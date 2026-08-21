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رقم وهمي مؤقت لـ Baidu — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Baidu أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Baidu مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 173 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 173 دولة 2.4M+ رقم 6 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Baidu
2419409

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Baidu

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
5192 قطعة

$0.05

ألمانيا
أفضل تسليم
9724 قطعة

$0.104

إستونيا
أفضل تسليم
3522 قطعة

$0.04

إندونيسيا
165075 قطعة

$0.051

إيطاليا
326683 قطعة

$0.061

الأرجنتين
88588 قطعة

$0.02

البرازيل
13787 قطعة

$0.04

المملكة المتحدة
275310 قطعة

$0.103

اليابان
5000 قطعة

$0.028

تايلاند
3832 قطعة

$0.04

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Baidu تتراوح من $0.006 إلى $7.091 (المتوسط $0.1196، الوسيط $0.036) في 173 دولة. أرخص من 79% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 154 دولة.

الأرخص اليوم: فرنسا $0.006 الأرجنتين $0.006 جمهورية مولدوفا $0.006 بنين $0.006 لبنان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 98
$0.05 – $0.20 53
$0.20 – $0.50 20
أكثر من $0.50 2
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
البرازيل $0.04 13,787
الولايات المتحدة $0.05 5,192
باكستان $0.006 4,740
بنغلاديش $0.006 5,740
زامبيا $0.006 1,214
الجزائر $0.006 6,369
إثيوبيا $0.006 5,830
موزمبيق $0.006 3,041
هايتي $0.006 6,416
زيمبابوي $0.006 2,742
نيبال $0.006 4,740
أوزبكستان $0.006 3,107
نيجيريا $0.006 3,741
فرنسا $0.006 145,045
تنزانيا $0.006 2,161
هندوراس $0.006 5,740
الأرجنتين $0.006 88,588
تونس $0.006 3,860
الإكوادور $0.006 3,916
المغرب $0.006 6,564
أوغندا $0.006 916
مالاوي $0.006 2,033
غانا $0.006 5,740
فنزويلا $0.006 33
كازاخستان $0.006 6,540
قيرغيزستان $0.006 5,740
بلغاريا $0.006 4,497
مالي $0.006 2,526
رواندا $0.006 2,916
السودان $0.006 33
جمهورية مولدوفا $0.006 10,588
بنين $0.006 9,478
اليمن $0.006 1,166
العراق $0.006 4,412
السنغال $0.006 1,166
كمبوديا $0.006 5,740
موريتانيا $0.006 2,853
أفغانستان $0.006 3,709
أرمينيا $0.006 3,769
تشاد $0.006 2,045
صربيا $0.006 1,000+
مدغشقر $0.006 2,967
اليونان $0.006 6,871
جورجيا $0.006 3,079
بوليفيا $0.006 5,742
طاجيكستان $0.006 33
ألبانيا $0.006 4,682
سلوفينيا $0.006 101
غينيا $0.006 4,749
لبنان $0.006 7,660
كولومبيا $0.01 227,849
بولندا $0.01 157,252
مصر $0.011 5,781
الدنمارك $0.017 3,907
هولندا $0.02 15,936
الجمهورية العربية السورية $0.022 4
جنوب السودان $0.022 1
ناميبيا $0.024 1,000+
سوازيلاند $0.024 1,000+
الكونغو (الديمقراطية) $0.024 1,000+
سريلانكا $0.024 1,001
تيمور الشرقية $0.024 1,000+
تركيا $0.024 1,000+
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.024 1,120
السعودية $0.024 1,000+
كوستاريكا $0.024 1,000+
أوروغواي $0.024 1,000+
لاوس $0.024 1,000+
الإمارات العربية المتحدة $0.024 1,000+
ترينيداد وتوباغو $0.024 1,000+
غينيا بيساو $0.024 1,000+
جمهورية الدومينيكان $0.024 1,000+
سورينام $0.024 1,000+
سيراليون $0.024 1,002
هونغ كونغ $0.024 1,000+
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.024 1,005
اليابان $0.024 5,000
سنغافورة $0.024 291
فلسطين $0.024 1,000+
الرأس الأخضر $0.024 1,000+
نيوزيلندا $0.024 1,030
كوسوفو $0.024 1,000+
أندورا $0.024 1,000+
فيتنام $0.026 2,478
تايلاند $0.034 3,832
كندا $0.034 5,136
إسبانيا $0.036 2,659
البرتغال $0.036 10,440
إندونيسيا $0.036 165,075
السويد $0.036 462
النمسا $0.036 5,608
المملكة المتحدة $0.04 275,310
إستونيا $0.04 3,522
أنغولا $0.042 2,033
بنما $0.042 9,556
الأردن $0.042 1,033
قبرص $0.042 1,000+
فيجي $0.042 90
موناكو $0.042 5,667
رومانيا $0.05 3,846
ميانمار $0.055 31,536
جمهورية التشيك $0.059 2,788
إيطاليا $0.059 326,683
تشيلي $0.06 71,674
جنوب أفريقيا $0.063 1,928
الفلبين $0.063 172,606
المكسيك $0.065 3,171
الكاميرون $0.065 10,789
بوروندي $0.065 1,002
عُمان $0.077 342
الكويت $0.077 1,001
لاتفيا $0.077 2,000+
أنغيلا $0.077 1,000+
أذربيجان $0.089 2,000+
المجر $0.089 2,001
ماليزيا $0.09 208,948
ليسوتو $0.1 6,085
كينيا $0.1 3,742
باراغواي $0.1 1,000+
نيكاراغوا $0.1 1,516
قطر $0.1 1,000+
الكونغو $0.1 4,935
البوسنة والهرسك $0.1 2,041
أيرلندا $0.1 2,098
النرويج $0.1 2,880
الجبل الأسود $0.1 2,900
ليتوانيا $0.1 2,000+
مونتسيرات $0.1 1,449
دومينيكا $0.1 1,000+
ألمانيا $0.104 9,724
بابوا غينيا الجديدة $0.112 1,000+
بيرو $0.112 1,000+
جامايكا $0.112 17,521
بيلاروسيا $0.112 8,816
النيجر $0.112 2,000+
غامبيا $0.112 3,366
غيانا $0.112 2,000+
البحرين $0.112 1,475
لوكسمبورغ $0.112 1,000+
غواتيمالا $0.112 6,208
فنلندا $0.112 1,377
أروبا $0.112 1,588
منغوليا $0.112 2,036
ماكاو $0.112 2,673
إريتريا $0.112 9,512
أوكرانيا $0.118 5,152
بلجيكا $0.118 2,324
بوتسوانا $0.124 9,805
كوبا $0.124 2,502
جزر البهاما $0.124 9,230
إيران $0.159 1,033
الهند $0.2 1,001
ريونيون $0.206 1,000+
بوتان $0.206 1,000+
بليز $0.206 7,536
سويسرا $0.214 5,006
إسرائيل $0.218 3,089
جزر المالديف $0.23 1,000+
جيبوتي $0.23 7,854
بروناي دار السلام $0.23 1,000+
بربادوس $0.242 1,000+
آيسلندا $0.242 1,000+
الغابون $0.253 2,000+
جزر القمر $0.253 13,686
كرواتيا $0.3 2,454
غرينادا $0.348 2,000+
ليبيريا $0.348 2,000+
غوادلوب $0.371 6,856
موريشيوس $0.43 9,055
أستراليا $0.45 5,054
توغو $0.498 65
سلوفاكيا $1.171 3
بوركينا فاسو $7.091 50

Baidu على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 6
  • أرقام Multi-SMS في 154 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 23 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Baidu — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $7.091 — الوسيط $0.036 في 173 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: France ($0.006), Argentinas ($0.006), Moldova, Republic of ($0.006)

2.4M+ رقم في 173 دولة.

رقم Baidu حسب الدولة

رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم هايتي مع الكود $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم بنغلاديش مع الكود $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم نيبال مع الكود $0.006 رقم ألبانيا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006

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