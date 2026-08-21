رقم وهمي مؤقت لـ Badoo — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Badoo أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Badoo مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 145 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Badoo
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.006
$0.118
$0.118
$0.118
$0.54
$0.09
$0.041
$0.006
$0.006
$0.09
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Badoo تتراوح من $0.006 إلى $9.159 (المتوسط $1.0886، الوسيط $0.242) في 145 دولة. أرقام Multi-SMS في 144 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|4,207
|✓
|رومانيا
|$0.09
|2,134
|✓
|بولندا
|$0.133
|2,259
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.54
|5,190
|✓
|ألمانيا
|$0.015
|4,373
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|6,980
|✓
|هولندا
|$0.118
|9,642
|✓
|البرتغال
|$0.15
|7,473
|✓
|كندا
|$0.688
|3,136
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.09
|6,192
|✓
|تايلاند
|$0.113
|3,874
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|1,549
|✓
|باكستان
|$0.006
|575
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|2,581
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,261
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|17,933
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|1,031
|✓
|هايتي
|$0.006
|483
|✓
|نيبال
|$0.006
|575
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,326
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|576
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|379
|✓
|هندوراس
|$0.006
|575
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|316
|✓
|تونس
|$0.006
|695
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|4,536
|✓
|المغرب
|$0.006
|5,109
|✓
|أوغندا
|$0.006
|180
|✓
|مالاوي
|$0.006
|493
|✓
|غانا
|$0.006
|1,999
|✓
|كينيا
|$0.006
|7,722
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|7
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|575
|✓
|الكاميرون
|$0.006
|22
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|6,533
|✓
|مالي
|$0.006
|733
|✓
|رواندا
|$0.006
|792
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|111
|✓
|بنين
|$0.006
|1,966
|✓
|اليمن
|$0.006
|338
|✓
|العراق
|$0.006
|2,697
|✓
|السنغال
|$0.006
|338
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|575
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|506
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,431
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|499
|✓
|تشاد
|$0.006
|485
|✓
|صربيا
|$0.006
|9
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|231
|✓
|اليونان
|$0.006
|4,124
|✓
|جورجيا
|$0.006
|3,769
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|6,147
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|7
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|463
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|75
|✓
|غينيا
|$0.006
|1,098
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,570
|✓
|إندونيسيا
|$0.04
|24,288
|✓
|تشيلي
|$0.056
|3,021
|✓
|ماليزيا
|$0.06
|2,141
|✓
|إستونيا
|$0.071
|8,207
|✓
|كرواتيا
|$0.071
|5,720
|✓
|فيتنام
|$0.089
|545
|✓
|البرازيل
|$0.09
|3,484
|✓
|نيوزيلندا
|$0.104
|30
|✓
|كوبا
|$0.112
|468
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|314
|✓
|الفلبين
|$0.118
|2,534
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|94
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|143
|✓
|النمسا
|$0.119
|6,061
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.15
|778
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.231
|5
|✓
|سريلانكا
|$0.242
|1
|✓
|توغو
|$0.242
|65
|✓
|سويسرا
|$0.249
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$0.268
|3
|✓
|فرنسا
|$0.295
|1,638
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|2,375
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,053
|✓
|السويد
|$0.295
|308
|✓
|أذربيجان
|$0.371
|837
|✓
|أستراليا
|$0.536
|1,033
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|881
|✓
|مصر
|$0.688
|616
|✓
|ماكاو
|$0.724
|414
|✓
|تركيا
|$0.746
|1,900
|ليتوانيا
|$1.053
|6,586
|✓
|ريونيون
|$1.253
|324
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|432
|✓
|موناكو
|$1.583
|468
|✓
|لاتفيا
|$2.077
|11,002
|✓
|الكويت
|$2.159
|469
|✓
|ليبيريا
|$2.253
|2,456
|✓
|ميانمار
|$2.384
|5,229
|✓
|أنغولا
|$2.477
|493
|✓
|الأردن
|$2.489
|481
|✓
|الهند
|$2.536
|4,914
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$2.536
|306
|✓
|إيران
|$2.536
|151
|✓
|بيرو
|$2.536
|1,162
|✓
|بنما
|$2.536
|414
|✓
|باراغواي
|$2.536
|1,728
|✓
|نيكاراغوا
|$2.536
|486
|✓
|قطر
|$2.536
|450
|✓
|عُمان
|$2.536
|465
|✓
|بوتان
|$2.536
|432
|✓
|بوروندي
|$2.536
|895
|✓
|جزر المالديف
|$2.536
|432
|✓
|بربادوس
|$2.536
|432
|✓
|غامبيا
|$2.536
|486
|✓
|البحرين
|$2.536
|342
|✓
|النرويج
|$2.536
|781
|✓
|قبرص
|$2.536
|885
|✓
|لوكسمبورغ
|$2.536
|468
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|450
|✓
|فنلندا
|$2.536
|2,507
|✓
|الجبل الأسود
|$2.536
|414
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|396
|✓
|أروبا
|$2.536
|432
|✓
|بليز
|$2.536
|432
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|414
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|414
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|432
|✓
|بوتسوانا
|$2.559
|864
|✓
|المكسيك
|$2.559
|3,572
|✓
|ليسوتو
|$2.559
|864
|✓
|جامايكا
|$2.559
|864
|✓
|كولومبيا
|$2.559
|3,995
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|902
|✓
|موريشيوس
|$2.559
|864
|✓
|الغابون
|$2.559
|936
|✓
|الكونغو
|$2.559
|720
|✓
|النيجر
|$2.559
|864
|✓
|المجر
|$2.559
|2,876
|✓
|البوسنة والهرسك
|$2.559
|879
|✓
|غيانا
|$2.559
|828
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|792
|✓
|غواتيمالا
|$2.559
|1,804
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|864
|✓
|غرينادا
|$2.559
|864
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|828
|✓
|منغوليا
|$2.559
|1,008
|✓
|إريتريا
|$2.559
|864
|✓
|اليابان
|$9.159
|19,616
|✓
رقم Badoo المؤقت لاستقبال رمز التحقق
Badoo تطبيق تعارف يطلب رقم هاتف عند التسجيل، ويصل رمز التحقق مكوّن من ستة أرقام مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية إذا تأخرت الرسالة. الحصول على رقم مؤقت Badoo يتيح إتمام استقبال رمز التحقق دون استخدام رقمك الشخصي، وكل رقم مخصص لحساب واحد فقط بشكل واضح. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 145 دولة، وإيطاليا من أكثر الدول التي يفعّل المستخدمون الخدمة عبر أرقامها بشكل منتظم.
Badoo على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 50
- الترتيب حسب التفعيلات: #96
- أرقام Multi-SMS في 144 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Italy): تم تسليم 110+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Badoo — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Badoo عمليًا وتفعيل الحساب
تناسب هذه الأرقام من يريد حساب Badoo إضافي منفصل عن رقمه الشخصي، أو من يسجل لأول مرة دون شريحة اتصال حقيقية، أو من يفضّل فصل حساب التعارف عن باقي حساباته. يميل نظام مكافحة الاحتيال في Badoo إلى التعامل بمرونة أكبر مع رقم وهمي لـ Badoo مقارنة بتطبيقات تعارف أخرى تابعة للمجموعة نفسها، وهو ما ينعكس في عدد التفعيلات الذي بلغ نحو ٣٠ عملية خلال الشهر الماضي عبر أرقام مؤقتة متعددة من دول مختلفة، ما يعكس ثقة مستمرة بهذا الخيار.