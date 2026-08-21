رقم وهمي مؤقت لـ BlaBlaCar — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز BlaBlaCar أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل BlaBlaCar مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 144 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة BlaBlaCar
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.13
$0.083
$0.165
$0.356
$0.549
$0.062
$0.134
$0.688
$0.688
$0.771
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام BlaBlaCar تتراوح من $0.006 إلى $7.039 (المتوسط $0.6674، الوسيط $0.3175) في 144 دولة. أرقام Multi-SMS في 144 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|البرازيل
|$0.087
|2,733
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.15
|7,248
|✓
|أوكرانيا
|$0.083
|2,711
|✓
|هولندا
|$0.13
|10,728
|✓
|باكستان
|$0.006
|1,085
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|3,981
|✓
|الجزائر
|$0.006
|5,612
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|9,793
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|703
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,558
|✓
|فيتنام
|$0.006
|56
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,085
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,769
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,086
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|823
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,085
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|914
|✓
|تونس
|$0.006
|1,205
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|3,204
|✓
|المغرب
|$0.006
|2,909
|✓
|أوغندا
|$0.006
|607
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,866
|✓
|غانا
|$0.006
|1,085
|✓
|كينيا
|$0.006
|2,223
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|18
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|1,085
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|4,196
|✓
|مالي
|$0.006
|477
|✓
|رواندا
|$0.006
|2,428
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|5,024
|✓
|بنين
|$0.006
|811
|✓
|اليمن
|$0.006
|799
|✓
|العراق
|$0.006
|2,374
|✓
|السنغال
|$0.006
|799
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|1,085
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,085
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,808
|✓
|الفلبين
|$0.006
|3,769
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|2,433
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,018
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,755
|✓
|صربيا
|$0.006
|27
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|658
|✓
|اليونان
|$0.006
|5,814
|✓
|جورجيا
|$0.006
|2,898
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,087
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|18
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,474
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|84
|✓
|غينيا
|$0.006
|1,136
|✓
|لبنان
|$0.006
|3,817
|✓
|النمسا
|$0.006
|6,195
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|164
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.05
|2,000+
|✓
|إيطاليا
|$0.061
|13,957
|✓
|كولومبيا
|$0.065
|2,719
|✓
|كرواتيا
|$0.071
|1,550
|✓
|البرتغال
|$0.1
|3,683
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.1
|1,973
|✓
|كوبا
|$0.1
|504
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.104
|120
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|615
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|143
|✓
|نيوزيلندا
|$0.135
|30
|✓
|إستونيا
|$0.15
|8,932
|✓
|إسرائيل
|$0.265
|2,177
|✓
|بولندا
|$0.283
|3,387
|✓
|فنلندا
|$0.283
|1,052
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.305
|5
|✓
|سريلانكا
|$0.317
|1
|✓
|توغو
|$0.317
|65
|✓
|رومانيا
|$0.318
|2,517
|✓
|سويسرا
|$0.329
|6
|✓
|ألمانيا
|$0.33
|6,118
|✓
|كازاخستان
|$0.353
|3,671
|✓
|أستراليا
|$0.406
|33
|✓
|ليبيريا
|$0.477
|2,476
|✓
|إسبانيا
|$0.552
|1,550
|✓
|إيران
|$0.559
|111
|✓
|الأردن
|$0.559
|1,083
|✓
|اليابان
|$0.559
|1,000+
|✓
|لاتفيا
|$0.571
|4,734
|✓
|فرنسا
|$0.6
|1,733
|✓
|الكويت
|$0.618
|1,748
|✓
|الهند
|$0.62
|1,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.677
|1,674
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|7
|✓
|مصر
|$0.688
|7,354
|✓
|إندونيسيا
|$0.688
|12,595
|✓
|كندا
|$0.688
|2,936
|✓
|أنغولا
|$0.712
|1,018
|✓
|بربادوس
|$0.712
|1,573
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.736
|1,497
|✓
|بيرو
|$0.736
|1,000+
|✓
|بنما
|$0.736
|1,670
|✓
|باراغواي
|$0.736
|4,068
|✓
|بوتان
|$0.736
|1,580
|✓
|غامبيا
|$0.736
|1,670
|✓
|قبرص
|$0.736
|1,587
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.736
|1,000+
|✓
|جامايكا
|$0.748
|1,828
|✓
|عُمان
|$0.748
|1,018
|✓
|آيسلندا
|$0.771
|162
|✓
|السويد
|$0.789
|309
|✓
|قطر
|$0.795
|263
|✓
|النرويج
|$0.83
|8,901
|✓
|بوتسوانا
|$0.936
|2,431
|✓
|الغابون
|$0.983
|2,570
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.995
|2,400
|✓
|موريشيوس
|$1.006
|2,370
|✓
|الكونغو
|$1.018
|1,360
|✓
|البحرين
|$1.03
|1,362
|✓
|غواتيمالا
|$1.042
|7,355
|✓
|الجبل الأسود
|$1.053
|649
|✓
|نيكاراغوا
|$1.077
|1,500
|✓
|جزر المالديف
|$1.1
|1,362
|✓
|المكسيك
|$1.159
|4,079
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|342
|✓
|منغوليا
|$1.324
|2,007
|✓
|غيانا
|$1.359
|1,711
|✓
|جزر البهاما
|$1.371
|973
|✓
|النيجر
|$1.395
|977
|✓
|موناكو
|$1.418
|378
|✓
|بوروندي
|$1.465
|1,530
|✓
|ميانمار
|$1.736
|11,854
|✓
|ريونيون
|$1.783
|1,384
|✓
|أروبا
|$1.783
|752
|✓
|ماكاو
|$1.783
|1,220
|✓
|ليسوتو
|$1.806
|1,756
|✓
|المجر
|$1.959
|5,565
|✓
|تشيلي
|$2.042
|4,742
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|360
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|306
|✓
|بليز
|$2.536
|621
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|324
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|324
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|722
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|864
|✓
|غرينادا
|$2.559
|936
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|900
|✓
|إريتريا
|$2.559
|684
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
|ليتوانيا
|$7.039
|4,076
|✓
رقم BlaBlaCar المؤقت حسب دولة الاستخدام
BlaBlaCar تطبيق للتنقل المشترك بين المدن يطلب رقم هاتف يطابق الدولة التي تستخدم منها الخدمة، ويصل رمز التحقق مكوّن من أربعة إلى ستة أرقام مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية إذا لزم الأمر. الحصول على رقم مؤقت لـ BlaBlaCar من الدولة المطلوبة يجعل عملية استقبال رمز التحقق تسير بسلاسة دون الحاجة لشريحة اتصال محلية فعلية. الأسعار تبدأ من $0.006 وتغطي المنصة 144 دولة، والبرازيل من أكثر الدول التي يختارها المستخدمون لتفعيل الخدمة.
BlaBlaCar على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 47
- أرقام Multi-SMS في 144 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 160+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر BlaBlaCar — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
اختيار رقم BlaBlaCar المناسب لكل رحلة
تصلح هذه الأرقام لتجربة تطبيق BlaBlaCar قبل ربطه برقمك الشخصي، أو للتسجيل من دون شريحة اتصال محلية عند السفر بين الدول، وهو ما يفسر وصول عدد التفعيلات خلال الشهر الماضي إلى ٣٨ عملية عبر أرقام من دول متعددة. بما أن المنصة تربط كل حساب برقم يطابق دولة الاستخدام، فالحل عند مواجهة مشكلة في التفعيل هو اختيار رقم وهمي لـ BlaBlaCar من الدولة نفسها التي تخطط لاستخدام الخدمة فيها بدلًا من رقم دولة أخرى، فتسير خطوة التحقق دون تأخير.