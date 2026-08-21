رقم مؤقت من فيتنام مع الكود (+84)
أرقام فيتنام مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من فيتنام واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 222 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في فيتنام
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.067
$0.038
$0.042
$0.205
$0.097
$0.059
$0.066
$0.094
$0.151
$0.204
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$0.083
$0.021
$0.059
$0.126
$0.762
$0.089
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$0.135
$0.388
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في فيتنام يكلف من $0.006 إلى $0.883 (المتوسط $0.0479، الوسيط $0.006) عبر 222 خدمة. أرخص من 96% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 206 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.09
|9,000
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.064
|9,437
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.04
|10,520
|✓
|$0.04
|11,884
|✓
|$0.2
|12,747
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.059
|3,685
|✓
|Shopee
|$0.1
|4,853
|✓
|Grab
|$0.06
|1,157
|✓
|Apple ID
|$0.059
|4,170
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.18
|4,805
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.388
|911
|✓
|Netflix
|$0.058
|1,955
|✓
|Discord
|$0.06
|3,657
|✓
|Amazon
|$0.083
|4,701
|✓
|$0.265
|2,637
|✓
|Telegram
|$0.205
|10,029
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|62
|✓
|Craigslist
|$0.006
|47
|✓
|Moneylion
|$0.006
|17
|✓
|Zomato
|$0.006
|21
|✓
|Yalla
|$0.006
|31
|✓
|Skout
|$0.006
|45
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,596
|✓
|Careem
|$0.006
|16
|✓
|Astropay
|$0.006
|28
|✓
|Getir
|$0.006
|16
|✓
|Hopi
|$0.006
|42
|✓
|IFood
|$0.006
|84
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|709
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|68
|✓
|Trendyol
|$0.006
|82
|✓
|Poshmark
|$0.006
|48
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|56
|✓
|DANA
|$0.006
|42
|✓
|dodopizza
|$0.006
|42
|✓
|GroupMe
|$0.006
|20
|✓
|KFC
|$0.006
|795
|✓
|McDonalds
|$0.006
|559
|✓
|Monese
|$0.006
|41
|✓
|Магнит
|$0.006
|73
|✓
|OVO
|$0.006
|85
|✓
|OLX
|$0.006
|78
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|53
|✓
|Revolut
|$0.006
|69
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|56
|✓
|Spotify
|$0.006
|1,602
|✓
|Самокат
|$0.006
|32
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|72
|✓
|Wildberries
|$0.006
|1,130
|✓
|Venmo
|$0.006
|91
|✓
|Mercari
|$0.006
|37
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|72
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|355
|✓
|Truecaller
|$0.006
|45
|✓
|Ozon
|$0.006
|999
|✓
|Bolt
|$0.006
|50
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|88
|✓
|Ola
|$0.006
|56
|✓
|Netease
|$0.006
|56
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|950
|✓
|Skype
|$0.006
|38
|✓
|BotIm
|$0.006
|28
|✓
|99app
|$0.006
|54
|✓
|Indomaret
|$0.006
|19
|✓
|Subito
|$0.006
|2,109
|✓
|fiverr
|$0.006
|36
|✓
|Happn
|$0.006
|52
|✓
|My11Circle
|$0.006
|61
|✓
|Joyride
|$0.006
|985
|✓
|TenChat
|$0.006
|79
|✓
|Trip
|$0.006
|42
|✓
|Twilio
|$0.006
|62
|✓
|Wink
|$0.006
|73
|✓
|Wise
|$0.006
|35
|✓
|YAPPY
|$0.006
|53
|✓
|Zupee
|$0.006
|55
|✓
|Детский мир
|$0.006
|31
|✓
|Эльдорадо
|$0.006
|16
|✓
|DoorDash
|$0.006
|34
|✓
|Ininal
|$0.006
|39
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|80
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|92
|✓
|bet365
|$0.006
|85
|✓
|Allegro
|$0.006
|57
|✓
|OffGamers
|$0.006
|46
|✓
|Lyft
|$0.006
|12
|✓
|hily
|$0.006
|49
|✓
|Wolt
|$0.006
|34
|✓
|Zilch
|$0.006
|81
|✓
|Depop
|$0.006
|87
|✓
|Flipkart
|$0.006
|3,037
|✓
|IRCTC
|$0.006
|41
|✓
|Eneba
|$0.006
|65
|✓
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|$0.006
|85
|✓
|Lotus
|$0.006
|53
|✓
|FunPay
|$0.006
|53
|✓
|SoulApp
|$0.006
|89
|✓
|Rush
|$0.006
|67
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|27
|✓
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|$0.006
|45
|✓
|IVI
|$0.006
|36
|✓
|Weverse
|$0.006
|53
|✓
|AliExpress
|$0.006
|36
|✓
|Meesho
|$0.006
|27
|✓
|Freelancer
|$0.006
|950
|✓
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|$0.006
|29
|✓
|99acres
|$0.006
|57
|✓
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|$0.006
|317
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|50
|✓
|PicPay
|$0.006
|53
|✓
|Temu
|$0.006
|434
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|29
|✓
|Mercado
|$0.006
|56
|✓
|Uklon
|$0.006
|37
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|31
|✓
|Bazos
|$0.006
|68
|✓
|GCash
|$0.006
|73
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|2,001
|✓
|Ankama
|$0.006
|55
|✓
|Betano
|$0.006
|132
|✓
|Brevo
|$0.006
|58
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|71
|✓
|Foodora
|$0.006
|43
|✓
|FreeNow
|$0.006
|72
|✓
|Fups
|$0.006
|15
|✓
|Gett
|$0.006
|26
|✓
|GMX
|$0.006
|1,983
|✓
|Grailed
|$0.006
|1,335
|✓
|Her
|$0.006
|66
|✓
|JivoMart
|$0.006
|3,169
|✓
|Klarna
|$0.006
|52
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|43
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|66
|✓
|MotorkuX
|$0.006
|70
|✓
|Paysend
|$0.006
|20
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|14
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|83
|✓
|Rambler
|$0.006
|1,798
|✓
|Razer
|$0.006
|64
|✓
|Rebtel
|$0.006
|19
|✓
|Shpock
|$0.006
|64
|✓
|TamTam
|$0.006
|41
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|78
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|780
|✓
|Upwork
|$0.006
|27
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|1,243
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|18
|✓
|Bjp
|$0.006
|64
|✓
|Blizzard
|$0.01
|57
|✓
|$0.01
|67
|✓
|Walmart
|$0.01
|4,105
|✓
|Steam
|$0.013
|1,210
|✓
|AOL
|$0.015
|743
|✓
|Grindr
|$0.015
|1,836
|✓
|Lazada
|$0.016
|1,114
|✓
|Gojek
|$0.017
|771
|✓
|Uber
|$0.018
|1,798
|✓
|Одноклассники
|$0.018
|1,536
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.02
|613
|✓
|Naver
|$0.021
|2,253
|✓
|Bilibili
|$0.023
|350
|✓
|Fruitz
|$0.025
|851
|✓
|PayPal
|$0.026
|2,278
|✓
|X (Twitter)
|$0.026
|2,505
|✓
|Baidu
|$0.026
|2,478
|✓
|Carousell
|$0.026
|1,419
|✓
|Kwai
|$0.029
|54
|✓
|BIGO LIVE
|$0.03
|1,964
|✓
|RedBook
|$0.03
|1,108
|✓
|$0.034
|65
|✓
|JDcom
|$0.034
|1,693
|✓
|noon
|$0.034
|52
|✓
|Justdating
|$0.035
|1,377
|✓
|foodpanda
|$0.036
|2,859
|✓
|Hinge
|$0.039
|2,908
|✓
|Proton Mail
|$0.04
|479
|✓
|Zoho
|$0.04
|436
|✓
|Sixer
|$0.04
|1,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Saathi
|$0.04
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.048
|1,000+
|eBay
|$0.05
|2,049
|✓
|Dhani
|$0.05
|1,000+
|Oldubil
|$0.051
|1,613
|✓
|DiDi
|$0.052
|1,589
|✓
|NMI
|$0.052
|1,000+
|Railone
|$0.053
|1
|KakaoTalk
|$0.059
|4,015
|✓
|Zalo
|$0.061
|3,772
|✓
|Tango
|$0.061
|1,410
|✓
|Deliveroo
|$0.064
|1,147
|✓
|Womply
|$0.065
|1,000+
|Dream11
|$0.065
|1,060
|✓
|CAIXA
|$0.068
|66
|✓
|Yahoo Mail
|$0.07
|3,924
|✓
|GoogleChat
|$0.076
|1,000+
|LINE
|$0.078
|4,343
|✓
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|Payoneer
|$0.083
|939
|✓
|Badoo
|$0.089
|545
|✓
|inDrive
|$0.09
|339
|✓
|Vinted
|$0.093
|1,060
|✓
|Вконтакте
|$0.098
|3,937
|✓
|MoMo
|$0.098
|1,937
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Signal
|$0.106
|1,612
|✓
|Ticketmaster
|$0.118
|1,015
|✓
|Tencent QQ
|$0.143
|1,753
|✓
|Nike
|$0.2
|3,024
|✓
|Airbnb
|$0.224
|1,255
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.248
|2,083
|✓
|imo
|$0.271
|2,178
|✓
|TanTan
|$0.282
|1,338
|✓
|OkCupid
|$0.33
|576
|✓
|Bumble
|$0.33
|1,066
|✓
|Google Messages
|$0.35
|6,091
|Papara
|$0.81
|85
|✓
|Kaggle
|$0.883
|773
|✓
|Яндекс
|$0.883
|1,771
|✓
أرقام فيتنام وطريقة استقبال الكود
رقم فيتنام مؤقت يحمل مفتاح الدولة +84 ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويصلك الكود كرسالة تظهر مباشرة على صفحة الموقع دون الحاجة لأي جهاز آخر. Viber هو الأكثر طلبا على هذه الأرقام، وتغطي الأرقام هنا 222 خدمة إجمالا، بينما يحقق Netflix وGoogle وYouTube وGmail وApple أفضل استقبال SMS فيتنام من حيث انتظام وصول الرسائل. السعر يبدأ من $0.006 لكل تفعيل واحد، وهذا يكفي لإتمام رقم يُستخدم لمرة واحدة بلا اشتراك أو التزام أطول.
فيتنام على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9,600+
- الترتيب حسب التفعيلات: #20
- أرقام Multi-SMS لـ 206 خدمة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في فيتنام: Netflix, Apple ID, Google (Gmail / YouTube)
- الأكثر شراءً: Viber
- 201 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام فيتنام تبدأ بـ +84. رمز الدولة: VN.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر فيتنام — ابتداءً من $0.006.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
متى يفيدك رقم فيتنام للتفعيل
يعتمد بعض المستخدمين على ارقام فيتنام مؤقتة لفتح حساب Viber ثانٍ بمعزل عن رقمهم الشخصي، بينما يستخدمها آخرون للتسجيل في خدمة للتجربة قبل الالتزام بها أو لفصل حساب العمل عن الاستخدام اليومي. ومن لا يحدد بعد أي رقم فيتنام مع الكود يناسب أي خدمة، فالقاعدة العملية أن هذه الأرقام تصل فيها الرسائل بشكل جيد إلى Netflix وGoogle وYouTube وGmail وApple تحديدا، فإذا كانت إحدى هذه الخدمات هي الهدف فالاختيار مباشر، وإلا فمراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع هي الخطوة التالية.