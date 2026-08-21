AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من غينيا مع الكود (+675)

أرقام غينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من غينيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 322 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 322 خدمة 410K+ رقم 210+ تفعيل خلال 30 يوماً +675 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

غينيا
415740

قطعة

أفضل 20 خدمة في غينيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
13035 قطعة

$0.052

Viber
14709 قطعة

$0.089

facebook
13073 قطعة

$0.077

Amazon
3027 قطعة

$0.139

WeChat
193 قطعة

$0.006

Ticketmaster
371 قطعة

$0.006

Rebtel
92 قطعة

$0.006

Walmart
4124 قطعة

$0.113

Googlemessenger
1000 قطعة

$0.097

163СOM
38 قطعة

$0.006

1688
291 قطعة

$0.571

1хbet
720 قطعة

$2.56

32red
1044 قطعة

$1.22

4Fun
180 قطعة

$2.56

99acres
594 قطعة

$0.06

99app
581 قطعة

$0.039

AGIBANK
360 قطعة

$0.006

AOL
14071 قطعة

$0.159

Adidas
501 قطعة

$0.595

Airbnb
2031 قطعة

$1.078

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في غينيا يكلف من $0.005 إلى $3.632 (المتوسط $0.1998، الوسيط $0.006) عبر 322 خدمة. أرخص من 57% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 307 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 OLX $0.006 BlaBlaCar $0.006 KFC $0.006 Zoho $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 221
$0.05 – $0.20 36
$0.20 – $0.50 29
أكثر من $0.50 36
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.051 13,035
WhatsApp $0.43 4,035
Viber $0.089 14,559
Facebook $0.077 13,074
Google Messages $0.097 1,000+
WellF $0.005 32
Naver $0.006 127
Kwai $0.006 536
LINE $0.006 121
Steam $0.006 2,049
PayPal $0.006 62
Blizzard $0.006 146
GoogleVoice $0.006 1,149
Netflix $0.006 105
foodpanda $0.006 124
Вконтакте $0.006 102
Yahoo Mail $0.006 58
Craigslist $0.006 1,136
Nike $0.006 63
Shopee $0.006 9,069
Moneylion $0.006 49
Tencent QQ $0.006 83
Zomato $0.006 1,053
Yalla $0.006 63
Skout $0.006 2,077
Coinbase $0.006 1,135
AOL $0.006 152
Lazada $0.006 118
Deliveroo $0.006 84
Careem $0.006 2,048
Papara $0.006 117
DiDi $0.006 5,186
Astropay $0.006 60
Getir $0.006 48
WeChat $0.006 103
Hopi $0.006 74
IFood $0.006 116
Zalo $0.006 69
Hepsiburadacom $0.006 120
Dream11 $0.006 1,042
Yemeksepeti $0.006 100
Trendyol $0.006 508
Poshmark $0.006 1,137
BlaBlaCar $0.006 9,956
Badoo $0.006 1,038
Beget $0.006 91
Burger King $0.006 84
DANA $0.006 131
dodopizza $0.006 42
Drom $0.006 159
ДругВокруг $0.006 91
Metro $0.006 78
Grindr $0.006 2,103
Gojek $0.006 494
GroupMe $0.006 392
hh $0.006 114
KFC $0.006 9,300
Kaggle $0.006 71
Lenta $0.006 42
McDonalds $0.006 2,099
Monese $0.006 910
Магнит $0.006 105
МВидео $0.006 118
OkCupid $0.006 86
OVO $0.006 117
OLX $0.006 11,634
Paysafecard $0.006 85
Proton Mail $0.006 5,615
Payoneer $0.006 124
Revolut $0.006 101
СпортМастер $0.006 56
Signal $0.006 84
Самокат $0.006 64
Tokopedia $0.006 647
ВкусВилл $0.006 72
Wildberries $0.006 6,922
Яндекс $0.006 109
Zhihu $0.006 71
Weibo $0.006 154
Bilibili $0.006 61
Venmo $0.006 91
Mercari $0.006 69
Mail.ru $0.006 104
Одноклассники $0.006 86
Юла $0.006 66
Mamba, MeetMe $0.006 3,814
LinkedIn $0.006 99
Truecaller $0.006 4,599
Ozon $0.006 79
Bolt $0.006 2,082
Delivery Club $0.006 747
Ola $0.006 88
Ticketmaster $0.006 108
BIGO LIVE $0.006 102
Baidu $0.006 4,435
Clubhouse $0.006 961
RedBook $0.006 56
Skype $0.006 896
99app $0.006 521
Hinge $0.006 149
Indomaret $0.006 51
Subito $0.006 50
Bumble $0.006 98
TanTan $0.006 948
fiverr $0.006 521
CAIXA $0.006 98
Happn $0.006 868
My11Circle $0.006 490
IQOS $0.006 915
JDcom $0.006 65
Joyride $0.006 111
LUKOIL-AZS $0.006 61
MEGA $0.006 607
Tango $0.006 7,496
TenChat $0.006 662
Trip $0.006 303
Twilio $0.006 1,147
urent/jet/RuSharing $0.006 47
Wink $0.006 105
Wise $0.006 124
YAPPY $0.006 7,949
Zoho $0.006 9,215
Zupee $0.006 87
Вкусно и Точка $0.006 7,887
Детский мир $0.006 9,111
Лэтуаль $0.006 7,449
FarPost $0.006 115
DoorDash $0.006 824
Ininal $0.006 39
Taptap Send $0.006 112
WinzoGame $0.006 92
bet365 $0.006 117
Nttgame $0.006 2,082
OfferUp $0.006 100
Allegro $0.006 89
paycell $0.006 74
163СOM $0.006 40
Betfair $0.006 96
OffGamers $0.006 2,078
Lyft $0.006 44
hily $0.006 2,081
Wolt $0.006 2,066
Fotka $0.006 101
Zilch $0.006 81
Depop $0.006 119
Flipkart $0.006 69
IRCTC $0.006 73
Eneba $0.006 97
noon $0.006 2,084
AGIBANK $0.006 85
Lotus $0.006 53
GG $0.006 1,146
Justdating $0.006 96
Codashop $0.006 83
Sravni $0.006 41
Oldubil $0.006 95
SoulApp $0.006 121
Fruitz $0.006 85
Foody $0.006 95
Rush $0.006 514
kolesa.kz $0.006 59
Swiggy $0.006 930
Grab $0.006 2,086
IVI $0.006 362
Weverse $0.006 85
AliExpress $0.006 920
Meesho $0.006 659
Freelancer $0.006 98
Carousell $0.006 8,059
Paytm $0.006 488
99acres $0.006 534
Şikayet var $0.006 8,962
BLIBLI $0.006 674
Linode $0.006 810
PicPay $0.006 85
Temu $0.006 1,226
Mercado $0.006 88
Uklon $0.006 37
Rediffmail $0.006 6,557
Bazos $0.006 100
GCash $0.006 105
Glovo $0.006 74
EscapeFromTarkov $0.006 644
Akulaku $0.006 417
Betano $0.006 73
Brevo $0.006 58
Casino/bet/gambling $0.006 81
Claude (Anthropic) $0.006 106
Coca-Cola $0.006 103
Foodora $0.006 75
FreeNow $0.006 104
Fups $0.006 15
Gett $0.006 58
Grailed $0.006 56
Her $0.006 66
JivoMart $0.006 110
Klarna $0.006 52
Marktplaats $0.006 75
Mera Gaon $0.006 66
Paysend $0.006 52
Pinduoduo $0.006 494
PlayerAuctions $0.006 115
Rambler $0.006 315
Razer $0.006 96
Rebtel $0.006 51
Shpock $0.006 96
TamTam $0.006 41
Tata Neu $0.006 78
Ubisoft $0.006 78
Upwork $0.006 59
ZUS Coffee $0.006 61
Банки $0.006 6,999
СушиВёсла $0.006 50
Bjp $0.006 64
Cathay $0.03 89
X (Twitter) $0.039 1,121
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,032
NMI $0.052 2,000+
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 92
KakaoTalk $0.069 3,119
DewuPoison $0.077 248
Ximalaya $0.077 432
Inboxlv $0.078 32
eBay $0.079 2,081
Uber $0.079 1,032
PciPay $0.079 1,000+
RummyWealth $0.089 32
my jio $0.089 1,000+
Amazon $0.091 3,022
LYKA $0.095 32
LoveLocal $0.1 417
CommunityGaming $0.1 762
Huya $0.1 284
iQIYI $0.1 464
Likee $0.1 762
Taikang $0.1 216
Coindcx $0.1 554
Algida $0.1 392
Alfa $0.1 324
CourseHero $0.1 284
TikTok (Douyin) $0.105 2,084
Spincrush $0.105 1,000+
kufarby $0.11 64
Citymobil $0.112 468
MobiKwik $0.112 469
Walmart $0.113 4,083
أي خدمة أخرى $0.118 84
Google (Gmail / YouTube) $0.165 2,032
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.206 2,032
GiraBank $0.236 32
TradingView $0.242 458
Dundle $0.265 527
Faceit $0.268 32
WestStein $0.268 32
Bukalapak $0.268 32
Aitu $0.268 32
PingPong $0.268 32
G2G $0.268 32
Eyecon $0.268 32
Potato Chat $0.268 32
Alipay/Alibaba/1688 $0.283 7,147
imo $0.289 3,101
Discord $0.289 2,032
MPL $0.289 8,590
Myntra $0.293 32
ChatGPT (OpenAI) $0.34 5,032
Leboncoin $0.348 730
Snapchat $0.359 2,032
Michat $0.383 1,964
Twitch $0.395 32
HQ Trivia $0.406 572
LightChat $0.418 275
Telegram $0.442 6,031
Wish $0.442 1,629
KuCoinPlay $0.477 275
Hezzl $0.477 356
PGbonus $0.5 356
Apple ID $0.537 2,032
Hermes $0.548 210
icq $0.559 1,701
1688 $0.571 291
Adidas $0.595 501
BitClout $0.618 5,311
Taobao $0.642 572
Blued $0.724 9,737
Paxful $0.748 35
RegRu $0.771 540
Alibaba $0.818 2,032
Douyu $0.983 815
Potato $1.006 1,144
Keybase $1.053 559
Airbnb $1.077 2,031
premium.one $1.148 939
32red $1.183 1,044
Tosla $1.183 8,884
Yubo $1.183 9,790
Oppo $1.195 528
CloudChat $1.195 600
Perfluence $1.195 672
Quipp $1.265 1,128
Dominos Pizza $1.308 32
GoFundMe $1.324 4,328
Akudo $1.771 324
1xBet $2.559 720
Dent $2.559 1,004
4Fun $2.559 180
Stormgain $2.559 608
EasyPay $2.559 612
Megogo $2.559 648
米画师Mihuashi $2.559 252
Uplay $2.559 252
PagSmile $3.632 32

غينيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 210+
  • أرقام Multi-SMS لـ 307 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في غينيا: WhatsApp, Instagram (Threads), Viber
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 239 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام غينيا تبدأ بـ +675. رمز الدولة: GN.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر غينيا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $3.632 — الوسيط $0.006 عبر 322 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

322 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), OLX ($0.006), BlaBlaCar ($0.006).

رمز الهاتف لدولة غينيا هو +675. رمز الدولة: GN.

التحقق حسب الخدمة في غينيا

رقم وهمي لـ WhatsApp $0.43 رقم وهمي لـ Shopee $0.006 رقم وهمي لـ Şikayet var $0.006 رقم مؤقت لـ Carousell $0.006 رقم وهمي لـ YAPPY $0.006 رقم مؤقت لـ Tango $0.006 رقم وهمي لـ Wildberries $0.006 رقم مؤقت لـ Rediffmail $0.006 رقم وهمي لـ Proton Mail $0.006 رقم وهمي لـ DiDi $0.006 رقم وهمي لـ Truecaller $0.006 رقم مؤقت لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ Mamba, MeetMe $0.006 رقم وهمي لـ Grindr $0.006 رقم وهمي لـ McDonalds $0.006 رقم وهمي لـ Grab $0.006 رقم مؤقت لـ noon $0.006 رقم مؤقت لـ Bolt $0.006 رقم مؤقت لـ Nttgame $0.006 رقم وهمي لـ hily $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!