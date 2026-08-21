جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Baidu تتراوح من $0.006 إلى $7.091 (المتوسط $0.1196 ، الوسيط $0.036 ) في 173 دولة. أرخص من 79 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 154 دولة.