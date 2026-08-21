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رقم وهمي مؤقت لـ Badoo — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Badoo أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Badoo مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 145 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 145 دولة 300K+ رقم 50 تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #96 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Badoo
308146

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Badoo

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إيطاليا
أفضل تسليم
4207 قطعة

$0.006

أوكرانيا
أفضل تسليم
6980 قطعة

$0.118

ألمانيا
أفضل تسليم
4373 قطعة

$0.118

إسبانيا
1549 قطعة

$0.118

الولايات المتحدة
5190 قطعة

$0.54

البرازيل
3484 قطعة

$0.09

إندونيسيا
24288 قطعة

$0.041

الأرجنتين
316 قطعة

$0.006

الكاميرون
22 قطعة

$0.006

المملكة المتحدة
6192 قطعة

$0.09

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Badoo تتراوح من $0.006 إلى $9.159 (المتوسط $1.0886، الوسيط $0.242) في 145 دولة. أرقام Multi-SMS في 144 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 إثيوبيا $0.006 كينيا $0.006 بلغاريا $0.006 بوليفيا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 48
$0.05 – $0.20 22
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 65
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 4,207
رومانيا $0.09 2,134
بولندا $0.133 2,259
الولايات المتحدة $0.54 5,190
ألمانيا $0.015 4,373
أوكرانيا $0.118 6,980
هولندا $0.118 9,642
البرتغال $0.15 7,473
كندا $0.688 3,136
المملكة المتحدة $0.09 6,192
تايلاند $0.113 3,874
إسبانيا $0.118 1,549
باكستان $0.006 575
بنغلاديش $0.006 2,581
الجزائر $0.006 3,261
إثيوبيا $0.006 17,933
موزمبيق $0.006 1,031
هايتي $0.006 483
نيبال $0.006 575
أوزبكستان $0.006 1,326
نيجيريا $0.006 576
تنزانيا $0.006 379
هندوراس $0.006 575
الأرجنتين $0.006 316
تونس $0.006 695
الإكوادور $0.006 4,536
المغرب $0.006 5,109
أوغندا $0.006 180
مالاوي $0.006 493
غانا $0.006 1,999
كينيا $0.006 7,722
فنزويلا $0.006 7
قيرغيزستان $0.006 575
الكاميرون $0.006 22
بلغاريا $0.006 6,533
مالي $0.006 733
رواندا $0.006 792
جمهورية مولدوفا $0.006 111
بنين $0.006 1,966
اليمن $0.006 338
العراق $0.006 2,697
السنغال $0.006 338
كمبوديا $0.006 575
موريتانيا $0.006 506
أفغانستان $0.006 1,431
أرمينيا $0.006 499
تشاد $0.006 485
صربيا $0.006 9
مدغشقر $0.006 231
اليونان $0.006 4,124
جورجيا $0.006 3,769
بوليفيا $0.006 6,147
طاجيكستان $0.006 7
ألبانيا $0.006 463
سلوفينيا $0.006 75
غينيا $0.006 1,098
لبنان $0.006 2,570
إندونيسيا $0.04 24,288
تشيلي $0.056 3,021
ماليزيا $0.06 2,141
إستونيا $0.071 8,207
كرواتيا $0.071 5,720
فيتنام $0.089 545
البرازيل $0.09 3,484
نيوزيلندا $0.104 30
كوبا $0.112 468
بلجيكا $0.118 314
الفلبين $0.118 2,534
أيرلندا $0.118 94
الدنمارك $0.118 143
النمسا $0.119 6,061
جمهورية التشيك $0.15 778
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.231 5
سريلانكا $0.242 1
توغو $0.242 65
سويسرا $0.249 6
سلوفاكيا $0.268 3
فرنسا $0.295 1,638
كازاخستان $0.295 2,375
إسرائيل $0.295 2,053
السويد $0.295 308
أذربيجان $0.371 837
أستراليا $0.536 1,033
جنوب أفريقيا $0.688 881
مصر $0.688 616
ماكاو $0.724 414
تركيا $0.746 1,900
ليتوانيا $1.053 6,586
ريونيون $1.253 324
أنغيلا $1.253 432
موناكو $1.583 468
لاتفيا $2.077 11,002
الكويت $2.159 469
ليبيريا $2.253 2,456
ميانمار $2.384 5,229
أنغولا $2.477 493
الأردن $2.489 481
الهند $2.536 4,914
بابوا غينيا الجديدة $2.536 306
إيران $2.536 151
بيرو $2.536 1,162
بنما $2.536 414
باراغواي $2.536 1,728
نيكاراغوا $2.536 486
قطر $2.536 450
عُمان $2.536 465
بوتان $2.536 432
بوروندي $2.536 895
جزر المالديف $2.536 432
بربادوس $2.536 432
غامبيا $2.536 486
البحرين $2.536 342
النرويج $2.536 781
قبرص $2.536 885
لوكسمبورغ $2.536 468
جيبوتي $2.536 450
فنلندا $2.536 2,507
الجبل الأسود $2.536 414
بروناي دار السلام $2.536 396
أروبا $2.536 432
بليز $2.536 432
مونتسيرات $2.536 414
دومينيكا $2.536 414
آيسلندا $2.536 432
بوتسوانا $2.559 864
المكسيك $2.559 3,572
ليسوتو $2.559 864
جامايكا $2.559 864
كولومبيا $2.559 3,995
بيلاروسيا $2.559 902
موريشيوس $2.559 864
الغابون $2.559 936
الكونغو $2.559 720
النيجر $2.559 864
المجر $2.559 2,876
البوسنة والهرسك $2.559 879
غيانا $2.559 828
غوادلوب $2.559 792
غواتيمالا $2.559 1,804
جزر البهاما $2.559 864
غرينادا $2.559 864
جزر القمر $2.559 828
منغوليا $2.559 1,008
إريتريا $2.559 864
اليابان $9.159 19,616

رقم Badoo المؤقت لاستقبال رمز التحقق

Badoo تطبيق تعارف يطلب رقم هاتف عند التسجيل، ويصل رمز التحقق مكوّن من ستة أرقام مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية إذا تأخرت الرسالة. الحصول على رقم مؤقت Badoo يتيح إتمام استقبال رمز التحقق دون استخدام رقمك الشخصي، وكل رقم مخصص لحساب واحد فقط بشكل واضح. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 145 دولة، وإيطاليا من أكثر الدول التي يفعّل المستخدمون الخدمة عبر أرقامها بشكل منتظم.

Badoo على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 50
  • الترتيب حسب التفعيلات: #96
  • أرقام Multi-SMS في 144 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Italy): تم تسليم 110+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Badoo — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Badoo عمليًا وتفعيل الحساب

تناسب هذه الأرقام من يريد حساب Badoo إضافي منفصل عن رقمه الشخصي، أو من يسجل لأول مرة دون شريحة اتصال حقيقية، أو من يفضّل فصل حساب التعارف عن باقي حساباته. يميل نظام مكافحة الاحتيال في Badoo إلى التعامل بمرونة أكبر مع رقم وهمي لـ Badoo مقارنة بتطبيقات تعارف أخرى تابعة للمجموعة نفسها، وهو ما ينعكس في عدد التفعيلات الذي بلغ نحو ٣٠ عملية خلال الشهر الماضي عبر أرقام مؤقتة متعددة من دول مختلفة، ما يعكس ثقة مستمرة بهذا الخيار.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $9.159 — الوسيط $0.242 في 145 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Ethiopia ($0.006), Kenya ($0.006)

300K+ رقم في 145 دولة.

رقم Badoo حسب الدولة

رقم رومانيا مع الكود $0.09 رقم بولندا مع الكود $0.133 رقم هولندا مؤقت $0.118 رقم البرتغال مع الكود $0.15 رقم كندا مؤقت $0.688 رقم تايلاند مع الكود $0.113 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مؤقت $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم موزمبيق مؤقت $0.006

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