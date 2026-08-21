رقم مؤقت من ألبانيا مع الكود (+355)
أرقام ألبانيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من ألبانيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 263 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في ألبانيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.14
$0.09
$0.29
$0.16
$0.104
$0.12
$0.006
$0.69
$0.008
$0.234
$0.008
$0.006
$2.536
$2.536
$0.336
$2.536
$0.063
$0.214
$0.206
$0.983
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في ألبانيا يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.1785، الوسيط $0.006) عبر 263 خدمة. أرخص من 61% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 247 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.09
|3,000
|✓
|$0.29
|3,001
|✓
|Viber
|$0.1
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.12
|2,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.09
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.324
|2,407
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.173
|2,000+
|✓
|PayPal
|$0.877
|2,006
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|2,002
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,004
|✓
|LINE
|$0.006
|1,002
|✓
|Steam
|$0.006
|1,005
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,013
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,010
|✓
|foodpanda
|$0.006
|2,042
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|1,006
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|1,001
|✓
|Craigslist
|$0.006
|1,011
|✓
|Shopee
|$0.006
|2,034
|✓
|Moneylion
|$0.006
|7
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|9
|✓
|Zomato
|$0.006
|320
|✓
|Yalla
|$0.006
|5
|✓
|Skout
|$0.006
|1,001
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,505
|✓
|AOL
|$0.006
|1,022
|✓
|Lazada
|$0.006
|1,543
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,010
|✓
|Careem
|$0.006
|1,007
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,005
|✓
|Astropay
|$0.006
|6
|✓
|Getir
|$0.006
|7,015
|✓
|$0.006
|2,024
|✓
|Hopi
|$0.006
|1
|✓
|IFood
|$0.006
|2,334
|✓
|Zalo
|$0.006
|2,001
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|344
|✓
|Dream11
|$0.006
|1,469
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|25
|✓
|Trendyol
|$0.006
|437
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,440
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|1,474
|✓
|Badoo
|$0.006
|463
|✓
|Beget
|$0.006
|137
|✓
|Burger King
|$0.006
|5
|✓
|DANA
|$0.006
|271
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1
|✓
|Drom
|$0.006
|503
|✓
|Metro
|$0.006
|352
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,032
|✓
|Gojek
|$0.006
|464
|✓
|GroupMe
|$0.006
|365
|✓
|KFC
|$0.006
|303
|✓
|McDonalds
|$0.006
|1,023
|✓
|Monese
|$0.006
|379
|✓
|OkCupid
|$0.006
|408
|✓
|OVO
|$0.006
|318
|✓
|OLX
|$0.006
|1,038
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|290
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|724
|✓
|Payoneer
|$0.006
|42
|✓
|Revolut
|$0.006
|311
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|10
|✓
|Signal
|$0.006
|1,511
|✓
|Самокат
|$0.006
|7
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|267
|✓
|Wildberries
|$0.006
|91
|✓
|Яндекс
|$0.006
|27
|✓
|Zhihu
|$0.006
|145
|✓
|$0.006
|1,012
|✓
|Bilibili
|$0.006
|272
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,290
|✓
|Mercari
|$0.006
|253
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|126
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|101
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|127
|✓
|$0.006
|1,015
|✓
|Truecaller
|$0.006
|9,284
|✓
|Ozon
|$0.006
|11
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,009
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|304
|✓
|Ola
|$0.006
|13
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|1,033
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|25
|✓
|Baidu
|$0.006
|3,038
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|448
|✓
|RedBook
|$0.006
|383
|✓
|Skype
|$0.006
|379
|✓
|99app
|$0.006
|334
|✓
|Hinge
|$0.006
|22
|✓
|Indomaret
|$0.006
|7
|✓
|Subito
|$0.006
|7
|✓
|Bumble
|$0.006
|1,453
|✓
|TanTan
|$0.006
|388
|✓
|fiverr
|$0.006
|487
|✓
|CAIXA
|$0.006
|291
|✓
|Happn
|$0.006
|9,779
|✓
|My11Circle
|$0.006
|196
|✓
|IQOS
|$0.006
|287
|✓
|JDcom
|$0.006
|1
|✓
|Joyride
|$0.006
|27
|✓
|MEGA
|$0.006
|272
|✓
|Tango
|$0.006
|1,003
|✓
|TenChat
|$0.006
|288
|✓
|Trip
|$0.006
|145
|✓
|Twilio
|$0.006
|400
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|235
|✓
|Wise
|$0.006
|253
|✓
|Zoho
|$0.006
|1,001
|✓
|Zupee
|$0.006
|1,336
|✓
|FarPost
|$0.006
|113
|✓
|DoorDash
|$0.006
|355
|✓
|Ininal
|$0.006
|1
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|1,257
|✓
|bet365
|$0.006
|39
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1,001
|✓
|OfferUp
|$0.006
|12
|✓
|Allegro
|$0.006
|11
|✓
|paycell
|$0.006
|3
|✓
|163СOM
|$0.006
|1
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1,001
|✓
|Lyft
|$0.006
|6
|✓
|hily
|$0.006
|1,001
|✓
|Wolt
|$0.006
|1,001
|✓
|Depop
|$0.006
|41
|✓
|Flipkart
|$0.006
|6
|✓
|IRCTC
|$0.006
|2,445
|✓
|noon
|$0.006
|1,011
|✓
|Lotus
|$0.006
|3
|✓
|GG
|$0.006
|137
|✓
|Justdating
|$0.006
|98
|✓
|Sravni
|$0.006
|118
|✓
|Oldubil
|$0.006
|21
|✓
|SoulApp
|$0.006
|42
|✓
|Fruitz
|$0.006
|181
|✓
|Foody
|$0.006
|16
|✓
|Rush
|$0.006
|196
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|1
|✓
|Swiggy
|$0.006
|808
|✓
|Grab
|$0.006
|1,016
|✓
|IVI
|$0.006
|109
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|Freelancer
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|23
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|Carousell
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|91
|✓
|Paytm
|$0.006
|211
|✓
|99acres
|$0.006
|236
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|1
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|151
|✓
|Linode
|$0.006
|355
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|PicPay
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|77
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|461
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|180
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|iQIYI
|$0.089
|234
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|Likee
|$0.089
|270
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|198
|✓
|Coindcx
|$0.089
|162
|✓
|Algida
|$0.089
|198
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|162
|✓
|CourseHero
|$0.089
|126
|✓
|eBay
|$0.09
|2,004
|✓
|X (Twitter)
|$0.09
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|✓
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|LightChat
|$0.112
|259
|✓
|PGbonus
|$0.112
|340
|✓
|TradingView
|$0.112
|340
|✓
|Hezzl
|$0.112
|340
|✓
|KuCoinPlay
|$0.124
|259
|✓
|Uber
|$0.126
|1,000+
|Naver
|$0.14
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|✓
|$0.15
|4,000
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|BitClout
|$0.242
|372
|✓
|Dundle
|$0.253
|405
|✓
|Douyu
|$0.265
|259
|✓
|Nike
|$0.281
|3,008
|✓
|imo
|$0.289
|2,009
|✓
|Michat
|$0.289
|6,528
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|premium.one
|$0.312
|275
|✓
|Netflix
|$0.33
|3,007
|✓
|32red
|$0.336
|340
|✓
|Вконтакте
|$0.347
|3,009
|✓
|Quipp
|$0.348
|356
|✓
|Telegram
|$0.365
|2,000+
|✓
|Twitch
|$0.395
|4,905
|✓
|Potato
|$0.418
|90
|✓
|Papara
|$0.429
|3,038
|✓
|Snapchat
|$0.465
|1,000+
|✓
|Vinted
|$0.47
|3,010
|✓
|RegRu
|$0.489
|198
|✓
|Wish
|$0.642
|378
|✓
|Alibaba
|$0.677
|1,000+
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.69
|613
|✓
|Dent
|$0.783
|486
|✓
|CallApp
|$0.795
|144
|✓
|icq
|$0.818
|378
|✓
|Airbnb
|$0.983
|1,000+
|✓
|Keybase
|$1.018
|2
|✓
|GoFundMe
|$1.195
|8,214
|✓
|Perfluence
|$1.253
|198
|✓
|Akudo
|$1.759
|162
|✓
|1688
|$2.536
|615
|✓
|1xBet
|$2.536
|360
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|Stormgain
|$2.536
|270
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Megogo
|$2.536
|306
|✓
|Oppo
|$2.536
|126
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
ألبانيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 130+
- أرقام Multi-SMS لـ 247 خدمة.
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- 204 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام ألبانيا تبدأ بـ +355. رمز الدولة: AL.
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الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 263 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة ألبانيا هو +355. رمز الدولة: AL.