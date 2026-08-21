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رقم مؤقت من لوكسمبورغ مع الكود (+352)

أرقام لوكسمبورغ مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من لوكسمبورغ واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 210 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 210 خدمة 160K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً +352 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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161304

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أفضل 20 خدمة في لوكسمبورغ

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

1688
307 قطعة

$0.183

1хbet
378 قطعة

$2.536

32red
356 قطعة

$0.336

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
444 قطعة

$0.089

99app
216 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.395

Adidas
502 قطعة

$0.183

Airbnb
1000 قطعة

$1.065

Akudo
162 قطعة

$1.759

Akulaku
162 قطعة

$0.359

Alfa
198 قطعة

$0.089

Algida
216 قطعة

$0.089

AliExpress
4885 قطعة

$0.159

Alibaba
1000 قطعة

$0.359

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.5

Amazon
1000 قطعة

$1.029

Any other
1000 قطعة

$2.712

Apple
1000 قطعة

$0.277

BLIBLI
162 قطعة

$0.089

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في لوكسمبورغ يكلف من $0.04 إلى $5.983 (المتوسط $0.7483، الوسيط $0.359) عبر 210 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 194 خدمة.

الأرخص اليوم: CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042 Sbmurban $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 62
$0.20 – $0.50 65
أكثر من $0.50 74
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
أي خدمة أخرى $2.712 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Kwai $0.065 469
Zupee $0.077 324
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
GoogleVoice $0.089 1,000+
HQ Trivia $0.089 270
Dream11 $0.089 468
Delivery Club $0.089 252
LoveLocal $0.089 342
99app $0.089 216
My11Circle $0.089 376
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 547
DewuPoison $0.089 108
Huya $0.089 162
iQIYI $0.089 252
IQOS $0.089 547
MEGA $0.089 270
TenChat $0.089 234
Trip $0.089 273
Twilio $0.089 396
Ximalaya $0.089 216
Inboxlv $0.089 307
WinzoGame $0.089 180
Algida $0.089 216
Rush $0.089 180
Swiggy $0.089 820
IVI $0.089 144
Meesho $0.089 615
Paytm $0.089 216
99acres $0.089 444
MobiKwik $0.089 162
BLIBLI $0.089 162
Linode $0.089 360
Temu $0.089 468
Alfa $0.089 198
EscapeFromTarkov $0.089 126
CourseHero $0.089 126
Pinduoduo $0.089 234
LightChat $0.112 275
Hezzl $0.112 356
Baidu $0.112 1,000+
Bumble $0.112 437
Gojek $0.124 469
Signal $0.124 405
TradingView $0.124 356
KuCoinPlay $0.124 275
noon $0.124 1,000+
PGbonus $0.136 356
Metro $0.159 356
AliExpress $0.159 4,885
Grab $0.171 1,000+
1688 $0.183 307
Adidas $0.183 502
DiDi $0.183 1,000+
Hermes $0.183 210
Wink $0.183 396
Discord $0.186 1,000+
TanTan $0.195 388
GroupMe $0.206 372
Getir $0.218 518
WeChat $0.218 1,000+
Taobao $0.23 388
BitClout $0.23 388
Mail.ru $0.23 90
Clubhouse $0.23 820
Dundle $0.23 421
Happn $0.23 6,652
Snapchat $0.242 1
Zalo $0.253 1,000+
Poshmark $0.253 437
Douyu $0.265 275
Hopi $0.265 795
IFood $0.265 291
IRCTC $0.265 855
Justdating $0.265 90
Naver $0.277 1,000+
Yahoo Mail $0.277 1,000+
Weibo $0.277 6,718
Apple ID $0.277 1,000+
Zomato $0.289 324
Lazada $0.289 486
Wildberries $0.289 90
Одноклассники $0.289 90
Hepsiburadacom $0.3 275
premium.one $0.312 291
Rediffmail $0.312 126
Coindcx $0.324 331
32red $0.336 356
Carousell $0.336 90
Nike $0.348 1,000+
Quipp $0.348 372
Trendyol $0.359 388
Likee $0.359 581
Akulaku $0.359 162
Alibaba $0.359 1,000+
Michat $0.371 1,000+
Yemeksepeti $0.371 2,276
Bolt $0.371 1,000+
fiverr $0.371 502
Telegram $0.374 1,000+
KakaoTalk $0.383 1,000+
LINE $0.383 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.383 1,000+
AOL $0.395 1,000+
Papara $0.395 1,000+
Craigslist $0.406 1,000+
Steam $0.418 1,000+
foodpanda $0.418 1,000+
Vinted $0.418 1,000+
Potato $0.418 90
RedBook $0.43 385
Zoho $0.43 1,000+
Deliveroo $0.442 1,000+
Walmart $0.442 180
Leboncoin $0.453 404
LinkedIn $0.465 1,000+
eBay $0.477 1,000+
Facebook $0.477 1,000+
Netflix $0.477 1,000+
Viber $0.489 1,000+
Blizzard $0.489 1,000+
OLX $0.489 1,000+
Ticketmaster $0.489 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.5 1,000+
OffGamers $0.512 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.524 1,000+
Grindr $0.536 1,000+
Wish $0.536 1,954
GG $0.548 126
TikTok (Douyin) $0.571 1,000+
imo $0.583 1,000+
hily $0.583 1,000+
Wolt $0.606 1,000+
Skout $0.618 1,000+
McDonalds $0.642 1,000+
Eneba $0.653 90
PayPal $0.689 1,000+
icq $0.7 2,822
BlaBlaCar $0.736 1,000+
KFC $0.748 265
Tango $0.771 1,033
CAIXA $0.795 342
Revolut $0.818 1,000+
Nttgame $0.842 1,000+
Mamba, MeetMe $0.877 126
Proton Mail $0.924 3,424
Truecaller $0.924 1,893
PicPay $0.924 171
Twitch $0.948 1,000+
Glovo $0.948 718
Amazon $0.959 1,000+
Shopee $0.983 1,000+
RegRu $0.983 252
Instagram (Threads) $1 1,000+
Keybase $1.018 488
Airbnb $1.065 1,000+
Careem $1.124 1,000+
GoFundMe $1.195 8,201
Wise $1.218 252
Coinbase $1.265 504
Вконтакте $1.289 9,679
Skype $1.712 396
Akudo $1.759 162
Rambler $2.077 126
1xBet $2.536 378
Dent $2.536 486
Badoo $2.536 468
Beget $2.536 144
DANA $2.536 270
Drom $2.536 468
4Fun $2.536 90
Monese $2.536 396
OkCupid $2.536 378
OVO $2.536 252
Paysafecard $2.536 270
Stormgain $2.536 288
Tokopedia $2.536 288
Zhihu $2.536 162
Bilibili $2.536 270
Venmo $2.536 216
Mercari $2.536 270
EasyPay $2.536 306
Megogo $2.536 324
urent/jet/RuSharing $2.536 252
FarPost $2.536 144
Oppo $2.536 144
DoorDash $2.536 360
米画师Mihuashi $2.536 126
Sravni $2.536 126
Fruitz $2.536 162
Uplay $2.536 126
CloudChat $2.536 603
Perfluence $2.536 198
JDcom $3.653 1,284
WhatsApp $5.213 1,000+
Miravia $5.983 234

لوكسمبورغ على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS لـ 194 خدمة.
  • الأكثر شراءً: أي خدمة أخرى
  • 51 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام لوكسمبورغ تبدأ بـ +352. رمز الدولة: LU.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر لوكسمبورغ — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $5.983 — الوسيط $0.359 عبر 210 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

210 خدمة اليوم، بما في ذلك CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04), Sixer ($0.042).

رمز الهاتف لدولة لوكسمبورغ هو +352. رمز الدولة: LU.

التحقق حسب الخدمة في لوكسمبورغ

رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Kwai $0.065 رقم وهمي لـ Zupee $0.077 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ GoogleVoice $0.089 رقم وهمي لـ Swiggy $0.089 رقم وهمي لـ Meesho $0.089 رقم وهمي لـ CommunityGaming $0.089 رقم وهمي لـ IQOS $0.089 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.089 رقم مؤقت لـ Temu $0.089 رقم وهمي لـ Twilio $0.089 رقم مؤقت لـ My11Circle $0.089

دول شائعة أخرى

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