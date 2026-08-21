استخدام رقم Badoo عمليًا وتفعيل الحساب

تناسب هذه الأرقام من يريد حساب Badoo إضافي منفصل عن رقمه الشخصي، أو من يسجل لأول مرة دون شريحة اتصال حقيقية، أو من يفضّل فصل حساب التعارف عن باقي حساباته. يميل نظام مكافحة الاحتيال في Badoo إلى التعامل بمرونة أكبر مع رقم وهمي لـ Badoo مقارنة بتطبيقات تعارف أخرى تابعة للمجموعة نفسها، وهو ما ينعكس في عدد التفعيلات الذي بلغ نحو ٣٠ عملية خلال الشهر الماضي عبر أرقام مؤقتة متعددة من دول مختلفة، ما يعكس ثقة مستمرة بهذا الخيار.