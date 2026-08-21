رقم مؤقت من باكستان مع الكود (+92)
أرقام باكستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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|السعر من
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|Instagram (Threads)
|$0.04
|10,048
|✓
|$0.29
|8,003
|✓
|$0.039
|5,237
|✓
|Viber
|$0.1
|1,000+
|Telegram
|$0.208
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.109
|4,000
|✓
|foodpanda
|$0.376
|5,086
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.376
|2,000+
|✓
|Amazon
|$0.088
|6,075
|✓
|X (Twitter)
|$0.1
|3,425
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,001
|✓
|Steam
|$0.006
|473
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,886
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,423
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,068
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|2,462
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|96
|✓
|Craigslist
|$0.006
|1,096
|✓
|Nike
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|654
|✓
|Shopee
|$0.006
|3,095
|✓
|Moneylion
|$0.006
|564
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|1
|✓
|Zomato
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|7,587
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|Yalla
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|782
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|Skout
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|Coinbase
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|1
|✓
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|Venmo
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|Sravni
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|Oldubil
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|SoulApp
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|Fruitz
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|Rush
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|1
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|1
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|Swiggy
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|Grab
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|2,238
|✓
|IVI
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|1,864
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|Weverse
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|878
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|Chispa
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|972
|✓
|AliExpress
|$0.006
|10,393
|✓
|Meesho
|$0.006
|1,772
|✓
|Freelancer
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|2,864
|✓
|Carousell
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|1
|✓
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|640
|✓
|99acres
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|1,063
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|1,001
|✓
|BLIBLI
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|199
|✓
|AVON
|$0.006
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|✓
|Linode
|$0.006
|1,968
|✓
|PicPay
|$0.006
|671
|✓
|Temu
|$0.006
|1,948
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|710
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|РСА
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|553
|✓
|PaddyPower
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|1
|✓
|Mercado
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|1
|✓
|Uklon
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|Rediffmail
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|Bazos
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|✓
|GCash
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|4,188
|✓
|Glovo
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|931
|✓
|EscapeFromTarkov
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|1,747
|✓
|Akulaku
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|1,731
|✓
|Betano
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|Bunq
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|Claude (Anthropic)
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|2,278
|✓
|Coca-Cola
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|✓
|Foodora
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|992
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|FreeNow
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|4,139
|✓
|Fups
|$0.006
|613
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|Gett
|$0.006
|1
|✓
|GMX
|$0.006
|3,329
|✓
|Grailed
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|2
|✓
|Greggs
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|Her
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|JivoMart
|$0.006
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|✓
|KION
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|Mera Gaon
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|myboost
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|Paysend
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|Pinduoduo
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|1,479
|✓
|PlayerAuctions
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|2,476
|✓
|Rambler
|$0.006
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|Razer
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|2,539
|✓
|Rebtel
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|786
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,020
|✓
|TamTam
|$0.006
|415
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|2,813
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,011
|✓
|Upwork
|$0.006
|787
|✓
|Walmart
|$0.006
|5,007
|✓
|Банки
|$0.006
|777
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|730
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|LoveLocal
|$0.03
|198
|✓
|Citymobil
|$0.03
|252
|✓
|CommunityGaming
|$0.03
|306
|✓
|DewuPoison
|$0.03
|144
|✓
|Huya
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|180
|✓
|iQIYI
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|270
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|Likee
|$0.03
|306
|✓
|Taikang
|$0.03
|126
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|Ximalaya
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|252
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|Inboxlv
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|198
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|Akudo
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|216
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|Coindcx
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|234
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|Algida
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|234
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|216
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|CourseHero
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|Ludo24
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|2,000+
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|$0.04
|2,000+
|Saathi
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|2,000+
|Winzap
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|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
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|SHEIN
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|Dhani
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|1,000+
|Вконтакте
|$0.05
|3,136
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|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
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|1
|Apple ID
|$0.06
|3,429
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|4,001
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hepsiburadacom
|$0.075
|3,368
|✓
|$0.075
|1,016
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|Bykea
|$0.077
|5,655
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Naver
|$0.081
|3,630
|✓
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Discord
|$0.1
|1,000+
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
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|$0.106
|2,000+
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|$0.112
|1
|✓
|LightChat
|$0.112
|291
|✓
|Uber
|$0.114
|1,000+
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|$0.122
|3,002
|✓
|PGbonus
|$0.124
|372
|✓
|KuCoinPlay
|$0.124
|291
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|Netflix
|$0.126
|2,647
|✓
|Hezzl
|$0.136
|372
|✓
|LINE
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|3,725
|✓
|HQ Trivia
|$0.159
|270
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|Hermes
|$0.159
|243
|✓
|KakaoTalk
|$0.18
|5,171
|✓
|Vinted
|$0.19
|3,393
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.19
|5,000
|✓
|TradingView
|$0.195
|372
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|Airbnb
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|1,000+
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|Wish
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|2,736
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|premium.one
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|307
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|32red
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|372
|✓
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