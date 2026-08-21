رقم مؤقت من موريتانيا مع الكود (+222)
أرقام موريتانيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من موريتانيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 265 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في موريتانيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.079
$0.263
$0.006
$0.571
$0.006
$0.395
$0.63
$0.04
$2.536
$0.959
$2.536
$0.094
$0.052
$0.02
$0.303
$0.548
$0.787
$0.089
$0.337
$0.1
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في موريتانيا يكلف من $0.005 إلى $9.551 (المتوسط $0.2593، الوسيط $0.006) عبر 265 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 253 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.103
|1,023
|✓
|$0.263
|6,010
|✓
|Telegram
|$0.61
|5,008
|✓
|eBay
|$0.079
|2,038
|✓
|GoFundMe
|$0.005
|24
|✓
|Naver
|$0.006
|2,038
|✓
|Kwai
|$0.006
|511
|✓
|Steam
|$0.006
|1,024
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,026
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,047
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,060
|✓
|Netflix
|$0.006
|2,031
|✓
|foodpanda
|$0.006
|2,077
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|1,027
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|28
|✓
|Craigslist
|$0.006
|1,044
|✓
|Nike
|$0.006
|2,028
|✓
|Shopee
|$0.006
|1,067
|✓
|Moneylion
|$0.006
|1,024
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|43
|✓
|Zomato
|$0.006
|1,569
|✓
|Yalla
|$0.006
|1,030
|✓
|Skout
|$0.006
|1,033
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,031
|✓
|AOL
|$0.006
|1,055
|✓
|Lazada
|$0.006
|1,076
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,052
|✓
|Careem
|$0.006
|1,024
|✓
|Papara
|$0.006
|2,073
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,030
|✓
|Getir
|$0.006
|1,024
|✓
|$0.006
|1,059
|✓
|Hopi
|$0.006
|3,030
|✓
|IFood
|$0.006
|2,069
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,030
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|508
|✓
|Dream11
|$0.006
|3,536
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|1,059
|✓
|Trendyol
|$0.006
|1,161
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,488
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|1,808
|✓
|Badoo
|$0.006
|506
|✓
|Beget
|$0.006
|226
|✓
|Burger King
|$0.006
|40
|✓
|DANA
|$0.006
|298
|✓
|Drom
|$0.006
|555
|✓
|Metro
|$0.006
|417
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,065
|✓
|Gojek
|$0.006
|498
|✓
|GroupMe
|$0.006
|416
|✓
|KFC
|$0.006
|320
|✓
|McDonalds
|$0.006
|1,057
|✓
|Monese
|$0.006
|429
|✓
|OkCupid
|$0.006
|440
|✓
|OVO
|$0.006
|353
|✓
|OLX
|$0.006
|1,071
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|346
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|1,475
|✓
|Payoneer
|$0.006
|78
|✓
|Revolut
|$0.006
|364
|✓
|Signal
|$0.006
|1,542
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|319
|✓
|Wildberries
|$0.006
|136
|✓
|Яндекс
|$0.006
|62
|✓
|Zhihu
|$0.006
|211
|✓
|$0.006
|3,872
|✓
|Bilibili
|$0.006
|353
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,075
|✓
|Mercari
|$0.006
|294
|✓
|Vinted
|$0.006
|3,045
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|194
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|142
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|206
|✓
|$0.006
|1,051
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,127
|✓
|Ozon
|$0.006
|67
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,052
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|357
|✓
|Ola
|$0.006
|2,047
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|1,066
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|59
|✓
|Baidu
|$0.006
|2,853
|✓
|RedBook
|$0.006
|431
|✓
|Skype
|$0.006
|420
|✓
|99app
|$0.006
|2,278
|✓
|Indomaret
|$0.006
|2,024
|✓
|Subito
|$0.006
|3,031
|✓
|Bumble
|$0.006
|1,053
|✓
|TanTan
|$0.006
|1,250
|✓
|fiverr
|$0.006
|1,735
|✓
|CAIXA
|$0.006
|433
|✓
|Happn
|$0.006
|3,606
|✓
|My11Circle
|$0.006
|438
|✓
|IQOS
|$0.006
|663
|✓
|JDcom
|$0.006
|26
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|56
|✓
|MEGA
|$0.006
|322
|✓
|Tango
|$0.006
|1,095
|✓
|TenChat
|$0.006
|358
|✓
|Trip
|$0.006
|340
|✓
|Twilio
|$0.006
|465
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|303
|✓
|Wink
|$0.006
|492
|✓
|Wise
|$0.006
|281
|✓
|YAPPY
|$0.006
|40
|✓
|Zoho
|$0.006
|1,024
|✓
|Zupee
|$0.006
|3,048
|✓
|FarPost
|$0.006
|171
|✓
|DoorDash
|$0.006
|398
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|3,077
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1,035
|✓
|OfferUp
|$0.006
|86
|✓
|paycell
|$0.006
|36
|✓
|163СOM
|$0.006
|29
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1,035
|✓
|hily
|$0.006
|1,036
|✓
|Wolt
|$0.006
|1,027
|✓
|Flipkart
|$0.006
|2,035
|✓
|IRCTC
|$0.006
|3,039
|✓
|Eneba
|$0.006
|142
|✓
|noon
|$0.006
|1,048
|✓
|AGIBANK
|$0.006
|69
|✓
|Lotus
|$0.006
|39
|✓
|GG
|$0.006
|184
|✓
|Justdating
|$0.006
|178
|✓
|Sravni
|$0.006
|167
|✓
|Fruitz
|$0.006
|239
|✓
|Foody
|$0.006
|50
|✓
|Rush
|$0.006
|249
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|69
|✓
|Swiggy
|$0.006
|486
|✓
|Grab
|$0.006
|440
|✓
|IVI
|$0.006
|192
|✓
|Meesho
|$0.006
|640
|✓
|Carousell
|$0.006
|136
|✓
|Paytm
|$0.006
|247
|✓
|99acres
|$0.006
|519
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|46
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|240
|✓
|Linode
|$0.006
|411
|✓
|PicPay
|$0.006
|257
|✓
|Temu
|$0.006
|600
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|393
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|150
|✓
|Bazos
|$0.006
|61
|✓
|Glovo
|$0.006
|818
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|213
|✓
|Akulaku
|$0.006
|221
|✓
|Betano
|$0.006
|42
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|65
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|1,065
|✓
|Fups
|$0.006
|24
|✓
|JivoMart
|$0.006
|2,070
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|28
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|279
|✓
|Rambler
|$0.006
|150
|✓
|Bjp
|$0.006
|29
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|CoinFantasy
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|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,023
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
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|NimoTV
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|23
|✓
|Okko
|$0.048
|23
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|Pivko24
|$0.048
|23
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|Author24
|$0.048
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|$0.082
|2,054
|✓
|Viber
|$0.089
|1,023
|✓
|Citymobil
|$0.089
|257
|✓
|Taikang
|$0.089
|149
|✓
|Akudo
|$0.089
|185
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,023
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|185
|✓
|CourseHero
|$0.089
|149
|✓
|RummyWealth
|$0.098
|23
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|399
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|604
|✓
|Huya
|$0.1
|203
|✓
|iQIYI
|$0.1
|293
|✓
|Likee
|$0.1
|570
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|399
|✓
|Coindcx
|$0.1
|433
|✓
|Algida
|$0.1
|239
|✓
|Alfa
|$0.1
|221
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Amazon
|$0.108
|3,030
|✓
|LINE
|$0.112
|2,027
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.12
|35
|✓
|X (Twitter)
|$0.13
|2,074
|✓
|LYKA
|$0.13
|23
|✓
|$0.15
|6,023
|✓
|kufarby
|$0.16
|23
|✓
|Apple ID
|$0.176
|2,023
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.185
|6,030
|✓
|Вконтакте
|$0.185
|3,075
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.21
|2,023
|✓
|Google Messages
|$0.25
|3,007
|Discord
|$0.253
|1,023
|✓
|imo
|$0.289
|2,068
|✓
|KakaoTalk
|$0.3
|4,024
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.3
|1,023
|✓
|Michat
|$0.3
|1,023
|✓
|Snapchat
|$0.336
|1,023
|✓
|LightChat
|$0.383
|314
|✓
|Twitch
|$0.383
|6,976
|✓
|AliExpress
|$0.395
|1,034
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|293
|✓
|TradingView
|$0.418
|395
|✓
|Wish
|$0.43
|649
|✓
|PGbonus
|$0.453
|395
|✓
|Clubhouse
|$0.477
|3,925
|✓
|Hezzl
|$0.489
|395
|✓
|BitClout
|$0.524
|985
|✓
|KuCoinPlay
|$0.536
|314
|✓
|icq
|$0.536
|685
|✓
|Taobao
|$0.548
|1,532
|✓
|Adidas
|$0.548
|525
|✓
|Dundle
|$0.559
|502
|✓
|1688
|$0.571
|347
|✓
|Hermes
|$0.571
|233
|✓
|MPL
|$0.618
|45
|✓
|Alibaba
|$0.63
|1,023
|✓
|Keybase
|$0.748
|126
|✓
|Douyu
|$0.759
|298
|✓
|RegRu
|$0.759
|293
|✓
|Airbnb
|$0.783
|1,023
|✓
|Paxful
|$0.795
|45
|✓
|premium.one
|$0.806
|330
|✓
|Blued
|$0.806
|45
|✓
|Quipp
|$0.9
|395
|✓
|32red
|$0.959
|809
|✓
|Cash App
|$0.977
|23
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.983
|1,777
|✓
|Potato
|$1.006
|135
|✓
|Tosla
|$1.312
|45
|✓
|Yubo
|$1.312
|45
|✓
|1xBet
|$2.536
|401
|✓
|Dent
|$2.536
|509
|✓
|4Fun
|$2.536
|131
|✓
|Stormgain
|$2.536
|311
|✓
|EasyPay
|$2.536
|347
|✓
|Megogo
|$2.536
|365
|✓
|Oppo
|$2.536
|149
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|167
|✓
|Uplay
|$2.536
|167
|✓
|CloudChat
|$2.536
|185
|✓
|Perfluence
|$2.536
|239
|✓
|Uber
|$9.551
|23
|✓
موريتانيا على TIGER SMS
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أرقام موريتانيا تبدأ بـ +222. رمز الدولة: MR.
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