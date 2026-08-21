رقم مؤقت من البرتغال مع الكود (+351)
أرقام البرتغال مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.201
$0.094
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.047
|8,178
|✓
|Amazon
|$0.078
|8,377
|✓
|$0.118
|5,758
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.063
|15,720
|✓
|Taptap Send
|$0.25
|5,609
|✓
|$1.533
|10,070
|✓
|Viber
|$0.089
|10,695
|✓
|Vinted
|$0.082
|5,991
|✓
|Naver
|$0.062
|10,164
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.04
|8,824
|✓
|Yahoo Mail
|$0.048
|2,961
|✓
|Bolt
|$0.079
|8,613
|✓
|Bumble
|$0.04
|8,578
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.266
|9,485
|✓
|Discord
|$0.048
|7,881
|✓
|OLX
|$0.048
|18,865
|✓
|Betano
|$0.624
|5,675
|✓
|Telegram
|$2.192
|11,535
|✓
|Signal
|$0.048
|22,256
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.071
|8,221
|✓
|Uber
|$0.118
|5,187
|✓
|Idealista
|$0.121
|11,156
|✓
|Deliveroo
|$0.589
|8,693
|✓
|eBay
|$0.097
|12,744
|✓
|Paysafecard
|$0.135
|11,231
|✓
|Apple ID
|$0.31
|9,520
|✓
|Badoo
|$0.15
|7,473
|✓
|PayPal
|$0.196
|6,353
|✓
|$0.212
|4,204
|✓
|$0.04
|14,707
|✓
|Steam
|$0.048
|9,007
|✓
|Hinge
|$0.065
|12,902
|✓
|Netflix
|$0.11
|10,727
|✓
|OkCupid
|$0.177
|8,668
|✓
|GMX
|$0.017
|5,800
|✓
|Proton Mail
|$0.02
|11,799
|✓
|Nike
|$0.022
|13,248
|✓
|JDcom
|$0.029
|6,913
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.031
|3,124
|✓
|AOL
|$0.035
|7,889
|✓
|Baidu
|$0.036
|10,440
|✓
|X (Twitter)
|$0.04
|8,217
|✓
|Grindr
|$0.04
|7,959
|✓
|Happn
|$0.04
|19,254
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Zoho
|$0.046
|8,417
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.053
|4,779
|✓
|Blizzard
|$0.057
|7,924
|✓
|Яндекс
|$0.06
|8,653
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.063
|16,638
|✓
|Tencent QQ
|$0.064
|6,570
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|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
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|Clubhouse
|$0.071
|24,223
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|Subito
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|1,570
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|JivoMart
|$0.071
|2,570
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|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Ankama
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|Razer
|$0.08
|5,627
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|Вконтакте
|$0.089
|12,363
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|Yalla
|$0.089
|1,557
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,557
|✓
|$0.092
|21,795
|✓
|Papara
|$0.1
|2,559
|✓
|BlaBlaCar
|$0.1
|3,683
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|3,289
|✓
|RummyWealth
|$0.1
|6,158
|✓
|Coindcx
|$0.1
|6,697
|✓
|Algida
|$0.1
|5,291
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|Grab
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|8,656
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|foodpanda
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|Dream11
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|GoFundMe
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|LoveLocal
|$0.112
|3,484
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|99app
|$0.112
|5,853
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|Okko
|$0.112
|4,662
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|Taikang
|$0.112
|4,754
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|TenChat
|$0.112
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|Trip
|$0.112
|8,684
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|Ximalaya
|$0.112
|4,770
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|WinzoGame
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|GalaxyChat
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|noon
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|Akudo
|$0.112
|7,034
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|Siply
|$0.112
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|Rush
|$0.112
|6,102
|✓
|99acres
|$0.112
|7,440
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|2,864
|✓
|RummyCulture
|$0.112
|6,428
|✓
|Alfa
|$0.112
|1,876
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.112
|10,637
|✓
|Pinduoduo
|$0.112
|4,356
|✓
|Rambler
|$0.112
|1,485
|✓
|LINE
|$0.118
|23,220
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|PGbonus
|$0.118
|8,901
|✓
|BotIm
|$0.118
|3,569
|✓
|Tango
|$0.118
|4,938
|✓
|Wish
|$0.118
|15,234
|✓
|Şikayet var
|$0.118
|24,847
|✓
|McDonalds
|$0.119
|5,463
|✓
|BIGO LIVE
|$0.123
|7,204
|✓
|Zalo
|$0.124
|4,886
|✓
|Chispa
|$0.126
|557
|✓
|Adidas
|$0.142
|8,758
|✓
|CAIXA
|$0.142
|5,509
|✓
|Google Messages
|$0.15
|4,171
|Astropay
|$0.153
|3,063
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.159
|4,544
|✓
|Ticketmaster
|$0.163
|4,098
|✓
|Greggs
|$0.165
|6,409
|✓
|fiverr
|$0.17
|8,103
|✓
|DiDi
|$0.176
|6,863
|✓
|Lazada
|$0.189
|8,480
|✓
|Craigslist
|$0.195
|9,878
|✓
|KakaoTalk
|$0.2
|9,279
|✓
|Delivery Club
|$0.206
|5,975
|✓
|My11Circle
|$0.206
|10,241
|✓
|Citymobil
|$0.206
|1,707
|✓
|CommunityGaming
|$0.206
|4,435
|✓
|DewuPoison
|$0.206
|2,569
|✓
|Huya
|$0.206
|7,624
|✓
|iQIYI
|$0.206
|3,503
|✓
|IQOS
|$0.206
|12,868
|✓
|Likee
|$0.206
|9,090
|✓
|LYKA
|$0.206
|7,971
|✓
|MEGA
|$0.206
|8,959
|✓
|Twilio
|$0.206
|9,638
|✓
|Wink
|$0.206
|11,899
|✓
|YAPPY
|$0.206
|7,220
|✓
|163СOM
|$0.206
|7,207
|✓
|Foody
|$0.206
|5,801
|✓
|Swiggy
|$0.206
|9,580
|✓
|IVI
|$0.206
|4,187
|✓
|Meesho
|$0.206
|8,493
|✓
|Paytm
|$0.206
|6,808
|✓
|BLIBLI
|$0.206
|8,848
|✓
|Temu
|$0.206
|7,291
|✓
|Bazos
|$0.206
|7,520
|✓
|CourseHero
|$0.206
|7,305
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.215
|5,832
|✓
|Getir
|$0.218
|11,658
|✓
|Coinbase
|$0.22
|5,927
|✓
|Mail.ru
|$0.224
|556
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.224
|5,110
|✓
|Michat
|$0.236
|3,084
|✓
|Yemeksepeti
|$0.236
|9,230
|✓
|RedBook
|$0.242
|6,887
|✓
|AliExpress
|$0.242
|3,634
|✓
|TradingView
|$0.253
|1,557
|✓
|IndiaPlays
|$0.253
|792
|✓
|MPL
|$0.253
|8,079
|✓
|1688
|$0.255
|3,743
|✓
|Foodora
|$0.255
|6,083
|✓
|WorldRemit
|$0.257
|8,147
|✓
|OneForma
|$0.263
|7,212
|✓
|cryptocom
|$0.265
|8,418
|✓
|Ininal
|$0.268
|557
|✓
|SoulApp
|$0.268
|557
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.268
|557
|✓
|RummyCircle
|$0.268
|557
|✓
|Skout
|$0.271
|1,557
|✓
|Dent
|$0.271
|557
|✓
|Dhani
|$0.271
|557
|✓
|Airbnb
|$0.277
|18,165
|✓
|Taobao
|$0.278
|5,360
|✓
|Glovo
|$0.278
|6,888
|✓
|Payoneer
|$0.289
|15,435
|✓
|Shopee
|$0.295
|9,547
|✓
|Верный
|$0.3
|235
|✓
|Blued
|$0.3
|792
|✓
|kufarby
|$0.3
|1,338
|✓
|Magicbricks
|$0.3
|235
|✓
|Linode
|$0.3
|6,463
|✓
|NRJ Music Awards
|$0.3
|792
|✓
|Ziglu
|$0.3
|235
|✓
|Careem
|$0.33
|8,901
|✓
|Grofers
|$0.336
|235
|✓
|JungleeRummy
|$0.336
|235
|✓
|Snapchat
|$0.348
|6,674
|✓
|Lenta
|$0.359
|971
|✓
|imo
|$0.365
|8,216
|✓
|Revolut
|$0.365
|23,489
|✓
|Walmart
|$0.366
|9,206
|✓
|IRCTC
|$0.371
|12,845
|✓
|Roposo
|$0.371
|235
|✓
|PharmEasy
|$0.371
|235
|✓
|Akulaku
|$0.371
|6,362
|✓
|ChaingeFinance
|$0.371
|235
|✓
|Potato
|$0.372
|4,364
|✓
|Douyu
|$0.395
|3,159
|✓
|Tosla
|$0.406
|792
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.426
|8,323
|✓
|GoogleVoice
|$0.43
|2,152
|✓
|Moneylion
|$0.436
|557
|✓
|Seosprint
|$0.442
|792
|✓
|Gittigidiyor
|$0.442
|792
|✓
|Ola
|$0.448
|557
|✓
|HQ Trivia
|$0.453
|6,127
|✓
|Ubisoft
|$0.459
|5,907
|✓
|Alibaba
|$0.466
|2,557
|✓
|Leboncoin
|$0.47
|9,492
|✓
|icq
|$0.477
|4,049
|✓
|Feels
|$0.483
|7,087
|✓
|KuCoinPlay
|$0.489
|2,780
|✓
|Alchemy
|$0.489
|6,529
|✓
|Marktplaats
|$0.515
|7,191
|✓
|LoveRu
|$0.518
|2,175
|✓
|Zhihu
|$0.524
|3,040
|✓
|Wise
|$0.524
|13,952
|✓
|Детский мир
|$0.524
|8,964
|✓
|Лэтуаль
|$0.524
|2,700
|✓
|Банки
|$0.524
|2,700
|✓
|Twitch
|$0.559
|5,642
|✓
|Stripe
|$0.583
|4,270
|✓
|hily
|$0.665
|3,699
|✓
|Depop
|$0.677
|6,103
|✓
|Wolt
|$0.69
|8,367
|✓
|bet365
|$0.742
|5,007
|✓
|Miravia
|$0.771
|3,759
|✓
|Eneba
|$0.865
|2,300
|✓
|IceCasino
|$0.889
|8,318
|✓
|premium.one
|$0.924
|10,685
|✓
|OfferUp
|$0.936
|3,237
|✓
|Cathay
|$0.936
|11,076
|✓
|Skype
|$0.959
|4,704
|✓
|Одноклассники
|$0.971
|5,724
|✓
|Carousell
|$0.971
|1,557
|✓
|Yubo
|$0.995
|1,557
|✓
|GG
|$1.006
|4,671
|✓
|Вкусно и Точка
|$1.053
|7,597
|✓
|Wildberries
|$1.077
|5,409
|✓
|Poshmark
|$1.089
|13,394
|✓
|TanTan
|$1.089
|9,537
|✓
|МВидео
|$1.112
|1,915
|✓
|Rediffmail
|$1.112
|8,285
|✓
|Ozon
|$1.124
|6,405
|✓
|Lamoda
|$1.136
|1,528
|✓
|Dostavista
|$1.136
|1,528
|✓
|Codashop
|$1.136
|1,528
|✓
|OffGamers
|$1.148
|9,483
|✓
|Zupee
|$1.171
|10,305
|✓
|Justdating
|$1.171
|1,974
|✓
|Perfluence
|$1.171
|3,938
|✓
|Bunq
|$1.177
|2,834
|✓
|DoorDash
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|8,824
|✓
|GroupMe
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|8,823
|✓
|Paxful
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|1,794
|✓
|Quipp
|$1.206
|6,717
|✓
|LightChat
|$1.206
|9,354
|✓
|Hermes
|$1.206
|8,251
|✓
|Fotka
|$1.206
|1,528
|✓
|IFood
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|8,348
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|Drom
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|9,626
|✓
|Metro
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|8,736
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|kolesa.kz
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|2,826
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|Kwai
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|6,182
|✓
|32red
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|7,802
|✓
|Nttgame
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|1,794
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|SamsungShop
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|1,264
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|Hezzl
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|7,066
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|Immowelt
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|BeReal
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|G2G
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|FreeNow
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|1,264
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|DANA
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|Oppo
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|CloudChat
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|PaddyPower
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|Dundle
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|Uklon
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|BitClout
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|Meta
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|Ukrnet
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|GyFTR
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|792
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|Probo
|$1.3
|792
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|Paysend
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|792
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|Trendyol
|$1.312
|4,741
|✓
|Ашан
|$1.312
|792
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|Betfair
|$1.312
|792
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|Rozetka
|$1.312
|792
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|CliQQ
|$1.312
|792
|✓
|Gojek
|$1.324
|4,990
|✓
|Truecaller
|$1.324
|12,919
|✓
|Oriflame
|$1.324
|792
|✓
|Mercado
|$1.324
|792
|✓
|Prom
|$1.324
|792
|✓
|Dosi
|$1.324
|792
|✓
|Monese
|$1.336
|5,657
|✓
|PicPay
|$1.336
|870
|✓
|Keybase
|$1.383
|792
|✓
|Zomato
|$1.465
|4,201
|✓
|BIP
|$1.465
|792
|✓
|Avito
|$1.471
|557
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|Beget
|$1.471
|3,753
|✓
|Burger King
|$1.471
|557
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|dodopizza
|$1.471
|557
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|ДругВокруг
|$1.471
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|myGLO
|$1.471
|557
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|hh
|$1.471
|557
|✓
|KFC
|$1.471
|3,899
|✓
|Kaggle
|$1.471
|557
|✓
|Магнит
|$1.471
|557
|✓
|OVO
|$1.471
|5,237
|✓
|СпортМастер
|$1.471
|557
|✓
|Spotify
|$1.471
|3,196
|✓
|Самокат
|$1.471
|557
|✓
|Stormgain
|$1.471
|4,921
|✓
|Tokopedia
|$1.471
|5,147
|✓
|ВкусВилл
|$1.471
|557
|✓
|Airtel
|$1.471
|557
|✓
|Mercari
|$1.471
|5,745
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|Юла
|$1.471
|557
|✓
|EasyPay
|$1.471
|5,667
|✓
|Netease
|$1.471
|557
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|Amasia
|$1.471
|557
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|Indomaret
|$1.471
|557
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|Dominos Pizza
|$1.471
|557
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|Faceit
|$1.471
|557
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|inDrive
|$1.471
|557
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|Joyride
|$1.471
|557
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|Xiaomi
|$1.471
|557
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|Allegro
|$1.471
|557
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|paycell
|$1.471
|557
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|Onet
|$1.471
|557
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|Lyft
|$1.471
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|WestStein
|$1.471
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|Skroutz
|$1.471
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|Myntra
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|888casino
|$1.471
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|Bukalapak
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|Aitu
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|PingPong
|$1.471
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|GiraBank
|$1.471
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|Uplay
|$1.471
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|Freelancer
|$1.471
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|$1.471
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|Coca-Cola
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|Flip
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|Gett
|$1.471
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|Gopuff
|$1.471
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|Grailed
|$1.471
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|Ipsos iSay
|$1.471
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|Klarna
|$1.471
|557
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|PlayerAuctions
|$1.471
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|Pockit
|$1.471
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|Potato Chat
|$1.471
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|Rebtel
|$1.471
|556
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|Shpock
|$1.471
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|Upwork
|$1.471
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|Voi
|$1.471
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|X5ID
|$1.471
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|YouDo
|$1.471
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|Профи
|$1.471
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|СушиВёсла
|$1.471
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|Фотострана
|$1.471
|557
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|1xBet
|$2.559
|6,187
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|4Fun
|$2.559
|4,566
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|RegRu
|$2.559
|4,608
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|Bilibili
|$2.559
|4,826
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|Venmo
|$2.559
|5,268
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|Megogo
|$2.559
|5,528
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|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|2,720
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|米画师Mihuashi
|$2.559
|7,336
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|Sravni
|$2.559
|3,032
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|Oldubil
|$3.859
|9,029
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استقبال SMS البرتغال برقم مؤقت بمفتاح +351
استقبال SMS البرتغال على الموقع يتم عبر رقم برتغالي بمفتاح الاتصال +351 مخصص لتفعيل واحد: تختار الخدمة، يصلك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة بمجرد وصوله. هذا هو معنى رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين تريد تفعيل حساب دون استخدام شريحتك الشخصية. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي Instagram (Threads)، بينما تحصل Claude (Anthropic), Taptap Send, Bolt على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.017 ضمن 386 خدمة متاحة، وسجّل الموقع أكثر من 4,300+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا لهذا البلد.
البرتغال على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 4,300+
- الترتيب حسب التفعيلات: #33
- أرقام Multi-SMS لـ 372 خدمة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في البرتغال: Claude (Anthropic), Taptap Send, Bolt
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 55 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام البرتغال تبدأ بـ +351. رمز الدولة: PT.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر البرتغال — ابتداءً من $0.017.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم البرتغال في التسجيل
رقم البرتغال مؤقت يفيد في فتح حساب Instagram (Threads) إضافي دون المساس بحسابك الأساسي، أو تحويل أموال عبر Taptap Send من رقم منفصل، أو تجربة خدمة توصيل مثل Bolt قبل ربطها برقمك الحقيقي. حين لا يكون واضحًا أي بلد يناسب الخدمة التي تريد التسجيل بها، تحقق أولًا من قائمة أفضل الخدمات وصولًا لكل بلد؛ هنا تتصدرها Claude (Anthropic), Taptap Send, Bolt، وبعد اختيار الخدمة من صفحة البلد يصلك رقم البرتغال مع الكود مباشرة على نفس الصفحة دون خطوات إضافية.
الأسئلة الشائعة
من $0.017 إلى $3.859 — الوسيط $0.371 عبر 386 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة البرتغال هو +351. رمز الدولة: PT.