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تحديث الأسعار: أغسطس 21
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Taptap Send
|$0.118
|800
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|Apple ID
|$0.096
|7,006
|✓
|Discord
|$0.1
|20,891
|✓
|Amazon
|$0.118
|2,137
|✓
|Betano
|$0.118
|853
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|6,192
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.118
|878
|✓
|OkCupid
|$0.596
|10,427
|✓
|$0.236
|2,068
|✓
|Wolt
|$0.118
|907
|✓
|Ozon
|$0.118
|915
|✓
|Foodora
|$0.118
|884
|✓
|Telegram
|$2.942
|4,328
|✓
|BIGO LIVE
|$0.118
|909
|✓
|Marktplaats
|$0.118
|900
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.596
|2,508
|✓
|$3.53
|3,652
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.048
|13,204
|✓
|Leboncoin
|$0.118
|5,991
|✓
|Feeld
|$0.118
|145
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.318
|16,095
|✓
|Uber
|$0.659
|519
|✓
|PayPal
|$0.808
|9,036
|✓
|Viber
|$0.012
|1,852
|✓
|Proton Mail
|$0.012
|911
|✓
|GMX
|$0.015
|911
|✓
|Baidu
|$0.017
|3,911
|✓
|JDcom
|$0.017
|1,242
|✓
|Steam
|$0.02
|5,975
|✓
|Grindr
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|2,908
|✓
|AOL
|$0.029
|14,854
|✓
|Ubisoft
|$0.04
|911
|✓
|Ola
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|145
|✓
|Яндекс
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|901
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|6,810
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|kufarby
|$0.065
|145
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|Betfair
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|145
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|Bumble
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|2,087
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|✓
|X (Twitter)
|$0.09
|910
|✓
|Feels
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|911
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|Nike
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|3,197
|✓
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|1,009
|✓
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|$0.1
|649
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|LoveLocal
|$0.1
|288
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|Citymobil
|$0.1
|504
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|DewuPoison
|$0.1
|397
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|Huya
|$0.1
|361
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|iQIYI
|$0.1
|432
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|IQOS
|$0.1
|899
|✓
|Likee
|$0.1
|649
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|MEGA
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|613
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|TenChat
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|$0.1
|1,032
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|468
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|324
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|973
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|Temu
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|1,155
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|685
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|324
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|CourseHero
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|397
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|$0.1
|504
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|Walmart
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|Signal
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|99app
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|360
|✓
|My11Circle
|$0.112
|324
|✓
|EscapeFromTarkov
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|2,573
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|Instagram (Threads)
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|Blizzard
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|2,675
|✓
|foodpanda
|$0.118
|911
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|Airbnb
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|Yahoo Mail
|$0.118
|17,584
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|Craigslist
|$0.118
|2,205
|✓
|Shopee
|$0.118
|911
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|Yalla
|$0.118
|911
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|Quipp
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|1,038
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|Coinbase
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|HQ Trivia
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|DiDi
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|145
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|Hepsiburadacom
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|Yemeksepeti
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|BlaBlaCar
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|Badoo
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|Paysafecard
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|Payoneer
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|Wildberries
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|Одноклассники
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|Clubhouse
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|2,911
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|Skype
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|Subito
|$0.118
|911
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|Happn
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|Wise
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|QIWl
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|bet365
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|145
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|cryptocom
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|2,274
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|WestStein
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|145
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|WorldRemit
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|911
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|LoveRu
|$0.118
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|Şikayet var
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|2,145
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|Keybase
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|$0.118
|145
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|Miravia
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|OneForma
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|Chispa
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|Alipay/Alibaba/1688
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|$0.16
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|147
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|$0.178
|145
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|$0.18
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|TradingView
|$0.183
|335
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|Perfluence
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|270
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|Ticketmaster
|$0.184
|9,998
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|Tencent QQ
|$0.212
|911
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|Flipkart
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|GiraBank
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|$0.268
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|$0.268
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|$0.268
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|Grailed
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|PlayerAuctions
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|✓
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|$0.268
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|$0.268
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|Shpock
|$0.268
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|LINE
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|2,911
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|1,191
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|Microsoft (Outlook/Hotmail)
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|2,908
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|IRCTC
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|937
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|$0.293
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|$0.336
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|145
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|$0.359
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|$0.359
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|GoogleVoice
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|✓
|DoorDash
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|1,312
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|Skout
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|✓
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|✓
|CloudChat
|$1.159
|916
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|$1.195
|1,456
|✓
|FarPost
|$1.23
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|✓
|Glovo
|$1.23
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|✓
|Drom
|$1.242
|1,524
|✓
|Weverse
|$1.243
|145
|✓
|DANA
|$1.265
|1,132
|✓
|KFC
|$1.265
|1,194
|✓
|eBay
|$1.318
|2,909
|✓
|Gett
|$1.592
|145
|✓
|Kwai
|$2.559
|1,081
|✓
|Taobao
|$2.559
|2,735
|✓
|1688
|$2.559
|721
|✓
|1xBet
|$2.559
|937
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|Douyu
|$2.559
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|757
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|Dent
|$2.559
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|✓
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|$2.559
|1,189
|✓
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|937
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|$2.559
|721
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|GoFundMe
|$2.559
|649
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|756
|✓
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|$2.559
|469
|✓
|Metro
|$2.559
|684
|✓
|4Fun
|$2.559
|180
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|$2.559
|1,081
|✓
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|$2.559
|865
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|$2.559
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|McDonalds
|$2.559
|937
|✓
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|$2.559
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|Stormgain
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|Tokopedia
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|Zhihu
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|Mercari
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|685
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|Truecaller
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|KuCoinPlay
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|EasyPay
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|Hezzl
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|fiverr
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|米画师Mihuashi
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|Fruitz
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|AliExpress
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|1,119
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|Uplay
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|397
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|PicPay
|$2.559
|144
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|1,371
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|937
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|Kaggle
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|Indomaret
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|PagSmile
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رقم الدنمارك مؤقت لاستقبال رسائل التحقق
رقم الدنمارك بمفتاح الاتصال +45 يُستخدم لاستقبال رسالة تحقق واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، وتقرأ الكود فور وصوله على الموقع. من يبحث عن رقم الدنمارك مع الكود يفعّل غالبا حساب Taptap Send، وهي الخدمة الأكثر طلبا على أرقام هذه الدولة، بينما تُسجَّل أفضل نتائج استقبال SMS الدنمارك مع Betano, Taptap Send, Claude (Anthropic). رقم الدنمارك مؤقت بهذا الشكل يفصل التسجيل عن خطك الشخصي تماما، وتبدأ الأسعار من $0.012 ضمن 273 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة.
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تناسب ارقام الدنمارك مؤقتة من يريد فتح حساب إضافي على Taptap Send دون لمس رقمه الرئيسي، أو تسجيل حساب على Taptap Send لتحويل الأموال بمعزل عن الاستخدام الشخصي، أو تفعيل حساب Claude لتجربة الخدمة قبل الاعتماد عليها. يفيد الرقم أيضا عند الحاجة إلى رمز تحقق سريع لخدمة مثل Betano بلا شريحة اتصال حقيقية. إن كنت غير متأكد أي دولة تناسب الخدمة التي تريد تسجيلها، افتح صفحة الدنمارك وقارن قائمة الخدمات ومعدل وصول الرسائل لكل واحدة قبل الشراء، فهنا يتصدر Betano, Taptap Send, Claude (Anthropic) بأفضل نتائج الاستقبال، وتجاوزت التفعيلات على هذه الأرقام ١٩٠+ خلال الشهر الأخير.
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