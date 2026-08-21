رقم وهمي مؤقت لـ Baidu — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Baidu أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Baidu مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 173 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Baidu
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.05
$0.104
$0.04
$0.051
$0.061
$0.02
$0.04
$0.103
$0.028
$0.04
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Baidu تتراوح من $0.006 إلى $7.091 (المتوسط $0.1196، الوسيط $0.036) في 173 دولة. أرخص من 79% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 154 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|البرازيل
|$0.04
|13,787
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.05
|5,192
|✓
|باكستان
|$0.006
|4,740
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|5,740
|✓
|زامبيا
|$0.006
|1,214
|✓
|الجزائر
|$0.006
|6,369
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|5,830
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|3,041
|✓
|هايتي
|$0.006
|6,416
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|2,742
|✓
|نيبال
|$0.006
|4,740
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|3,107
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|3,741
|✓
|فرنسا
|$0.006
|145,045
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|2,161
|✓
|هندوراس
|$0.006
|5,740
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|88,588
|✓
|تونس
|$0.006
|3,860
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|3,916
|✓
|المغرب
|$0.006
|6,564
|✓
|أوغندا
|$0.006
|916
|✓
|مالاوي
|$0.006
|2,033
|✓
|غانا
|$0.006
|5,740
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|33
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|6,540
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|5,740
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|4,497
|✓
|مالي
|$0.006
|2,526
|✓
|رواندا
|$0.006
|2,916
|✓
|السودان
|$0.006
|33
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|10,588
|✓
|بنين
|$0.006
|9,478
|✓
|اليمن
|$0.006
|1,166
|✓
|العراق
|$0.006
|4,412
|✓
|السنغال
|$0.006
|1,166
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|5,740
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|2,853
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|3,709
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|3,769
|✓
|تشاد
|$0.006
|2,045
|✓
|صربيا
|$0.006
|1,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|2,967
|✓
|اليونان
|$0.006
|6,871
|✓
|جورجيا
|$0.006
|3,079
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|5,742
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|33
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|4,682
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|101
|✓
|غينيا
|$0.006
|4,749
|✓
|لبنان
|$0.006
|7,660
|✓
|كولومبيا
|$0.01
|227,849
|✓
|بولندا
|$0.01
|157,252
|✓
|مصر
|$0.011
|5,781
|✓
|الدنمارك
|$0.017
|3,907
|✓
|هولندا
|$0.02
|15,936
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.022
|4
|✓
|جنوب السودان
|$0.022
|1
|✓
|ناميبيا
|$0.024
|1,000+
|سوازيلاند
|$0.024
|1,000+
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.024
|1,000+
|سريلانكا
|$0.024
|1,001
|✓
|تيمور الشرقية
|$0.024
|1,000+
|تركيا
|$0.024
|1,000+
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.024
|1,120
|✓
|السعودية
|$0.024
|1,000+
|كوستاريكا
|$0.024
|1,000+
|أوروغواي
|$0.024
|1,000+
|لاوس
|$0.024
|1,000+
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.024
|1,000+
|ترينيداد وتوباغو
|$0.024
|1,000+
|غينيا بيساو
|$0.024
|1,000+
|جمهورية الدومينيكان
|$0.024
|1,000+
|سورينام
|$0.024
|1,000+
|سيراليون
|$0.024
|1,002
|✓
|هونغ كونغ
|$0.024
|1,000+
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.024
|1,005
|✓
|اليابان
|$0.024
|5,000
|✓
|سنغافورة
|$0.024
|291
|✓
|فلسطين
|$0.024
|1,000+
|الرأس الأخضر
|$0.024
|1,000+
|نيوزيلندا
|$0.024
|1,030
|✓
|كوسوفو
|$0.024
|1,000+
|أندورا
|$0.024
|1,000+
|فيتنام
|$0.026
|2,478
|✓
|تايلاند
|$0.034
|3,832
|✓
|كندا
|$0.034
|5,136
|✓
|إسبانيا
|$0.036
|2,659
|✓
|البرتغال
|$0.036
|10,440
|✓
|إندونيسيا
|$0.036
|165,075
|✓
|السويد
|$0.036
|462
|✓
|النمسا
|$0.036
|5,608
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.04
|275,310
|✓
|إستونيا
|$0.04
|3,522
|✓
|أنغولا
|$0.042
|2,033
|✓
|بنما
|$0.042
|9,556
|✓
|الأردن
|$0.042
|1,033
|✓
|قبرص
|$0.042
|1,000+
|✓
|فيجي
|$0.042
|90
|✓
|موناكو
|$0.042
|5,667
|✓
|رومانيا
|$0.05
|3,846
|✓
|ميانمار
|$0.055
|31,536
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.059
|2,788
|✓
|إيطاليا
|$0.059
|326,683
|✓
|تشيلي
|$0.06
|71,674
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.063
|1,928
|✓
|الفلبين
|$0.063
|172,606
|✓
|المكسيك
|$0.065
|3,171
|✓
|الكاميرون
|$0.065
|10,789
|✓
|بوروندي
|$0.065
|1,002
|✓
|عُمان
|$0.077
|342
|✓
|الكويت
|$0.077
|1,001
|✓
|لاتفيا
|$0.077
|2,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.077
|1,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.089
|2,000+
|✓
|المجر
|$0.089
|2,001
|✓
|ماليزيا
|$0.09
|208,948
|✓
|ليسوتو
|$0.1
|6,085
|✓
|كينيا
|$0.1
|3,742
|✓
|باراغواي
|$0.1
|1,000+
|✓
|نيكاراغوا
|$0.1
|1,516
|✓
|قطر
|$0.1
|1,000+
|✓
|الكونغو
|$0.1
|4,935
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.1
|2,041
|✓
|أيرلندا
|$0.1
|2,098
|✓
|النرويج
|$0.1
|2,880
|✓
|الجبل الأسود
|$0.1
|2,900
|✓
|ليتوانيا
|$0.1
|2,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.1
|1,449
|✓
|دومينيكا
|$0.1
|1,000+
|✓
|ألمانيا
|$0.104
|9,724
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.112
|1,000+
|✓
|بيرو
|$0.112
|1,000+
|✓
|جامايكا
|$0.112
|17,521
|✓
|بيلاروسيا
|$0.112
|8,816
|✓
|النيجر
|$0.112
|2,000+
|✓
|غامبيا
|$0.112
|3,366
|✓
|غيانا
|$0.112
|2,000+
|✓
|البحرين
|$0.112
|1,475
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.112
|1,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.112
|6,208
|✓
|فنلندا
|$0.112
|1,377
|✓
|أروبا
|$0.112
|1,588
|✓
|منغوليا
|$0.112
|2,036
|✓
|ماكاو
|$0.112
|2,673
|✓
|إريتريا
|$0.112
|9,512
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|5,152
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|2,324
|✓
|بوتسوانا
|$0.124
|9,805
|✓
|كوبا
|$0.124
|2,502
|✓
|جزر البهاما
|$0.124
|9,230
|✓
|إيران
|$0.159
|1,033
|✓
|الهند
|$0.2
|1,001
|✓
|ريونيون
|$0.206
|1,000+
|✓
|بوتان
|$0.206
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.206
|7,536
|✓
|سويسرا
|$0.214
|5,006
|✓
|إسرائيل
|$0.218
|3,089
|✓
|جزر المالديف
|$0.23
|1,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.23
|7,854
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.23
|1,000+
|✓
|بربادوس
|$0.242
|1,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.242
|1,000+
|✓
|الغابون
|$0.253
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.253
|13,686
|✓
|كرواتيا
|$0.3
|2,454
|✓
|غرينادا
|$0.348
|2,000+
|✓
|ليبيريا
|$0.348
|2,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.371
|6,856
|✓
|موريشيوس
|$0.43
|9,055
|✓
|أستراليا
|$0.45
|5,054
|✓
|توغو
|$0.498
|65
|✓
|سلوفاكيا
|$1.171
|3
|✓
|بوركينا فاسو
|$7.091
|50
|✓
Baidu على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 6
- أرقام Multi-SMS في 154 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 23 رسالة
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الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $7.091 — الوسيط $0.036 في 173 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
2.4M+ رقم في 173 دولة.