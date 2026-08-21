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رقم مؤقت من موريتانيا مع الكود (+222)

أرقام موريتانيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من موريتانيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 265 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 265 خدمة 240K+ رقم 11 تفعيل خلال 30 يوماً +222 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في موريتانيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

eBay
2038 قطعة

$0.079

Whatsapp
6010 قطعة

$0.263

Alipay/Alibaba/1688
28 قطعة

$0.006

1688
347 قطعة

$0.571

Happn
3606 قطعة

$0.006

AliExpress
1034 قطعة

$0.395

Alibaba
1023 قطعة

$0.63

163СOM
29 قطعة

$0.04

1хbet
401 قطعة

$2.536

32red
809 قطعة

$0.959

4Fun
131 قطعة

$2.536

99acres
519 قطعة

$0.094

99app
2278 قطعة

$0.052

AGIBANK
69 قطعة

$0.02

AOL
1055 قطعة

$0.303

Adidas
525 قطعة

$0.548

Airbnb
1023 قطعة

$0.787

Akudo
185 قطعة

$0.089

Akulaku
221 قطعة

$0.337

Alfa
221 قطعة

$0.1

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في موريتانيا يكلف من $0.005 إلى $9.551 (المتوسط $0.2593، الوسيط $0.006) عبر 265 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 253 خدمة.

الأرخص اليوم: GoFundMe $0.005 Weibo $0.006 Happn $0.006 Dream11 $0.006 WinzoGame $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 168
$0.05 – $0.20 42
$0.20 – $0.50 18
أكثر من $0.50 37
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
ChatGPT (OpenAI) $0.103 1,023
WhatsApp $0.263 6,010
Telegram $0.61 5,008
eBay $0.079 2,038
GoFundMe $0.005 24
Naver $0.006 2,038
Kwai $0.006 511
Steam $0.006 1,024
PayPal $0.006 1,026
Blizzard $0.006 1,047
GoogleVoice $0.006 1,060
Netflix $0.006 2,031
foodpanda $0.006 2,077
Yahoo Mail $0.006 1,027
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 28
Craigslist $0.006 1,044
Nike $0.006 2,028
Shopee $0.006 1,067
Moneylion $0.006 1,024
Tencent QQ $0.006 43
Zomato $0.006 1,569
Yalla $0.006 1,030
Skout $0.006 1,033
Coinbase $0.006 1,031
AOL $0.006 1,055
Lazada $0.006 1,076
Deliveroo $0.006 1,052
Careem $0.006 1,024
Papara $0.006 2,073
DiDi $0.006 1,030
Getir $0.006 1,024
WeChat $0.006 1,059
Hopi $0.006 3,030
IFood $0.006 2,069
Zalo $0.006 1,030
Hepsiburadacom $0.006 508
Dream11 $0.006 3,536
Yemeksepeti $0.006 1,059
Trendyol $0.006 1,161
Poshmark $0.006 1,488
BlaBlaCar $0.006 1,808
Badoo $0.006 506
Beget $0.006 226
Burger King $0.006 40
DANA $0.006 298
Drom $0.006 555
Metro $0.006 417
Grindr $0.006 1,065
Gojek $0.006 498
GroupMe $0.006 416
KFC $0.006 320
McDonalds $0.006 1,057
Monese $0.006 429
OkCupid $0.006 440
OVO $0.006 353
OLX $0.006 1,071
Paysafecard $0.006 346
Proton Mail $0.006 1,475
Payoneer $0.006 78
Revolut $0.006 364
Signal $0.006 1,542
Tokopedia $0.006 319
Wildberries $0.006 136
Яндекс $0.006 62
Zhihu $0.006 211
Weibo $0.006 3,872
Bilibili $0.006 353
Venmo $0.006 1,075
Mercari $0.006 294
Vinted $0.006 3,045
Mail.ru $0.006 194
Одноклассники $0.006 142
Mamba, MeetMe $0.006 206
LinkedIn $0.006 1,051
Truecaller $0.006 2,127
Ozon $0.006 67
Bolt $0.006 1,052
Delivery Club $0.006 357
Ola $0.006 2,047
Ticketmaster $0.006 1,066
BIGO LIVE $0.006 59
Baidu $0.006 2,853
RedBook $0.006 431
Skype $0.006 420
99app $0.006 2,278
Indomaret $0.006 2,024
Subito $0.006 3,031
Bumble $0.006 1,053
TanTan $0.006 1,250
fiverr $0.006 1,735
CAIXA $0.006 433
Happn $0.006 3,606
My11Circle $0.006 438
IQOS $0.006 663
JDcom $0.006 26
LUKOIL-AZS $0.006 56
MEGA $0.006 322
Tango $0.006 1,095
TenChat $0.006 358
Trip $0.006 340
Twilio $0.006 465
urent/jet/RuSharing $0.006 303
Wink $0.006 492
Wise $0.006 281
YAPPY $0.006 40
Zoho $0.006 1,024
Zupee $0.006 3,048
FarPost $0.006 171
DoorDash $0.006 398
WinzoGame $0.006 3,077
Nttgame $0.006 1,035
OfferUp $0.006 86
paycell $0.006 36
163СOM $0.006 29
OffGamers $0.006 1,035
hily $0.006 1,036
Wolt $0.006 1,027
Flipkart $0.006 2,035
IRCTC $0.006 3,039
Eneba $0.006 142
noon $0.006 1,048
AGIBANK $0.006 69
Lotus $0.006 39
GG $0.006 184
Justdating $0.006 178
Sravni $0.006 167
Fruitz $0.006 239
Foody $0.006 50
Rush $0.006 249
kolesa.kz $0.006 69
Swiggy $0.006 486
Grab $0.006 440
IVI $0.006 192
Meesho $0.006 640
Carousell $0.006 136
Paytm $0.006 247
99acres $0.006 519
Şikayet var $0.006 46
BLIBLI $0.006 240
Linode $0.006 411
PicPay $0.006 257
Temu $0.006 600
Leboncoin $0.006 393
Rediffmail $0.006 150
Bazos $0.006 61
Glovo $0.006 818
EscapeFromTarkov $0.006 213
Akulaku $0.006 221
Betano $0.006 42
Casino/bet/gambling $0.006 65
Claude (Anthropic) $0.006 1,065
Fups $0.006 24
JivoMart $0.006 2,070
Marktplaats $0.006 28
Pinduoduo $0.006 279
Rambler $0.006 150
Bjp $0.006 29
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 1,023
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,023
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
CallApp $0.048 23
NimoTV $0.048 23
Okko $0.048 23
Pivko24 $0.048 23
Author24 $0.048 23
FreeChargeApp $0.048 23
Dhani $0.05 1,023
NMI $0.052 2,000+
DewuPoison $0.053 149
Ximalaya $0.053 257
Womply $0.064 2,000+
Walmart $0.071 4,056
Siply $0.078 23
RummyCulture $0.078 23
PciPay $0.079 1,023
Rapido $0.079 23
Hinge $0.082 2,054
Viber $0.089 1,023
Citymobil $0.089 257
Taikang $0.089 149
Akudo $0.089 185
Myntra $0.089 1,023
MobiKwik $0.089 185
CourseHero $0.089 149
RummyWealth $0.098 23
LoveLocal $0.1 399
CommunityGaming $0.1 604
Huya $0.1 203
iQIYI $0.1 293
Likee $0.1 570
Inboxlv $0.1 399
Coindcx $0.1 433
Algida $0.1 239
Alfa $0.1 221
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Amazon $0.108 3,030
LINE $0.112 2,027
TikTok (Douyin) $0.12 35
X (Twitter) $0.13 2,074
LYKA $0.13 23
Facebook $0.15 6,023
kufarby $0.16 23
Apple ID $0.176 2,023
Instagram (Threads) $0.185 6,030
Вконтакте $0.185 3,075
Google (Gmail / YouTube) $0.21 2,023
Google Messages $0.25 3,007
Discord $0.253 1,023
imo $0.289 2,068
KakaoTalk $0.3 4,024
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,023
Michat $0.3 1,023
Snapchat $0.336 1,023
LightChat $0.383 314
Twitch $0.383 6,976
AliExpress $0.395 1,034
HQ Trivia $0.406 293
TradingView $0.418 395
Wish $0.43 649
PGbonus $0.453 395
Clubhouse $0.477 3,925
Hezzl $0.489 395
BitClout $0.524 985
KuCoinPlay $0.536 314
icq $0.536 685
Taobao $0.548 1,532
Adidas $0.548 525
Dundle $0.559 502
1688 $0.571 347
Hermes $0.571 233
MPL $0.618 45
Alibaba $0.63 1,023
Keybase $0.748 126
Douyu $0.759 298
RegRu $0.759 293
Airbnb $0.783 1,023
Paxful $0.795 45
premium.one $0.806 330
Blued $0.806 45
Quipp $0.9 395
32red $0.959 809
Cash App $0.977 23
أي خدمة أخرى $0.983 1,777
Potato $1.006 135
Tosla $1.312 45
Yubo $1.312 45
1xBet $2.536 401
Dent $2.536 509
4Fun $2.536 131
Stormgain $2.536 311
EasyPay $2.536 347
Megogo $2.536 365
Oppo $2.536 149
米画师Mihuashi $2.536 167
Uplay $2.536 167
CloudChat $2.536 185
Perfluence $2.536 239
Uber $9.551 23

موريتانيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 11
  • أرقام Multi-SMS لـ 253 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في موريتانيا: Telegram, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: ChatGPT (OpenAI)
  • 188 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام موريتانيا تبدأ بـ +222. رمز الدولة: MR.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر موريتانيا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $9.551 — الوسيط $0.006 عبر 265 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

265 خدمة اليوم، بما في ذلك GoFundMe ($0.005), Weibo ($0.006), Happn ($0.006).

رمز الهاتف لدولة موريتانيا هو +222. رمز الدولة: MR.

التحقق حسب الخدمة في موريتانيا

رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.103 رقم وهمي لـ Telegram $0.61 رقم مؤقت لـ Zupee $0.006 رقم وهمي لـ Vinted $0.006 رقم وهمي لـ IRCTC $0.006 رقم مؤقت لـ Subito $0.006 رقم وهمي لـ Hopi $0.006 رقم مؤقت لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ Truecaller $0.006 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم مؤقت لـ Papara $0.006 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.006 رقم مؤقت لـ IFood $0.006 رقم مؤقت لـ Ola $0.006 رقم وهمي لـ Naver $0.006 رقم مؤقت لـ Flipkart $0.006 رقم وهمي لـ Netflix $0.006 رقم وهمي لـ Nike $0.006 رقم مؤقت لـ Indomaret $0.006 رقم مؤقت لـ BlaBlaCar $0.006

دول شائعة أخرى

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