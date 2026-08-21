رقم مؤقت من جزر سليمان مع الكود (+677)
أرقام جزر سليمان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من جزر سليمان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 69 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في جزر سليمان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.062
$0.049
$0.079
$0.088
$0.11
$0.12
$0.04
$0.126
$0.079
$0.049
$0.434
$0.075
$0.089
$0.078
$0.071
$0.129
$0.225
$0.04
$0.081
$0.08
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في جزر سليمان يكلف من $0.039 إلى $0.57 (المتوسط $0.0835، الوسيط $0.07) عبر 69 خدمة. أرخص من 83% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.062
|1,000+
|Viber
|$0.039
|2,000+
|X (Twitter)
|$0.039
|2,000+
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Вконтакте
|$0.044
|2,000+
|Zupee
|$0.044
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Discord
|$0.055
|2,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.062
|2,000+
|Naver
|$0.064
|2,000+
|LINE
|$0.064
|2,000+
|Netflix
|$0.064
|2,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|2,000+
|Nike
|$0.064
|2,000+
|Papara
|$0.064
|2,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|2,000+
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|2,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|eBay
|$0.07
|2,000+
|foodpanda
|$0.07
|2,000+
|Yahoo Mail
|$0.07
|1,000+
|Zalo
|$0.07
|1,000+
|Hinge
|$0.07
|1,000+
|Bumble
|$0.07
|1,000+
|IRCTC
|$0.07
|2,000+
|$0.079
|1,000+
|Uber
|$0.079
|2,000+
|Craigslist
|$0.079
|1,000+
|imo
|$0.079
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.088
|1,000+
|Amazon
|$0.088
|1,000+
|Yalla
|$0.089
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|1,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|JivoMart
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Shopee
|$0.126
|1,000+
|Coinbase
|$0.126
|1,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|PayPal
|$0.156
|1,000+
|Telegram
|$0.364
|2,000+
|$0.57
|3,000
جزر سليمان على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 28
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 57 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام جزر سليمان تبدأ بـ +677. رمز الدولة: SB.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر جزر سليمان — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.