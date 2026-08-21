رقم مؤقت من جنوب السودان مع الكود (+249)
أرقام جنوب السودان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من جنوب السودان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 122 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في جنوب السودان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.101
$0.063
$0.071
$0.05
$0.028
$0.079
$0.515
$0.206
$0.089
$0.052
$0.022
$0.092
$0.11
$0.104
$0.173
$0.12
$0.289
$0.951
$0.101
$0.089
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في جنوب السودان يكلف من $0.015 إلى $1.702 (المتوسط $0.1376، الوسيط $0.089) عبر 122 خدمة. أرخص من 68% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 63 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.075
|4,000
|$0.08
|1,000+
|Telegram
|$0.365
|2,000+
|$0.39
|2,000+
|Lotus
|$0.015
|1
|✓
|Baidu
|$0.022
|1
|✓
|AOL
|$0.028
|1
|✓
|Grindr
|$0.028
|1
|✓
|Happn
|$0.028
|1
|✓
|$0.03
|1
|✓
|Indomaret
|$0.04
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|Trendyol
|$0.044
|1
|✓
|Meesho
|$0.044
|1
|✓
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.05
|1,000+
|Discord
|$0.05
|3,000
|Dhani
|$0.05
|1,000+
|99app
|$0.05
|1,000+
|Вконтакте
|$0.052
|1
|✓
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|$0.052
|1
|✓
|BIGO LIVE
|$0.052
|1
|✓
|Snapchat
|$0.052
|1
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.063
|1
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|3,000
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Ola
|$0.065
|1,000+
|Subito
|$0.065
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.07
|1,000+
|Bumble
|$0.07
|1,000+
|PicPay
|$0.07
|1
|✓
|Marktplaats
|$0.07
|1
|✓
|DiDi
|$0.071
|1
|✓
|IRCTC
|$0.071
|1,000+
|Swiggy
|$0.071
|1
|✓
|Walmart
|$0.071
|2,000+
|Paytm
|$0.075
|1
|✓
|Naver
|$0.078
|1
|✓
|OkCupid
|$0.078
|1
|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Zupee
|$0.079
|1,000+
|WinzoGame
|$0.079
|1,000+
|Rapido
|$0.079
|1
|✓
|Hopi
|$0.086
|1,000+
|IFood
|$0.086
|1,000+
|Dream11
|$0.088
|1,000+
|imo
|$0.089
|1,001
|✓
|Apple ID
|$0.089
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Myntra
|$0.089
|2,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1
|✓
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Nike
|$0.092
|1
|✓
|Betano
|$0.092
|1
|✓
|Signal
|$0.095
|1,000+
|Vinted
|$0.095
|1,000+
|Hepsiburadacom
|$0.098
|1
|✓
|Viber
|$0.099
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.1
|1,000+
|Amazon
|$0.1
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.1
|1,000+
|Hinge
|$0.102
|1,000+
|Fups
|$0.102
|1
|✓
|eBay
|$0.104
|1
|✓
|Blizzard
|$0.104
|1
|✓
|$0.104
|1
|✓
|Ticketmaster
|$0.104
|1
|✓
|RedBook
|$0.104
|1
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|JivoMart
|$0.105
|2,000+
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Tencent QQ
|$0.122
|1
|✓
|LINE
|$0.126
|1,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|Google Messages
|$0.131
|1,000+
|Steam
|$0.139
|1
|✓
|Mail.ru
|$0.14
|1
|✓
|Skout
|$0.145
|1
|✓
|Яндекс
|$0.145
|1
|✓
|Netflix
|$0.156
|1
|✓
|Zalo
|$0.171
|1
|✓
|OLX
|$0.173
|1
|✓
|Bolt
|$0.173
|1
|✓
|Zoho
|$0.173
|1
|✓
|Shopee
|$0.176
|1
|✓
|OffGamers
|$0.189
|1
|✓
|Yalla
|$0.203
|1
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.206
|1
|✓
|JDcom
|$0.218
|1
|✓
|Nttgame
|$0.218
|1
|✓
|paycell
|$0.218
|1
|✓
|hily
|$0.218
|1
|✓
|Wolt
|$0.218
|1
|✓
|PayPal
|$0.258
|1
|✓
|KakaoTalk
|$0.267
|1,000+
|Payoneer
|$0.284
|1
|✓
|foodpanda
|$0.289
|1
|✓
|Craigslist
|$0.289
|1
|✓
|Coinbase
|$0.289
|1
|✓
|Deliveroo
|$0.289
|1
|✓
|Careem
|$0.289
|1
|✓
|GroupMe
|$0.306
|1
|✓
|Papara
|$0.411
|1
|✓
|Airbnb
|$0.515
|1
|✓
|Cash App
|$0.951
|1
|✓
|GoogleVoice
|$1.702
|1
|✓
جنوب السودان على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 120+
- أرقام Multi-SMS لـ 63 خدمة.
- حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في جنوب السودان: Facebook
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 69 خدمة بأقل من $0.10
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