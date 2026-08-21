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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من فيتنام مع الكود (+84)

أرقام فيتنام مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من فيتنام واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 222 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 222 خدمة 240K+ رقم 9,600+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #20 +84 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

فيتنام
242001

قطعة

أفضل 20 خدمة في فيتنام

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

KakaoTalk
4015 قطعة

$0.067

Naver
2253 قطعة

$0.038

Instagram+Threads
10520 قطعة

$0.042

Telegram
10029 قطعة

$0.205

Viber
9000 قطعة

$0.097

facebook
11884 قطعة

$0.059

Google,youtube,Gmail
9437 قطعة

$0.066

Line messenger
4343 قطعة

$0.094

PayPal
2278 قطعة

$0.151

Whatsapp
12747 قطعة

$0.204

Foodpanda
2859 قطعة

$0.044

Amazon
4701 قطعة

$0.083

Alipay/Alibaba/1688
613 قطعة

$0.021

TikTok/Douyin
3685 قطعة

$0.059

Shopee
4853 قطعة

$0.126

Zalo
3772 قطعة

$0.762

Badoo
545 قطعة

$0.089

Weibo
65 قطعة

$0.035

Bilibili
350 قطعة

$0.135

Any other
911 قطعة

$0.388

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في فيتنام يكلف من $0.006 إلى $0.883 (المتوسط $0.0479، الوسيط $0.006) عبر 222 خدمة. أرخص من 96% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 206 خدمة.

الأرخص اليوم: JivoMart $0.006 Flipkart $0.006 Subito $0.006 EscapeFromTarkov $0.006 GMX $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 170
$0.05 – $0.20 37
$0.20 – $0.50 12
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.09 9,000
Google (Gmail / YouTube) $0.064 9,437
Instagram (Threads) $0.04 10,520
Facebook $0.04 11,884
WhatsApp $0.2 12,747
TikTok (Douyin) $0.059 3,685
Shopee $0.1 4,853
Grab $0.06 1,157
Apple ID $0.059 4,170
ChatGPT (OpenAI) $0.18 4,805
أي خدمة أخرى $0.388 911
Netflix $0.058 1,955
Discord $0.06 3,657
Amazon $0.083 4,701
WeChat $0.265 2,637
Telegram $0.205 10,029
GoogleVoice $0.006 62
Craigslist $0.006 47
Moneylion $0.006 17
Zomato $0.006 21
Yalla $0.006 31
Skout $0.006 45
Coinbase $0.006 1,596
Careem $0.006 16
Astropay $0.006 28
Getir $0.006 16
Hopi $0.006 42
IFood $0.006 84
Hepsiburadacom $0.006 709
Yemeksepeti $0.006 68
Trendyol $0.006 82
Poshmark $0.006 48
BlaBlaCar $0.006 56
DANA $0.006 42
dodopizza $0.006 42
GroupMe $0.006 20
KFC $0.006 795
McDonalds $0.006 559
Monese $0.006 41
Магнит $0.006 73
OVO $0.006 85
OLX $0.006 78
Paysafecard $0.006 53
Revolut $0.006 69
СпортМастер $0.006 56
Spotify $0.006 1,602
Самокат $0.006 32
ВкусВилл $0.006 72
Wildberries $0.006 1,130
Venmo $0.006 91
Mercari $0.006 37
Mail.ru $0.006 72
Mamba, MeetMe $0.006 355
Truecaller $0.006 45
Ozon $0.006 999
Bolt $0.006 50
Delivery Club $0.006 88
Ola $0.006 56
Netease $0.006 56
Clubhouse $0.006 950
Skype $0.006 38
BotIm $0.006 28
99app $0.006 54
Indomaret $0.006 19
Subito $0.006 2,109
fiverr $0.006 36
Happn $0.006 52
My11Circle $0.006 61
Joyride $0.006 985
TenChat $0.006 79
Trip $0.006 42
Twilio $0.006 62
Wink $0.006 73
Wise $0.006 35
YAPPY $0.006 53
Zupee $0.006 55
Детский мир $0.006 31
Эльдорадо $0.006 16
DoorDash $0.006 34
Ininal $0.006 39
Taptap Send $0.006 80
WinzoGame $0.006 92
bet365 $0.006 85
Allegro $0.006 57
OffGamers $0.006 46
Lyft $0.006 12
hily $0.006 49
Wolt $0.006 34
Zilch $0.006 81
Depop $0.006 87
Flipkart $0.006 3,037
IRCTC $0.006 41
Eneba $0.006 65
AGIBANK $0.006 85
Lotus $0.006 53
FunPay $0.006 53
SoulApp $0.006 89
Rush $0.006 67
kolesa.kz $0.006 27
Swiggy $0.006 45
IVI $0.006 36
Weverse $0.006 53
AliExpress $0.006 36
Meesho $0.006 27
Freelancer $0.006 950
Paytm $0.006 29
99acres $0.006 57
Şikayet var $0.006 317
BLIBLI $0.006 50
PicPay $0.006 53
Temu $0.006 434
Leboncoin $0.006 29
Mercado $0.006 56
Uklon $0.006 37
Rediffmail $0.006 31
Bazos $0.006 68
GCash $0.006 73
EscapeFromTarkov $0.006 2,001
Ankama $0.006 55
Betano $0.006 132
Brevo $0.006 58
Coca-Cola $0.006 71
Foodora $0.006 43
FreeNow $0.006 72
Fups $0.006 15
Gett $0.006 26
GMX $0.006 1,983
Grailed $0.006 1,335
Her $0.006 66
JivoMart $0.006 3,169
Klarna $0.006 52
Marktplaats $0.006 43
Mera Gaon $0.006 66
MotorkuX $0.006 70
Paysend $0.006 20
Pinduoduo $0.006 14
PlayerAuctions $0.006 83
Rambler $0.006 1,798
Razer $0.006 64
Rebtel $0.006 19
Shpock $0.006 64
TamTam $0.006 41
Tata Neu $0.006 78
Ubisoft $0.006 780
Upwork $0.006 27
VFS GLOBAL $0.006 1,243
СушиВёсла $0.006 18
Bjp $0.006 64
Blizzard $0.01 57
LinkedIn $0.01 67
Walmart $0.01 4,105
Steam $0.013 1,210
AOL $0.015 743
Grindr $0.015 1,836
Lazada $0.016 1,114
Gojek $0.017 771
Uber $0.018 1,798
Одноклассники $0.018 1,536
Alipay/Alibaba/1688 $0.02 613
Naver $0.021 2,253
Bilibili $0.023 350
Fruitz $0.025 851
PayPal $0.026 2,278
X (Twitter) $0.026 2,505
Baidu $0.026 2,478
Carousell $0.026 1,419
Kwai $0.029 54
BIGO LIVE $0.03 1,964
RedBook $0.03 1,108
Weibo $0.034 65
JDcom $0.034 1,693
noon $0.034 52
Justdating $0.035 1,377
foodpanda $0.036 2,859
Hinge $0.039 2,908
Proton Mail $0.04 479
Zoho $0.04 436
Sixer $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Saathi $0.04 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.048 1,000+
eBay $0.05 2,049
Dhani $0.05 1,000+
Oldubil $0.051 1,613
DiDi $0.052 1,589
NMI $0.052 1,000+
Railone $0.053 1
KakaoTalk $0.059 4,015
Zalo $0.061 3,772
Tango $0.061 1,410
Deliveroo $0.064 1,147
Womply $0.065 1,000+
Dream11 $0.065 1,060
CAIXA $0.068 66
Yahoo Mail $0.07 3,924
GoogleChat $0.076 1,000+
LINE $0.078 4,343
Adidas $0.079 1,000+
Payoneer $0.083 939
Badoo $0.089 545
inDrive $0.09 339
Vinted $0.093 1,060
Вконтакте $0.098 3,937
MoMo $0.098 1,937
Spincrush $0.105 2,000+
Signal $0.106 1,612
Ticketmaster $0.118 1,015
Tencent QQ $0.143 1,753
Nike $0.2 3,024
Airbnb $0.224 1,255
Claude (Anthropic) $0.248 2,083
imo $0.271 2,178
TanTan $0.282 1,338
OkCupid $0.33 576
Bumble $0.33 1,066
Google Messages $0.35 6,091
Papara $0.81 85
Kaggle $0.883 773
Яндекс $0.883 1,771

أرقام فيتنام وطريقة استقبال الكود

رقم فيتنام مؤقت يحمل مفتاح الدولة +84 ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويصلك الكود كرسالة تظهر مباشرة على صفحة الموقع دون الحاجة لأي جهاز آخر. Viber هو الأكثر طلبا على هذه الأرقام، وتغطي الأرقام هنا 222 خدمة إجمالا، بينما يحقق Netflix وGoogle وYouTube وGmail وApple أفضل استقبال SMS فيتنام من حيث انتظام وصول الرسائل. السعر يبدأ من $0.006 لكل تفعيل واحد، وهذا يكفي لإتمام رقم يُستخدم لمرة واحدة بلا اشتراك أو التزام أطول.

فيتنام على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9,600+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #20
  • أرقام Multi-SMS لـ 206 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في فيتنام: Netflix, Apple ID, Google (Gmail / YouTube)
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 201 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام فيتنام تبدأ بـ +84. رمز الدولة: VN.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر فيتنام — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

متى يفيدك رقم فيتنام للتفعيل

يعتمد بعض المستخدمين على ارقام فيتنام مؤقتة لفتح حساب Viber ثانٍ بمعزل عن رقمهم الشخصي، بينما يستخدمها آخرون للتسجيل في خدمة للتجربة قبل الالتزام بها أو لفصل حساب العمل عن الاستخدام اليومي. ومن لا يحدد بعد أي رقم فيتنام مع الكود يناسب أي خدمة، فالقاعدة العملية أن هذه الأرقام تصل فيها الرسائل بشكل جيد إلى Netflix وGoogle وYouTube وGmail وApple تحديدا، فإذا كانت إحدى هذه الخدمات هي الهدف فالاختيار مباشر، وإلا فمراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع هي الخطوة التالية.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.883 — الوسيط $0.006 عبر 222 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

222 خدمة اليوم، بما في ذلك JivoMart ($0.006), Flipkart ($0.006), Subito ($0.006).

رمز الهاتف لدولة فيتنام هو +84. رمز الدولة: VN.

التحقق حسب الخدمة في فيتنام

رقم مؤقت لـ Grab $0.06 رقم وهمي لـ Apple ID $0.059 رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.18 رقم مؤقت لـ Netflix $0.058 رقم مؤقت لـ Discord $0.06 رقم مؤقت لـ WeChat $0.265 رقم وهمي لـ Rambler $0.006 رقم وهمي لـ Spotify $0.006 رقم مؤقت لـ Coinbase $0.006 رقم وهمي لـ Grailed $0.006 رقم مؤقت لـ VFS GLOBAL $0.006 رقم مؤقت لـ Wildberries $0.006 رقم مؤقت لـ Ozon $0.006 رقم وهمي لـ Joyride $0.006 رقم مؤقت لـ Clubhouse $0.006 رقم وهمي لـ Freelancer $0.006 رقم مؤقت لـ KFC $0.006 رقم وهمي لـ Ubisoft $0.006 رقم وهمي لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ McDonalds $0.006

دول شائعة أخرى

رقم نيجيريا مؤقت رقم إيطاليا مع الكود رقم ميانمار مؤقت رقم نيبال مؤقت رقم ماليزيا مع الكود رقم المكسيك مؤقت رقم ألمانيا مع الكود رقم بولندا مع الكود رقم تنزانيا مؤقت رقم صربيا مع الكود

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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