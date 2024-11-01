طرق الدفع
معلومات الدفع
يسعى Tiger SMS إلى جعل شحن الحساب متاحًا لجميع المستخدمين بغضّ النظر عن أماكن وجودهم. نحدّث طرق شحن الرصيد بانتظام، ونوفّر في الوقت الحالي الطرق التالية لإيداع الأموال:
طرق الدفع
يمكن الدفع بالطرق التالية:
PayPal
AliPay
CoinBase
WeChat pay
UnitPay
USDT
AdvCash
Payeer
البطاقات المصرفية
البطاقات
SBP
العملات المشفّرة
CryptoCloud
FreeKassa
أقل عمولة
في جميع أنظمة الدفع الأكثر شيوعًا
متاح في جميع أنحاء العالم
تتيح طرق الدفع المتعددة استخدام خدمة التفعيل عبر الرسائل النصية من أي دولة في العالم.
شحن فوري للرصيد
تُضاف الأموال إلى رصيدك فور إتمام الدفع.