.006 448
RedBook $0.006 383
Skype $0.006 379
99app $0.006 334
Hinge $0.006 22
Indomaret $0.006 7
Subito $0.006 7
Bumble $0.006 1,453
TanTan $0.006 388
fiverr $0.006 487
CAIXA $0.006 291
Happn $0.006 9,779
My11Circle $0.006 196
IQOS $0.006 287
JDcom $0.006 1
Joyride $0.006 27
MEGA $0.006 272
Tango $0.006 1,003
TenChat $0.006 288
Trip $0.006 145
Twilio $0.006 400
urent/jet/RuSharing $0.006 235
Wise $0.006 253
Zoho $0.006 1,001
Zupee $0.006 1,336
FarPost $0.006 113
DoorDash $0.006 355
Ininal $0.006 1
WinzoGame $0.006 1,257
bet365 $0.006 39
Nttgame $0.006 1,001
OfferUp $0.006 12
Allegro $0.006 11
paycell $0.006 3
163СOM $0.006 1
OffGamers $0.006 1,001
Lyft $0.006 6
hily $0.006 1,001
Wolt $0.006 1,001
Depop $0.006 41
Flipkart $0.006 6
IRCTC $0.006 2,445
noon $0.006 1,011
Lotus $0.006 3
GG $0.006 137
Justdating $0.006 98
Sravni $0.006 118
Oldubil $0.006 21
SoulApp $0.006 42
Fruitz $0.006 181
Foody $0.006 16
Rush $0.006 196
kolesa.kz $0.006 1
Swiggy $0.006 808
Grab $0.006 1,016
IVI $0.006 109
AliExpress $0.006 9,682
Meesho $0.006 307
Freelancer $0.006 23
Carousell $0.006 91
Paytm $0.006 211
99acres $0.006 236
Şikayet var $0.006 1
BLIBLI $0.006 151
Linode $0.006 355
PicPay $0.006 77
Temu $0.006 461
Leboncoin $0.006 355
Mercado $0.006 9
Rediffmail $0.006 127
GCash $0.006 23
Glovo $0.006 334
EscapeFromTarkov $0.006 143
Akulaku $0.006 171
Betano $0.006 3
Claude (Anthropic) $0.006 31
Coca-Cola $0.006 30
FreeNow $0.006 21
Fups $0.006 7
Gett $0.006 1
Grailed $0.006 1
Her $0.006 10
JivoMart $0.006 27
Klarna $0.006 3
Marktplaats $0.006 1
Paysend $0.006 8
Pinduoduo $0.006 223
PlayerAuctions $0.006 33
Rambler $0.006 109
Razer $0.006 14
Rebtel $0.006 5
Shpock $0.006 8
TamTam $0.006 1
Tata Neu $0.006 33
Ubisoft $0.006 11
Upwork $0.006 1
Walmart $0.006 1,009
Bjp $0.006 18
Foodora $0.011 10
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
LoveLocal $0.089 307
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 513
DewuPoison $0.089 108
Huya $0.089 180
iQIYI $0.089 234
Likee $0.089 270
Ximalaya $0.089 198
Coindcx $0.089 162
Algida $0.089 198
MobiKwik $0.089 162
CourseHero $0.089 126
eBay $0.09 2,004
X (Twitter) $0.09 1,039
Discord $0.1 1
Spincrush $0.105 1,000+
LightChat $0.112 259
PGbonus $0.112 340
TradingView $0.112 340
Hezzl $0.112 340
KuCoinPlay $0.124 259
Uber $0.126 1,000+
Naver $0.14 3,007
Facebook $0.15 4,000
HQ Trivia $0.159 252
Hermes $0.183 210
Adidas $0.206 486
Apple ID $0.23 1,000+
Taobao $0.242 372
BitClout $0.242 372
Dundle $0.253 405
Douyu $0.265 259
Nike $0.281 3,008
imo $0.289 2,009
Michat $0.289 6,528
premium.one $0.312 275
Netflix $0.33 3,007
32red $0.336 340
Вконтакте $0.347 3,009
Quipp $0.348 356
Telegram $0.365 2,000+
Twitch $0.395 4,905
Potato $0.418 90
Papara $0.429 3,038
Snapchat $0.465 1,000+
Vinted $0.47 3,010
RegRu $0.489 198
Wish $0.642 378
Alibaba $0.677 1,000+
أي خدمة أخرى $0.69 613
Dent $0.783 486
CallApp $0.795 144
icq $0.818 378
Airbnb $0.983 1,000+
Keybase $1.018 2
GoFundMe $1.195 8,214
Perfluence $1.253 198
Akudo $1.759 162
1688 $2.536 615
1xBet $2.536 360
4Fun $2.536 90
Stormgain $2.536 270
EasyPay $2.536 306
Megogo $2.536 306
Oppo $2.536 126
Uplay $2.536 126
CloudChat $2.536 162

ألبانيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 130+
  • أرقام Multi-SMS لـ 247 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في ألبانيا: ChatGPT (OpenAI), TikTok (Douyin)
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 204 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام ألبانيا تبدأ بـ +355. رمز الدولة: AL.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ألبانيا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 263 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

263 خدمة اليوم، بما في ذلك Happn ($0.006), AliExpress ($0.006), Truecaller ($0.006).

رمز الهاتف لدولة ألبانيا هو +355. رمز الدولة: AL.

التحقق حسب الخدمة في ألبانيا

رقم وهمي لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.324 رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.173 رقم وهمي لـ PayPal $0.877 رقم وهمي لـ IRCTC $0.006 رقم وهمي لـ IFood $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ Shopee $0.006 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.006 رقم مؤقت لـ Zalo $0.006 رقم وهمي لـ Lazada $0.006 رقم مؤقت لـ Signal $0.006 رقم مؤقت لـ Coinbase $0.006 رقم مؤقت لـ BlaBlaCar $0.006 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.006 رقم مؤقت لـ Bumble $0.006 رقم وهمي لـ Poshmark $0.006 رقم وهمي لـ Zupee $0.006 رقم مؤقت لـ Venmo $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!