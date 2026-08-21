اختيار رقم BlaBlaCar المناسب لكل رحلة

تصلح هذه الأرقام لتجربة تطبيق BlaBlaCar قبل ربطه برقمك الشخصي، أو للتسجيل من دون شريحة اتصال محلية عند السفر بين الدول، وهو ما يفسر وصول عدد التفعيلات خلال الشهر الماضي إلى ٣٨ عملية عبر أرقام من دول متعددة. بما أن المنصة تربط كل حساب برقم يطابق دولة الاستخدام، فالحل عند مواجهة مشكلة في التفعيل هو اختيار رقم وهمي لـ BlaBlaCar من الدولة نفسها التي تخطط لاستخدام الخدمة فيها بدلًا من رقم دولة أخرى، فتسير خطوة التحقق دون تأخير.