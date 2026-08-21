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رقم مؤقت من البرتغال مع الكود (+351)

أرقام البرتغال مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من البرتغال واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.017، ويدعم 386 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.017 386 خدمة 1.9M+ رقم 4,300+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #33 +351 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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البرتغال
1937004

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أفضل 20 خدمة في البرتغال

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

KakaoTalk
9279 قطعة

$0.201

Instagram+Threads
8178 قطعة

$0.094

Telegram
11535 قطعة

$2.192

Viber
10695 قطعة

$0.118

facebook
5758 قطعة

$0.119

Google,youtube,Gmail
9485 قطعة

$0.642

PayPal
6353 قطعة

$0.196

Whatsapp
10070 قطعة

$2.302

Yahoo
2961 قطعة

$0.048

Amazon
8377 قطعة

$0.081

Discord
7881 قطعة

$0.09

Paysafecard
11231 قطعة

$0.135

Vinted
5991 قطعة

$0.082

Any other
15720 قطعة

$0.078

Ticketmaster
4098 قطعة

$0.208

Glovo
6888 قطعة

$0.278

Alibaba
2557 قطعة

$0.466

GMX
5800 قطعة

$0.018

163СOM
7207 قطعة

$0.305

1688
3743 قطعة

$0.255

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في البرتغال يكلف من $0.017 إلى $3.859 (المتوسط $0.7124، الوسيط $0.371) عبر 386 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 372 خدمة.

الأرخص اليوم: GMX $0.017 Proton Mail $0.02 Nike $0.022 JDcom $0.029 Alipay/Alibaba/1688 $0.031

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 28
$0.05 – $0.20 88
$0.20 – $0.50 95
أكثر من $0.50 175
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.047 8,178
Amazon $0.078 8,377
Facebook $0.118 5,758
أي خدمة أخرى $0.063 15,720
Taptap Send $0.25 5,609
WhatsApp $1.533 10,070
Viber $0.089 10,695
Vinted $0.082 5,991
Naver $0.062 10,164
TikTok (Douyin) $0.04 8,824
Yahoo Mail $0.048 2,961
Bolt $0.079 8,613
Bumble $0.04 8,578
Google (Gmail / YouTube) $0.266 9,485
Discord $0.048 7,881
OLX $0.048 18,865
Betano $0.624 5,675
Telegram $2.192 11,535
Signal $0.048 22,256
Claude (Anthropic) $0.071 8,221
Uber $0.118 5,187
Idealista $0.121 11,156
Deliveroo $0.589 8,693
eBay $0.097 12,744
Paysafecard $0.135 11,231
Apple ID $0.31 9,520
Badoo $0.15 7,473
PayPal $0.196 6,353
WeChat $0.212 4,204
LinkedIn $0.04 14,707
Steam $0.048 9,007
Hinge $0.065 12,902
Netflix $0.11 10,727
OkCupid $0.177 8,668
GMX $0.017 5,800
Proton Mail $0.02 11,799
Nike $0.022 13,248
JDcom $0.029 6,913
Alipay/Alibaba/1688 $0.031 3,124
AOL $0.035 7,889
Baidu $0.036 10,440
X (Twitter) $0.04 8,217
Grindr $0.04 7,959
Happn $0.04 19,254
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Zoho $0.046 8,417
NMI $0.052 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.053 4,779
Blizzard $0.057 7,924
Яндекс $0.06 8,653
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.063 16,638
Tencent QQ $0.064 6,570
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 2,557
Clubhouse $0.071 24,223
Subito $0.071 1,570
JivoMart $0.071 2,570
PciPay $0.079 1,000+
Ankama $0.08 7,027
Razer $0.08 5,627
Вконтакте $0.089 12,363
Yalla $0.089 1,557
Flipkart $0.089 2,557
Weibo $0.092 21,795
Papara $0.1 2,559
BlaBlaCar $0.1 3,683
Inboxlv $0.1 3,289
RummyWealth $0.1 6,158
Coindcx $0.1 6,697
Algida $0.1 5,291
Grab $0.1 8,656
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
foodpanda $0.11 7,896
Dream11 $0.112 7,830
GoFundMe $0.112 785
LoveLocal $0.112 3,484
99app $0.112 5,853
Okko $0.112 4,662
Taikang $0.112 4,754
TenChat $0.112 4,626
Trip $0.112 8,684
Ximalaya $0.112 4,770
WinzoGame $0.112 5,443
GalaxyChat $0.112 2,557
noon $0.112 2,557
Akudo $0.112 7,034
Siply $0.112 7,848
Rush $0.112 6,102
99acres $0.112 7,440
MobiKwik $0.112 2,864
RummyCulture $0.112 6,428
Alfa $0.112 1,876
EscapeFromTarkov $0.112 10,637
Pinduoduo $0.112 4,356
Rambler $0.112 1,485
LINE $0.118 23,220
PGbonus $0.118 8,901
BotIm $0.118 3,569
Tango $0.118 4,938
Wish $0.118 15,234
Şikayet var $0.118 24,847
McDonalds $0.119 5,463
BIGO LIVE $0.123 7,204
Zalo $0.124 4,886
Chispa $0.126 557
Adidas $0.142 8,758
CAIXA $0.142 5,509
Google Messages $0.15 4,171
Astropay $0.153 3,063
VFS GLOBAL $0.159 4,544
Ticketmaster $0.163 4,098
Greggs $0.165 6,409
fiverr $0.17 8,103
DiDi $0.176 6,863
Lazada $0.189 8,480
Craigslist $0.195 9,878
KakaoTalk $0.2 9,279
Delivery Club $0.206 5,975
My11Circle $0.206 10,241
Citymobil $0.206 1,707
CommunityGaming $0.206 4,435
DewuPoison $0.206 2,569
Huya $0.206 7,624
iQIYI $0.206 3,503
IQOS $0.206 12,868
Likee $0.206 9,090
LYKA $0.206 7,971
MEGA $0.206 8,959
Twilio $0.206 9,638
Wink $0.206 11,899
YAPPY $0.206 7,220
163СOM $0.206 7,207
Foody $0.206 5,801
Swiggy $0.206 9,580
IVI $0.206 4,187
Meesho $0.206 8,493
Paytm $0.206 6,808
BLIBLI $0.206 8,848
Temu $0.206 7,291
Bazos $0.206 7,520
CourseHero $0.206 7,305
TRUTH SOCIAL $0.215 5,832
Getir $0.218 11,658
Coinbase $0.22 5,927
Mail.ru $0.224 556
Mamba, MeetMe $0.224 5,110
Michat $0.236 3,084
Yemeksepeti $0.236 9,230
RedBook $0.242 6,887
AliExpress $0.242 3,634
TradingView $0.253 1,557
IndiaPlays $0.253 792
MPL $0.253 8,079
1688 $0.255 3,743
Foodora $0.255 6,083
WorldRemit $0.257 8,147
OneForma $0.263 7,212
cryptocom $0.265 8,418
Ininal $0.268 557
SoulApp $0.268 557
СберМегаМаркет $0.268 557
RummyCircle $0.268 557
Skout $0.271 1,557
Dent $0.271 557
Dhani $0.271 557
Airbnb $0.277 18,165
Taobao $0.278 5,360
Glovo $0.278 6,888
Payoneer $0.289 15,435
Shopee $0.295 9,547
Верный $0.3 235
Blued $0.3 792
kufarby $0.3 1,338
Magicbricks $0.3 235
Linode $0.3 6,463
NRJ Music Awards $0.3 792
Ziglu $0.3 235
Careem $0.33 8,901
Grofers $0.336 235
JungleeRummy $0.336 235
Snapchat $0.348 6,674
Lenta $0.359 971
imo $0.365 8,216
Revolut $0.365 23,489
Walmart $0.366 9,206
IRCTC $0.371 12,845
Roposo $0.371 235
PharmEasy $0.371 235
Akulaku $0.371 6,362
ChaingeFinance $0.371 235
Potato $0.372 4,364
Douyu $0.395 3,159
Tosla $0.406 792
Hepsiburadacom $0.426 8,323
GoogleVoice $0.43 2,152
Moneylion $0.436 557
Seosprint $0.442 792
Gittigidiyor $0.442 792
Ola $0.448 557
HQ Trivia $0.453 6,127
Ubisoft $0.459 5,907
Alibaba $0.466 2,557
Leboncoin $0.47 9,492
icq $0.477 4,049
Feels $0.483 7,087
KuCoinPlay $0.489 2,780
Alchemy $0.489 6,529
Marktplaats $0.515 7,191
LoveRu $0.518 2,175
Zhihu $0.524 3,040
Wise $0.524 13,952
Детский мир $0.524 8,964
Лэтуаль $0.524 2,700
Банки $0.524 2,700
Twitch $0.559 5,642
Stripe $0.583 4,270
hily $0.665 3,699
Depop $0.677 6,103
Wolt $0.69 8,367
bet365 $0.742 5,007
Miravia $0.771 3,759
Eneba $0.865 2,300
IceCasino $0.889 8,318
premium.one $0.924 10,685
OfferUp $0.936 3,237
Cathay $0.936 11,076
Skype $0.959 4,704
Одноклассники $0.971 5,724
Carousell $0.971 1,557
Yubo $0.995 1,557
GG $1.006 4,671
Вкусно и Точка $1.053 7,597
Wildberries $1.077 5,409
Poshmark $1.089 13,394
TanTan $1.089 9,537
МВидео $1.112 1,915
Rediffmail $1.112 8,285
Ozon $1.124 6,405
Lamoda $1.136 1,528
Dostavista $1.136 1,528
Codashop $1.136 1,528
OffGamers $1.148 9,483
Zupee $1.171 10,305
Justdating $1.171 1,974
Perfluence $1.171 3,938
Bunq $1.177 2,834
DoorDash $1.183 8,824
GroupMe $1.195 8,823
Paxful $1.195 1,794
Quipp $1.206 6,717
LightChat $1.206 9,354
Hermes $1.206 8,251
Fotka $1.206 1,528
IFood $1.218 8,348
Drom $1.218 9,626
Metro $1.218 8,736
kolesa.kz $1.218 2,826
Kwai $1.23 6,182
32red $1.23 7,802
Nttgame $1.23 1,794
SamsungShop $1.23 1,264
Hezzl $1.242 7,066
Immowelt $1.242 1,264
BeReal $1.242 1,264
G2G $1.253 1,261
FarPost $1.265 6,532
Feeld $1.265 3,569
FreeNow $1.265 1,264
DANA $1.277 10,769
Oppo $1.277 9,318
CloudChat $1.277 8,266
PaddyPower $1.277 1,264
Dundle $1.289 4,534
Uklon $1.289 882
BitClout $1.3 4,321
Meta $1.3 792
Ukrnet $1.3 792
GyFTR $1.3 792
Probo $1.3 792
Paysend $1.3 792
Trendyol $1.312 4,741
Ашан $1.312 792
Betfair $1.312 792
Rozetka $1.312 792
CliQQ $1.312 792
Gojek $1.324 4,990
Truecaller $1.324 12,919
Oriflame $1.324 792
Mercado $1.324 792
Prom $1.324 792
Dosi $1.324 792
Monese $1.336 5,657
PicPay $1.336 870
Keybase $1.383 792
Zomato $1.465 4,201
BIP $1.465 792
Avito $1.471 557
Beget $1.471 3,753
Burger King $1.471 557
dodopizza $1.471 557
ДругВокруг $1.471 557
myGLO $1.471 557
hh $1.471 557
KFC $1.471 3,899
Kaggle $1.471 557
Магнит $1.471 557
OVO $1.471 5,237
СпортМастер $1.471 557
Spotify $1.471 3,196
Самокат $1.471 557
Stormgain $1.471 4,921
Tokopedia $1.471 5,147
ВкусВилл $1.471 557
Airtel $1.471 557
Mercari $1.471 5,745
Юла $1.471 557
EasyPay $1.471 5,667
Netease $1.471 557
Amasia $1.471 557
Indomaret $1.471 557
Dominos Pizza $1.471 557
Faceit $1.471 557
inDrive $1.471 557
Joyride $1.471 557
Xiaomi $1.471 557
Allegro $1.471 557
paycell $1.471 557
Onet $1.471 557
Lyft $1.471 557
WestStein $1.471 557
Skroutz $1.471 557
Myntra $1.471 557
Fruitz $1.471 4,535
888casino $1.471 557
Bukalapak $1.471 557
Aitu $1.471 557
PingPong $1.471 557
GiraBank $1.471 557
Weverse $1.471 557
Uplay $1.471 809
Freelancer $1.471 557
PagSmile $1.471 557
AVON $1.471 557
Nextdoor $1.471 557
РСА $1.471 557
GCash $1.471 557
Eyecon $1.471 557
Asda $1.471 557
Autoru $1.471 557
Coca-Cola $1.471 557
Flip $1.471 557
Gett $1.471 557
Gopuff $1.471 557
Grailed $1.471 557
Ipsos iSay $1.471 557
Klarna $1.471 557
PlayerAuctions $1.471 557
Pockit $1.471 557
Potato Chat $1.471 557
Rebtel $1.471 556
Shpock $1.471 557
Upwork $1.471 557
Voi $1.471 557
X5ID $1.471 557
YouDo $1.471 557
Профи $1.471 557
СушиВёсла $1.471 557
Фотострана $1.471 557
1xBet $2.559 6,187
4Fun $2.559 4,566
RegRu $2.559 4,608
Bilibili $2.559 4,826
Venmo $2.559 5,268
Megogo $2.559 5,528
urent/jet/RuSharing $2.559 2,720
米画师Mihuashi $2.559 7,336
Sravni $2.559 3,032
Oldubil $3.859 9,029

استقبال SMS البرتغال برقم مؤقت بمفتاح +351

استقبال SMS البرتغال على الموقع يتم عبر رقم برتغالي بمفتاح الاتصال +351 مخصص لتفعيل واحد: تختار الخدمة، يصلك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة بمجرد وصوله. هذا هو معنى رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين تريد تفعيل حساب دون استخدام شريحتك الشخصية. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي Instagram (Threads)، بينما تحصل Claude (Anthropic), Taptap Send, Bolt على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.017 ضمن 386 خدمة متاحة، وسجّل الموقع أكثر من 4,300+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا لهذا البلد.

البرتغال على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 4,300+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #33
  • أرقام Multi-SMS لـ 372 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في البرتغال: Claude (Anthropic), Taptap Send, Bolt
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 55 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام البرتغال تبدأ بـ +351. رمز الدولة: PT.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر البرتغال — ابتداءً من $0.017.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم البرتغال في التسجيل

رقم البرتغال مؤقت يفيد في فتح حساب Instagram (Threads) إضافي دون المساس بحسابك الأساسي، أو تحويل أموال عبر Taptap Send من رقم منفصل، أو تجربة خدمة توصيل مثل Bolt قبل ربطها برقمك الحقيقي. حين لا يكون واضحًا أي بلد يناسب الخدمة التي تريد التسجيل بها، تحقق أولًا من قائمة أفضل الخدمات وصولًا لكل بلد؛ هنا تتصدرها Claude (Anthropic), Taptap Send, Bolt، وبعد اختيار الخدمة من صفحة البلد يصلك رقم البرتغال مع الكود مباشرة على نفس الصفحة دون خطوات إضافية.

الأسئلة الشائعة

من $0.017 إلى $3.859 — الوسيط $0.371 عبر 386 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

386 خدمة اليوم، بما في ذلك GMX ($0.017), ProtonMail ($0.02), Nike ($0.022).

رمز الهاتف لدولة البرتغال هو +351. رمز الدولة: PT.

التحقق حسب الخدمة في البرتغال

رقم مؤقت لـ Taptap Send $0.25 رقم مؤقت لـ Naver $0.062 رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.04 رقم مؤقت لـ Bolt $0.079 رقم وهمي لـ Bumble $0.04 رقم وهمي لـ OLX $0.048 رقم وهمي لـ Betano $0.624 رقم مؤقت لـ Signal $0.048 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.071 رقم وهمي لـ Uber $0.118 رقم وهمي لـ Idealista $0.121 رقم مؤقت لـ Deliveroo $0.589 رقم وهمي لـ eBay $0.097 رقم وهمي لـ Apple ID $0.31 رقم وهمي لـ Badoo $0.15 رقم مؤقت لـ WeChat $0.212 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.04 رقم مؤقت لـ Steam $0.048 رقم وهمي لـ Hinge $0.065 رقم مؤقت لـ Netflix $0.11

دول شائعة أخرى

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