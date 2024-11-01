طرق الدفع

معلومات الدفع

يسعى Tiger SMS إلى جعل شحن الحساب متاحًا لجميع المستخدمين بغضّ النظر عن أماكن وجودهم. نحدّث طرق شحن الرصيد بانتظام، ونوفّر في الوقت الحالي الطرق التالية لإيداع الأموال: