رقم مؤقت من غينيا مع الكود (+675)
أرقام غينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من غينيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 322 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في غينيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.052
$0.089
$0.077
$0.139
$0.006
$0.006
$0.006
$0.113
$0.097
$0.006
$0.571
$2.56
$1.22
$2.56
$0.06
$0.039
$0.006
$0.159
$0.595
$1.078
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في غينيا يكلف من $0.005 إلى $3.632 (المتوسط $0.1998، الوسيط $0.006) عبر 322 خدمة. أرخص من 57% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 307 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.051
|13,035
|✓
|$0.43
|4,035
|✓
|Viber
|$0.089
|14,559
|✓
|$0.077
|13,074
|✓
|Google Messages
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|1,000+
|WellF
|$0.005
|32
|✓
|Naver
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|127
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|Kwai
|$0.006
|536
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|LINE
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|PayPal
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|Blizzard
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|124
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|Вконтакте
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|Shopee
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|✓
|Moneylion
|$0.006
|49
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|83
|✓
|Zomato
|$0.006
|1,053
|✓
|Yalla
|$0.006
|63
|✓
|Skout
|$0.006
|2,077
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,135
|✓
|AOL
|$0.006
|152
|✓
|Lazada
|$0.006
|118
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|84
|✓
|Careem
|$0.006
|2,048
|✓
|Papara
|$0.006
|117
|✓
|DiDi
|$0.006
|5,186
|✓
|Astropay
|$0.006
|60
|✓
|Getir
|$0.006
|48
|✓
|$0.006
|103
|✓
|Hopi
|$0.006
|74
|✓
|IFood
|$0.006
|116
|✓
|Zalo
|$0.006
|69
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|120
|✓
|Dream11
|$0.006
|1,042
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|100
|✓
|Trendyol
|$0.006
|508
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,137
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|9,956
|✓
|Badoo
|$0.006
|1,038
|✓
|Beget
|$0.006
|91
|✓
|Burger King
|$0.006
|84
|✓
|DANA
|$0.006
|131
|✓
|dodopizza
|$0.006
|42
|✓
|Drom
|$0.006
|159
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|91
|✓
|Metro
|$0.006
|78
|✓
|Grindr
|$0.006
|2,103
|✓
|Gojek
|$0.006
|494
|✓
|GroupMe
|$0.006
|392
|✓
|hh
|$0.006
|114
|✓
|KFC
|$0.006
|9,300
|✓
|Kaggle
|$0.006
|71
|✓
|Lenta
|$0.006
|42
|✓
|McDonalds
|$0.006
|2,099
|✓
|Monese
|$0.006
|910
|✓
|Магнит
|$0.006
|105
|✓
|МВидео
|$0.006
|118
|✓
|OkCupid
|$0.006
|86
|✓
|OVO
|$0.006
|117
|✓
|OLX
|$0.006
|11,634
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|85
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|5,615
|✓
|Payoneer
|$0.006
|124
|✓
|Revolut
|$0.006
|101
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|56
|✓
|Signal
|$0.006
|84
|✓
|Самокат
|$0.006
|64
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|647
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|72
|✓
|Wildberries
|$0.006
|6,922
|✓
|Яндекс
|$0.006
|109
|✓
|Zhihu
|$0.006
|71
|✓
|$0.006
|154
|✓
|Bilibili
|$0.006
|61
|✓
|Venmo
|$0.006
|91
|✓
|Mercari
|$0.006
|69
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|104
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|86
|✓
|Юла
|$0.006
|66
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|3,814
|✓
|$0.006
|99
|✓
|Truecaller
|$0.006
|4,599
|✓
|Ozon
|$0.006
|79
|✓
|Bolt
|$0.006
|2,082
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|747
|✓
|Ola
|$0.006
|88
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|108
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|102
|✓
|Baidu
|$0.006
|4,435
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|961
|✓
|RedBook
|$0.006
|56
|✓
|Skype
|$0.006
|896
|✓
|99app
|$0.006
|521
|✓
|Hinge
|$0.006
|149
|✓
|Indomaret
|$0.006
|51
|✓
|Subito
|$0.006
|50
|✓
|Bumble
|$0.006
|98
|✓
|TanTan
|$0.006
|948
|✓
|fiverr
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|521
|✓
|CAIXA
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|98
|✓
|Happn
|$0.006
|868
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|My11Circle
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|915
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|JDcom
|$0.006
|65
|✓
|Joyride
|$0.006
|111
|✓
|LUKOIL-AZS
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|61
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|607
|✓
|Tango
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|7,496
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|TenChat
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|662
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|303
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|47
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|468
|✓
|MobiKwik
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|469
|✓
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|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|84
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
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|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.206
|2,032
|✓
|GiraBank
|$0.236
|32
|✓
|TradingView
|$0.242
|458
|✓
|Dundle
|$0.265
|527
|✓
|Faceit
|$0.268
|32
|✓
|WestStein
|$0.268
|32
|✓
|Bukalapak
|$0.268
|32
|✓
|Aitu
|$0.268
|32
|✓
|PingPong
|$0.268
|32
|✓
|G2G
|$0.268
|32
|✓
|Eyecon
|$0.268
|32
|✓
|Potato Chat
|$0.268
|32
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.283
|7,147
|✓
|imo
|$0.289
|3,101
|✓
|Discord
|$0.289
|2,032
|✓
|MPL
|$0.289
|8,590
|✓
|Myntra
|$0.293
|32
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.34
|5,032
|✓
|Leboncoin
|$0.348
|730
|✓
|Snapchat
|$0.359
|2,032
|✓
|Michat
|$0.383
|1,964
|✓
|Twitch
|$0.395
|32
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|572
|✓
|LightChat
|$0.418
|275
|✓
|Telegram
|$0.442
|6,031
|✓
|Wish
|$0.442
|1,629
|✓
|KuCoinPlay
|$0.477
|275
|✓
|Hezzl
|$0.477
|356
|✓
|PGbonus
|$0.5
|356
|✓
|Apple ID
|$0.537
|2,032
|✓
|Hermes
|$0.548
|210
|✓
|icq
|$0.559
|1,701
|✓
|1688
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|291
|✓
|Adidas
|$0.595
|501
|✓
|BitClout
|$0.618
|5,311
|✓
|Taobao
|$0.642
|572
|✓
|Blued
|$0.724
|9,737
|✓
|Paxful
|$0.748
|35
|✓
|RegRu
|$0.771
|540
|✓
|Alibaba
|$0.818
|2,032
|✓
|Douyu
|$0.983
|815
|✓
|Potato
|$1.006
|1,144
|✓
|Keybase
|$1.053
|559
|✓
|Airbnb
|$1.077
|2,031
|✓
|premium.one
|$1.148
|939
|✓
|32red
|$1.183
|1,044
|✓
|Tosla
|$1.183
|8,884
|✓
|Yubo
|$1.183
|9,790
|✓
|Oppo
|$1.195
|528
|✓
|CloudChat
|$1.195
|600
|✓
|Perfluence
|$1.195
|672
|✓
|Quipp
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|✓
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|GoFundMe
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|180
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|✓
|Megogo
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|米画师Mihuashi
|$2.559
|252
|✓
|Uplay
|$2.559
|252
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|PagSmile
|$3.632
|32
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غينيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 210+
- أرقام Multi-SMS لـ 307 خدمة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في غينيا: WhatsApp, Instagram (Threads), Viber
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 239 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام غينيا تبدأ بـ +675. رمز الدولة: GN.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر غينيا — ابتداءً من $0.005.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.