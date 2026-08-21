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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من جنوب السودان مع الكود (+249)

أرقام جنوب السودان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جنوب السودان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 122 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.015 122 خدمة 80K+ رقم 120+ تفعيل خلال 30 يوماً +249 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

جنوب السودان
83063

قطعة

أفضل 20 خدمة في جنوب السودان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Amazon
2000 قطعة

$0.101

Alipay/Alibaba/1688
1 قطعة

$0.063

Walmart
2000 قطعة

$0.071

99app
1000 قطعة

$0.05

AOL
1 قطعة

$0.028

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Airbnb
1 قطعة

$0.515

Any other
1 قطعة

$0.206

Apple
1000 قطعة

$0.089

BIGO LIVE
1 قطعة

$0.052

Baidu
1 قطعة

$0.022

Betano
1 قطعة

$0.092

BitClout
1000 قطعة

$0.11

Blizzard
1 قطعة

$0.104

Bolt
1 قطعة

$0.173

Bumble
1000 قطعة

$0.12

Careem
1 قطعة

$0.289

CashApp
1 قطعة

$0.951

ChatGPT
1000 قطعة

$0.101

Claude
1 قطعة

$0.089

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جنوب السودان يكلف من $0.015 إلى $1.702 (المتوسط $0.1376، الوسيط $0.089) عبر 122 خدمة. أرخص من 68% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 63 خدمة.

الأرخص اليوم: Lotus $0.015 Baidu $0.022 AOL $0.028 Grindr $0.028 Happn $0.028

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 18
$0.05 – $0.20 82
$0.20 – $0.50 19
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.075 4,000
Facebook $0.08 1,000+
Telegram $0.365 2,000+
WhatsApp $0.39 2,000+
Lotus $0.015 1
Baidu $0.022 1
AOL $0.028 1
Grindr $0.028 1
Happn $0.028 1
LinkedIn $0.03 1
Indomaret $0.04 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Trendyol $0.044 1
Meesho $0.044 1
SHEIN $0.044 1,000+
X (Twitter) $0.05 1,000+
Discord $0.05 3,000
Dhani $0.05 1,000+
99app $0.05 1,000+
Вконтакте $0.052 1
Mamba, MeetMe $0.052 1
BIGO LIVE $0.052 1
Snapchat $0.052 1
NMI $0.052 2,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.063 1
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 3,000
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Ola $0.065 1,000+
Subito $0.065 1,000+
Yahoo Mail $0.07 1,000+
Bumble $0.07 1,000+
PicPay $0.07 1
Marktplaats $0.07 1
DiDi $0.071 1
IRCTC $0.071 1,000+
Swiggy $0.071 1
Walmart $0.071 2,000+
Paytm $0.075 1
Naver $0.078 1
OkCupid $0.078 1
Uber $0.079 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Zupee $0.079 1,000+
WinzoGame $0.079 1,000+
Rapido $0.079 1
Hopi $0.086 1,000+
IFood $0.086 1,000+
Dream11 $0.088 1,000+
imo $0.089 1,001
Apple ID $0.089 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 2,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1
my jio $0.089 2,000+
Nike $0.092 1
Betano $0.092 1
Signal $0.095 1,000+
Vinted $0.095 1,000+
Hepsiburadacom $0.098 1
Viber $0.099 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.1 1,000+
Amazon $0.1 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.1 1,000+
Hinge $0.102 1,000+
Fups $0.102 1
eBay $0.104 1
Blizzard $0.104 1
WeChat $0.104 1
Ticketmaster $0.104 1
RedBook $0.104 1
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
JivoMart $0.105 2,000+
Spincrush $0.105 2,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Tencent QQ $0.122 1
LINE $0.126 1,000+
Lazada $0.126 1,000+
Google Messages $0.131 1,000+
Steam $0.139 1
Mail.ru $0.14 1
Skout $0.145 1
Яндекс $0.145 1
Netflix $0.156 1
Zalo $0.171 1
OLX $0.173 1
Bolt $0.173 1
Zoho $0.173 1
Shopee $0.176 1
OffGamers $0.189 1
Yalla $0.203 1
أي خدمة أخرى $0.206 1
JDcom $0.218 1
Nttgame $0.218 1
paycell $0.218 1
hily $0.218 1
Wolt $0.218 1
PayPal $0.258 1
KakaoTalk $0.267 1,000+
Payoneer $0.284 1
foodpanda $0.289 1
Craigslist $0.289 1
Coinbase $0.289 1
Deliveroo $0.289 1
Careem $0.289 1
GroupMe $0.306 1
Papara $0.411 1
Airbnb $0.515 1
Cash App $0.951 1
GoogleVoice $1.702 1

جنوب السودان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 120+
  • أرقام Multi-SMS لـ 63 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في جنوب السودان: Facebook
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 69 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جنوب السودان تبدأ بـ +249. رمز الدولة: SS.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جنوب السودان — ابتداءً من $0.015.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.015 إلى $1.702 — الوسيط $0.089 عبر 122 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

122 خدمة اليوم، بما في ذلك Lotus ($0.015), Baidu ($0.022), AOL ($0.028).

رمز الهاتف لدولة جنوب السودان هو +249. رمز الدولة: SS.

التحقق حسب الخدمة في جنوب السودان

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.075 رقم وهمي لـ Facebook $0.08 رقم مؤقت لـ Telegram $0.365 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.39 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.03 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.04 رقم وهمي لـ HDFC ERGO $0.04 رقم وهمي لـ Saathi $0.04 رقم مؤقت لـ Indomaret $0.04 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Sixer $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Trendyol $0.044 رقم مؤقت لـ Meesho $0.044 رقم وهمي لـ Discord $0.05 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.05 رقم وهمي لـ Dhani $0.05

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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